Песков: Менторства со стороны США на переговорах в Женеве не было

Президент США Джо Байден не пытался проявлять менторство во время российско-американского саммита в Женеве, с главой российского государства Владимиром Путиным разговаривать в таком тоне невозможно, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Никакого менторства там не было и быть не могло. Вы знаете, что с президентом Путиным в этом плане проявлять какое-то менторство во время переговоров просто невозможно», – подчеркнул представитель Кремля. Он заметил, что Путин «дает на это очень четкие, однозначные ответы, которые говорят о недопустимости такой риторики». «Ее, собственно, и не было», – добавил Песков, передает ТАСС со ссылкой на Первый канал.

По его словам, Путин и Байден на переговорах в Женеве не говорили в унисон, но тон их разговора был конструктивным. «Публичная риторика у себя дома и публичная риторика президента США, выступающего в Конгрессе, это одно. А тон переговоров – это совсем другое», – заметил представитель Кремля.

По его словам, «тон переговоров в Женеве был действительно конструктивный. «Это не значит, что была полная идиллия и два президента говорили в унисон. Нет, никоим образом», – сказал Песков. Он пояснил, что лидеры зафиксировали и те области, где позиции стран расходятся, однако в целом их разговор был конструктивным.

Он также заявил, что Москва не склонна носить «розовые очки» и не ожидает, что США отступят от своей недружественной линии в адрес России. «Что выйдет из этого конструктивного характера женевских переговоров, мы пока не понимаем. Мы не склонны носить «розовые очки», – признал он.

Поэтому, продолжил представитель Кремля, российские власти отдают себе отчет в том, что США «не отступятся от своей стратегической линии». «Линии достаточно недружественной в отношении Российской Федерации», – заметил он.

Ранее глава Госдепа Энтони Блинкен заявил, что саммит в Женеве открыл для России и США возможности для более продуктивной работы в сфере киберпространства и контроля над вооружениями.

Саммит Россия – США состоялся в Женеве 16 июня. При этом пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что женевская встреча президентов России и США не привнесла «никаких изменений» в политику антироссийских санкций Вашингтона. На этом фоне США начали готовить новые санкции против России. Москва предупредила о закономерном ответе на новые санкции Вашингтона.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Вашингтон допустил новую грубость в адрес Москвы.