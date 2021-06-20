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Антонов заявил о возвращении в США с оптимистичным настроем
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Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, который 20 июня возвращается в США, заявил, что летит туда с оптимистичным настроем.
Антонов уже сел в самолет в московском аэропорту Шереметьево и в ближайшее время вылетит в США, передает РИА «Новости».
По словам дипломата, у него уже запланированы встречи в США. Они начнутся в понедельник и продолжатся на неделе.
«Рассчитываю на конструктивную работу с американскими коллегами на выстраивание равноправных, прагматичных отношений. (…) Работа предстоит большая. Рассчитываем на подвижки», – отметил посол.
Накануне американский посол Джон Салливан заявил о скором возвращении в Россию. Как отмечали в МИД, Москва исходит из того, что следующую рабочую неделю посол России в США Анатолий Антонов проведет уже в Вашингтоне.
На встрече в Женеве 16 июня президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден договорились о возвращении послов к работе. Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что посол России вернется в США до конца месяца. Ранее Москва назвала условия для восстановления нормальной работы посольств России и США.
В американской администрации после встречи президентов России и США в Женеве отмечали, что Россия и Соединенные Штаты условились попытаться решить проблемы, мешающие нормальной работе дипломатических представительств друг друга.
Напомним, 16 апреля глава МИД Сергей Лавров сообщил, что в Кремле рекомендовали Салливану «поехать в свою столицу и провести там подробные, серьезные консультации». Позже Москва вновь порекомендовала послу США отправиться в Вашингтон. 22 апреля Салливан покинул российскую столицу, отправившись в Лондон и затем в Вашингтон.
В соцсетях указали на контрастные отличия итоговых пресс-конференций Путина и Байдена
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Российские журналисты и политологи в социальных сетях обратили внимание на сильные отличия итоговых пресс-конференций президентов России и США Владимир Путина и Джо Байдена после встречи в Женеве.
«Байден признался, что у него список журналистов и вопросов, которые ему будут заданы. Полный контраст с пресс-конференцией Путина. Сразу видно, как у русских все «срежиссировано» и «зацензурировано», а у американцев все свободно», – написал журналист Станислав Натанзон.
На этот же момент обратила внимание телеведущая Ольга Скабеева. «Круто, конечно. Байден вообще не стесняется, показал, что такое свобода слова: «Я отвечу на ваши вопросы, и, как обычно, мне тут дали список из тех, кому из вас я собираюсь дать слово», – пишет она. Кроме того, Скабеева указала, что Байден, уходя с пресс-конференции, сорвался на журналистку CNN. «Если вы не понимаете – значит, это не ваша профессия», – заявил лидер США. «В общем, почувствуйте разницу», – отметила по этому поводу Скабеева.
«Резюме от китайских товарищей: «Если послушать две пресс-конференции, вы обнаружите, что Путин приводил факты в качестве аргументов, а Байден цитировал политические лозунги, которые он произносил на протяжении десятилетий как профессиональный политик. Возможно, это настоящая причина, по которой Байден не хотел совместной пресс-конференции», – отмечает в свою очередь журналистка Юлия Витязева.
На разницу подходов президентов к общению с журналистами обратил внимание и Максим Кононенко. «В среду днем в Женеве после своего первого саммита с президентом Байденом Владимир Путин отвечал на вопросы журналистов. Президент России выступал более 55 минут и ответил на два с лишним десятка вопросов. Во время пресс-конференции он ни разу не воспользовался телесуфлером. Вскоре после этого Байден ответил всего на семь вопросов представителей прессы, но сначала он 11 минут выступал, читая текст с телесуфлера. «Я отвечу на ваши вопросы, – сказал президент Байден, переходя от выступления, текст которого читал с телесуфлера, к ответам на вопросы. – И, как обычно, ребята, мне дали список людей, которым я буду предоставлять слово», – написал Максим Кононенко.
«Не очень понятно, что тут исторического. Путин здоровается с очередным из американских президентов. Ни один из которых не останется в истории. А Путин останется», – добавил он.
Политолог Евгений Сатановский в свою очередь добавил: «Ну прошел саммит в Женеве. Без сенсаций прошел, нормально. Что само по себе неплохо. Другое дело, что ничем особым он не закончился, да и закончиться не мог, о чем все всех заранее предупреждали, поскольку функционал у его участников был и остается совершенно разный, только название должностей совпадает. Президент Соединенных Штатов и президент России – это, конечно, два президента. Но то, что может Путин в России, и то, что может Байден в Америке, что называется, две большие разницы. Отчего, кстати, и ведут они себя по-разному, и окружение у них разное, и реакция этого окружения и в целом политического Вашингтона на происходящее в российско-американских отношениях, сильно отличается от реакции Москвы».
В то же время сенатор Алексей Пушков написал: «Даже Байдену приходится осаживать американских журналистов, зацикленных на враждебности к России и отказывающихся понимать, почему саммит был конструктивным. В американских либеральных СМИ саммит считался бы таковым, если бы Байден продиктовал условия, а Путин все их принял. Пусть привыкают: возобновление диалога и есть в нынешних условиях показатель конструктивности».
Первая встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялась в среду в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. В Москве выразили удовлетворение по поводу того, что на саммите в Женеве Москве и Вашингтону удалось начать диалог по стратегической стабильности. Важным итогом саммита России и США в Москве назвали подтверждение формулы о том, что в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана.
В свою очередь президент США Джо Байден после саммита в Женеве выступил за предсказуемые и стабильные отношения с Россией, отметив, что после переговоров появились подлинные перспективы для улучшения отношений между странами. Так, по словам Байдена, в ходе встречи в Женеве он договорился с президентом России Владимиром Путиным о работе над крупным соглашением по контролю над вооружениями. Как отметил американский лидер, следующие полгода-год покажут, удалось ли России и США запустить стратегический диалог.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась в итогах встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Швейцарии.
СМИ заподозрили Байдена в попытке «унизить русский народ» после встречи с Путиным
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Президент США Джо Байден изо всех сил пытался вбить клин между Москвой и Пекином во время пресс-конференции после саммита в Женеве, он устроил «провокацию, унижающую русский народ», сообщают СМИ.
Издание Global Times пишет, что заявления о давлении Китая на Россию и наступлении Поднебесной на ее территории Байден мог сделать только перед СМИ, потому что при личной встрече с Владимиром Путиным «он постеснялся бы говорить подобную чушь», передает РИА «Новости».
Авторы статьи назвали это «провокацией, унижающей русский народ». Они уверены, что именно США оказывают давление на Россию, создавая ей экономические трудности.
«Байден просто хочет переложить вину на Китай. Это иллюзия», – считают эксперты.
Отмечается, что сухопутная граница между Россией и Китаем действительно длинная, однако она бесспорная, потому там царит мир и ведутся активные экономические обмены.
«Москва и Пекин – стратегические партнеры, и существующее между ними взаимное доверие имеет прочную политическую основу», – пишет издание.
В Китае надеются, что Джо Байден и его администрация откажутся от идеи расстроить отношения между двумя странами.
Напомним, на пресс-конференции после встречи с Путиным в Женеве Байден, отвечая на вопрос, не началась ли между Россией и США новая холодная война, сказал, что российский лидер, по его мнению, меньше всего хочет сейчас холодной войны.
«У вас граница с Китаем тысячи километров, Китай считает себя самой сильной экономической и военной державой, а ваша экономика страдает и нуждается в развитии», – при этом заявил он.
Газета ВЗГЛЯД анализировала, почему Байден вдруг решил запугать Россию Китаем.
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США начали выводить войска с Ближнего Востока из-за России и Китая
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В июне Белый дом начал выводить часть войск и вооружений США из Ирака, Кувейта, Иордании и Саудовской Аравии, сообщают СМИ.
Источники Wall Street Journal заявили, что из этих стран выводят восемь батарей ЗРК Patriot. Кроме того, из Саудовской Аравии выведут комплекс THAAD. С Ближнего Востока перебросят часть военных самолетов США, а также сотни американских военных. Все это делается в рамках усилий США с целью «перенаправить вооруженные силы на вызовы со стороны Китая и России». 2 июня глава Пентагона Ллойд Остин сообщил о планах Вашингтона саудовскому наследному принцу Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду, передает ТАСС.
«У нас все еще есть силы в Ираке и Сирии, эти силы не уходят. У нас все еще есть наши базы в странах наших партнеров в Персидском заливе, они не закрываются, все еще существует значительное присутствие», – приводит РИА «Новости» слова чиновника из американской администрации.
В апреле министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Соединенные Штаты и страны НАТО начали переброску войск к российским границам в Европе. По его данным, страны НАТО сосредоточат рядом с Россией 40 тыс. военнослужащих и 15 тыс. единиц техники.
Путин объяснил ошибки в заявлениях Псаки
Президент России Владимир Путин заявил, что пресс-секретарь президента США Джен Псаки молодая, образованная женщина, она сама что-то путает.
«У него (Байдена) пресс-секретарь (Псаки) молодая, образованная, красивая женщина, она все время сама что-то путает. Это не от того, что у нее образование не позволяет или память плоха. Просто, когда люди считают, что какие-то вещи второстепенны, они не очень фокусируют на этом свое внимание. Американцы считают, что нет ничего важнее кроме них самих, ну такой стиль», – сказал Путин на встрече с выпускниками четвертого потока программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления. Об этом сообщает РИА «Новости».
Напомним, Псаки неоднократно допускала ошибки и неточности в своих заявлениях. Она перепутала летнюю Олимпиаду в Токио и зимние Игры в Пекине. Кроме того, пресс-секретарь Белого дома назвала генсека НАТО Йенса Столтенберга генсеком ООН.
Ранее Путин заявил, что «образ президента Байдена, который рисует и наша, и даже американская пресса, ничего общего не имеет с действительностью».
Шарий: Встреча Путина и Байдена показала потерю интереса к Украине
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Блогер Анатолий Шарий обратил внимание на то, что президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден в рамках встречи в Женеве почти не затрагивали тему Украины, и констатировал, что США потеряли интерес к ситуации в этой стране.
Шарий, в частности, обратил внимание на слова Путина о том, что тема ситуации на Украине, а также ее вступления в НАТО почти не затрагивалась на переговорах в Женеве. Так, по словам блогера, гораздо больше времени было уделено темам кибератак, ситуации в Белоруссии и ядерной программе Ирана.
«Путин ничего просто так не говорит. «Не могу сказать, что уж очень подробно» – это специальный посыл, и я уверен, что так оно и было. Вскользь. Потом скажет «мазком». Хотелось бы знать, с какого места «мазком», – сыронизировал Шарий на своем канале YouTube.
«Я говорил, что Белоруссии посвятят явно больше времени, чем Украине. Посвятят внимание Ирану и ядерной программе Ирана. Может что-то поговорят про Сирию. Все. Это периферия. Это потеря интереса», – констатировал он.
Шарий также отметил, что по итогам встречи Путину задали больше вопросов о ситуации на Украине, чем Байдену. «Вопрос Украины, скажем прямо, не волнует вообще тех журналистов и те СМИ, которые были отобраны для пресс-конференции Байдена», – отметил блогер.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков объяснил слова Путина об обсуждении Украины с Байденом «мазком». По его словам, углубленного обсуждения вопроса Украины на встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена не было.
Напомним, первая встреча президентов состоялась в среду в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. В Москве выразили удовлетворение по поводу того, что на саммите в Женеве Москве и Вашингтону удалось начать диалог по стратегической стабильности. Также важным итогом саммита России и США в Москве назвали подтверждение формулы о том, что в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась в итогах встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Швейцарии.
Президент Швейцарии рассказал о ценном качестве Путина
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Президент Швейцарии Ги Пармелен сообщил, какое качество ценит в главе российского государства Владимире Путине.
«У президента Путина есть качество, которое я ценю: он не ходит вокруг да около, а сразу переходит к делу и доносит свои мысли», – сказал Пармелен, добавив, что Путин «слушает и отвечает», «идет обмен мнениями, но в исключительно приятной атмосфере».
Как заявил президент Швейцарии, Путин «не любит всего того, что является слишком большим декорумом и чрезмерным протоколом, а стремится переходить к сути», передает ТАСС со ссылкой на RTS.
«Джо Байден и Владимир Путин поговорили пять минут, и я тут же почувствовал, что между ними, между людьми, все идет нормально», – сказал Пармелен.
Напомним, 16 июня в Женеве состоялись переговоры президентов России и США. Путин и Байден позитивно оценили встречу, итогом которой стала договоренность о возвращении послов в Москву и Вашингтон. Страны начнут консультации по вопросам стратегической стабильности. Итогами российско-американского саммита в Женеве оказались недовольны те, кто ждал нового витка конфронтации.
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Хакер оценил угрозы США по пресечению кибератак с территории России
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«На практике это означает способность американских специалистов вычислить хакеров на территории России, после чего они начнут атаковать нашу инфраструктуру», – сказал газете ВЗГЛЯД ИТ-эксперт Сергей Вакулин, комментируя угрозы США самостоятельно пресечь действия российских хакеров в случае, если Россия сама не станет этого делать.
«Самое главное оружие в сфере кибербезопасности – это люди. В США очень много специалистов в этой области. Более того, чтобы заниматься этой деятельностью в США, необязательно иметь официальную работу. Специалисты в сфере компьютерной безопасности могут зарабатывать деньги самостоятельно, занимаясь поиском уязвимостей в различных компаниях, на сайтах и в государственных системах», – считает хакер, эксперт по информационной и компьютерной безопасности Сергей Вакулин.
В России отношение к ИТ-специалистам сильно отличается. «Когда я нашел уязвимости в российских государственных системах, их устранили в течение полугода, но на мой запрос официально никто не ответил, не говоря уже о денежных выплатах. А в США и Европе многие компании используют Bug Bounty – программу денежного вознаграждения специалистов в области компьютерной безопасности, которые ищут и устраняют уязвимости до того, как о них узнает широкая общественность», – пояснил эксперт.
Также, по словам Вакулина, в США развита система образования в области кибербезопасности. «Именно поэтому в США так много известных программистов, которые создают нечто новое в мире IT – Марк Цукерберг, Брендан Айк, Бьерн Страуструп и другие», – заметил он. «Там есть все условия для развития цифровой индустрии. Большинство брендов появилось в США. У нас тоже есть своя техника, но она не пользуется спросом. Более того, по сравнению с США у нас не так много крупных компаний, специализирующихся на информационных технологиях, – рассказал эксперт. – Поэтому возможности России по поиску и устранению уязвимостей несколько меньше».
«На практике заявления представителя Белого дома означают, что американские специалисты могут вычислить хакеров на территории России, после чего атаковать нашу инфраструктуру. Чтобы поймать хакера, нужно получить доступ к технологиям, которые находятся в ведении провайдеров, службы МВД, ФСБ и так далее», – отметил Вакулин. В этой связи он напомнил историю с Эдвардом Сноуденом, который рассекретил данные о слежке АНБ США. «Тогда выяснилось, что США собирают огромный массив данных на каждого человека. Причем в каждом смартфоне установлено программное обеспечение, которое знает о своем владельце все», – добавил собеседник.
При этом Вакулин заметил, хакеры оставляют за собой определенные лазейки для быстрого доступа к чужой машине на случай, если с ними что-то случится. «Тот же Сноуден выгрузил всю информацию о слежке себе на флешку, после чего спрятал ее в кубик Рубика и дал охраннику поиграть. Этот хитрый ход позволил ему незаметно вынести данные», – заключил эксперт.
Напомним, советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил о том, что если Россия не сможет пресечь действия хакеров, совершающих преступления с ее территории, США готовы использовать собственные средства.
Об этом, по его словам, президент США Джо Байден заявил главе российского государства Владимиру Путину в Женеве. Как рассказал Салливан, Байден заявил Путину, что у США «есть значимые возможности в киберсфере и других сферах», а также о готовности «воспользоваться ими, если выяснится, что Россия не может пресечь действия преступников с ее территории». Отдельно Салливан сказал, что это не «угроза», а «объективное заявление» о мерах, которые готов предпринять Байден «для защиты американских интересов в сферах, касающихся важнейшей инфраструктуры». Глава американского государства «разъяснил президенту Путину», какие у США есть «возможности».
Путин заявил, что Москва и Вашингтон начнут консультации по кибербезопасности. Путин назвал ее не только «чрезвычайно важной в мире вообще», но и попросил «отбросить инсинуации» по поводу обвинений о причастности России к хакерским атакам.
Жертвами хакеров стали сети трубопровода Colonial Pipeline (обеспечивает 45% поставок топлива на восток США) и мясоперерабатывающая компания JBS (контролирует около 20% убойных мощностей для крупного рогатого скота и свиней).
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала, зачем США обвиняют Россию в хакерских атаках и почему Путин предложил Байдену киберпартнерство.
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Рябков: Россия ничего не просила у США на саммите
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Российская делегация реагировала на вопросы американской стороны по многим направлениям и дала четкие и аргументированные ответы на все претензии США во время саммита в Женеве, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
«Мы реагировали на их постановку вопросов по многим направлениям. Можно представить себе, какого рода претензии они нам высказывали. На все их претензии ответы давались – четкие, обоснованные, аргументированные, базирующиеся на логике фактов, на прочной юридической правовой основе и насыщенные политической волей», – сообщил Рябков, передает ТАСС.
Замглавы МИД России также отметил, что Россия ничего не просила у США на саммите, в том числе и отмены американских санкций, поскольку «разговор в такой плоскости не мог идти в принципе». «Это комплексный вопрос, но это не тема повестки дня для ее проработки и какого-то обсуждения с американцами: вот, давайте этим займемся и к чему-то придем, как к какому-то общему результату», – уточнил он.
«С нашей стороны санкционные вопросы обсуждаются и ставятся в определенный контекст наших отношений ровно так, как это сделал сам президент [России Владимир Путин] на пресс-конференции», – добавил Сергей Рябков.
По его словам, в соответствии с этой позиций, Россия отмечает ущерб от санкций, который так же понесли и сами американцы, и бизнес США. Санкции в чем-то простимулировали развитие России, «в чем-то напомнили о рисках, связанных, например, с зависимостью от американских платежных систем».
Уточняется, что вопрос о том, простила ли американская сторона что-то у России во время переговоров, Рябков переадресовал Вашингтону.
Напомним, первая встреча президентов состоялась в среду в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. В Москве выразили удовлетворение по поводу того, что на саммите в Женеве Москве и Вашингтону удалось начать диалог по стратегической стабильности. Также важным итогом саммита России и США в Москве назвали подтверждение формулы о том, что в ядерной войне не может быть победителей, и она не должна быть развязана.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась в итогах встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Швейцарии.
В МИД назвали число находящихся в тюрьмах России граждан США
В российских тюрьмах на данный момент находятся 17 граждан США, в американских – около 100 россиян, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«У нас американцев, могу точно (сказать), 17 человек. Только вот среди тех, кто сидит в России из граждан США, – у них есть еще и российское гражданство», – сказала Захарова в эфире телеканала RTVI, передает РИА «Новости».
По ее словам, в американских тюрьмах находятся около 100 россиян.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что тема обмена заключенными между Россией и США затрагивалась на встрече президентов России и США, но сверки списков не было.
Напомним, накануне встречи в верхах и в России, и в США на самом высоком уровне появились намеки на то, что в Женеве будет заключена пусть и небольшая, но важная сделка – обмен заключенными. Чтобы начать разрядку напряженности, в качестве жеста доброй воли две страны могут вернуть на родину осужденных россиян и американцев. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, отдаст ли Америка Виктора Бута и Константина Ярошенко и кого потребует взамен.
Путин: Образ Байдена в СМИ не имеет ничего общего с действительностью
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Президент России Владимир Путин заявил, что они с американским коллегой Джо Байденом смогли понять друг друга по ключевым позициям, по которым Москва может сблизиться с Вашингтоном. При этом, по словам российского лидера, «образ президента Байдена, который рисует и наша, и даже американская пресса, ничего общего не имеет с действительностью».
«Определили и те направления или те точки, в которых мы можем говорить о возможном будущем сближении позиций. Есть вещи, которые представляют и для нас, и для Соединенных Штатов абсолютный приоритет и интерес», – сказал Путин в ходе встречи с выпускниками IV потока программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления.
В частности, он отметил, что сюда относится вопрос сдерживания гонки вооружений.
При этом, по словам российского лидера, «образ президента Байдена, который рисует и наша, и даже американская пресса, ничего общего не имеет с действительностью», передает РИА «Новости».
Так, Путин назвал Байдена профессионалом. «Байден профессионал, и нужно очень внимательно с ним работать, чтобы ничего не пропустить. Он сам ничего не пропускает, уверяю вас», – подчеркнул Путин.
Он также заявил, что его американский коллега выглядит бодрым и полностью в материале: лидеры разговаривали два с половиной часа. «Он выглядит бодрым, мы разговаривали с ним с глазу на глаз два часа, может быть, больше, он полностью в материале. Время от времени (Байден) заглядывал в свои записи – мы все так делаем», – сказал Путин.
Напомним, первая встреча президентов состоялась в среду в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. В Москве выразили удовлетворение по поводу того, что на саммите в Женеве Москве и Вашингтону удалось начать диалог по стратегической стабильности. Также важным итогом саммита России и США в Москве назвали подтверждение формулы о том, что в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась в итогах встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Швейцарии.
США заявили о готовности самостоятельно пресечь действия российских хакеров
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Если Россия не сможет пресечь действия хакеров, совершающих преступления с ее территории, США готовы использовать собственные средства, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.
Об этом, по его словам, президент США Джо Байден заявил главе российского государства Владимиру Путину в Женеве. Как рассказал Салливан, Байден заявил Путину, что у США «есть значимые возможности в киберсфере и других сферах», а также о готовности «воспользоваться ими, если выяснится, что Россия не может пресечь действия преступников с ее территории». Салливан сказал, что это не «угроза», а «объективное заявление» о мерах, которые готов предпринять Байден «для защиты американских интересов в сферах, касающихся важнейшей инфраструктуры». Глава американского государства «разъяснил президенту Путину», какие у США есть «возможности».
Салливан также заявил, что Вашингтон продолжит добиваться освобождения осужденных в России американцев, но не пояснил, готовится ли их обмен на россиян. Он сказал, что не хочет «выступать с прогнозами», передает ТАСС со ссылкой на CNN.
Комментируя утверждения о том, что проведение встречи на высшем уровне «предоставило платформу» Путину, Салливан указал, что у того уже «есть платформа» – «он является президентом одной из мировых ядерных держав». США считают, что должны «с ним взаимодействовать», но делать это «решительно и твердо, основываясь на принципах».
«Как говорил президент Байден, диалогу лицом к лицу нет альтернативы с точки зрения поддержания отношений, являющихся сложными и напряженными», – сказал Салливан, отметив, что Байден хотел лично обсудить в Женеве спорные вопросы, и «уже только по этой причине стоило встретиться с президентом Путиным».
Кроме того, Байден, по словам его советника, «действовал в интересах» США в «сфере безопасности, снижая риск ядерной войны, повышая шансы» на то, что будут урегулированы вопросы «кибербезопасности и других сфер». Салливан не согласился с тем, что «США это не было нужно». По его мнению, «для Америки это было хорошо».
Напомним, Путин заявил, что Москва и Вашингтон начнут консультации по кибербезопасности. Путин назвал ее не только «чрезвычайно важной в мире вообще», но и попросил «отбросить инсинуации» по поводу обвинений о причастности России к хакерским атакам.
Жертвами хакеров стали сети трубопровода Colonial Pipeline (обеспечивает 45% поставок топлива на восток США) и мясоперерабатывающая компания JBS (контролирует около 20% убойных мощностей для крупного рогатого скота и свиней).
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Россия возобновляет авиасообщение с США и Турцией
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Оперштаб решил возобновить авиасообщение с рядом стран, в том числе с Турцией, США, Болгарией, Италией и Кипром, заявила вице-премьер Татьяна Голикова, уточнив, что возобновление и увеличение числа перелетов произойдет с 28 июня.
Голикова заявила, что по заключению российских специалистов было принято решение о целесообразности восстановления авиасообщения с Турцией с 22 июня.
«Начну с завершившегося визита нашей инспекционной группы в Турцию. Как мы и договаривались с представителями турецкой стороны, такой инспекционный визит состоялся», – приводит РИА «Новости» слова Голиковой.
Делегация, по словам вице-премьера, осмотрела аэропорт, изучила алгоритмы выявления пассажиров с повышенной температурой, организацию проведения тестов ПЦР в случае подозрения на коронавирус.
«Кроме того, прошла встреча с представителями национального здравоохранения, на которой была представлена презентация по оказанию медицинской помощи туристам, оснащению больниц, динамике заболеваемости и занятости коечного фонда на сегодняшний день».
По ее словам, в Турции организована вакцинация персонала, уровень вакцинирования в отелях составляет от 60% до 90%. В отелях ежемесячно проводится лабораторный контроль воды в бассейнах, морской воды, пищевой продукции, смывов с контактных поверхностей, рук персонала и тех, кто занят в организациях обслуживания, добавила она.
Голикова также сообщила, что оперштаб принял решение возобновить воздушное сообщение на регулярной основе с США, но с ограничением количества рейсов.
«Что касается возобновления авиационного сообщения, то принято решение о возобновлении воздушного сообщения на регулярной основе, но пока с ограничениями по количеству рейсов с Соединенными Штатами», – приводит ТАСС слова вице-премьера.
Также было решено возобновить авиасообщение с Бельгией, Болгарией, Иорданией, Ирландией, Италией, Кипром и Северной Македонией.
Помимо этого, принято решение об увеличении числа полетов в Катар, Финляндию, Хорватию, Швейцарию.
«Предложено увеличить количество рейсов с Республикой Австрия, с Азербайджанской Республикой, Республикой Армения, с Греческой Республикой, включая острова, входящие в состав Греческой Республики – Ираклион, Родос, Корфу, Араксос. И так же, как и в случае с другими государствами, авиационное сообщение с Греческой Республикой будет возобновлено по ряду международных аэропортов, находящихся на территории субъектов Российской Федерации», – сказала вице-премьер.
По словам Голиковой, возобновление авиасообщения и увеличение числа перелетов произойдет с 28 июня.
Также оперштаб России включил КНР и Лихтенштейн в перечень государств, граждане которых могут въезжать в Россию.
Напомним, Россия продлила приостановку авиасообщения с Турцией и Танзанией до 21 июня включительно из-за сложной эпидемиологической ситуации по коронавирусу в этих странах. Вместе с тем Роспотребнадзор рекомендовал россиянам ориентироваться на внутренний туризм.
Захарова объяснила разницу в работе посольств России и США
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В посольствах государств Запада работают в основном граждане стран пребывания, работа в российских посольствах организована по другому принципу, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова рассказал, что у США и стран ЕС «гибридный штат посольств», в которых «дипломаты, присланные из их столиц, составляют меньшинство». Штат «в основном формируется за счет граждан той страны, где находятся посольства, это относится не только к России». Подобный подход дает возможность оказывать определенное политическое влияние в стране пребывания, передает ТАСС со ссылкой на RTVI.
В российских посольствах большая часть сотрудников являются командированными гражданами России, дипсостав формируется «за счет россиян, российских граждан, дипломатов». «Это люди, которые приходят на работу, проходят по карьерной лестнице и уезжают за границу», – сказала Захарова, отметив, что Россия «нанимает людей в стране пребывания исключительно точечно для осуществления каких-то, как правило, технических функций».
Напомним, США включены Москвой в список недружественных государств, в связи с чем лишаются права нанимать для своих дипмиссий в России российских граждан и граждан третьих стран.
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Псаки назвала «абсурдным» сообщение о приостановке США помощи Украине
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Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки опровергла сообщения СМИ о том, что США приостановили план военной помощи Украине на 100 млн долларов.
По ее словам, «мысль о том», что США «удерживали помощь в сфере безопасности» является «абсурдной». Псаки подчеркнула, что лишь «на прошлой неделе», перед саммитом США – Россия, Украине был «предоставлен пакет помощи в сфере безопасности объемом 150 млн долларов, включая помощь летального характера».
«В настоящее время мы предоставили всю сумму, выделенную Конгрессом в рамках инициативы по оказанию помощи Украине в сфере безопасности», – заявила она, добавив, что уже подготовлены «резервные средства на случай дальнейшего вторжения России на Украину», передает ТАСС.
По словам Псаки, Байден «сказал президенту Путину напрямую, что мы твердо будем поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины», передает РИА «Новости».
Напомним, Politico сообщала, что США приостановили план военной помощи Украине. По данным источников, решение было принято Советом национальной безопасности в связи с объявлением России об отводе войск от границы и в преддверии саммита президентов США и России в Женеве.
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Лавров: В отношениях России и США не будет игры в одни ворота
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Москва не допустит в отношениях с Вашингтоном подхода с «игрой в одни ворота», заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, комментируя звучащие из Вашингтона оценки итогов встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве.
«Я читал отзывы по итогам женевских переговоров официальных лиц американских, в том числе участников этих переговоров. Они пытаются позиционировать себя таким образом, что они сказали: «Надо нам вернуть персонал, который будет обеспечивать работу посольства, надо добиться от России ответа на обвинения, связанные с деятельностью хакеров, которые атакуют американскую инфраструктуру, и надо нам добиться от России освобождения американцев, которые отбывают срок в местах лишения свободы». Это не тот подход, о котором говорили президенты. Я очень хотел бы, чтобы услышали нас те, кто комментирует итоги саммита таким образом: не будет игры в одни ворота», – сказал министр, передает ТАСС.
Он также заявил, что возвращение послов России и США является символическим жестом, но при этом достаточно важным. «Это, конечно, прежде всего жест символический. Важный, но символический. Хотя он несет в себе и некоторую содержательную нагрузку, поскольку наличие послов, а не их заместителей, в столицах всегда позволяет чуть более активно вести разговоры с учетом того, что послы имеют полномочия от своих президентов», – сказал Лавров, передает РИА «Новости».
На встрече в Женеве 16 июня президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден договорились о возвращении послов к работе. Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что посол России Анатолий Антонов вернется в США до конца месяца.