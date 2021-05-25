Запад призвал не признавать президентские выборы в Сирии

Глава Еврокомиссии выступила с нападками на Россию и Белоруссию

Россия «бросает вызов ценностям» ЕС, а Белоруссия «атакует» суверенитет Европы, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

На пресс-конференции по итогам первого дня саммита ЕС в Брюсселе она отметила, что Россия – это «самый большой сосед» ЕС, они «тесно связаны, остаются соседями и важными торговыми партнерами». Фон дер Ляйен признала, что Москва является важным «игроком в решении глобальных вызовов». В связи с этим главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля «попросили представить отчет по России», в свете которого Брюссель «посмотрит на отношения» с Москвой. Глава Еврокомиссии утверждает, что Москва якобы «бросает вызов ценностям и интересам Евросоюза путем саботажа, дезинформации и кибератак».

Кроме того, фон дер Ляйен заявила, что по итогам первого дня саммита «было единогласное осуждение угона самолета» в Белоруссии. Инцидент с посадкой борта Ryanair в Минске она назвала «атакой на демократию, свободу выражения и суверенитет Европы». По ее словам, требуется «сильная ответная реакция». В связи с этим «будут введены санкции не только против физических лиц, но и против бизнеса и экономических компаний, которые финансируют режим», передает ТАСС.

«Евросоюз заморозил программу инвестиционной помощи в 3 млрд евро. Эта программа будет разморожена после демократизации Белоруссии», – заявила она, не уточняя, что именно Брюссель под этим подразумевает.

Глава Евросовета Шарль Мишель обещал, что ЕС, несмотря на все санкции и решение о фактическом сворачивании авиасообщения, будет «продолжать поддерживать гражданское общество Белоруссии».

На ваш взгляд Инцидент с самолетом Ryanair в Минске – это: Угон при поддержке государства

Законные действия властей Белоруссии

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Он осудил инцидент с Ryanair. «Это угроза для безопасности гражданской авиации… Мы не приемлем попыток сыграть в русскую рулетку с жизнью ни в чем неповинных граждан. То, что произошло, неприемлемо, наша реакция соответствует серьёзности произошедшего», – приводит его слова РИА «Новости».

Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. При этом был задержан находившийся на борту Роман Протасевич – основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала.

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