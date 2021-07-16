Премьер Белоруссии: Поддержка России полностью компенсирует нам ущерб от санкций Запада

Путин заявил о сохранении триединства народа России, Украины и Белоруссии

Президент Владимир Путин выразил уверенность, что триединство народа России, Украины и Белоруссии никуда не исчезло и не исчезнет, «как бы кто ни старался». Таким образом российский лидер прокомментировал свою статью, в которой упоминал триединый народ из великороссов, малороссов и белорусов.

«Нет, конечно», – приводит ТАСС ответ президента России на вопрос о том, остался ли триединый народ в истории.

Путин рассказал, что разговаривал на этот счет с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, и тот обратил внимание, что даже во время игры в хоккей белорусы, когда ошибаются или не понимают друг друга, в сердцах кричат: «Ты что, не русский?». «Это идет на автомате, от души, от сердца, – подчеркнул российский лидер. – И на Украине много таких людей, миллионы». «Поэтому никуда это не делось и никуда не денется», – выразил уверенность глава государства.

Он провел аналогию с религиозным сознанием, которое никуда не исчезло, несмотря на попытки советской власти его выкорчевать.

«Как только Великая Отечественная война началась, [председатель Совета народных комиссаров СССР, министр иностранных дел СССР Вячеслав] Молотов, выступая по радио, сказал «граждане и гражданке», а Сталин, когда выступал, когда осознали всю надвигающуюся катастрофу начатой фашисткой Германией войны, он сказал уже «братья и сестры», это почти церковное обращение», – напомнил Путин, отметив, что затем советские власти восстановили патриаршество, и теперь «церковь заняла свое достойное место в жизни общества».

«И вот это триединство нашего народа тоже никуда не делось и никуда не денется, как бы кто ни старался и как бы кто ни пытался реализовывать эти планы по лекалам еще XVII–XVIII веков», – подчеркнул Путин.

Отвечая на вопрос о том, когда начался проект «анти-Россия» по разделению единого русского народа и связан ли он только с Украиной, Путин сказал: «Конечно, нет. Я об этом достаточно подробно пишу [в статье]. Он начался еще в XVII–XVIII веке, в Речи Посполитой».

Затем, заметил президент России, этот проект использовался польским национальным движением, а перед Первой мировой – и Австро-Венгрией, причем цель у такой политики была простой: «разделять и властвовать», ослабить Россию. «Скажем, перед Первой мировой войной стояла простая цель у потенциальных противников России – просто ослабить страну. Они этого и добивались активно, продвигая эту идею, отделяя часть единого народа от общего целого, для того чтобы противник был послабее», – отметил Путин.

Напомним, президент Владимир Путин в своей статье «Об историческом единстве русских и украинцев» обвинил Запад в желании сделать Украину барьером между Европой и Россией, плацдармом против России, против чего выступили миллионы жителей на Юго-Востоке и в Крыму. За это их всех, «включая детей, записали в сепаратисты и террористы».

Российский лидер констатировал, что на Украине происходит принудительная смена национальной идентичности – русских не только заставляют отречься от своих корней, но и поверить, что Россия – их враг. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала статью Путина.