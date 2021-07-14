Украинцы сочли кампанию по вакцинации от COVID-19 в стране проваленной ВСУ обвинили в минировании дороги у поселка в Донбассе Украина стала лидером по закупкам продукции малого и среднего бизнеса Крыма 14 июля 2021, 21:55

Фото: Юрий Белинский/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Украина в 2021 году стала лидером среди стран, куда экспортируется продукция крымских предприятий малого и среднего бизнеса, сообщила пресс-служба Совета министров Республики Крым. «В январе – мае 2021 года общий стоимостной объем экспорта составил 15,1 млн долларов США. Продукция местного малого и среднего бизнеса экспортируется в Украину (39,7% от общего объема экспорта, 6 млн долларов США), Беларусь (28,2% от общего объема экспорта, 4,3 млн долларов США), Китай (11,1% от общего объема экспорта, 1,7 млн долларов США)», – говорится в сообщении на сайте крымского Совета министров. Отмечается, что также товары из Крыма поставляются в Казахстан, Узбекистан, Киргизию, Армению, Таджикистан, Абхазию, Чехию, Израиль, Монголию, Сербию, Турцию, Тайвань (Китай), США. В пресс-службе сообщили, что в Крыму создан Экспортный совет, основными задачами которого стали содействие созданию эффективной системы поддержки и стимулирования экспортной деятельности, разработка рекомендаций по выявлению и уменьшению административных и иных барьеров, разработка предложений по оказанию мер государственной поддержки экспортно ориентированным организациям и предпринимателям региона. В июле состоялось его первое заседание. Новый орган возглавила заместитель председателя Совмина – министр финансов Республики Крым Ирина Кивико. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что правоохранительные органы собрали информацию о действующем в Крыму бизнесе украинских чиновников. По его словам, недвижимостью на полуострове владеют «многие из тех, кто на Украине декларируют себя борцами с российским государством».

Леонид Парфенов объяснил Евгению Киселеву, чей Крым 14 июля 2021, 15:30

Фото: Пул N3/Telegram

Текст: Наталья Ануфриева

Российский журналист Леонид Парфенов ответил украинскому коллеге Евгению Киселеву на критику после интервью, а также сказал, чей Крым. Парфенов записал видеоответ Киселеву, ролик был опубликован в Сети. «Есть главный вопрос, раз десять мне его в Киеве задавали. «Чей Крым?!» Это коренной вопрос. Это такая проверка на вшивость. Главный вопрос, и давать нужно только их же ответ, ничего другого не устроит. Никакие слова, типа контроль России, но непризнание международного сообщества. Нет, это не принимается. Мало того, что ты не ходишь в Москве с хештегом КрымНаш, ты должен киевским патриотическим пропагандистам предъявить хештег КрымВаш. Это как ПЦР», – отметил журналист. По его словам, «таких вопросов не задают даже на границе, в киевском аэропорту в Борисполе, когда впускают в страну», однако «русский в роли украинского журналиста – он строже и бдительнее Службы безопасности Украины». «Они семь лет задают этот вопрос, и, видимо, каждый раз представляют перед собой (президента России Владимира) Путина. Поэтому он так жестко ребром ставит так: «Чей Крым?» Да твой Крым, Женя Киселев, твой! Ты же играл с (экс-президентом Украины Виктором) Януковичем там в теннис. Для меня непостижимый этот апломб заведомой правоты своей, чтобы вот так судить других из Киева», – заключил Парфенов. Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно. Путин отреагировал на идею обсудить транзит газа в нормандском формате 14 июля 2021, 00:32

Фото: kremlin.ru

Текст: Антон Никитин

Президент Владимир Путин заверил, что Россия будет выполнять взятые на себя обязательства по транзиту газа через Украину. При этом он призвал не связывать вопрос транзита газа и другие газовые вопросы с переговорами в нормандском формате. «Несмотря на всякие сложности сегодняшнего дня, Россия взяла на себя определенные обязательства в рамках этого контракта [по транзиту газа] и, безусловно, будет полностью их выполнять», – приводит слова Путина ТАСС. При этом он подчеркнул, что вопрос транзита газа через Украину, как и другие газовые вопросы, не следует связывать с переговорами в нормандском формате по урегулированию на Украине. «Россия, «Газпром» подписали контракт на пять лет на прокачку определенного объема российского природного газа нашим потребителям в Европе через территорию Украины», – напомнил глава государства. Он также напомнил, что «нормандский формат, другие форматы подобного рода – это политические площадки для обсуждения ситуации на юго-востоке Украины». «Это ничего не имеет общего с такими коммерческими проектами, как «Северный поток», «Северный поток – 2», либо транзит нашего газа через территорию Украины», – указал Путин. Таким образом он отреагировал на слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что вопрос функционирования газопровода «Северный поток – 2» следует обсудить на будущей встрече лидеров «нормандской четверки» (Германия, Франция, Россия, Украина). Канцлер Германии Ангела Меркель в ответ на предложение Зеленского заявила, что транзит газа через Украину может быть предметом переговоров «нормандской четверки», но не является частью процесса урегулирования конфликта в Донбассе. В свою очередь первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров выразил мнение, что попытка увязать «Северный поток – 2» с нормандским форматом говорит о том, «что у Зеленского с головой не все в порядке». Вице-спикер Совфеда Константин Косачев обратил внимание на «безумие украинской политики, которая по всем фронтам пытается добиться демонстративной независимости от России, в частности от ее энергоресурсов, но при этом любой ценой пытается сохранить свою зависимость от транзита именно российского газа через свою территорию». Погребинский: Зеленский давно хотел избавиться от Авакова 13 июля 2021, 23:55

Фото: Danil Shamkin/Zuma/ТАСС

Текст: Рафаэль Фахрутдинов

«Арсен Аваков – амбициозный человек, очень богатый, настоящий олигарх. При этом он непопулярный в стране человек, шансов построить политическую карьеру у него почти нет. Но он может сделать ставку на того человека, который будет конкурировать с Зеленским», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Михаил Погребинский, комментируя отставку Авакова. «Зеленский давно рассматривает Авакова как угрозу», – отметил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. При этом в момент прихода к власти в 2019 году Зеленский испытывал благодарность, потому что Аваков играл против Порошенко на тех выборах, закрыл возможность массовых фальсификаций и т.д. И Зеленский поэтому его оставил. Тем более, что Зеленский боялся национал-радикалов, а Аваков имел влияние на часть из них» По мнению эксперта, на решение отправить шефа украинского МВД в отставку мог повлиять руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак: «Думаю, Ермак убедил Зеленского, что снять Авакова не опасно. Аваков второй по влиянию человек в стране, и они давно хотели от него избавиться. Что-то произошло, что склонило чашу весов в сторону того, чтобы отправить Авакова в отставку. Что – до сих пор не ясно» Бывшему шефу МВД Украины, при всех его связях и богатстве, не удастся продолжить личную политическую карьеру, считает Михаил Погребинский. Однако Аваков может бороться против Зеленского и чужими руками. «Он амбициозный человек, очень богатый, настоящий олигарх, его состояние – сотни миллионов долларов. Он обеспечил себе будущее. При этом он не популярный в стране политик, шансов построить себе карьеру у него почти нет. Но он может сделать ставку на того человека, который будет конкурировать с Зеленским. Это может помочь ему в борьбе против Зеленского с учетом его связей и денег», - отмечает Погребинский.. О том, что министр внутренних дел подал заявление об отставке, во вторник сообщила пресс-служба ведомства. Владимир Зеленский после заявления Авакова об отставке предложил назначить на этот пост главу комитета Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского. Парламентарий избран от пропрезидентской партии «Слуга народа». Голосование по кандидатуре Монастырского должно состояться в Раде в пятницу. 41-летний кандидат юридических наук Монастырский – уроженец западноукраинского города Хмельницкий, по основному роду деятельности корпоративный юрист. Входил в комиссию по формированию Государственного бюро расследований (ГБР), которое собирались учредить еще при Викторе Януковиче, и создали при Петре Порошенко. «Собственно, Монастырского вообще никто на Украине не знает, никакого бэкграунда у него нет. Он председатель комитета в Раде, до этого назначения о нем никто не слышал. По-видимому, это человек, близкий к офису президента, поскольку в Раде все комитеты находятся под контролем правящей партии», – прокомментировал предложение президента Погребинский. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин дал совет руководству «сегодняшней Украины» 14 июля 2021, 02:59

Фото: www.kremlin.ru

Текст: Антон Никитин

Президент России Владимир Путин посоветовал политическому руководству «сегодняшней Украины» взять паузу, внимательно прочитать и проанализировать его статью «Об историческом единстве русских и украинцев». «Спорить с этой статьей довольно сложно, потому что она честная, она реально основана на исторических документах», – приводит слова Путина ТАСС. Он повторил, что в основе статьи – «именно исторические документы, которые лежат в архивах». «Если есть желание подискутировать, я думаю, что им нужно взять паузу, внимательно прочитать сначала эту статью, проанализировать, поднять документы», – сказал Путин, комментируя высказывание президента Украины Владимира Зеленского о готовности обсудить эту статью при личной встрече с российским лидером. Путин выразил уверенность, что украинские власти «так и сделают». «Они найдут, о чем здесь поговорить. Когда я говорю «они», я имею в виду политическое руководство сегодняшней Украины», – уточнил президент России. Накануне Зеленский заявил, что из-за отсутствия времени пока не прочитал всю статью российского лидера Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев», но обязательно сделает это и подумает над ответом. При этом Зеленский заявил, что мог бы обсудить статью Путина при личной встрече с президентом России. Напомним, президент Владимир Путин в своей статье «Об историческом единстве русских и украинцев» подчеркнул, что на Украине происходит принудительная смена национальной идентичности – русских не только заставляют отречься от своих корней, но и поверить, что Россия – их враг. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала статью российского лидера. Путин потребовал учесть озабоченности России в связи с «военным освоением» Украины 14 июля 2021, 06:34

Фото: www.kremlin.ru

Текст: Антон Никитин

Россия рассчитывает, что озабоченности Москвы будут восприняты всерьез силами, которые начали военное освоение территории Украины, заявил президент Владимир Путин. «Мы видим, что начинается военное освоение этой (украинской) территории. Вот, что нас беспокоит. Я уже об этом высказывался. И я думаю, что наши озабоченности в конце концов будут услышаны теми, кто это делает. Это не Украина же делает. А это территорию Украины эти люди используют таким образом», – приводит слова Путина ТАСС. По словам президента, для России важно не то, как соседнее государство, в данном случае Украина, будет выстраивать свою внешнеполитическую жизнь и ориентиры. «Для нас важно, чтобы не создавались проблемы для нас, чтобы не создавались угрозы для нас», – отметил Путин. «Очень рассчитываю на то, что наши озабоченности будут восприняты всерьез», – подчеркнул глава российского государства. Напомним, в понедельник в Николаевской области Украины начались международные военные учения «Казацкая булава – 2021», в которых задействованы подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также США, Великобритании, Канады, Швеции. Кроме того, с 28 июня по 10 июля в Черноморском регионе проходили военные маневры Sea Breeze-2021, в которых были задействованы до 5 тыс. военнослужащих, 40 самолетов, 32 кораблей от 32 стран, включая Украину, США, Канаду, Британию, Нидерланды, Румынию, Болгарию, Грецию, Турцию и Латвию. Пушков отреагировал на признание Кучмы об обманутых украинцах 14 июля 2021, 13:05 Текст: Евгения Шестак

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал заявление бывшего президента Украины Леонида Кучмы о том, что жителей страны обманывали перед референдумом о независимости в 1991 году. По его мнению, признание Кучмы очень важно и оно может продемонстрировать, какими соображениями руководствуются власти Украины. «Тотальное вранье стало главным инструментом Майдана. Под вранье развалили страну», – написал Пушков в Twitter. Ранее бывший президент страны Леонид Кучма в интервью на YouTube-канале History Lab заявил, что украинские власти обманывали своих граждан перед референдумом о провозглашении независимости страны в 1991 году. Всеукраинский референдум о подтверждении независимости страны проходил 1 декабря 1991 года в один день с первыми выборами президента Украины. По его итогам 90,32% граждан проголосовали за независимость Украины. В Раде заявили, что Меркель «послала» Зеленского с «Северным потоком – 2» 14 июля 2021, 09:03 Текст: Алина Назарова

Депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович поддержал решение канцлера Германии Ангелы Меркель отказать президенту Украины Владимиру Зеленскому в обсуждении «Северного потока – 2» в нормандском формате. Парламентарий обратил внимание, что Меркель, аргументируя свое мнение, попыталась «не обидеть» Зеленского. «Воспитанная женщина и *** (в оригинале использовано грубое ругательство) посылает вежливо, чтобы не обидеть», – отметил Рабинович, передает РИА «Новости». Депутат Рады напомнил, ссылаясь на слова канцлера Германии, что Берлин и Париж не намерены обсуждать тему газа вместе с Минскими соглашениями. Ранее канцлер Германии Ангела Меркель в ответ на предложение Зеленского заявила, что транзит газа через Украину может быть предметом переговоров «нормандской четверки», но не является частью процесса урегулирования конфликта в Донбассе. В свою очередь первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров выразил мнение, что попытка увязать «Северный поток – 2» с нормандским форматом говорит о том, «что у Зеленского с головой не все в порядке». Позже президент Владимир Путин заверил, что Россия будет выполнять взятые на себя обязательства по транзиту газа через Украину. При этом он призвал не связывать вопрос транзита газа и другие газовые вопросы с переговорами в нормандском формате. Названы сроки строительства военного городка в Крыму для десантно-штурмового полка 14 июля 2021, 16:35 Текст: Евгения Шестак

В Феодосии строится военный городок для десантно-штурмового полка, сдача объектов первой очереди запланирована на конец 2021 года, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны. «Генерал-полковник Андрей Сердюков прибыл в Крым, где проинспектировал ход строительства и обустройства военной и социальной инфраструктуры строящегося военного городка в Феодосии для формируемого десантно-штурмового полка, который будет здесь располагаться с конца текущего года», – приводит РИА «Новости» сообщение ведомства. Сердюков осмотрел строящиеся объекты первой очереди, которые включают в себя штаб полка, два солдатских общежития (каждое на 300 человек), столовую на 750 посадочных мест, контрольно-пропускной пункт и контрольно-технический пункт. Кроме того, генерал-полковник провел встречу с представителями подрядных организаций. По его словам, строительство инфраструктуры военного городка будет завершено в обозначенные сроки. «Сдача объектов первой очереди запланирована на конец текущего года», – отметили в ведомстве. Также Сердюков ознакомился с условиями проживания военнослужащих, проходящих службу по контракту в Феодосии, посетил семейное общежитие и детсад для детей военнослужащих. В марте министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что в этом году 56-ю десантно-штурмовую бригаду планируется переформировать в десантно-штурмовой полк с пунктом постоянной дислокации в Феодосии. Верховный суд Украины признал незаконным указ Зеленского об увольнении главы КС 14 июля 2021, 15:25 Текст: Елена Мирошниченко

Верховный суд Украины признал указ президента Владимира Зеленского об отмене назначения Александра Тупицкого судьей Конституционного суда Украины незаконным. «Кассационный административный суд в составе Верховного суда признал незаконным указ президента Зеленского №124 об отмене указа о назначении Главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого», – рассказал адвокат Тупицкого Ростислав Кравец, сообщает Страна.ua. Также суд постановил, что действия главы страны против Тупицкого являются незаконными. Напомним, в марте украинский лидер Владимир Зеленский отменил указ о назначении главы Конституционного суда страны Александра Тупицкого на должность судьи. Конституционный кризис на Украине возник в связи с тем, что КС признал неконституционной норму об уголовной ответственности для чиновников за недостоверное декларирование. Зеленский внес в Раду законопроект о досрочном прекращении полномочий судей. Председателя КС Украины Александр Тупицкий заявлял, что законопроект имеет признаки конституционного переворота, а также, что не собирается уходить в отставку. Полиция применила слезоточивый газ против пенсионеров МВД в Киеве 14 июля 2021, 11:46 Текст: Евгения Шестак

Полицейские в Киеве применили слезоточивый газ против пенсионеров министерства внутренних дел, которые вышли на митинг у здания Верховной рады с требованием пересчета пенсий. Бывшие представители силовых структур Украины пытались штурмовать здание парламента, где сейчас проходит пленарное заседание. Несколько сотен митингующих попытались прорваться в здание парламента, произошли стычки с полицией, передает телеканал «Украина 24». В настоящее время несколько кордонов спецподразделения полиции препятствуют попыткам митингующих прорваться в парламент. Митингующим удалось отобрать у полицейских небольшое металлическое заграждение. Охрана здания Рады усилена. Пенсионеры МВД неоднократно митинговали с требованием пересчитать им пенсии в соответствии с законом о национальной полиции Украины, который предоставляет полицейским более выгодные условия начисления пенсий по сравнению с тем временем, когда они были милиционерами. В мае у здания киевского суда прошли столкновения между националистами и сторонниками главы политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука. Путин: Миллионы людей на Украине хотят восстановления отношений с Россией 13 июля 2021, 23:21 Текст: Антон Никитин

Президент Владимир Путин выразил уверенность, что миллионы людей на Украине хотели бы восстановления отношений с Россией. «Ведь на Украине очень много, миллионы людей, которые хотят восстановления отношений с Россией. Я уверен, это миллионы людей», – приводит слова российского лидера ТАСС. При этом он подчеркнул, что также есть политические силы, которые выступают за эту нормализацию. «Но, судя по всему, им не дают никаких шансов реализовать свои политические планы, их просто несистемным, неправовым образом устраняют с политической сцены. Кого-то просто убивают на улице, и после этого никто преступников не ищет, или сжигают людей заживо, как это было в ходе трагических событий в Одессе», – заявил Путин. Глава государства также отметил, что выступающим за нормализацию отношений с Россией на Украине не дают никаких шансов на легальную политическую работу. «Закрывают общенациональные средства массовой информации, сажают под домашний арест, как сейчас происходит с [Виктором] Медведчуком. При этом органы власти на Украине принимают абсолютно неправовые решения даже вне рамок своей компетенции, то есть этим силам не дают никаких шансов на легальную политическую работу», – заявил Путин. Напомним, Путин в своей статье «Об историческом единстве русских и украинцев» обвинил Запад в желании сделать Украину барьером между Европой и Россией, плацдармом против России, против чего выступили миллионы жителей на Юго-Востоке и в Крыму. За это их всех, «включая детей, записали в сепаратисты и террористы». Российский лидер констатировал, что на Украине происходит принудительная смена национальной идентичности – русских не только заставляют отречься от своих корней, но и поверить, что Россия – их враг. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала статью Путина. КС Украины признал закон о государственном украинском языке конституционным 14 июля 2021, 16:50 Текст: Елена Мирошниченко

Конституционный суд (КС) Украины признал соответствующим конституции страны закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. «Конституционный суд Украины 14 июля принял решение, которым признал закон Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» конституционным», – приводит сообщение КС ТАСС. В 2019 году на Украине вступил в силу закон о госязыке. Он закрепляет украинский язык в качестве единственного государственного на территории страны. В российской делегации в ШОС пообещали жесткую реакцию на «Крымскую платформу» 14 июля 2021, 13:14 Текст: Алина Назарова

Выводы Москвы в отношении поддержки Западом инициированного Киевом саммита «Крымской платформы» будут жесткими и принципиальными, с такой позицией, по словам источников, российская сторона выступила на заседании Совета министров иностранных дел государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Душанбе. Как рассказали источники, было заявлено, что Россия «будет делать жесткие принципиальные выводы в этой связи». Так, российская сторона убеждена, что все ее союзники и стратегические партнеры полностью осознают провокационный характер еще одной затеи Киева – создания «Крымской платформы», понимают ее абсолютную неприемлемость для России, передает РИА «Новости». Как подчеркнули источники, та ретивость, с которой эту провокацию поддерживают некоторые западные и ряд других стран, говорит не только об их намерениях продвигать дальше русофобскую линию, но и наращивать ее. Напомним, проведение саммита «Крымской платформы», на котором Киев планирует обсудить вопрос «возвращения» полуострова, запланировано на 23 августа. Украинская сторона предложила присоединиться к мероприятию ряду государств, в том числе США, Турции, Великобритании, Канаде, странам Евросоюза. При это президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что страны, которые будут участвовать в новой переговорной площадке «Крымская платформа», рискуют испортить отношения с Москвой. Путин заявил о сохранении триединства народа России, Украины и Белоруссии 13 июля 2021, 23:43 Текст: Антон Никитин

Президент Владимир Путин выразил уверенность, что триединство народа России, Украины и Белоруссии никуда не исчезло и не исчезнет, «как бы кто ни старался». Таким образом российский лидер прокомментировал свою статью, в которой упоминал триединый народ из великороссов, малороссов и белорусов. «Нет, конечно», – приводит ТАСС ответ президента России на вопрос о том, остался ли триединый народ в истории. Путин рассказал, что разговаривал на этот счет с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, и тот обратил внимание, что даже во время игры в хоккей белорусы, когда ошибаются или не понимают друг друга, в сердцах кричат: «Ты что, не русский?». «Это идет на автомате, от души, от сердца, – подчеркнул российский лидер. – И на Украине много таких людей, миллионы». «Поэтому никуда это не делось и никуда не денется», – выразил уверенность глава государства. Он провел аналогию с религиозным сознанием, которое никуда не исчезло, несмотря на попытки советской власти его выкорчевать. «Как только Великая Отечественная война началась, [председатель Совета народных комиссаров СССР, министр иностранных дел СССР Вячеслав] Молотов, выступая по радио, сказал «граждане и гражданке», а Сталин, когда выступал, когда осознали всю надвигающуюся катастрофу начатой фашисткой Германией войны, он сказал уже «братья и сестры», это почти церковное обращение», – напомнил Путин, отметив, что затем советские власти восстановили патриаршество, и теперь «церковь заняла свое достойное место в жизни общества». «И вот это триединство нашего народа тоже никуда не делось и никуда не денется, как бы кто ни старался и как бы кто ни пытался реализовывать эти планы по лекалам еще XVII–XVIII веков», – подчеркнул Путин. Отвечая на вопрос о том, когда начался проект «анти-Россия» по разделению единого русского народа и связан ли он только с Украиной, Путин сказал: «Конечно, нет. Я об этом достаточно подробно пишу [в статье]. Он начался еще в XVII–XVIII веке, в Речи Посполитой». Затем, заметил президент России, этот проект использовался польским национальным движением, а перед Первой мировой – и Австро-Венгрией, причем цель у такой политики была простой: «разделять и властвовать», ослабить Россию. «Скажем, перед Первой мировой войной стояла простая цель у потенциальных противников России – просто ослабить страну. Они этого и добивались активно, продвигая эту идею, отделяя часть единого народа от общего целого, для того чтобы противник был послабее», – отметил Путин. Напомним, президент Владимир Путин в своей статье «Об историческом единстве русских и украинцев» обвинил Запад в желании сделать Украину барьером между Европой и Россией, плацдармом против России, против чего выступили миллионы жителей на Юго-Востоке и в Крыму. За это их всех, «включая детей, записали в сепаратисты и террористы». Российский лидер констатировал, что на Украине происходит принудительная смена национальной идентичности – русских не только заставляют отречься от своих корней, но и поверить, что Россия – их враг. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала статью Путина. СБУ вызвала на допрос украинских депутатов из-за соглашения о размещении флота России 14 июля 2021, 14:47 Текст: Евгения Шестак

Служба безопасности Украины (СБУ) вызвала на допрос сопредседателя парламентской фракции украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Юрия Бойко и еще четырех депутатов Верховной рады. Повестки о вызове на допросы опубликованы на сайте СБУ. Представитель СБУ Артем Дехтяренко сообщил агентству РБК-Украина, что допрос будет касаться дела о Харьковских соглашениях 2010 года о размещении Черноморского флота (ЧФ) России в Крыму. Отмечается, что Бойко должен прибыть в спецслужбу 21 июля, его коллеги по фракции Виталий Борт и Сергей Ларин – 20 июля, Дмитрий Шпенов и парламентарий от депутатской группы «За будущее» Игорь Палица – 19 июля. В апреле в украинском МИДе заявили, что не поддерживают денонсацию Харьковских соглашений 2010 года о размещении Черноморского флота (ЧФ) России в Крыму, так как считают их «дополнительным аргументом» для борьбы с Россией в международных судах. В марте на Украине возбудили уголовное дело о госизмене в связи с подписанием и ратификацией Украиной в 2010 году соглашения о пребывании Черноморского флота России в Крыму. Украинские силовики намерены изучить соблюдение регламента и процедур в ходе голосования депутатами Рады за ратификацию соглашения.