Пушков ответил бывшему президенту Эстонии на оскорбление Аксенов рассказал о бизнесе украинских чиновников в Крыму 4 июня 2021, 10:34 Текст: Евгения Шестак

Российские правоохранительные органы собрали информацию о действующем в Крыму бизнесе украинских чиновников, заявил глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, недвижимостью на полуострове владеют «многие из тех, кто на Украине декларируют себя борцами с российским государством». «Информации оперативной очень много, некоторую с точки зрения оперативных целей и задач невозможно озвучить в публичном поле, тем не менее есть понимание, кто из украинских руководителей сегодня обладает недвижимостью на территории Республики Крым. Я думаю, что это больше компетенция правоохранительной системы, Федеральной службы безопасности. В частности, информация вся проверяется, никаких сомнений нет. Там дальше посмотрим», – цитирует ТАСС Аксенова. По его словам, многие из тех, кто на Украине декларируют себя борцами с Россией, противопоставляют себя, нагнетают истерию и не стесняются владеть недвижимостью в Крыму. «Господин Зеленский имеет же с супругой квартиру. Задолженности по квартплате нет. Мы не занимаемся преследованием, в отличие от руководства Украины. Если они живут по российскому законодательству, никаких проблем не будет», – отметил Аксенов. При этом он отметил, что «если они ведут антигосударственную деятельность на Украине, и в отношении них возбуждаются уголовные дела в Российской Федерации, как это происходит по многим процессам, то будет и ответственность, в том числе и к имуществу». «А в общем для представителей украинского бизнеса никакой угрозы нет, за исключением радикальных националистов. Я могу сам искать варианты, как прекратить этот бизнес на территории Крыма, чтобы налоги на АТО не платили», – добавил Аксенов. Ранее российский вице-премьер Александр Новак напомнил о том, что многие государственные и частные компании Украины по-прежнему сотрудничают с Россией.

Погребинский оценил слова Зеленского об угрозе союза России и Белоруссии 1 июня 2021, 10:58

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Текст: Наталья Макарова

«Появление реального союза России и Белоруссии создает угрозу для элит, которые сегодня узурпировали власть на Украине», – сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский. Так он прокомментировал заявление Зеленского об «опасности» в создании Москвой и Минском «настоящего союзного государства». «Если дело закончится тем, что будет создано «настоящее союзное государство», то граница между Украиной и Белоруссией станет фактически границей между Украиной и «государством-агрессором», как у нас называют Россию», – отметил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкой Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил, что видит «опасность» для Украины в создании «настоящего союзного государства» между Россией и Белоруссией. «Мы наблюдаем за тем, как Россия и Белоруссия настойчиво сотрудничают друг с другом. Они могут включить туда (в интеграционные процессы) оборону, и тогда эти страны смогут оказывать на нас серьезное давление», – приводит слова Зеленского ТАСС. «На мой взгляд, это можно рассматривать как угрозу, но не государству, – подчеркнул Погребинский, – а элитам, которые сегодня узурпировали власть в стране. Они опираются на националистическое меньшинство, устраивают жизнь по лекалам этого меньшинства, оправдывают откровенных убийц в судах и осуждают людей за политические взгляды». При этом эксперт добавил, что сам Зеленский мало что понимает в военной тактике. Видимо, ему объяснили, что было время, когда Белоруссия и президент страны Александр Лукашенко были дружескими для Украины вплоть до того, что Лукашенко с симпатией по-отечески относился к Зеленскому, напомнил политолог. Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба выразил мнение, что дальнейшее сближение России и Белоруссии якобы несет в себе угрозу для безопасности Украины. Между тем в воскресенье белорусский министр иностранных дел Владимир Макей заявил, что Союзное государство России и Белоруссии предполагает, что обе страны сохраняют суверенитет, передавая часть полномочий в наднациональную структуру. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Киев предложил забронировать мощности ГТС Украины на 15 лет 2 июня 2021, 00:56

Фото: Jan Koller/CTK/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон сообщил, что мощности газотранспортной системы страны можно забронировать на 15 лет. Он прокомментировал слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что Россия не намерена отказываться от украинского транзита газа. Макогон заявил в Facebook, что «лучшим подтверждением намерений является подписано соглашение» и что «украинская ГТС – это очень сложная, мощная и уникальная инфраструктура, которая требует значительных средств на ежедневную эксплуатацию», около 1 млрд долларов в год. Поддерживать ее «за средства украинских потребителей нецелесообразно» без «долгосрочного транзитного контракта», сказал Макогон. «Мы не можем просто ждать когда «Северный Поток» встанет не ежегодный ремонт или нужно будет на пару недель увеличить поставки в ЕС зимой», – заявил он, указав, что транзитные мощности ГТС «можно свободно забронировать на следующие 15 лет на ежегодном аукционе, который состоится уже 5 июля». Напомним, Песков указал, что договор о транзите газа в Европу через Украину будет в силе в течение всего периода его действия, даже после его завершения Россия не хочет отказываться от украинского транзита. Netflix исправил перевод фильма «Брат 2» под давлением украинцев 2 июня 2021, 14:35 Текст: Елизавета Булкина

Американский стриминговый сервис Netflix заменил перевод слова «бандеровец» в англоязычной версии фильма Алексея Балабанова «Брат 2», которое изначально перевели как «украинский нацистский коллаборационист», сообщила народный депутат из фракции «Голос» Александра Устинова. По сюжету фильма после прилета в США главный герой в аэропорту встречает представителей «украинской мафии». В первоначальном переводе диалог выглядел следующим образом: – Listen, fellow countryman, where do the Russians live? (Слушай, земляк, где русские живут?)

– Mоskovites are not my countryman (Москали мне не земляки)

– Ukrainian Nazi collaborator? (Украинский нацистский коллаборационист?). В социальных сетях украинские пользователи возмутились таким переводом, после чего Netflix исправил его, передают Vesti.ua. «Вчера понеслась зрада о том, что Netflix перевел «бандеровец» в фильме «Брат», как «Ukrainian Nazi collaborator». Уже через несколько часов текст во всех местах был исправлен ... Теперь там не «nazi», а «banderite», – рассказала Устинова. Для просмотра в Украине фильмы «Брат» и «Брат 2» на Netflix недоступны, их несколько лет назад для трансляции запретило Госкино. Для просмотра в Украине фильмы «Брат» и «Брат 2» на Netflix недоступны, их несколько лет назад для трансляции запретило Госкино. Между тем Netflix оставил некоторые другие неполиткорректные цитаты в переводе фильмов «Брат» и «Брат 2». Зеленский призвал включить в нормандский формат обсуждение Крыма и газа 1 июня 2021, 10:58

Фото: SERGEY DOLZHENKO/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости создания нового формата переговоров по урегулированию ситуации в стране. По мнению Зеленского, на базе нормандского формата обсуждать стоит также Крым и строительство «Северного потока – 2». В интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung Зеленский отметил, что в нормандском формате «нет речи ни о Крыме, ни о трубе, ни о гарантиях безопасности», и «нормандский формат и его темы» могли бы стать частью новой конструкции, передает «Интерфакс». «Россия точно нас отключит. Да, у нас есть контракт. Кстати, благодаря Германии и Франции мы в нормандском формате договорились об этом контракте на пять лет. И из этих пяти лет почти два уже прошли. Через три года этот контракт закончится. Если они завершат техническую сторону «Северного потока – 2» в этом году, он заработает через два-три года. И мы знаем, что будет. Все это делается для того, чтобы следующего контракта у Украины не было», – сказал украинский президент. По его мнению, что Россия использует этот рычаг в вопросах Донбасса и Крыма. «Северный поток – 2» на сегодня – это козырная ставка. Реально у них на руках флеш-рояль, который еще и частично поддерживает Европа», – считает Зеленский, передает РИА «Новости». Напомним, украинская сторона предложила провести встречу советников и глав МИД «нормандской четверки». Президент Украины Владимир Зеленский хочет включить в нормандский формат США, Великобританию и Канаду. Замглавы МИД Андрей Руденко заявил, что Москва готова принять участие в новых переговорах в нормандском формате, если предложат значимую повестку дня. Эксперт: Рейсы из Белоруссии в Крым будут выполнять российские авиакомпании 1 июня 2021, 21:12

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Текст: Андрей Самохин

В Минске боятся, что за полеты в Крым «Белавиа» может попасть под санкции. Поэтому рейсы из Белоруссии в Симферополь проще выполнять российским авиаперевозчикам, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Кирилл Коктыш, комментируя слова белорусского президента о возможности авиасообщения между Белоруссией и Крымом. «От признания Крыма частью России и «Белавиа», и в целом Республика Беларусь получат максимальные издержки. Так, «Белавиа» боится санкций за свое авиасообщение с Крымом. Ее авиапарк находится в лизинговых платежах, в связи с этим у компании масса соответствующих ограничений. А вот если рядовые граждане Белоруссии будут летать в Симферополь российскими компаниями, то никаких проблем не будет», – предположил доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш. Даже если Минск и признает наконец полуостров частью России, такое решение окажется и запоздалым, и уже не особо важным, считает эксперт. «Событие произошло семь лет назад, Крым интегрирован в российское пространство. Признанием больше или признанием меньше – уже не имеет значения. В конце лета Александр Лукашенко должен снова приехать к Владимиру Путину. Не исключено, что этот вопрос гость прибережет под эту встречу», – сказал Коктыш. Белоруссия и Россия прорабатывают вопрос об открытии рейсов в Крым из-за закрытия воздушного пространства для белорусских авиакомпаний, заявил во вторник президент республики Александр Лукашенко. «Украина закрыла для нас небо. У нас есть свой санаторий в Крыму, в Мисхоре, куда люди всегда ездили, летали. Чтобы не обострять отношения, мы через Украину, кто на поезде, кто на автомобиле, кто на самолете. Сейчас закрыли небо. Я сказал: «Ты подумай, как нам попасть в Крым. Не через Польшу же мы полетим: туда тоже не пускают», – передает его слова «БелТА». Лукашенко уточнил, что поручение о проработке вопроса об открытии авиарейсов в Крым уже дано компетентным ведомствам. Ранее Лукашенко и Путин поручили министрам транспорта двух стран в кратчайшие сроки определить российские города для полетов «Белавиа». Напомним, после инцидента с бортом Ryanair в Минске Брюссель собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над территорией ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над республикой. После этого в Симферополе предложили Минску открыть прямое авиасообщение, однако «Белавиа» отказалась выполнять рейсы на полуостров до «политического признания Крыма как части России». В Крыму подчеркнули, что согласие по этому вопросу сейчас важно в равной степени и для жителей полуострова, и для Минска. В свою очередь замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин считает, что высказывания Лукашенко о поездках белорусов в Крым никак не предвещают скорого признания российской принадлежности полуострова со стороны Минска. Даже запуск прямого авиарейса «Минск – Симферополь» отнюдь не будет означать, что правительство Лукашенко меняет свою позицию по крымскому вопросу, поясняет эксперт. В связи с этим он напоминает, что еще до 2008 года, до того, как Москва признала суверенитет Абхазии, из Сочи в Сухуми регулярно ходили электрички и автобусы. «Летать будут отдельные граждане Белоруссии на отдых в Крым, а это вовсе не означает официальное признание. Мне все эти разговоры кажутся очередным лукавством Александра Григорьевича: вот, мол, вам рейс в Крым и отстаньте. Не исключаю и еще какого-то очередного двусмысленного «финта» Лукашенко по этому поводу. Вообще мне не нравится история, когда президент союзного государства будет признавать часть нашей суверенной территории в ситуации, когда ему деваться некуда. Что это за союзник?» – задается вопросом Жарихин. Если бы Лукашенко хотя бы сейчас однозначно и во всеуслышание назвал бы Крым частью России, то и не возникало бы вопросов по поводу «косвенного признания» с помощью авиарейсов, посетовал политолог. Эксперт: Зеленский выдвигает заведомо провальные инициативы 1 июня 2021, 19:35

Фото: ZUMA/ТАСС

Текст: Андрей Самохин

«Зеленский вынужден имитировать конструктивные переговоры по мирному урегулированию, поскольку не может признать свой политический дефолт», – сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Андрей Золотарев, комментируя предложение президента Украины связать вопрос Донбасса с принадлежностью Крыма и достройкой газопровода «Северный поток - 2» «Попытка Зеленского увязать все вопросы и проблемы в один пакет говорит прежде всего о том, что Минский процесс зашел в тупик и скорее всего уже не будет минским», – сказал руководитель украинского аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев. «Последние действия в отношении Белоруссии явно свидетельствует о том, что в ее столице стороны уже собираться не будут, и надо искать другую точку сбора: Астану, Кишинев или в связи с наступлением курортного сезона - Анталью. В любом случае, это затянется по времени и позволит говорить о том, что минский процесс мертв», – считает политолог. Он отметил, что Зеленский не может допустить полного «дефолта» политического урегулирования в Донбассе, поскольку это был один из базовых пунктов его программы. «В этой ситуации ему надо предлагать какие-то идеи, пусть даже они изначально не реализуемы. Увязка Крыма с Донбассом – это уже не новость – Зеленский об этом давно говорил. Новеллой является увязка Донбасса с «Северным потоком-2». Понятно, что ничего изменить президент Украины уже не в силах и это предложение в сторону уходящему поезду. Понятно, что ему надо думать, как смикшировать негативные экономические последствия для Украины, поскольку в перспективе это потеря ежегодных 2-3 млрд. долларов и превращение газотранспортной системы в металлолом», – констатировал собеседник. По его мнению, при этом теряется статус газового транзитера, обеспечивавший хоть в какой-то степени поддержку Украины со стороны коллективного Запада. «В такой патовой позиции Зеленскому все равно приходится что- то предлагать, имитируя политическую активность и готовность к переговорам по принципу Эдуарда Бернштейна «цель – ничто, движение – все», – заключил Золотарев. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкой Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил о необходимости создания нового формата переговоров по урегулированию ситуации в стране. Украинский президент посетовал, что в нормандском формате «нет речи ни о Крыме, ни о трубе, ни о гарантиях безопасности». «Нормандский формат и его темы» могли бы стать частью новой конструкции, считает Зеленский. Президент Украины выразил опасение, что со вводом в эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2», Россия «точно отключит» Украину от транзитной транспортировки газа. Если сооружение газопровода будет завершено в 2021 году, он заработает через два-три года, и в Киеве знают, что будет дальше, заявил Зеленский. Он уверен – «все это делается для того, чтобы следующего контракта у Украины не было». По мнению Зеленского, Россия использует этот рычаг в вопросах Донбасса и Крыма. «Северный поток – 2» на сегодня – это козырная ставка. Реально у них на руках флеш-рояль, который еще и частично поддерживает Европа», – заяил президент Украины. Напомним, в середине мая Киев предложил провести встречу советников и глав МИД «нормандской четверки». Зеленский в очередной раз призвал включить в формат США, Великобританию и Канаду. Замглавы МИД Андрей Руденко заявил, что Москва готова принять участие в новых переговорах в нормандском формате, если предложат значимую повестку дня. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Лукашенко: Минск и Москва проработают вопрос об открытии авиарейсов в Крым 1 июня 2021, 16:35

Фото: Александр Астафьев/РИА Новости

Текст: Елизавета Булкина

Белоруссия и Россия прорабатывают вопрос об открытии авиарейсов в Крым из-за закрытия воздушного пространства для белорусских авиакомпаний, заявил президент республики Александр Лукашенко. «Украина закрыла для нас небо. У нас есть свой санаторий в Крыму, в Мисхоре, куда люди всегда ездили, летали. Чтобы не обострять отношения, мы через Украину, кто на поезде, кто на автомобиле, кто на самолете. Сейчас закрыли небо. Я Путину [президенту России] сказал: «Ты подумай, как нам попасть в Крым. Не через Польшу же мы полетим: туда тоже не пускают», – передает его слова «БелТА». Лукашенко утончил, что поручение о проработке вопроса об открытии авиарейсов в Крым уже дано компетентным ведомствам. «Я думаю, тут не будет проблем. Закрыли небо – ну что ж, есть и более открытые государства, через которые мы всегда можем попасть в Крым», – сказал президент Белоруссии. Ранее Лукашенко и российский лидер Владимир Путин поручили министрам транспорта двух стран в кратчайшие сроки определить российские города для полетов «Белавиа». Напомним, после инцидента с бортом Ryanair в Минске Брюссель собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над территорией ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над республикой. Крым предложил Белоруссии открыть прямое авиасообщение, однако «Белавиа» отказалась выполнять рейсы на полуостров до «политического признания Крыма как части России». В Крыму подчеркнули, что согласие по этому вопросу сейчас важно в равной степени и для Крыма, и для Минска. Минобороны заявило о поставке на Украину оружия под прикрытием учений НАТО 2 июня 2021, 12:20

Фото: Стрингер/РИА Новости

Текст: Елизавета Булкина

НАТО собирается под прикрытием учений Sea Breeze поставить на Украину современное оружие, которое в дальнейшем будет передано войскам и национальным батальонам в Донбассе, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. Он пояснил, что, несмотря на то, что учение должно быть морским, «его истинные границы военной активности выходят далеко за пределы украинского участка акватории Черного моря».



Конашенков заявил, что на Украине будет отрабатываться взаимодействие спецназа различной национальной принадлежности «при совместном выполнении задач, а также десантирование на парашютах и по-штурмовому с вертолетов, в том числе в ночное время», передает РИА «Новости».



«А еще более конкретно, – именно туда, под прикрытием проведения учения, планируется доставить современное вооружение, боеприпасы и материальное имущество для украинских войск», – добавил представитель российского оборонного ведомства.

«В дальнейшем, как и в прежние годы, всё это будет направлено украинским войскам и националистическим формированиям, дислоцированным рядом с неподконтрольными Киеву районами в Донецкой и Луганской областях», – отметил генерал.



В связи с этим Минобороны России будет «внимательно отслеживать ход подготовки и проведения» учений и «при необходимости реагировать адекватно складывающейся обстановке в интересах обеспечения военной безопасности России». Напомним, в конце мая корабли Военно-морских сил Украины и Великобритании провели совместную тренировку типа PASSEX в акватории Черного моря. Украина хочет принять участие в переговорах по «Северному потоку – 2» между ФРГ и США 3 июня 2021, 17:12

Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Текст: Елена Мирошниченко

Киев обратился к правительству Германии с просьбой о участии своих представителей в переговорах между Берлином и Вашингтоном по «Северному потоку – 2», заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник изданию Welt. «Проект «Северный поток – 2» бьет Украину в самое сердце: с точки зрения экономики, но прежде всего с точки зрения политики безопасности. Поэтому призываем дать нам возможность быть за одним столом переговоров между США и Германией по этому опасному проекту и участвовать в обсуждении», – написал Мельник в Twitter. Он добавил, что соответствующая просьба была передана властям ФРГ в минувший вторник. По словам Мельника, если Вашингтон и Берлин достигнут соглашения «за счет Украины» – это обернется катастрофой, в том числе для взаимного доверия. «Мы должны сидеть за одним столом и иметь право голоса», – отметил посол. Мельник неоднократно делал скандальные заявления в адрес немецких политиков. Так, ранее он заявил, что Германия должна помочь «вернуть» Киеву Крым, поскольку она в ответе перед Украиной за «насилие национал-социалистов». На что депутат Бундестага Вальдемар Гердт заявил газете ВЗГЛЯД: «заявление украинского посла маразматично, немцам лучше подумать, как отблагодарить Россию за воссоединение Германии». Также Мельник обвинил Левую партию Германии в фальсификации истории из-за призыва заключить новый договор о дружбе с Россией, но не с другими экс-республиками СССР. Дипломат призвал пересмотреть это решение, пригрозив в противном случае пересмотром примирения Украины и Германии. Украина пригрозила «Белавиа» санкциями в случае полетов в Крым 2 июня 2021, 15:17 Текст: Ксения Панькова

Замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапарова заявила, что Киев введет санкции в случае полетов самолетов белорусской авиакомпании «Белавиа» в Крым. «Мы будем действовать мгновенно против любых попыток легитимизировать оккупацию Крыма Россией, против любых попыток навязать контакты с так называемыми ЛНР или ДНР. И если хоть один самолет белорусской авиакомпании окажется на территории оккупированного Крыма, санкции будут неизбежны со всеми вытекающими последствиями», – сказала Джапарова в комментарии агентству «Укринформ», передает ТАСС. Напомним, после инцидента с бортом Ryanair в Минске Брюссель собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над территорией ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над республикой. Крым предложил Белоруссии открыть прямое авиасообщение, однако «Белавиа» отказалась выполнять рейсы на полуостров до «политического признания Крыма как части России». В Крыму подчеркнули, что согласие по этому вопросу сейчас важно в равной степени и для Крыма, и для Минска. Между тем 1 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва прорабатывают вопрос об открытии авиарейсов в Крым из-за закрытия воздушного пространства для белорусских авиакомпаний. На Украине назвали катастрофическую ошибку в отношениях с Россией 2 июня 2021, 09:18 Текст: Дмитрий Зубарев

Отказ Украины от торговых отношений с Россией обернулся катастрофой для экономики страны, заявил во время выступления в парламенте депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович. По его словам, Киев умудрился поссориться со всеми соседними государствами, а это не могло не сказаться на экономической ситуации внутри страны. «Мы прекратили торговлю с Россией и странами СНГ и потеряли десятки миллиардов долларов и ничем это не компенсировали. Единственное, что хорошо получается у нас, – это ругаться с соседями», – передает РИА «Новости» слова Рабиновича. Парламентарий также допустил, что украинской экономике дорого обойдется решение поссориться с Белоруссией. «Надо бороться за каждую гривну для своего населения, нужно покупать там, где дешевле, а продавать там, где дороже, надо развивать торговлю со всеми странами. А что делаем мы?», – возмутился депутат Рады. Рабинович считает, что такая внешняя политика ударит по карману простых украинцев. Ранее глава политического совета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук заявил, что медицинское обслуживание на Украине находится в катастрофическом состоянии, однако власти республики игнорируют проблемы в здравоохранении. Козак: Украина в 2020 году закупила в России товары и услуги на 6,7 млрд долларов 2 июня 2021, 18:00

Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Текст: Ксения Панькова

Киев объявил Москву агрессором, однако не отказывается от российской продукции, заявил замглавы администрации президента Дмитрий Козак, отметив, что Украина в 2020 году закупила в России товары и услуги на 6,7 млрд долларов. «Сегодня по объему товарооборота, несмотря на все ограничения, санкции взаимные, которые ввел еще господин [экс-президент Петр] Порошенко и добавляет господин [президент Владимир] Зеленский. Товарооборот составляет у нас 11 млрд долларов, при этом по экспорту из России только в 2020 году закупается товаров, услуг на 6,7 млрд долларов. Эти доходы получает Россия», – сказал Козак в интервью телеканалу «Россия 24», отметив, что есть и импорт с Украины в Россию, который составляет почти 4 млрд долларов, передает РИА «Новости». Также, как подчеркнул замглавы администрации президента, Украина, которая с 2018 года законом обозначила Россию как агрессора, платит ей деньги. «Приближенные к власти граждане, включая до сих пор Порошенко и его группы с неким господином Грановским, Яценюк, Пинчук, Фирташ, Ахметов, Коломойский – все оплачивают продукцию, которая производится в России», – сказал он. Козак добавил, что за счет получаемых с этого доходов Россия укрепляет свою экономику, решает социальные вопросы и содержит себя, а также оказывает помощь Донбассу: «Мы открыто говорим – за счет этих же денег оказываем гуманитарную поддержку Донбассу». «Если по этой логике, то все, кто купил в России товары или услуги, должны сидеть рядом с Виктором Медведчуком. При этом я назвал фамилии тех, кто покупали в прошлом. Действующие органы государственной власти Украины принимают эти решения, выделяют деньги из бюджета на закупку соответствующих товаров, разрешают приближенным к ним даже предпринимателям крупным покупать в России эти товары, платить сюда деньги», – добавил он. Кроме того, как подчеркнул Козак, механизм предотвращения перестрелок в Донбассе не работает. Поэтому, по его словам, Россия вынуждена была опять в нормандском формате обсуждать этот вопрос. «Постоянно после публикации этого приказа ставился вопрос с представителями Донбасса, нами, ОБСЕ, в трехсторонней контактной группе в нормандском формате, о необходимости усовершенствовать этот механизм, чтобы он реально работал», – сказал замглавы администрации президента. Как считает Козак, Киев не устраивает одно – что они должны взаимодействовать с представителями Донбасса. «Это основная проблема, которую пытаемся решить и в контактной группе, из-за этого все вопросы стоят… и вопросы перемирия, и реализация этого механизма, который обеспечивает это перемирие, и политические вопросы, гуманитарные, экономические. Это фундаментальная причина, почему шесть лет мы находимся в тупике. Казалось бы, если действовать прагматично, если реально вы хотите мир, это касается и Украины, и «нормандского формата», – пояснил он. Ранее российский вице-премьер Александр Новак заявил, что агрессивная риторика в адрес оппозиционера Виктора Медведчука со стороны украинских властей вызывает удивление. Он также напомнил о деловых связях близких к президенту Украины Владимиру Зеленскому бизнесменов с Россией. 13 мая суд в Киеве отказал прокуратуре в аресте главы политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука и отправил политика до 9 июля под домашний арест. Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что недовольна этим и намерена «идти дальше». Пушков: Украине точно не нужна армия 3 июня 2021, 08:51

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Текст: Дмитрий Зубарев

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание президента Владимира Зеленского о негативных последствиях открытия «Северного потока – 2» для Украины. Сенатор выразил мнение, что урезание расходов на армию только пойдет Украине на пользу. «Украине будет лучше без войск. Прекратятся бомбардировки Донбасса. Перестанут умирать молодые украинцы. Исчезнут иллюзии, что Украина может вернуть Крым. И Киев не сможет втянуть НАТО в вооруженный конфликт с Россией. Украине точно не нужна армия», – написал Пушков в Twitter. В другой публикации в микроблоге он отметил бессмысленность жалоб Зеленского американцам, для которых более приоритетны отношения с Берлином, нежели с Киевом, который «все равно у США в кармане». Ранее Зеленский заявил, что достроенный российский трубопровод отключит страну от поставок газа. «Все это делается для того, чтобы следующего контракта у Украины не было», – сказал президент Украины. На Украине на аукционе продали первую тюрьму 3 июня 2021, 18:21

Фото: dilo.net.ua

Текст: Елена Мирошниченко

На Украине в рамках «большой распродажи тюрем» продали имущество колонии, об этом сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська. «Сегодня на аукционе продали первый лот – имущество колонии №48 (Хуторовка, 2). Стартовая цена основного объекта – 132 млн 674 тыс. 303 гривны 55 копеек (4,9 млн долларов). Цена продажи по результатам торгов – 377,5 млн гривен (13,8 млн долларов). Рост цены на аукционе – чуть ли не в три раза!» – написал он на своей странице в Facebook. Также Малюстка напомнил, что распределение вырученных средств от продажи тюрем будет происходить по принципу 30/70: 30% пойдет в госбюджет, а 70% – на восстановление тюремной инфраструктуры. По его словам, «большая распродажа тюрем» превратится в «большое строительство тюрем». Ранее сообщалось, что Украина рассчитывает продать 22-25 тюрем. На Украине планируется продажа СИЗО, часть Лукьяновского СИЗО в Киеве намерены переделать в отель. По словам Малюськи, людей из самого старого и крупного корпуса изолятора перевезут в другое СИЗО в Киевской области, а часть камер сделают платными с улучшенными условиями. В ДНР оценили планы Госдепа привить молодежи Донбасса американскую культуру 3 июня 2021, 13:00

Фото: Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

Текст: Наталья Макарова,

Елена Лексина

«Все начнется с вопросов культуры, а закончится антиправительственными выступлениями», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат парламента ДНР Владислав Бриг, комментируя намерение Госдепа США продвинуть «американскую культуру» среди молодежи Донбасса. «Оценить эту идею я могу только отрицательно. Подобная программа действовала здесь, в том числе в Донецке, до событий 2014 года. И мы увидели очень серьезные последствия этого», – отметил депутат парламента Донецкой народной республики Владислав Бриг. По его словам, грантовые программы начинаются с культуры, постепенно захватывая другие отрасли – вплоть до здравоохранения. «Создаются ячейки, в них отбираются активисты, которые отправляются на обучение. До конфликта 2014 года обучение проходило в Польше. После этого они возвращались и создавали здесь всякого рода объединения. Например, ряд программ втягивал людей в ассоциацию ОСМД (Объединение совладельцев многоквартирных домов, аналог ТСЖ в России – прим. газеты ВЗГЛЯД), в результате чего их силами проводились мероприятия, не связанные с хозяйственной деятельностью», – пояснил парламентарий. «Затем эти активисты выступали с критикой в отношении действующих органов власти. После чего создавали свои организации и так называемые «спящие» органы власти, которые в 2014 году внезапно вышли на площадь Ленина с украинскими флагами», – рассказал Бриг. Все эти программы финансировали американские проправительственные фонды, в том числе Агентство США по международному развитию – USAID, чья деятельность, например, на территории России была прекращена в 2012 году. Также, по словам собеседника, были зафиксированы случаи, когда люди из украинской администрации напрямую получали оттуда деньги. «Такие программы создаются для того, чтобы контролировать гражданское общество», – добавил Бриг. Что касается новой программы Госдепа, то депутат предполагает повторение прежних правил. «Сначала будет ознакомление молодых людей с американской культурой и образом жизни. И если на начальном этапе заявлено 50 активистов, то впоследствии круг участников будет расширяться. Далее будут создаваться организации под разными личинами – от экологической повестки вплоть до борьбы с раком молочной железы», – уверен Бриг. «Главное – ставить определенные задачи и выполнять их, а вся деятельность будет финансироваться из бюджета США. А поскольку на подконтрольной Киеву территории Донбасса очень много бывших активистов из таких организаций, думаю, среди них будет также очень много желающих вступить в эту программу», – подытожил парламентарий. В четверг стало известно, что Госдепартамент США собирается запустить программу по расширению участия в общественной жизни проживающих на подконтрольной Киеву территории Донбасса молодых людей. В частности, выпускникам программы English Access дадут возможность присоединиться к инициативе по обучению языку и «продвижению американской культуры» среди неблагополучной молодежи Донецкой и Луганской областей, сообщает RT со ссылкой на соответствующий документ. Ради этого ведомство выделит грант в 100 тыс. долларов на 2021-2022 годы. Предполагается привлечь 50 человек. Мероприятия программы будут проходить в районах Донбасса, «пострадавших от продолжающегося военного конфликта», в том числе в городах Бахмут, Лисичанск, Мариуполь, Славянск и Северодонецк, уточнили в американском ведомстве. По мнению политолога и экономиста Александра Дудчака, проект призван в очередной раз продемонстрировать украинцам «картинку счастливой американской жизни». Однако в нынешних условиях кризиса на востоке страны он явно неуместен, подчеркивает аналитик. Ранее бывший подполковник американской армии Дэниэл Дэвис заявил, что в случае вступления Украины в Североатлантический альянс между Россией и Соединенными Штатами может начаться вооруженное противостояние. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД