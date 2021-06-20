Вашингтон позволил себе новую грубость по отношению к России

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НОВОСТЬ ЧАСА

Антонов вернулся в США

20 июня, воскресенье  |  Последнее обновление — 19:46  |  vz.ru
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Стремительно дорожающая нефть опасна для России

У экспертов почти нет сомнений, что нефть снова будет дорогой долгие годы Егор Алеев/ТАСС
Нефть уже достигла двухлетнего максимума, но будет расти и дальше. Сомнений в том, что она может вернуться к 100, а то и 200 долларам за баррель, уже практически ни у кого нет. Международные и российские эксперты говорят о начале нового цикла дорогой нефти, третьего в мировой истории. Парадоксально, но и для России, и для других экспортеров столь дорогая нефть опасна. В их интересах сдержать ее рост. Подробности...
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«Скучно не будет». Чего ждать от будущей Госдумы

Политологи предсказывают существенное обновление состава Госдумы после выборов facebook.com/CIKRussia
В России официально стартовала кампания по выборам в Госдуму. Она будет сильно отличаться от привычных избирательных кампаний. Среди причин – общий запрос избирателей на обновление и фактор пандемии. И хотя партии еще официально не озвучили списки своих кандидатов, политологи прогнозируют серьезное изменение «политического контура» в стране по итогам выборов. Подробности...
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Как изменится жизнь непривитых россиян

Очередь на вакцинацию за последние дни в Москве выросла в четыре раза, сообщили власти Владимир Смирнов/ТАСС
Власти регионов начали вводить запреты для тех, кто отказывается делать прививку от COVID-19. Такие россияне не смогут лечь в больницу на плановое лечение, а также попасть на прием к мировому судье. Вакцинация началась на многих предприятиях, где желающих привиться мотивируют рублем. Подробности...
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Американские истребители разорят украинские ВВС

Истребители F-16 осваиваются по периметру российских границ ZUMA/ТАСС
Советская военная авиатехника доживает на Украине последние годы. Лишним подтверждением этому послужило предложение вооружить ВВС этой страны истребителями F-16. Каковы шансы, что украинские летчики будут летать на американских машинах, какую цену придется заплатить за это решение Украине – и какую угрозу эти машины будут представлять для России? Подробности...
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Крушение L-410 в Кузбассе вызывает вопросы

Самолет L-410 зарекомендовал себя надежной машиной, поэтому причины крушения установит только следствие Данил Айкин/ТАСС
В Кемеровской области разбился учебный самолет L-410 со спортсменами-парашютистами. По предварительным данным, погибли четыре человека. По одной из версий, после отказа правого двигателя самолет решил вернуться на аэродром, но задел деревья и рухнул. Машина недавно прошла техобслуживание, а двухмоторная компоновка предполагает, что самолет может сесть даже на одном двигателе. Почему этого не произошло? Подробности...
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Станут ли американские негры отдельной нацией

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
Негритянские рабы получили свою свободу после длительной напряженной войны, самой масштабной на американских континентах. Только вот сражались в этой войне в большинстве не жаждущие свободы негры, а вполне себе белые люди. Подробности...
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Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Мультимиллионер Роналду позволил себе просто убрать из кадра бутылки с «Кока-Колой», заменив их водой, да еще и очевидным образом это подчеркнув. После чего капитализация «Коки» рухнула на четыре миллиарда. Подробности...
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Многие национально ориентированные силы Европы именно так и смотрят сегодня на консервативную Россию – как на единственную защиту от мультикультурного разложения. Подробности...
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    Вашингтон позволил себе новую грубость по отношению к России

    США пытаются с помощью санкций решить проблемы своей неконкурентоспособности, считают в МИД России    20 июня 2021, 19:30
    Фото: facebook.com/RusEmbUSA
    Текст: Алексей Нечаев

    Неужели улучшение отношений между Россией и США снова сорвано? Белый дом анонсировал введение нового пакета санкций против России - и сделал это спустя несколько дней после женевского саммита с участием Владимира Путина и Джо Байдена. Что стало причиной для такого шага со стороны Вашингтона и какие последствия он влечет?

    Соединенные Штаты начали готовить новые санкции против России из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным. Об этом в воскресенье заявил помощник американского лидера Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.

    «Вашим зрителям важно понимать, что мы ввели санкции против России за отравление Алексея Навального, и мы готовим еще один пакет санкций, который также будет применяться в связи с этим», – сказал Салливан в эфире CNN. США также продолжат вводить новые санкции против российских компаний, которые принимают участие в «Северном потоке – 2», добавил он. При этом европейские компании под ограничения не попадают.

    Комментарий Саллиана прозвучал спустя несколько дней после встречи президентов России и США, которую в Москве и Вашингтоне оценили позитивно. В Женеве обеим сторонам удалось начать диалог по вопросам стратегической стабильности и договориться о взаимном возрващении послов. Однако в ходе пресс-конференции в Женеве Владимир Путин заявлял: если после встречи Вашингтон введет санкции, это станет очередной упущенной возможностью для улучшения отношений.

    Вместе с тем, посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, который вечером 20 июня возвращается в США, сообщил, что летит туда с оптимистичным настроем. По словам дипломата, у него уже запланированы встречи в США. Они начнутся в понедельник и продолжатся на следующей неделе.

    «Одна из главных наших задач – это скорейшая, но главное качественная и результативная реализация совместного заявления двух президентов по стратегической стабильности. Планируем оперативно определиться с американскими коллегами по проведению первых консультаций», – добавил Антонов.

    Испортится ли позитивный настрой Антонова по прилету в США – пока неизвестно, однако МИД России оперативно отреагировал на заявление Салливана.

    «На незаконные действия США всегда следовал наш закономерный ответ. Странно, что в Вашингтоне некоторым так нравится бег с препятствиями по карусели», – заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Что касается увязки экономического проекта, участниками которого являются частные операторы и независимые государства с Навальным, то американские идеологи изобличили сами себя: вся возня вокруг мнимого отравления им нужна как инструмент решения проблем собственной неконкурентоспособности», – добавила Захарова.

    «И все же введение санкций было ожидаемым шагом со стороны США, – считает программный директор международного дискуссионного клуба «Валдай» Иван Тимофеев. – Во-первых, потому что механизм санкций из-за дела с Навальным предполагает их введение согласно существующему законодательству, в том числе – Закону о химическом и бактериологическом оружии 1991 года.

    А он, в свою очередь, предполагает введение санкций в два этапа. Первый этап уже был в марте. Второй этап планировался на начало июня. Эти санкции не были введены, но их никто не отменял. По закону президент США обязан это сделать».

    «Во-вторых, на пресс-конференции в Женеве Байден начал свое выступление с того, что Навальный – это не только химическая проблематика, не только предполагаемое отравление и возможное применение химоружия, но и проблематика прав человека. США будут продолжать высказывать свое недовольство по этой тематике и будут продолжать предпринимать те или иные действия. Он сам об этом сказал», – напомнил эксперт.

    «Но я не думаю, что анонс новых санкций как-то скажется на возвращении послов. Вашингтон совершает ожидаемые действия, которые вряд ли отразятся на женевских договоренностях, касающихся кибербезопасности и стратегической стабильности», – предполагает Тимофеев.

    Схожей точки зрения придерживается политолог-американист Дмитрий Дробницкий: «Я думаю, послы все-таки вернутся и начнут свою работу. Конечно, анонс нового пакета санкций спустя несколько дней после проведения встречи в Женеве – это моветон. Но об отсутствии такого моветона лидеры стран не договаривались».

    «Суть женевских договоренностей заключается в понимании важности дээскалации. А о том, что между странами прекратится конкуренция и санкции будут отменены – речи не шло. Дээскалация не означает разрядку и потепление в отношениях, учитывая количество противоречий между Москвой и Вашингтоном», – пояснил Дробницкий.  

    «При этом сам Навальный вряд ли чем-то дорог Вашингтону. На ситуацию с ним можно сослаться, вводя новый пакет санкций. Но я не думаю, что в Белом доме на него делают серьезную политическую ставку. Просто он устраивает Вашингтон как предлог для ввода тех или иных ограничений», – продолжил политолог.

    «Поэтому санкционная война будет продолжаться. Вероятно, она не затронет работу дипломатического корпуса, и мы вряд ли увидим какие-то демарши в отношении наших дипломатов. В остальном в отношениях России и США все будет как прежде», – резюмировал Дробницкий.

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