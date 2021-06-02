Новак напомнил о деловых связях близких к Зеленскому бизнесменов с Россией

Агрессивная риторика в адрес оппозиционера Виктора Медведчука со стороны украинских властей вызывает удивление, заявил российский вице-премьер Александр Новак. Он также напомнил о том, что многие государственные и частные компании Украины по-прежнему сотрудничают с Россией.

«Честно говоря, я удивлен той агрессивной риторике, которая звучит со стороны украинских властей», – заявил российский вице-премьер Александр Новак. В частности, это касается ситуации вокруг главы политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука, передает ТАСС.

«Он всегда выступал за развитие торгово-экономического сотрудничества, что, прежде всего, идет на пользу нашим гражданам для улучшения качества жизни, роста экономики наших стран. Несмотря на эту ситуацию, которая сегодня складывается между нашими странами, хочу подчеркнуть, что у нас всегда сохранялся и сохраняется торгово-экономический оборот», – подчеркнул вице-премьер.

«Россия и Украина, несмотря на политический кризис, сохраняют экономические отношения. Так, например, объем товарооборота за прошлый год составил 10 миллиардов долларов», – сообщил Новак.

По его словам, «это еще раз подчеркивает, что у нас сохраняются экономические взаимоотношения», и что еще важно – «основными покупателями и теми, кто оплачивает российскую продукцию, являются как крупные государственные компании, например, «Центрэнерго» в электроэнергетике или государственное предприятие, которое закупает продукцию нашей атомной отрасли – «Энергоатом».

При этом «покупателями являются крупные предприятия, бизнесмены, которые являются достаточно приближенными к действующей власти, например, Ренат Ахметов, Игорь Коломойский», добавил вице-премьер. «Это не значит, что они предают национальные интересы, потому что покупают российскую продукцию», – подчеркнул он.

«В прошлом году около 3,5 млн тонн нефтепродуктов было поставлено на территорию Украины из России. Кроме этого, осуществлялся транзит через территорию Украины российских энергоносителей в Европу и другие страны. Что касается нефти, это порядка 13,5 млн тонн. Что касается газа, это порядка 56 млрд куб. м газа. Кроме того, с учетом наших новых договоренностей, обратным реверсом тот же российский газ был закуплен Украиной из европейских стран, хотя физически он, естественно, был поставлен из России. Объем такого реверса составил 16 млрд куб. м, это очень значительная цифра для наших отношений в области энергетики», – отметил вице-премьер.

Новак также подчеркнул, что взаимоотношения бизнес-партнеров и торгово-экономическое взаимодействие не должно использоваться в политических интересах.

Напомним, в Сети появилась третья часть записей якобы телефонных разговоров главы политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука с представителями России. Запись была опубликована на YouTube-канале Bihus.info, который позиционирует себя как команду журналистских расследований.

«Угольные контракты и переговоры с оккупантами – что скрывает третья часть «прослушки Медведчука»? С началом войны часть украинского угля оказалась под контролем оккупантов. И пока власть уверяла, что Украина покупать уголь у боевиков не будет, Медведчук уже вел переговоры», – говорится в описании к видео.

Bihus.info заявляет, что Медведчук во время телефонных разговоров в 2014-2015 годах якобы обсуждал поставки угля на Украину из ДНР и ЛНР с занимавшим тогда должность замглавы правительства России Дмитрием Козаком и предлагал ему в обмен на уголь поставлять на неподконтрольные Киеву территории продовольственные товары.

Речь в опубликованных материалах слышна отчетливо, но в них нет полных записей разговоров: приводятся вырезанные части, за которыми следуют пояснения от «расследователей».

Ранее были опубликованы две части телефонных разговоров, в которых, как утверждается, Медведчук общается с представителями России, а также ДНР и ЛНР. Сам политик заявлял, что опубликованные записи, которые легли в основу уголовного дела в отношении него, были сфальсифицированы. Медведчук отметил, что это «чистая провокация, изготовление так называемой фабрикой фейков того, кто и что говорил, кто с кем общался и кто чем занимался».

13 мая суд в Киеве отказал прокуратуре в аресте главы политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука и отправил политика до 9 июля под домашний арест. Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что недовольна этим и намерена «идти дальше».

ГПУ подозревает Медведчука и его однопартийца Тараса Козака в госизмене и расхищении ресурсов Крыма. В свою очередь глава СБУ Иван Баканов утверждает, что Медведчук якобы передал находящемуся в России Козаку секретные данные о скрытом военном подразделении ВСУ. Сам политик назвал выдвинутые против него обвинения политически мотивированными и заявил о готовности к любому исходу начатого против него дела, в том числе и к аресту.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД