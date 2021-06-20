Москва предупредила о закономерном ответе на новые санкции Вашингтона

Стало известно, за что американцы сидят в российских тюрьмах

Накануне встречи президента России Владимира Путина с президентом США Джоном Байденом 16 июня ФСИН передала в МИД список из 17 американских граждан, которые находятся в российских исправительных колониях и тюрьмах. Восемь из них имеют также российское гражданство, еще один является гражданином Армении.

Восемь из 17 американцев находятся в СИЗО, так как в отношении них либо еще продолжаются следственные действия, либо приговор суда не вступил в законную силу. Остальные девять отбывают наказание в колониях. Спектр статей УК самый широкий: от мошенничества до шпионажа и педофилии, передает RT.

Например, в 2016 году в Москве по подозрению в сексуальных домогательствах к 11-летней девочке в лифте жилого дома был задержан 47-летний гражданин США Джеймс Винсент Вилгус.

Позже в ходе следствия была установлена причастность Вилгуса к еще трем аналогичным преступлениям, совершенным в разных районах Москвы.

В ноябре 2017 года он был приговорен к 12 годам и шести месяцам лишения свободы. Он отбывает свой срок в мордовской ИК-17. В этой же колонии отбывают наказание еще двое американцев: Пол Уилан и Ствалли Томас Хауард.

Бывший американский пехотинец Пол Уилан был задержан в московском отеле «Метрополь» 28 декабря 2018 года. По версии следствия, он был кадровым разведчиком, собирал в России секретные сведения и пытался вербовать сотрудников ФСБ и Минобороны. СМИ сообщали, что Уилана интересовал список личного состава подразделения одной из российских спецслужб.

Защита американца настаивала, что к разведке он не имеет никакого отношения, а в Россию приезжал по делам. Уилан работал начальником службы безопасности производителя автомобильных деталей BorgWarner.

В 2020 году Уилана приговорили к 16 годам лишения свободы и он был этапирован в Мордовию.

Ствалли Томас Хауард был задержан в ноябре 2017 года по подозрению в сбыте наркотических веществ: в своей съемной квартире он оборудовал оранжерею для выращивания конопли. В ходе обыска у мужчины изъяли больше 1,5 кг веществ на основе конопли, а также 29 кустов растения. Когда марихуана созревала, американец собирал пригодные для употребления в качестве наркотического вещества части растений и упаковывал в пакеты для «сбыта наркозависимым лицам».

При этом Ствалли был известным блюзовым музыкантом, в российских СМИ его даже называли «янки с русской душой». В 2018 году Мосгорсуд приговорил американца к 11 годам лишения свободы.

Четверо из восьми американцев, имеющих также российское гражданство, обвиняются или отбывают наказание по ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Например, в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Республике Татарстан содержится Вадим Еникеев 1972 года рождения: в ноябре 2020 года он был приговорен к девяти годам и шести месяцам лишения свободы по ч. 2 ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества» и ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

По версии следствия, Еникеев являлся одним из создателей компании «РОСТ» – крупнейшей финансовой пирамиды последних лет. Потерпевшими по делу «РОСТ», согласно данным СМИ, были признаны больше 3,5 тыс. человек, общая сумма ущерба – почти 1,5 млрд рублей.

Аферисты начали обманывать доверчивых россиян в 2013 году. Они принимали вклады от граждан, обещая выплачивать от 120 до 218% годовых.

При этом минимальный размер вклада был доступным – 10 тыс. рублей. Действовала пирамида до 2015 года, пока ею не заинтересовались правоохранительные органы. В 2020 году пять организаторов пирамиды, включая Еникеева, были приговорены к длительным срокам.

Другой обладатель американского паспорта – предприниматель из Приморья Сорокин Алексей Маркович, владелец одного из рынков во Владивостоке. В 2015 году он был приговорен к 14 годам лишения свободы за серию преступлений, среди которых мошенничество в особо крупном размере, а также организация покушения на убийство двух человек и серия поджогов.

При этом расследование деятельности бизнесмена началось с мошенничества: Сорокин пытался похитить деньги у одного из крупнейших арендаторов Первореченского рынка. Кроме того, он стал организатором похищения дорогостоящего оборудования арендатора с территории рынка.

Тимур Соловьев из списка американских граждан ФСИН официально бизнесом не занимался. С 2011 по 2013 год он возглавлял ОБУ «Сахалинское агентство проектов развития», которое должно было привлекать инвесторов в регион. По данным СМИ, американское гражданство Соловьев якобы ставил себе в заслугу, позиционируя себя как успевшего поработать в Нью-Йорке профессионала высокого уровня. Однако карьера не задалась – мужчина попался на контрабанде амфетаминов из США.

Затем выяснилось, что с 14 декабря 2011-го по 28 июня 2013 года Соловьев в составе группы лиц с использованием своего служебного положения похитил деньги, перечисленные министерством инвестиций и внешних связей Сахалинской области в виде субсидий из областного бюджета в адрес возглавляемого им учреждения. В ноябре 2015 года он был приговорен к 14 годам и шести месяцам лишения свободы. Отбывает наказание в Хабаровском крае.

Еще один американец с российским гражданством, Борис Никитин, по данным ФСИН, находится в СИЗО Ростова-на-Дону. Он обвиняется в мошенничестве. Дело в отношении Никитина пока расследуется.

Истории остальных заключенных с двойным гражданством из списка ФСИН не столь яркие. Михаил Подольский не был крупным предпринимателем, он работал водителем, но однажды решил заняться криминальным бизнесом. У себя в гараже мужчина стал торговать наркотиками. Он, согласно материалам суда, тщательно соблюдал конспирацию и продавал амфетамины только тем людям, которых знал в лицо. Однако в итоге его все равно задержали.

В 2019 году Истринский суд Московской области приговорил его к восьми годам лишения свободы. В данный момент Подольский отбывает наказание в Липецкой области.

Еще один фигурант «списка семнадцати» – Иван Куренной – тоже отбывает наказание за наркотики. Согласно материалам суда, в 2019 году он приобрел 5 г гашиша и был пойман оперативниками. С учетом деятельного раскаяния Протвинский районный суд Московской области приговорил его к четырем годам лишения свободы. Куренной отбывает наказание в Брянской области.

Камо Арустамян был приговорен к восьми годам лишения свободы в 2018 году за убийство, угрозу убийством и причинение тяжких телесных повреждений. Отбывает наказание в Тамбовской области.

Житель Москвы с американским гражданством Энтони Шубаев в данный момент находится в СИЗО по подозрению в разбое.

Гражданин Армении и США Арам Торосянц отбывает шестилетний срок во Владимирской области за покушение на убийство: в 2017 году он отдыхал в баре, там у него завязался конфликт с незнакомым мужчиной. В результате Торосянц достал нож и нанес несколько ударов, после чего попытался скрыться, но был задержан охранниками и полицейскими.

В Челябинском СИЗО находится Айра Дэвид Лэнг. Он приехал в Челябинск в начале 2000-х в качестве бизнес-тренера, но потом «переквалифицировался» в порнорежиссера – видео он отравлял в США на дисках через службу экспресс-доставки, гонорар получал на счет в одном из челябинских банков. С 2014 года в качестве канала передачи порнороликов он стал использовать интернет. В 2015 году его порностудию вычислили полицейские, Лэнга арестовали. По данным СМИ, он подозревался в том числе и в педофилии.

Следствие и судебные разбирательства длились почти три года. В 2018 году Лэнг был приговорен к семи годам и шести месяцам лишения свободы. Американец находится в СИЗО.

Студент из Техаса Тревор Рид находится в столичном СИЗО № 5. Он был приговорен к девяти годам лишения свободы по ч. 2 ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти, опасного для его жизни или здоровья»: в ночь на 16 августа 2019 года Тревор, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напал на полицейских, которые везли его в отделение полиции.

Председатель совета директоров ГК «Медполимерпром» Евгений Спектор, который уже больше года находится в СИЗО, подозревается в посредничестве при передаче взятки в размере 4 млн рублей экс-помощнице вице-премьера Аркадия Дворковича Анастасии Алексеевой, которая также арестована.

В отношении Спектора возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве, совершенном в особо крупном размере»).

При этом взятка, по данным следствия, давалась не деньгами, а поездками на новогодние каникулы в Таиланд и на майские праздники в Доминикану.

В Краснодарском крае в ПФРСИ (помещение, функционирующее в режиме следственного изолятора, при исправительных колониях и тюрьмах) при ИК-9 находится Брайн Джеффри Эмиг. В феврале 2019 года в городе Ейске он заказал через интернет партию кокаина весом 3 г. На почте при получении международного письма его задержали, а затем отпустили под подписку о невыезде. После он через Белоруссию попытался уехать в Турцию, но был снова задержан в аэропорту Минска. В 2020 году суд приговорил его к четырем годам лишения свободы за контрабанду наркотиков.

В той же краснодарской ИК-9 за попытку изнасилования отбывает наказание американец Ильгиз Роулс. В ходе судебного разбирательства у молодого человека нашлись смягчающие обстоятельства, в результате чего в 2020 году он был приговорен к двум годам лишения свободы.

Напомним, бывший посол США в Москве Майкл Макфол призвал перед встречей лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена освободить осужденного в России за нападение на полицейского Тревора Рида и приговоренного к заключению за шпионаж Пола Уилана.

В ответ россияне напомнили ему о заключенных в США Викторе Буте и Константине Ярошенко. В МИД России сообщали, что в американских тюрьмах находятся около 100 россиян.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, отдаст ли Америка Виктора Бута и Константина Ярошенко и кого потребует взамен.