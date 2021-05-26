В ОП отметили демократичность выборов в Сирии

Наблюдатели от Общественной палаты (ОП) России отмечают демократический характер выборов в Сирии и конкуренцию среди кандидатов, сообщил председатель координационного совета при ОП РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев.

«Наша делегация Общественной палаты наблюдает за выборами в Сирии, в том числе мы сейчас присутствуем с коллегами на избирательных участках, смотрим, видим очень большую явку. Мы беседуем с людьми и сразу видно, что многие, конечно, выступают за действующего президента Башара Асада», – сказал Григорьев РАПСИ, при этом отметив, что среди кандидатов идет борьба.

«В данный момент баллотируются три человека. Избирательная борьба присутствует, мы видим на улицах Дамаска портреты не только действующего президента, но и других кандидатов», – сообщил эксперт.

Григорьев также подчеркнул, «что некоторые избиратели в бюллетенях ставят галочку за Асада кровью». «Я лично своими глазами наблюдал, что некоторые избиратели, особенно бедуины: это, видимо, для них носит символический характер, они себе прокалывают палец и кровью голосуют за Асада. Они показывают, что его поддерживают даже в такой форме», – сообщил он.

Между тем член ОП РФ назвал недопустимой оценку выборов в Сирии со стороны Запада.

«Отдельно я хотел бы отметить, что 15 марта было заявление пяти стран: США, Великобритании, Франции, Германии и Италии о том, что они не признают эти выборы и не считают честными.

Это, конечно, является нарушением всех международных правил и ясно показывает, что для этих стран демократическая процедура выборов абсолютно не важна, а важны лишь свои геополитические интересы и пристрастия», – считает эксперт. «Эти страны расписались в своем циничном отношении к сирийским выборам», – добавил он.

Как подчеркнул Григорьев, после 2012 года выборы президента Сирии проходят также как и в других странах, в соответствии со всеми демократическими стандартами.

Он напомнил, что до 2012 года президента фактически выбирало Народное собрание Меджлис. Они определяли единственную кандидатуру, а потом на общем референдуме народ Сирии ее поддерживал или не поддерживал.

В среду, 26 мая, в Сирии проходят выборы президента страны. За кресло главы государства борются три кандидата: нынешний президент страны Башар Асад, Махмуд Марей от партии «Демократический арабский социалистический союз» и Абдалла Абдалла от «Социалистов-юнионистов».