Путин: Если после встречи США введут санкции, это очередная упущенная возможность в отношениях

Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия не знает внутриполитические настроения США, но если после встречи США введут санкции, то это очередная упущенная возможность в отношениях.

«Мы не знаем, каковы настроения там внутриполитические, не знаем расклад сил. То есть мы знаем, но мы не можем до деталей понять происходящие события», – сказал Путин на пресс-конференции после окончания саммита России и США в Женеве, отвечая на вопрос, получил ли он на переговорах с президентом США Джо Байденом гарантии, что в ближайшее время санкций с американской стороны в отношении России не будет, как это произошло в 2016 году после встречи с Дональдом Трампом. «Есть противники развития отношений с Россией, есть сторонники. Какие силы возобладают, мне трудно сказать. Но если после нашей встречи начнутся шаги, о которых вы вспомнили в 2016 году, это будет означать очередную упущенную возможность», – сказал глава государства. Об этом сообщает РИА «Новости».

Путин отметил, что после введения ограничений в торгово-экономической сфере американская сторона потеряла не меньше, чем Россия.

«Это зависит не от нас, это зависит от американской стороны, мы же не вводим никаких ограничений. Я думаю, что после введения определенных ограничений в сфере экономики, товарообменов, Соединенные Штаты потеряли не меньше, чем Россия», – ответил Путин на вопрос о перспективах торгово-экономического сотрудничества России и США во время пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Джо Байденом в Женеве.

Ранее Путин заявил, что переговоры с американским лидером Джо Байденом прошли хорошо.

В Женеве в 17.05 по местному времени (18.05 мск) завершилась встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

Переговоры российского и американского лидера начались в среду на женевской вилле Ла Гранж в узком составе. Лидеры сдержанно поприветствовали друг друга, обменялись парой фраз и взяли паузу в общении. В ходе встречи Путин поблагодарил Байдена за инициативу встретиться лично.

В рамках встречи президенты намеревались обсудить вопросы стратегической стабильности, противодействие коронавирусу, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, в Нагорном Карабахе.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждут в мире от встречи президентов России и США и на какие уступки могут пойти Путин и Байден.