Назван источник атаки на сайт Минобороны

DDoS-атака на сайт Минобороны велась из-за рубежа, заявляет военное ведомство. «По имеющимся к настоящему времени подтвержденным данным, источник атаки на сайт Минобороны России в интернете находится вне пределов Российской Федерации», – говорится в сообщении. «Нарушений в работоспособности программно-технической инфраструктуры сайта Минобороны России не допущено», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства. В районе 12.25 мск сайт военного ведомства вновь заработал. Distributed Denial of Service (DDoS) – это атака на вычислительные ресурсы, ставящая целью сделать их недоступными для пользователей. Атака проводится с использованием одного или множества компьютеров, которые направляют большое количество запросов на атакуемый сайт. Напомним, ранее в пятницу сайт Минобороны подвергся DDoS-атаке.

Опубликован снимок новейшего российского истребителя 16 июля 2021, 04:27

Фото: facebook.com/RostecRussia

Текст: Антон Антонов

Ростех опубликовал фотографию перспективного однодвигательного истребителя, который станет главной премьерой авиакосмического салона МАКС–2021. На фото самолет укрыт чехлом, но по снимку ясно, что на МАКС–2021 представят первый российский однодвигательный истребитель. Сейчас в России однодвигательные истребители не используются, хотя и получили широкое распространение в мире. В их число, к примеру, входят американские F-16 и F-35, передает ТАСС. Напомним, сообщалось, что Объединенная авиастроительная корпорация презентует в первый день работы международного авиасалона МАКС–2021 принципиально новый военный самолет. Глава аналитической службы агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев предположил, что речь идет о легком многоцелевом истребителе. Первыми советскими однодвигательными реактивными самолетами стали легендарные МиГ-15 и МиГ-17, а вершиной этой «линейки» – МиГ-21. Последние однодвигательные самолеты в ВВС России – истребители и штурмовики МиГ-23, МиГ-27 и Су-17М – были сняты с вооружения еще в начале девяностых годов. Переход на истребители с двумя двигателями объяснялся проблемами двигателей отечественного производства. В мае 2021 года в СМИ сообщили о разработке в России однодвигательного истребителя. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему в свое время ВВС нашей страны отказались от подобных машин и откуда возникла идея возродить их производство. Светлану Алексиевич заподозрили в попытке пронести бомбу на самолет в Германии 15 июля 2021, 20:05 Текст: Вера Басилая

Нобелевского лауреата, белорусскую писательницу Светлану Алексиевич не пустили на самолет в Берлине, заподозрив ее в попытке пронести бомбу на борт. Отмечается, что сотрудники аэропорта долго искали взрывное устройство, в итоге она опоздала на свой рейс. Писательница должна была вылететь вечером 14 июля во Вроцлав для участия в мероприятии с лауреатом Нобелевской премии Ольгой Токарчук, пишет «Коммерсант». «Светлана Алексиевич должна была приехать во Вроцлав до полуночи. Поздно вечером мы узнали, что ее задержали в аэропорту Берлина, потому что в ее вещах якобы была бомба», – сообщается на странице фонда Токарчук в Facebook. По словам Алексиевич, ее вещи досмотрели еще раз, но не нашли ничего опасного, но на самолет она опоздала, организаторы мероприятия отправили за ней автомобиль. По ее словам, за бомбу сотрудники аэропорта могли принять зарядное устройство. Нобелевскую премию по литературе Алексиевич получила в 2015 году за «ее полифонические сочинения, памятник страданиям и мужеству в наше время», причем награду ей прочили уже несколько лет. Алексиевич родилась в 1948 году в Станиславе (ныне Ивано-Франковск, Украина). Отец – белорус, мать – украинка. После демобилизации отца из армии семья переехала в Белоруссию. В 2020 году Светлана Алексиевич вошла в координационный совет оппозиции Белоруссии, который создали по поручению кандидата в президенты Светланы Тихановской для транзита власти. В сентябре Алексиевич уехала из Белоруссии, она, как сообщалось, отправилась в Германию на лечение. Позже она заявила о намерении вернуться в Белоруссию, несмотря на риск запрета. Координационный совет Белоруссии решил не исключать покинувших республику участников. Медведчук написал ответ Путину о будущем русских и украинцев 16 июля 2021, 10:14

Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Украина с нынешней антироссийской, мононациональной идеологией не может служить интересам своего народа. Киеву следует не «защищать» Европу от России ценой собственного существования, а отстаивать интересы своего народа и заниматься развитием страны, написал глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук, комментируя статью президента России об Украине. «Переполох, который поднялся в политических кругах Украины после выхода статьи Владимира Путина … трудно переоценить. Однако в целом реакцию на эту статью большинства украинских политиков и аналитиков нельзя назвать адекватным ответом. … Я считаю, что украинец, который думает о будущем своей страны и своего народа, должен эту статью внимательно изучить, поскольку она дает достаточно жесткую, но абсолютно правдивую оценку нашей общей истории и современной украинской государственности», – написал Медведчук на сайте своей партии. Он обратил внимание, что Путин указал на три главных изъяна современного украинского государства, которые не дают сделать из Украины современную конкурентоспособную страну. «Первый изъян очевиден – Украина, где, по данным последней всеукраинской переписи населения 2001 года, проживают представители более 130 национальностей и народностей, решительно взяла курс на мононациональную страну, … (что) подразумевает сдачу граждан и территорий. Политика мононационального государства не может достичь главной цели как на нынешнем этапе развития страны, так и на будущих этапах, а именно: «сшить» страну вокруг общей идеи, вернуть регионы, которые оказались неподконтрольны официальному Киеву, убедить жителей ОРДЛО (ДНР и ЛНР – прим. ВЗГЛЯД) в том, что Украина – это их дом и здесь им рады. И никаким образом строительство мононационального государства с воинствующей украинизацией не способно вернуть Донбасс на Украину и Украину в Донбасс», – пишет Медведчук. Также, отмечает он, Путин напоминает о договоре об учреждении Советского Союза 1922 года, согласно которому «республики – учредители Союза, после того как они сами же аннулировали Договор 1922 года, должны вернуться в те границы, в которых они вступили в состав Союза». «Но этого не понимают современные украинские политики. Ведь, разорвав с Россией международные договоры, они сами поставили вопросы о границах, которые эти договоры закрепляли. Советский Союз, приращивая территории УССР, не ставил задачей создание этнической республики. А если теперь руководство Украины поставило задачу создать моноэтническое государство, то это автоматически подрывает основы обретения Украиной независимости, поскольку эта независимость подразумевала многонациональное украинское государство, а не то, в котором многомиллионное русское и русскоязычное население в таком случае обретает статус колониального народа», – указал Медведчук. Одним из важнейших и ошибочных шагов украинской власти он также назвал денонсацию Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной. «Для экономики Украины, для позиции страны на международной арене, для интересов миллионов граждан такое решение имело катастрофические последствия. Такой шаг свел на нет все усилия, направленные на поиск компромиссов и мирное урегулирование конфликта в Донбассе. Разорвав договор с РФ, лишив себя любых юридических возможностей для разрешения спорных ситуаций, украинская власть целенаправленно избрала идеологию управляемого пограничного государства, главной задачей которого является проводить тотальную антироссийскую политику даже в тех сферах, где это идет в ущерб себе и своим гражданам. Такая позиция не обеспечивает гражданам никакого видения будущего», – добавил Медведчук. Третий и важнейший изъян, на который указывает Путин, пишет украинский политик, то, что «украинская государственность строится исходя не из прагматичных соображений, а из романтических «хотелок». «Украина вечно выпускает синицу из рук, не пытаясь поймать журавля в небе. Возможно, строить самолеты с ЕС куда выгоднее, чем строить их с Россией. Только Украина и с ЕС их не начала строить, и с Россией прекратила, и так с любой высокотехнологичной продукцией. Мы теряем, а не получаем ничего, кроме иллюзий и несбывшихся надежд. То есть кто-то эти иллюзии украинцам продает и неплохо зарабатывает. Но украинскому народу от этого становится только хуже, и именно поэтому страна за последние годы превратилась из бедной в нищую», – пишет Медведчук. Он также выразил мнение, что сегодня Европе не нужно государство, главной задачей которого будет сдерживание России. «В противном случае Украина получала бы намного больше поддержки и никакого «Северного потока – 2» не было. Но украинская власть успешно игнорирует реальность, считая, что ситуация именно такая, какую ей удобно представлять. Это и есть главная и широко транслируемая властью безрассудная романтическая «хотелка», – отмечает политик. «Государство с нынешней антироссийской, мононациональной идеологией не может служить интересам своего народа по определению. Власти говорят, что задача украинского народа – защищать «цивилизованную Европу» от «российских варваров». Но ни один народ долго не может существовать исключительно как защитник другого народа от третьего. История показывает, что в этом случае поглощение неизбежно. Либо тем, от кого защищают, либо тем, кого защищают. И нет никакой альтернативы этому процессу: либо мы защищаем Европу от России, даже ценой собственного существования, либо мы защищаем интересы своего народа и занимаемся развитием своей страны, а не приносим себя в жертву на алтарь европейских и заокеанских интересов», – отмечает Медведчук. Антироссийскую политику Украины он назвал неумной и недальновидной, угрожающей «не столько России, сколько существованию украинского государства». «Сведение смысла украинской государственности к противостоянию с Россией автоматически уничтожает этот смысл, если Европа и Россия договорятся. И тогда государство Украина становится ненужным, и неважно, кем будет контролироваться эта территория. Значит, нам нужен другой смысл существования украинской государственности», – добавил политик. По его словам, выход из ситуации очень простой – «создавать современное правовое мультикультурное государство, а не пытаться колонизировать свои же территории». «Если бы Россия строила свою государственность по лекалам современной Украины, то она быстро бы лишилась огромного количества территорий и населения. Я считаю, что украинцы и русские – разные народы, но народы братские, славянские, православные, с единой ментальностью, историей, святыми и традициями. Народы, которые веками добивались величайших побед, когда шли рука об руку. … Мы должны поставить во главу угла построения нового европейского государства Украина не национальное достоинство, когда одни нации объявляются ценными, а другие подлежат ассимиляции, а права и свободы граждан. Нам нужна свободная и справедливая держава, а не национальная резервация», – заключил Медведчук. Напомним, президент России Владимир Путин в своей статье «Об историческом единстве русских и украинцев» обвинил Запад в желании сделать Украину барьером между Европой и Россией, плацдармом против России, против чего выступили миллионы жителей на Юго-Востоке и в Крыму. За это их всех, «включая детей, записали в сепаратисты и террористы». Российский лидер констатировал, что на Украине происходит принудительная смена национальной идентичности – русских не только заставляют отречься от своих корней, но и поверить, что Россия – их враг. Музыкант Петр Мамонов скончался в Москве 15 июля 2021, 17:43

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Советский и российский музыкант и актер Петр Мамонов, долгое время находившийся в больнице с коронавирусной инфекцией, умер в четверг в возрасте 70 лет. «Сегодня, 15 июля, скончался Петр Николаевич Мамонов. Вечная память», – сообщается на его странице в Facebook. Подробности смерти не сообщаются. Напомним, 1 июля Мамонов был госпитализирован с коронавирусной инфекцией в больницу. Его супруга Ольга Мамонова поясняла, что артиста положили в больницу в Коммунарке, он находился в реанимации. Она сообщала, что врачи снова оценивают состояние актера как крайне тяжелое, а также отмечала, что музыканта не смогли перевести на собственное дыхание. Президент России Владимир Путин в начале июля награждал Петра Мамонова орденом Дружбы. Петр Мамонов – актер, советский и российский музыкант, поэт, известен по музыкальному коллективу «Звуки Му», киноспектаклям. Петр Николаевич Мамонов родился 14 апреля 1951 года в Москве, был в числе первых советских хиппи, в 60-х годах собрал музыкальный коллектив «Экспресс», выступал на школьных вечеринках. В 1979 году окончил Московский полиграфический техникум. Трудился на должности печатника в типографии «Красный пролетарий», также работал грузчиком, банщиком и лифтером в Доме Литфонда. Он также основал рок-группу «Звуки Му» в начале 80-х, в нее входили Алексей Бортничук (гитара), Александр Липницкий (бас), Павел Хотин (клавишные), Алексей Павлов (барабаны). Дебютный альбом был записан в 1988 году. Уже с 1991 года Мамонов выступал сольно. В 90-е вновь собрал группу и выпустил несколько альбомов. Также в 90-е играл на сцене Московского драмтеатра имени Станиславского. Также известен по роли Доктора в культовом фильме «Игла», который вышел в 1988 году. Играл саксофониста Леху в картине «Такси-блюз» 1990 года. Мамонов снимался в фильмах «Анна Карамазофф» (1991), «Нога» (1991), «Терра инкогнита» (1994), «Время печали еще не пришло» (1995). Солист «Хора Турецкого» Борис Горячев скончался от COVID 15 июля 2021, 19:19

Фото: instagram.com/borisgoryachev

Текст: Ксения Панькова

Солист «Хора Турецкого» Борис Горячев умер на 50-м году жизни спустя три недели лечения от коронавируса, сообщили в коллективе. «Три недели он боролся с этой заразой! Мы молились и надеялись на чудо! Но у Бога свои планы… И ковид оказался сильнее. Эту утрату трудно осознать. Больно даже думать о том, что Бориса больше нет с нами. Выражаем глубокие соболезнования всей его семье и близким людям», – сообщается в официальном аккаунте хора в Instagram. В сообщение отмечается, что «Борис всегда отличался позитивом и жизнерадостностью», а когда оказался в больнице, писал «смс-ки, что все будет хорошо». Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Хор Турецкого (@turetsky_choir) Борис Горячев – лирический баритон, в арт-группу «Хор Турецкого» попал после кастинга и был солистом коллектива 20 лет. ФСБ предотвратила теракт в Москве 15 июля 2021, 17:15

Фото: кадр из видео

Текст: Вера Басилая

Силовики задержали россиянина, планировавшего совершить теракт, подорвать самодельное взрывное устройство в местах массового скопления людей, говорится в сообщении ЦОС ФСБ РФ. «В результате проведенных мероприятий в Москве задержан гражданин России, планировавший организовать совершение в июле террористического акта путем подрыва самодельного взрывного устройства в местах массового скопления людей», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости». В оборудованном им тайнике обнаружены компоненты самодельного взрывного устройства, а в используемых средствах связи – инструкции по его изготовлению и переписка с находящимися в Сирии членами международных террористических организаций. Следственным управлением ФСБ России возбуждено уголовное дело, оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются. «Личность террориста в интересах следствия не разглашается», – отметили в ФСБ. Ранее сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Уфе, задержав мужчину, готовившего по указанию боевиков международной террористической организации взрыв на объекте правоохранительных органов. Меркель заявила о большом числе погибших при наводнении в ФРГ 15 июля 2021, 18:17 Текст: Ксения Панькова

Точное число погибших при наводнении ФРГ пока неизвестно, но их много, заявила канцлер Германии Ангела Меркель. «Мне приходят многочисленные послания моих европейских коллег, которые выражают солидарность Германии и предлагают нам помощь… Это действительно катастрофа, я потрясена сообщениями из подтопленных населенных пунктов, где люди сидят на крышах своих домов, надеюсь, они будут спасены. Я скорблю о тех, кто потерял жизнь в этой катастрофе, мы еще не знаем числа, но их будет много», – сказала она, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал N24. При этом Меркель заверила, что все будет сделано для обнаружения пропавших без вести в результате наводнения. «Я говорила с премьер-министрами (Рейнланд-Пфальца и Северного Рейна-Вестфалии) (Малу) Драйер и (Армином) Лашетом, они доложили мне о ситуации в населенных пунктах, положение в которых наиболее критическое, а также о неустанной работе спасателей, полиции, бундесвера, службы ЧС и остальных. Хотели бы выразить благодарность спасателям от всего сердца», – отметила канцлер Германии. Она добавила, что находится в контакте с главой минфина ФРГ Олафом Шольцем и главой МВД Хорстом Зеехофером, государство «окажет помощь там, где это возможно», все силы «будут направлены на спасение жизней, предотвращения угроз и облегчения страданий». Ранее сообщалось о 42 погибших из-за наводнения в Германии, перед этим – о 33 погибших, пропавшими без вести числились от 50 до 70 человек. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер принес соболезнования близким погибших из-за стихийного бедствия на западе страны. Напомним, из-за проливных дождей на западе страны из берегов вышли притоки Рейна – Ар, Мозель, а также небольшие реки – Зауэр, Прюм, Нимс, Киль, Эрфт. Часть городов оказались отрезаны от внешнего мира, порядка 200 тыс. человек сидят без электричества. Аваков собрался покинуть Украину 15 июля 2021, 22:37 Текст: Антон Антонов

После отставки с поста главы МВД Украины Арсен Аваков временно покинет страну, но позднее «обязательно вернется», заявил замминистра Антон Геращенко. Геращенко сказал, что Аваков «собирается уехать в отпуск» и «впервые за семь с половиной лет отдохнуть, будучи обычным гражданином». Однако «после он обязательно вернется в Украину и дальше будет помогать президенту в том, чтобы сохранять, беречь Украину и усиливать ее во всех направлениях, там, где определит президент», сказал замминистра. По его словам, Аваков также намерен «помогать и содействовать новому министру внутренних дел Денису Монастырскому». Как пояснил Геращенко, Аваков и Монастырский «хорошо знакомы», это «определенная преемственность». «Хорошо, что во главе министерства может стать человек, который два года руководил законодательной ветвью власти в вопросах реформ правоохранительной деятельности», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на канал «Украина 24». Геращенко добавил, что пока предложений ему самому остаться заместителем министра не поступало, однако, по его мнению, до назначения такие должности предлагать «некорректно». Во вторник Аваков написал заявление об отставке. В четверг Верховная рада Украины уволила Авакова с должности министра внутренних дел страны, которую он занимал с февраля 2014 года. Глава правительства Украины Денис Шмыгаль внес в Верховную раду представление о назначении депутата от фракции партии «Слуга народа», председателя комитета парламента по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского главой МВД страны. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Мародеры атаковали магазины в подтопленных районах на западе Германии 15 июля 2021, 16:57

Фото: REUTERS/Wolfgang Rattay

Текст: Наталья Ануфриева

Мародеры начали грабить магазины в подтопленных районах на западе Германии, полиция взяла под охрану оставленные жителями дома, сообщают местные СМИ. Агентство DPA сообщило со ссылкой на местную полицию, что отдельные случаи мародерства, в частности грабежа ювелирных магазинов, были зарегистрированы в городе Штольберг (федеральная земля Северный Рейн – Вестфалия) недалеко от Ахена. Задержан один человек, передает ТАСС. Также неизвестные попытались обокрасть супермаркет и магазин хозяйственных товаров, но по прибытии полиции смогли скрыться. В Штольберге около сотни полицейских взяли под охрану оставленные жителями дома и торговые точки. Напомним, ливни, которые продолжаются с понедельника на западе и юго-западе Германии, привели к наводнению. Из берегов из-за проливных дождей вышли притоки Рейна – Ар, Мозель, а также сильнее, чем прогнозировали эксперты, небольшие реки – Зауэр, Прюм, Нимс, Киль, Эрфт. Под ударом стихии, прежде всего, оказались земли Северный Рейн – Вестфалия и Рейнланд-Пфальц. Часть городов оказались отрезаны от внешнего мира, порядка 200 тыс. человек сидят без электричества. Число погибших от последствий разгула стихии выросло до 42 человек, до этого сообщалось о 19 погибших и 70 пропавших без вести. АвтоВАЗ приостановил выпуск Lada Granta и Niva 16 июля 2021, 08:36

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Текст: Алина Назарова

АвтоВАЗ в пятницу вновь на сутки приостановил производство машин семейства Lada Granta и Niva из-за недопоставок электронных компонентов Bosh. «В связи с перебоями в поставках электронных компонентов со стороны компании «Bosch Самара», сегодня АвтоВАЗ вынужден приостановить на один день работу сборочных линий по производству автомобилей семейств Granta и Niva. Оплата сотрудников за день простоя будет произведена в соответствии с ТК РФ в размере двух третей от среднего заработка», – отмечается в сообщении, передает РИА «Новости». Это уже четвертая приостановка конвейера за лето из-за дефицита комплектующих. Накануне автопроизводитель возобновил производство Lada Largus и Xray после однодневного простоя. АвтоВАЗ производит автомобили по полному производственному циклу и комплектующие для двух брендов – Lada и Renault. Производственные мощности расположены в Тольятти и Ижевске. Марка Lada состоит из пяти семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. Бренд лидирует на российском автомобильном рынке с долей более 20% и представлен более чем в 20 странах. Продажи компании в первом полугодии составили 200,2 тыс. автомобилей. Это на 51% больше, чем за аналогичный период 2020 года, и на 14,9% выше результатов первого полугодия «доковидного» 2019 года. Эстония объявила о высылке российского дипломата 15 июля 2021, 16:44

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Эстония объявила российского дипломата в Таллине персоной нон грата, сообщили в эстонском министерстве иностранных дел. Соответствующую ноту вручили российскому послу в стране Александру Петрову, передает ТАСС со ссылкой на эстонское внешнеполитическое ведомство. Это решение приняли как ответ на высылку консула Эстонии в Петербурге Марта Лятте. Ранее в Петербурге сотрудники ФСБ задержали с поличным эстонского консула Марта Лятте при получении от россиянина материалов закрытого характера. При этом пресс-секретарь МИД Эстонии Аари Леммик назвала провокацией задержание Лятте. Она заявила, что выдвинутые обвинения против Лятте безосновательны, а улики – сфальсифицированы. После этого Лятте объявили персоной нон грата и обязали покинуть Россию в течение 48 часов. Эстония пообещала «симметричный ответ». Минюст России включил в реестр иноагентов восемь человек 15 июля 2021, 18:00 Текст: Наталья Ануфриева

Министерство юстиции России включило в реестр СМИ, выполняющих функции иноагента, восемь человек, в том числе Юлию Ярош и Романа Баданина. Реестр обновили в четверг. В него вошли также журналист Максим Гликин, Петр Маняхин (автор в издании «Проект»), Мария Железнова (редактор «Проект. Мнения»), Юлия Лукьянова (автор в «Проекте») и Елизавета Маетная (журналист «Радио. Свобода»; СМИ, выполняющее функцию иностранного агента – прим. ВЗГЛЯД). Ярош является главным редактором интернет-издания «Открытые медиа», принадлежащего экс-главе ЮКОСа Михаилу Ходорковскому. Баданин – главный редактор издания «Проект». Ранее стало известно, что «Проект Медиа» была признана нежелательной в России НПО. До этого Минюст внес в перечень иностранных и международных неправительственных организаций (НПО), деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, пять организаций, в том числе «Фонд Ходорковского» и «Фонд Будущее России». Рассекречены документы о подготовке СССР к аварийной посадке корабля США «Аполлон» 15 июля 2021, 15:29

Фото: NASA/Robert McCall

Текст: Елена Мирошниченко

СССР готовился к возможной аварийной посадке на своей территории американского космического корабля «Аполлон» в 1975 году, говорится в рассекреченном и впервые опубликованном Российским государственным архивом научно-технической документации плане. «Оборудование пяти самолетов Ан-12 и восьми самолетов Ан-24 поисково-спасательного комплекса ВВС радиостанциями Р-832 для обеспечения радиосвязи с экипажами корабля «Аполлон» в случае его нештатной посадки на территории СССР», – говорится в опубликованном на сайте архива «Плане мероприятий по выполнению постановления ЦК КПСС и СМ СССР... для проведения в 1975 году совместного экспериментального полета с американским кораблем типа «Аполлон». В рамках программы «Союз-Аполлон» 15 июля 1975 года состоялась стыковка над Германией советского корабля «Союз» (Алексей Леонов и Валерий Кубасов) и американского «Аполлона» (Томас Стаффорд, Вэнс Бранд и Дональд Слейтон). Посадка на территории СССР американскому кораблю не потребовалась. Ранее ФСБ обнародовала материалы о массовом убийстве нацистами жителей Сальска. В Киеве обвинили Меркель в сдаче интересов Украины 16 июля 2021, 07:57

Фото: Gregor Fischer/dpa/Global Look Press

Текст: Дмитрий Зубарев

Канцлер Германии Ангела Меркель «сдала интересы» Украины в пользу России, заявил советник делегации Киева в Трехсторонней контактной группе, внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович. По его словам, визит украинского лидера Владимира Зеленского в Германию и его переговоры с канцлером оказались безрезультатными. «А не принесли (результатов – прим. ВЗГЛЯД) потому, что госпожа Меркель семь лет держалась, но в конце концов все-таки немного сдала украинские интересы в пользу России», – передает РИА «Новости» слова Арестовича. По утверждению советника, Зеленский не нашел «общего языка» с Меркель по целому ряду вопросов, включая достройку газопровода «Северный поток – 2» и выполнение «формулы Штайнмайера». «Вежливые заявления во время пресс-конференции – это просто чтобы не ссориться», – добавил Арестович, назвав при этом канцлера «уходящим политиком». Он также выразил мнение, что западные страны обеспокоены ростом влияния Китая и готовы договариваться с Россией. «Я так понимаю, что немцы называют это защитой немецких национальных интересов. <...> Цена может быть тяжелой для Украины, даже в окружении (президента США Джо) Байдена есть такие люди», – заключил советник. Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель в ответ на предложение Зеленского заявила, что транзит газа через Украину может быть предметом переговоров «нормандской четверки», но не является частью процесса урегулирования конфликта в Донбассе. В свою очередь первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров выразил мнение, что попытка увязать «Северный поток – 2» с нормандским форматом говорит о том, «что у Зеленского с головой не все в порядке». Позже президент России Владимир Путин заверил, что Россия будет выполнять взятые на себя обязательства по транзиту газа через Украину. При этом он призвал не связывать вопрос транзита газа и другие газовые вопросы с переговорами в нормандском формате. США решили ввести новые санкции против Китая 16 июля 2021, 07:19

Фото: Aidan Marzo/Zuma/Global Look Press

Текст: Дмитрий Зубарев

Американская администрация готовится в пятницу ввести новые санкции против Китая в связи с ситуацией в Гонконге, сообщают информационные агентства. Как сообщает агентство Reuters, финансовые рестрикции будут введены в отношении семи представителей властей Китая. Предполагается также, что Госдепартамент США опубликует специальные рекомендации для международных компаний по существующим рискам ведения дел в Гонконге, передает ТАСС. Источники при этом отметили, что эти меры все еще находятся в процессе утверждения, так что итоговое содержание санкций может измениться. Кроме того, один из источников утверждал, что Белый дом готовит отдельный исполнительный указ президента, который будет касаться иммиграции из Гонконга, однако уверенности в том, что его задействуют, пока нет.



Президент США Джо Байден, выступая на совместной пресс-конференции с находившейся с визитом в Вашингтоне канцлером ФРГ Ангелой Меркель, заявил, что ситуация в Гонконге, с его точки зрения, ухудшается. Он также обвинил Пекин в несоблюдении взятых ранее обязательств в отношении этого специального административного района Китая. Напомним, в июне, Минторг США внес в черный список пять китайских компаний. До этого стало известно, что Китай подготовил контрмеры в ответ на санкции Запада. В начале июня Байден расширил санкции против Китая. Перед этим экс-президент США Дональд Трамп запретил американцам и американским компаниям покупать ценные бумаги фирм, связанных с китайскими военными. В мае госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил Китай в «экономическом принуждении» других стран и пригрозил Пекину санкциями за «подавление демократии» в Гонконге. В марте Блинкен заявил о намерении Вашингтона выстраивать отношения с Пекином с позиции силы.