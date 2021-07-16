|
|
Премьер Белоруссии: Поддержка России полностью компенсирует нам ущерб от санкций Запада
|
|
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Белоруссия рассчитывает, что за счет поддержки из России ей удастся полностью перекрыть возможные негативные последствия от санкций Запада, заявил белорусский премьер Роман Головченко.
«Это (меры поддержки со стороны России – прим. ВЗГЛЯД) касается кредитно-финансовой поддержки белорусской банковской финансовой системы. Это касается страхования заключаемых нами сделок. Поэтому у нас нет сомнений в этой части, что поддержка на взаимовыгодных условиях со стороны России будет. Она полностью перекроет те возможные последствия, на наступление которых рассчитывают те, кто эти санкции ввел», – приводит слова Головченко РИА «Новости» со ссылкой на агентство Sputnik Беларусь.
Накануне состоялся телефонный разговор премьер-министров России и Белоруссии Михаила Мишустина и Романа Головченко. Премьеры «рассмотрели актуальные вопросы торгово-экономического сотрудничества, включая взаимодействие в промышленной и энергетической областях». При этом «особое внимание» обратили на «углубление интеграции в рамках Союзного государства».
Светлану Алексиевич заподозрили в попытке пронести бомбу на самолет в Германии
Нобелевского лауреата, белорусскую писательницу Светлану Алексиевич не пустили на самолет в Берлине, заподозрив ее в попытке пронести бомбу на борт.
Отмечается, что сотрудники аэропорта долго искали взрывное устройство, в итоге она опоздала на свой рейс. Писательница должна была вылететь вечером 14 июля во Вроцлав для участия в мероприятии с лауреатом Нобелевской премии Ольгой Токарчук, пишет «Коммерсант».
«Светлана Алексиевич должна была приехать во Вроцлав до полуночи. Поздно вечером мы узнали, что ее задержали в аэропорту Берлина, потому что в ее вещах якобы была бомба», – сообщается на странице фонда Токарчук в Facebook.
По словам Алексиевич, ее вещи досмотрели еще раз, но не нашли ничего опасного, но на самолет она опоздала, организаторы мероприятия отправили за ней автомобиль. По ее словам, за бомбу сотрудники аэропорта могли принять зарядное устройство.
Нобелевскую премию по литературе Алексиевич получила в 2015 году за «ее полифонические сочинения, памятник страданиям и мужеству в наше время», причем награду ей прочили уже несколько лет.
Алексиевич родилась в 1948 году в Станиславе (ныне Ивано-Франковск, Украина). Отец – белорус, мать – украинка. После демобилизации отца из армии семья переехала в Белоруссию.
В 2020 году Светлана Алексиевич вошла в координационный совет оппозиции Белоруссии, который создали по поручению кандидата в президенты Светланы Тихановской для транзита власти.
В сентябре Алексиевич уехала из Белоруссии, она, как сообщалось, отправилась в Германию на лечение. Позже она заявила о намерении вернуться в Белоруссию, несмотря на риск запрета. Координационный совет Белоруссии решил не исключать покинувших республику участников.
Путин и Лукашенко поручили правительствам совместно противодействовать санкциям Запада
|
|
По итогам прошедших в Петербурге переговоров лидеров Белоруссии и России правительствам двух стран поручено выработать совместный план противодействия санкциям, сообщила пресс-секретарь президента Белоруссии Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт.
«Правительствам поручено разработать и принять тот самый совместный план противодействия санкциям», – приводит ее слова агентство «Белта».
Она добавила, что на встрече президентов обсуждалось также снятие остающихся барьеров на поставки белорусской продукции.
«Белорусские банки будут поддержаны необходимыми объемами предоставляемых ресурсов для осуществления торговых операций», – рассказала пресс-секретарь.
Во вторник президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились об объемах кредитной поддержки в связи с налоговым маневром России. Лукашенко заявил, что на встрече с Путиным в Сочи была достигнута принципиальная договоренность по минимизации потерь белорусских НПЗ от налогового маневра в России с 1 января 2022 года.
Басков не смог выступить на «Славянском базаре» из-за температуры
Российскому певцу Николаю Баскову пришлось отказаться от выступления на открытии фестиваля «Славянский базар в Витебске» из-за проблем со здоровьем.
Он вспомнил в Instagram, как «22 года назад впервые вышел на сцену фестиваля «Славянский базар» в Витебске». «А сегодня на Площади лауреатов была заложена моя именная звезда, тем самым вписав моё имя в музыкальную историю легендарного фестиваля», – рассказал певец. Басков сообщил, что «к большому сожалению, не сможет выступить на Церемонии открытия в связи с резким ухудшением самочувствия и появлением температуры, чтобы не подвергать риску людей».
Напомним, президент Белоруссии Александр Лукашенко принял участие в церемонии открытия XXX Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске».
Эксперт: Целью беспорядков в Белоруссии был ее отрыв от России
Санкции Запада, а также события в Белоруссии после выборов президента в августе 2020 года активизировали строительство Союзного государства России и Белоруссии, считает декан факультета философии и социальных наук Белорусского государственного университета Вадим Гигин.
«Я думаю, если мы говорим о санкциях и влиянии политического кризиса в Белоруссии на Союзное строительство, то он выступил очень мощным триггером. Политический кризис вокруг Белоруссии встряхнул Союзное строительство, активизировал очень многие процессы, заставил говорить не только об экономике, но и о совместных вызовах и угрозах, о проблемах безопасности, общей идеологии», – сказал эксперт в ходе видеомоста Москва-Минск на тему: «Работа в рамках Союзного государства: результаты и перспективы», передает РИА «Новости».
Он отметил, что «одной из задач внешних сил, которые были вовлечены в белорусский кризис и сейчас вводят санкции, заключалась как раз-таки в разрушении Союзного государства». «Мы должны понимать, что одна из главных целей внешних игроков в этой стадии был отрыв России и Белоруссии. Причем это было многоуровневая сложная игра, которая началась не 9 августа. Она проходила до того. Ослабление связей России и Белоруссии, дискредитация Союзного строительства была одной из важнейших предпосылок разрушения той политической системы, которая сложилась в Белоруссии», – пояснил аналитик.
Он считает, что «в случае прихода альтернативной команды к власти в Белоруссии ни о каком Союзном строительстве мы бы не разговаривали, а мы бы говорили о демонтаже тех интеграционных наработок, которые были сделаны в последние годы».
По его мнению, приходится планировать усиление санкционного давления со стороны Запада как на Россию, так и на Белоруссию. «Причем субъектность Союзного государства в отчетах, планах, заявлениях западных политиков стала проявляться в условиях этого (политического) кризиса (в Белоруссии). До недавнего время они вообще пытались игнорировать существование Союзного государства», – указал эксперт.
Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года в Москве, в декабре 2019 года – к 20-летию документа – предлагалось принять программу углубления интеграции. Была создана рабочая группа по выработке предложений, сторонами в общей сложности разрабатывались проекты около 30 отраслевых дорожных карт. Однако программа сторонами до сих пор не принята.
Напомним, отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран ввели санкции против белорусских официальных лиц, а также отдельных предприятий.
Путин сравнил уровень интеграции России и Белоруссии с ЕС
|
|
В Европейском союзе достигнут куда более глубокий уровень интеграции, нежели в Союзном государстве России и Белоруссии, заметил президент Владимир Путин.
«Там (в Европейском союзе – прим. ВЗГЛЯД) единая валюта есть и фактически очень мощный таможенный союз, и так далее, и так далее. И единое пространство передвижения. Там все есть такое, чего мы [в Союзном государстве России и Белоруссии] пока не достигли», – приводит слова Путина ТАСС.
Как отметил российский лидер, Союзное государство России и Белоруссии представляет из себя разновидность интеграции при полном сохранении суверенитета. «В прямом смысле слова это не государство. Это просто определенный уровень интеграции <…>. И при полном сохранении суверенитета. Но тем не менее это облегчает людям жизнь, создает определенные условия для экономического развития, повышает нашу общую конкурентоспособность», – сказал Путин.
Накануне президент России Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Константиновском дворце Петербурга предложил подвести итоги работы правительств и определить направления дальнейшего движения.
Позже в Кремле сообщили, что Путин и Лукашенко договорились об объемах кредитной поддержки Белоруссии в связи с налоговым маневром России. Также лидеры государств решили, что цена на газ для Минска в 2022 году сохранится на уровне 2021 года.
Кроме того, по словам Лукашенко, никаких проблем с поставками российской нефти в Белоруссию на фоне санкций Запада не будет, как и с поставками нефтепродуктов на рынок России и на внешний рынок, поставки будут осуществляться в запланированных объемах.
Напомним, 4 июля глава правительства Белоруссии Роман Головченко заявлял, что в ближайшие месяцы будет сформирован весь пакет союзных программ с Россией. 1 июля Лукашенко предложил разработать долгосрочную стратегию союза России и Белоруссии.
Путин заявил о сохранении триединства народа России, Украины и Белоруссии
Президент Владимир Путин выразил уверенность, что триединство народа России, Украины и Белоруссии никуда не исчезло и не исчезнет, «как бы кто ни старался». Таким образом российский лидер прокомментировал свою статью, в которой упоминал триединый народ из великороссов, малороссов и белорусов.
«Нет, конечно», – приводит ТАСС ответ президента России на вопрос о том, остался ли триединый народ в истории.
Путин рассказал, что разговаривал на этот счет с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, и тот обратил внимание, что даже во время игры в хоккей белорусы, когда ошибаются или не понимают друг друга, в сердцах кричат: «Ты что, не русский?». «Это идет на автомате, от души, от сердца, – подчеркнул российский лидер. – И на Украине много таких людей, миллионы». «Поэтому никуда это не делось и никуда не денется», – выразил уверенность глава государства.
Он провел аналогию с религиозным сознанием, которое никуда не исчезло, несмотря на попытки советской власти его выкорчевать.
«Как только Великая Отечественная война началась, [председатель Совета народных комиссаров СССР, министр иностранных дел СССР Вячеслав] Молотов, выступая по радио, сказал «граждане и гражданке», а Сталин, когда выступал, когда осознали всю надвигающуюся катастрофу начатой фашисткой Германией войны, он сказал уже «братья и сестры», это почти церковное обращение», – напомнил Путин, отметив, что затем советские власти восстановили патриаршество, и теперь «церковь заняла свое достойное место в жизни общества».
«И вот это триединство нашего народа тоже никуда не делось и никуда не денется, как бы кто ни старался и как бы кто ни пытался реализовывать эти планы по лекалам еще XVII–XVIII веков», – подчеркнул Путин.
Отвечая на вопрос о том, когда начался проект «анти-Россия» по разделению единого русского народа и связан ли он только с Украиной, Путин сказал: «Конечно, нет. Я об этом достаточно подробно пишу [в статье]. Он начался еще в XVII–XVIII веке, в Речи Посполитой».
Затем, заметил президент России, этот проект использовался польским национальным движением, а перед Первой мировой – и Австро-Венгрией, причем цель у такой политики была простой: «разделять и властвовать», ослабить Россию. «Скажем, перед Первой мировой войной стояла простая цель у потенциальных противников России – просто ослабить страну. Они этого и добивались активно, продвигая эту идею, отделяя часть единого народа от общего целого, для того чтобы противник был послабее», – отметил Путин.
Напомним, президент Владимир Путин в своей статье «Об историческом единстве русских и украинцев» обвинил Запад в желании сделать Украину барьером между Европой и Россией, плацдармом против России, против чего выступили миллионы жителей на Юго-Востоке и в Крыму. За это их всех, «включая детей, записали в сепаратисты и террористы».
Российский лидер констатировал, что на Украине происходит принудительная смена национальной идентичности – русских не только заставляют отречься от своих корней, но и поверить, что Россия – их враг. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала статью Путина.
Лукашенко открыл «Славянский базар в Витебске»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял участие в церемонии открытия XXX Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске».
Он заявил, что «для белорусов фестиваль стал одним из символов становления независимого государства». По его словам, «бывали очень непростые времена», но Белоруссия «берегла» фестиваль и «вопреки всем трудностям праздник жил».
Как заявил Лукашенко, с фестивалем выросло целое поколение белорусов, он укоренился на земле, которую можно считать колыбелью белорусской самобытности. «Витебщина, подарившая нам Шагала, Пэна, Азгура, Быкова и Фрадкина, стала центром притяжения для творческих людей в XXI веке», – приводит его слова БелТА.
Лукашенко подчеркнул, что «Славянский базар» – это «конкурс профессионального мастерства, а не шоу-технологий, созданных лишь для имиджа и желания потешить чье-то самолюбие». Он «существует во имя людей, дружбы и единства, потому что только в единстве народов есть сила, преодолевающая любые преграды».
По словам президента страны, «как бы ни корчились в инсинуациях критики» государственной и его личной поддержки фестиваля, «Славянский базар» удалось «отстоять», причем в Белоруссии «ни разу не пожалели, что ежегодно проводят этот замечательный фестиваль».
Лукашенко заявил, что странам нужно возводить «мосты», а не строить «стены». Он подчеркнул, что пока некоторые государства строят заборы, разделяя людей колючей проволокой, Белоруссия распахнула свои двери для друзей. По словам главы государства, объединив на одной сцене представителей всех славянских народов, народов бывших союзных республик, фестиваль не мог не стать раздражителем для тех, кому не нужно единство этих стран. Как обратил внимание Лукашенко, со сцены в Витебске звучат три восточнославянских языка: белорусский, русский и украинский, передает РИА «Новости».
XXX Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске» проходит с 14 по 19 июля 2021 года. В нем принимают участие представители более 30 государств, передает ТАСС.
Напомним, Литва начала строительство ограждения на границе с Белоруссией для предотвращения нелегальной миграции. Литва считает нашествие ближневосточных мигрантов, проникающих в страну через границу с Белоруссией, «гибридной агрессией» со стороны Минска.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
К санкциям ЕС против Белоруссии присоединились пять стран
Санкции в отношении Белоруссии, введенные Евросоюзом, поддержали еще пять стран, не входящих в ЕС, заявил глава внешнеполитической службы содружества Жозеп Боррель.
По его словам, ограничительные меры против Минска поддержали страны – кандидаты на вступление в ЕС Северная Македония, Черногория и Албания, также к решению Евросоюза присоединились Исландия и Норвегия, передает Deutsche Welle.
Пакет штрафных мер, к которым присоединились эти страны, подразумевает запрет на ввоз ряда нефтепродуктов, включая бензин, моторные масла и природный газ, если те «происходят из Белоруссии или были экспортированы из Белоруссии». Лицам и компаниям в ЕС также запретили предоставлять финансирование, посреднические услуги либо техническую помощь, касающиеся импорта или транспортировки нефтепродуктов.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия выдержит санкции, введенные против республики странами Запада, и будет выполнять обязательства по кредитам, представленным республике Россией.
По его словам, санкции Запада представляют собой бесцеремонные попытки устранить экономических конкурентов и «наложить лапу» на ресурсы России и Белоруссии.
Лукашенко подписал закон, позволяющий вводить чрезвычайное положение в случае беспорядков
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о защите суверенитета и конституционного строя, согласно которому попытки захвата власти, мятежи либо массовые беспорядки становятся основанием для введения чрезвычайного положения.
«Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон «Об изменении законов по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя», – передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу главы государства.
Как отмечается в сообщении, согласно конституции республики и данному закону, основанием для введения чрезвычайного положения, помимо стихийных бедствий и катастроф, является наличие беспорядков, сопровождающихся насилием либо угрозой насилия со стороны группы лиц и организаций, в результате которых возникает опасность для жизни и здоровья людей, территориальной целостности и существования государства. «Однако ранее не было определено, что именно считается беспорядками. Это порождало неоднозначное понимание оснований для введения чрезвычайного положения, особенно если беспорядки не являются очевидно массовыми», – пояснили в пресс-службе.
Конкретизируется, что к беспорядкам относятся попытки насильственного изменения конституционного строя, захвата или присвоения власти, вооруженный мятеж, массовые беспорядки, межнациональные и межконфессиональные конфликты, сопровождающиеся насильственными действиями, создающие непосредственную угрозу жизни и безопасности граждан. Уточняется также перечень возможных чрезвычайных мер и временных ограничений, применяемых при введении ЧП.
В этом случае возможны приостановка выпуска и распространения продукции СМИ, введение особого порядка аккредитации журналистов, ограничение доступа к интернет-ресурсам. Также к борьбе с терроризмом, охране общественной безопасности, пресечению массовых беспорядков может привлекаться армия.
Соответственно, уточняются и дополняются полномочия коменданта территории, на которой введено чрезвычайное положение.
Согласно обновленному законодательству, в Белоруссии также расширяется круг силовых органов, привлекаемых к обеспечению режима ЧП, за счет включения в их число военизированных организаций, что позволит «максимально эффективно и на полных законных основаниях задействовать силы и средства МЧС, Следственного комитета, Государственного комитета судебных экспертиз и департамента финансовых расследований».
«С учетом полученного практического опыта указываются задачи Вооруженных сил в рамках этой системы: борьба с терроризмом, охрана общественной безопасности, пресечение массовых беспорядков, обеспечение безопасности охраняемых лиц и охраняемых объектов. Наряду с этим в законы «О чрезвычайном положении» и «О военном положении» имплементируются нормы декрета президента №2 от 9 мая 2021 года «О защите суверенитета и конституционного строя», – добавили в пресс-службе.
Напомним, 28 мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о существовании прямой угрозы суверенитету республики. 9 мая Лукашенко подписал декрет «О защите суверенитета и конституционного строя» на случай гибели главы республики вследствие покушения, совершения акта терроризма, внешней агрессии, иных насильственных действий.
Польша не исключила новых санкций против Белоруссии из-за наплыва мигрантов в Литву
Евросоюз может ввести новые санкции против Белоруссии в связи с наплывом мигрантов из республики в Литву, заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау.
«Если процедура по привлечению мигрантов, можно сказать, коммерческих туристов из разных мест мира продолжится, то, думаю, не только Польша, но и все страны ЕС убедятся в идее наложения очередных санкций на Минск. Это нападение на общие границы ЕС абсолютно организованным образом», – заявил Рау, передает РИА «Новости».
Он отметил, что в данном случае, говоря о мигрантах, которые пытаются нелегально перейти границу Литвы из Белоруссии, не может быть и речи о «спонтанной, отчаянной попытке спастись от репрессивного политического режима или попытке попасть в лучший мир, где можно осуществить мечты». «Это чистый бизнес, организованный белорусским государством, которое выполняет роль большой туристической фирмы, которая организует это мероприятие, начиная с посадки на самолет в разных местах мира, до трансфера до белорусско-литовской границы, с указанием, где и когда эту границу успешно перейти. Это комплексные, циничные действия», – заявил польский министр.
По его словам, то, какими будут санкции, – вопрос пока открытый. «Дискуссия на эту тему началась. До сих пор никто не ставил под сомнение легитимность возможных санкций», – резюмировал Рау.
Ранее министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что организаторы нелегальной миграции якобы проводят инструктаж выходцев из стран Азии и Африки перед их проникновением на территорию Литвы из Белоруссии.
12 июля на литовско-белорусской границе началась срочная операция европейского пограничного агентства Frontex из-за растущего миграционного давления.
Тем временем Литва установила на границе с Белоруссией первые метры колючей проволоки. С начала года в Литве задержаны 1546 нелегальных мигрантов, в основном из стран Азии, попавших в республику с территории Белоруссии. Это почти в 20 раз больше, чем за весь 2020 год.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как президент Белоруссии Александр Лукашенко заставил Литву прятаться за колючей проволокой.
В Кремле не стали называть объемы кредита Белоруссии
Сумма кредитной поддержки Белоруссии в связи с налоговым маневром в России будет уточняться, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Объем кредитной поддержки будет уточняться, я поэтому сейчас воздержусь от названия какой-то суммы», – цитирует ТАСС Пескова. По его словам, она будет уточнена в ближайшее время.
Представитель Кремля добавил, что по данному вопросу ведется постоянная двусторонняя работа. «Там вице-премьер России Алексей Оверчук работает, премьеры тоже работают. Поэтому работа ведется на постоянной основе», – указал он.
Во вторник президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились об объемах кредитной поддержки в связи с налоговым маневром России. Лукашенко заявил, что на встрече с Путиным в Сочи была достигнута принципиальная договоренность по минимизации потерь белорусских НПЗ от налогового маневра в России с 1 января 2022 года.
Мишустин и премьер Белоруссии обсудили противодействие санкциям
Состоялся телефонный разговор премьер-министров России и Белоруссии Михаила Мишустина и Романа Головченко, сообщили пресс-службы кабминов двух стран.
В сообщении российской стороны говорится, что премьеры «рассмотрели актуальные вопросы торгово-экономического сотрудничества, включая взаимодействие в промышленной и энергетической областях». При этом «особое внимание» обратили на «углубление интеграции в рамках Союзного государства». Также обсуждался график предстоящих контактов по правительственной линии.
Пресс-служба белорусского правительства также указала, что Россия и Белоруссия обсудили «реализацию договоренностей, достигнутых в ходе встречи» президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко, «по противодействию санкционному давлению, углублению экономической кооперации, над которыми работают соответствующие ведомства двух стран», передает РИА «Новости».
Напомним, переговоры лидеров двух стран прошли в Санкт-Петербурге 13 июля. Они обсуждали вопросы поддержки белорусской экономики в связи с санкциями. Сообщалось, что план противодействия санкциям разработают правительства.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Кремле назвали темы встречи Путина и Лукашенко
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на встрече в Санкт-Петербурге обсуждали вопросы поддержки белорусской экономики в связи с санкциями, план противодействия им разработают правительства, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков сообщил, что «вопросы поддержки Белоруссии на фоне удушающих санкций фигурировали на повестке дня (переговоров Путина и Лукашенко)». По его словам, «даны поручения правительствам, которые работают в этом плане», передает ТАСС.
До этого пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт сообщила, что президенты поручили правительствам разработать совместный план противодействия санкциям Запада.
Напомним, переговоры лидеров двух стран прошли в Санкт-Петербурге 13 июля.
Путин и Лукашенко договорились об объемах кредитной поддержки в связи с налоговым маневром России.
Арестованный в Белоруссии россиянин Дудников признал вину
Арестованный в Белоруссии 20-летний россиянин Егор Дудников обвиняется в «организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок», он признал вину, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок более двух лет, говорится в постановлении Следственного комитета Белоруссии.
«Дудников Е.А. (Егор) 06.05.2021 задержан по непосредственно возникшему подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 342 УК Республики Белоруссия. Он обвиняется в совершении преступления, за которое законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше двух лет», – говорится в документе, передает РИА «Новости».
Там же отмечается, что Дудников признал вину в предъявленных ему обвинениях. «В отношении подозреваемого Дудникова Е.А. (Егора) 07.05 2021 применена мера пресечения в виде заключения плод стражу. 14.05.2021 ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 342 УК Республики Беларусь, вину в совершении которого он признал полностью», – говорится в документе.
При этом Следственный комитет Белоруссии отказал Дудникову в переводе под домашний арест, «Учитывая, что вина обвиняемого Дудникова Е.А. в инкриминируемом ему преступлении полностью доказана, основания для изменения меры пресечения в виде заключения под стражу, примененной к обвиняемому Дудникову Е.А., отсутствуют», – указывается в постановлении.
В ведомстве считают, что «собранные по уголовному делу доказательства дают достаточные основания полагать, что обвиняемый, находясь на свободе, может скрыться от органа уголовного преследования, ввиду того, что не имеет постоянного места жительства на территории Республики Беларусь, может воспрепятствовать предварительному расследованию уголовного дела, в том числе путем оказания незаконного воздействия на лиц, участвующих в уголовном процессе, сокрытия или фальсификации материалов, имеющих значение для дела, неявки без уважительных причин по вызовам органа, ведущего уголовный процесс».
Дудников был задержан в Минске 5 мая. Россиянину предъявлено обвинение по статье об организации действий, грубо нарушающих общественный порядок, по которой ему грозит до трех лет лишения свободы. Срок содержания под стражей Дудникову продлен до 6 августа.
Песков: Мобилизационные возможности российской медицины позволяют избежать локдауна
Только благодаря мобилизационным возможностям российской медицины страну не пришлось загонять в новый локдаун из-за коронавируса, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков заявил, что «наша система здравоохранения показала большие мобилизационные способности и возможности», и «эти мобилизационные возможности помогают нам и дальше, в ходе второй волны, через которую мы проходим, идти без существенных ограничений по экономике, не прерывая экономического процесса, не загоняя нашу страну в локдаун», передает ТАСС.
«Это все происходит только потому, что мобилизационные возможности нашей медицины позволяют нам это делать», – добавил он.
Кроме того, России удалось пройти первую волну коронавируса лучше, чем многим европейским странам.
При этом дисциплинированность россиян в плане вакцинации и соблюдения санитарных мер оставляет желать лучшего, считает Песков.
«К сожалению, цифры по смертности (от коронавируса) достаточно высокие, действительно, смертность увеличилась. Вирус становится более агрессивный, более заразный. К сожалению, несмотря на все прикладываемые усилия, на все существующие протоколы лечения, вирус уносит много жизней. Тем не менее эти протоколы лечения совершенствуются, увеличивается количество вакцинированных, и это поможет со временем снова минимизировать эти печальные цифры», – указал представитель Кремля.
Он также отметил, что пока в России «не так продвинулись в деле вакцинации населения, как хотелось бы».
«Поэтому, конечно, мы сталкиваемся с очевидными негативными последствиями», – резюмировал он.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД