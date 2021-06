Захарова посоветовала США брать пример с Крошки Енота Госдеп рассказал о результатах встречи Путина и Байдена 30 июня 2021, 01:30 Текст: Антон Антонов

Саммит в Женеве открыл для России и США возможности для более продуктивной работы в сфере киберпространства и контроля над вооружениями, заявил глава Госдепа Энтони Блинкен. В интервью итальянской национальной телерадиовещательной корпорации он выразил мнение, что «результатом встречи» лидеров двух стран Владимира Путина и Джо Байдена стали «некоторые возможности по крайней мере для более продуктивной работы, например, по стратегической стабильности, контролю над вооружениями». «Чтобы мы получили эффективный контроль над некоторым из оставшихся ядерных вооружений», – заявил Блинкен. Также есть результаты в области «киберпространства», США ждут практических результатов от «конструктивных бесед» с Москвой на тему борьбы с хакерами. В Госдепе заявили, что «ни одна ответственная страна не должна заниматься укрывательством, предоставлением убежища преступным организациям, которые участвуют в такого рода атаках», передает ТАСС. Блинкен верит в наличие у двух стран сфер для совместной работы. Он отметил, что Байден «четко сказал» Путину в Женеве о стремлении США к «более предсказуемым, стабильным отношениям». Однако «если Россия предпочтет безрассудные или агрессивные действия», Вашингтон «ответит – не в целях конфликта или эскалации, а потому что будет отстаивать свои интересы и ценности». Напомним, официальный представитель МИД России Мария Захарова после заявлений Блинкена о готовности США «ответить» на «нападение» России посоветовала США брать пример с Крошки Енота, сказка о котором «может стать самой короткой и действенной американской стратегией: не берите палку, не корчите рожу, улыбнитесь». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

В администрации Байдена посоветовали американцам не ездить в Россию 29 июня 2021, 02:57

Фото: Oliver Contreras/

Consolidated News Photos/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Госдепартамент Соединенных Штатов оставил в силе опубликованные ранее рекомендации американским гражданам не путешествовать в Россию, говорится в письменном заявлении внешнеполитического ведомства США. В документе подчеркивается, что в составляемом Госдепартаментом США списке стран «28 июня Россия остается на четвертом уровне – не путешествовать», передает ТАСС. По мнению администрации Джо Байдена, американцам не стоит путешествовать на Северный Кавказ, включая Чечню и гору Эльбрус, «из-за терроризма, похищения людей и риска гражданских беспорядков», а также в «Крым из-за так называемой оккупации Россией украинской территории и злоупотреблений со стороны оккупационных властей». В документе также утверждается, что граждане США, «включая бывших и действующих должностных лиц, военнослужащих и частных лиц, занимающихся бизнесом», посещающие Россию или проживающие на ее территории, якобы «подвергаются произвольным допросам и угрозам» и «могут стать жертвами притеснений, жестокого обращения и принуждения». «Все американские государственные служащие должны тщательно обдумать необходимость своей поездки в Россию», – утверждается в заявлении. По версии вашингтонской администрации, власти России «могут необоснованно задерживать оказание американской консульской помощи задержанным американским гражданам». Кроме того, в Госдепартаменте утверждают, будто в России «не гарантированы права на мирные собрания и свободу слова». В связи с этим, указывают в ведомстве, «американские граждане должны избегать любых политических или социальных протестов». Ранее посол Соединенных Штатов в России Джон Салливан заявил, что хочет приложить все усилия, чтобы остановить разрыв отношений Москвы и Вашингтона. В понедельник Салливан сообщил, что после возвращения в Москву встретился с помощником президента России Юрием Ушаковым. Он также заявил о намерении встретиться с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым и выразил надежду, что после Женевы удастся нормализовать работу американских диппредставительств в России. В воскресенье посол Соединенных Штатов заявил, что американское посольство в Москве якобы не сможет предоставлять консульские услуги в полном объеме с 1 августа из-за требования не нанимать персонал из России и третьих стран. В минувший четверг посол США Джон Салливан вернулся в Москву. Несколькими днями ранее в Вашингтон вернулся российский посол в США Анатолий Антонов. Напомним, на встрече в Женеве 16 июня президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден договорились о возвращении послов к работе. 16 апреля глава МИД Сергей Лавров сообщил, что в Кремле рекомендовали Салливану «поехать в свою столицу и провести там подробные, серьезные консультации». 19 апреля МИД вновь рекомендовал послу США отправиться в Вашингтон. 22 апреля Салливан вылетел из Москвы в Вашингтон. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Эксперт оценил первенство США в рейтинге главных кибердержав мира 29 июня 2021, 12:10

Фото: jble.af.mil

Текст: Елена Лексина

«Этот рейтинг заметно перекошен в сторону англосаксонских стран. Но выделение оси «США и остальные» достаточно верное», – сказал газете ВЗГЛЯД IT-эксперт Игорь Ашманов, комментируя распределение Международным исследовательским институтом стратегических исследований (IISS) стран в три категории по уровню развития киберсферы. «Выделение в отдельные категории США и других стран отчасти верное. Цифровой суверенитет и самые мощные наступательные возможности в киберпространстве имеют только Соединенные Штаты. Они также лидируют и по внедрению цифровых технологий во все сферы жизни человека», – отметил эксперт в сфере кибербезопасности Игорь Ашманов. По его словам, частично цифровой суверенитет, защитные и наступательные возможности в киберсфере есть у стран второй категории, где находятся Россия, Китай, Великобритания, Франция и другие. При этом он отмечает наличие градации и внутри нее. «Китай пока лидирует среди стран этой категории, поскольку у него наиболее развита цифровая независимость. Не знаю, как там оказались Австралия и Канада. Я никогда не слышал про какой-нибудь волшебный австралийский программный продукт. Это либо реверанс в сторону англосаксонских союзников, либо неявное указание на их несамостоятельность в этой сфере и наследование кибервозможностей от своего «старшего брата» – США. Но в целом со второй категорией тоже можно согласиться», – отметил собеседник. Ашманов отдельно отметил киберпотенциал Франции, России и Израиля. «Франция – страна с развитыми компьютерными возможностями. У них сохранилась хорошая школа в этой сфере. Израиль – тоже кибердержава. Их хакеры – одни из самых сильных в мире. А многими израильскими программными продуктами мы пользуемся, даже не осознавая этого. Так, мы использовали израильскую разработку ICQ еще с 1990-х годов. Кроме того, если посмотреть на технологии фильтрации контента – DPI (Deep packet inspection), то их насчитывается лишь несколько в мире. Одна разработка – канадская, другая – американская и самая мощная – израильская, также есть китайские и российские продукты. Но при этом у Израиля, как и у России, существует зависимость от цифровой индустрии США за счет программного обеспечения Windows, Facebook, Google и других», – пояснил эксперт. Ашманов заметил, что в данном рейтинге отсутствуют такие технологически развитые страны в киберсфере, как Германия и Южная Корея. «Этот рейтинг заметно перекошен в сторону англосаксов. Для них любой рейтинг – это маркетинговый и социально-психологический инструмент, с помощью которого они достигают своих пропагандистских целей. Примечательно, что в третьей зоне нет арабских и африканских стран, что довольно странно. Наверное, в исследовании должна быть выделена еще четвертая категория под названием «прочие оси», куда относят тех, у кого все показатели слишком низкие», – заключил собеседник. В понедельник Международный институт стратегических исследований (IISS) подготовил доклад, в котором перечислил 15 основных мировых кибердержав. В рамках двухлетнего исследования авторы доклада рассмотрели возможности стран по семи критериям: стратегия и доктрина; управление, командование и контроль; возможности киберразведки; зависимость от киберпространства; кибербезопасность; глобальное лидерство в вопросах киберпространства, а также наступательный кибернетический потенциал. Соединенные Штаты стали единственной страной, занявшей первое место по всем критериям. Страны «второго уровня» обладают преимуществами лишь в ряде категорий. В число этих государств вошли Россия, Австралия, Канада, Китай, Франция, Израиль и Великобритания. «Третий уровень», включающий Индию, Индонезию, Иран, Японию, Малайзию, Северную Корею и Вьетнам, обладает сильным или потенциальным преимуществом в некоторых категориях, но имеет существенные недостатки в других. Из доклада следует, что даже Китай сможет сравняться с США по кибервозможностям не раньше, чем через десять лет. Остальные страны – и того позже. Так, России нужно улучшить ситуацию в сфере кибербезопасности, увеличить долю на международном цифровом рынке и продолжать разрабатывать наступательные инструменты для военных действий в киберсфере. Москва, считают в IISS, проводит цифровизацию в сфере госуправления, но сильно зависит от зарубежных поставщиков технологий. Достижению амбициозных целей России могут помешать некие «экономические обстоятельства». Международный институт стратегических исследований финансируется за счет фондов, монополий, частных лиц и организаций США, Великобритании, ФРГ, Италии, Японии и других стран. Он был создан в 1958 году и сначала изучал вопросы предотвращения распространения ядерного оружия и контроля вооружений. Сейчас спектр проблем гораздо шире: это военно-экономический потенциал государств, военные доктрины и состояние вооруженных сил стран мира. Работает с министерствами обороны стран НАТО. Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил о том, что если Россия не сможет пресечь действия хакеров, совершающих преступления с ее территории, США готовы использовать собственные средства. «На практике это означает способность американских специалистов вычислить хакеров на территории России, после чего они начнут атаковать нашу инфраструктуру», – сказал газете ВЗГЛЯД IT-эксперт Сергей Вакулин. В то же время президент России Владимир Путин заявил, что Москва и Вашингтон начнут консультации по кибербезопасности. Путин назвал ее не только «чрезвычайно важной в мире вообще», но и попросил «отбросить инсинуации» по поводу обвинений о причастности России к хакерским атакам. Ранее жертвами хакеров стали сети трубопровода Colonial Pipeline (обеспечивает 45% поставок топлива на восток США) и мясоперерабатывающая компания JBS (контролирует около 20% убойных мощностей для крупного рогатого скота и свиней). Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Байден призвал к стабильным отношениям с Россией 29 июня 2021, 09:28

Фото: Oliver Contreras/Global Look Press

Текст: Алина Назарова

Отношения Москвы и Вашингтона должны быть стабильными и предсказуемыми, заявил американский президент Джо Байден на мероприятии нацкомитета Демократической партии. «Я дал понять президенту Путину в России, что ... мы должны иметь возможность сотрудничать там, где у нас есть общие интересы – в вопросах ядерного нераспространения и изменения климата», – сказал он, передает РИА «Новости». Говоря о разногласиях между двумя странами, Байден пообещал принять ответные меры в случае кибератак и «вмешательства» в американскую экономику. Он также обвинил своего предшественника Дональда Трампа в том, что тот нанес «невообразимый ущерб» отношениям Соединенных Штатов с союзниками. При этом он не уточнил, о каком именно ущербе идет речь. Саммит Россия – США состоялся в Женеве 16 июня. При этом пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что женевская встреча президентов России и США не привнесла «никаких изменений» в политику антироссийских санкций Вашингтона. На этом фоне США начали готовить новые санкции против России. Москва предупредила о закономерном ответе на новые санкции Вашингтона. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Вашингтон допустил новую грубость в адрес Москвы. В США предупредили об ответных мерах в случае продолжения «нападений» со стороны России 29 июня 2021, 11:48 Текст: Алина Назарова

Вашингтон намерен ответит Москве, если она продолжит проводить агрессивную, по его мнению, политику в отношении США, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. «Если Россия продолжит нападать на нас или действовать так же, как в случае с (хакерскими) атаками на SolarWinds, вмешательством в наши выборы и агрессией в отношении (блогера Алексея) Навального, то тогда мы будем отвечать. Это не потому, что мы хотим конфликтов, а потому, что нам дороги наши ценности и принципы. Выбор за Россией», – отметил глава американского Госдепартамента, передает ТАСС. Он также повторил озвученное ранее президентом США Джо Байденом мнение, что злоумышленники, совершившие в мае хакерскую атаку на американскую трубопроводную компанию Colonial Pipeline, живут в России. При этом Блинкен, как и Байден, не стал возлагать вину за произошедшее на власти России. В то же время госсекретарь США рассказал о возможных областях конструктивного взаимодействия с Россией. «Мы можем вместе работать по стратегическим направлениям, таким как контроль над вооружениями, сотрудничество в сфере кибербезопасности, урегулирование региональных конфликтов», – отметил Блинкен. Тем временем американский президент Джо Байден заявил, что отношения Москвы и Вашингтона должны быть стабильными и предсказуемыми. Саммит Россия – США состоялся в Женеве 16 июня. При этом пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что женевская встреча президентов России и США не привнесла «никаких изменений» в политику антироссийских санкций Вашингтона. На этом фоне США начали готовить новые санкции против России. Москва предупредила о закономерном ответе на новые санкции Вашингтона. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Вашингтон допустил новую грубость в адрес Москвы. Байден пообещал не допустить появления у Ирана ядерного оружия 29 июня 2021, 07:38

Фото: Christian Ohde/

imago stock&people/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Соединенные Штаты не допустят получения Ираном ядерного оружия, заявил американский президент Джо Байден перед переговорами с израильским коллегой Реувеном Ривлином в Белом доме. «Иран никогда не получит ядерное оружие при моем президентстве», – приводит слова Байдена ТАСС. Глава действующей американской администрации сообщил, что отдал распоряжение о нанесении авиаударов по объектам поддерживаемых Ираном группировок в Ираке и Сирии, которые, по версии Вашингтона, нападали на американских военнослужащих. При этом он заявил, что руководствовался второй статьей американской конституции, которая позволяет главнокомандующему прибегать к военным действиям в качестве самообороны. «И у меня есть такие полномочия в соответствии со второй статьей [конституции], и даже те в Конгрессе, кто не желает признавать это, признали, что это так», – отметил Байден. Американский лидер также подчеркнул, что его обязательства перед Израилем «неизменны» и что он «непоколебимо привержен самообороне» еврейского государства. Глава Белого дома выразил поддержку нормализации отношений Израиля со странами Африки и Ближнего Востока. «И помимо этого важного прогресса, мы очень надеемся на создание более широкого блока мира и стабильности. <…> Соединенные Штаты и Израиль намерены продолжать совместную работу по укреплению мира и стабильности в регионе», – подчеркнул президент США. Он рассказал, что «очень скоро» примет в Вашингтоне нового премьер-министра Израиля Нафтали Беннета. Отвечая на вопрос, посетит ли сам президент Израиль, Байден подчеркнул: «У меня нет точных сроков, но я отправлюсь [в Израиль]». Ривлин отметил, что у Израиля нет лучшего союзника, чем Соединенные Штаты, и что демократические ценности связывают обе страны. «Вы наши лучшие друзья, <…> мы лучшие друзья, и связи между народом Израиля и народом Америки основаны на понимании того, что мы разделяем ценности демократии и ценности либерализма», – добавил израильский президент. Накануне пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что ВВС США в воскресенье нанесли авиаудары по объектам поддерживаемых Ираном группировок в Ираке и Сирии. Напомним, в Ираке действуют шиитские группировки, которые, как утверждается, прямо подчиняются Ирану. Неоднократно объектами ракетных обстрелов в Ираке становились базы, на которых расквартированы американские военные, и даже посольство США в Багдаде, из-за чего Вашингтон задумался о закрытии дипломатической миссии. В сентябре 2020 года командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана Хосейн Салами пригрозил «сжечь все базы» США в регионе. 5 января парламент Ирака проголосовал за вывод американских войск после того, как американцы убили на территории Ирака иранского генерала Касема Сулеймани. В Китае указали на насмешку России над США 29 июня 2021, 08:55 Текст: Алина Назарова

Возможная дедолларизация России представляет собой протест, насмешку и презрение американской гегемонии, пишет научный сотрудник Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Чэнь Ицзюнь в статье для газеты Хуаньцю шибао. В целом, полагает эксперт, дедолларизация не окажет существенного влияния на Россию. Статус рубля как законного платежного средства стабилен. Объемы прямой торговли России с Соединенными Штатами незначительны. Ее основными торговыми партнерами являются Европейский союз и Китай, передает РИА «Новости». Дедолларизация явно пагубна только для Соединенных Штатов. Это ставит официальный Вашингтон в неловкое положение перед их союзниками, что само по себе является своего рода унижением для США, резюмирует эксперт. В начале июня министр финансов Антон Силуанов заявил, что Фонд национального благосостояния (ФНБ) полностью избавится от долларовых активов в течение месяца. Минфин объяснил это решение необходимостью обеспечить сохранность средств в контексте последних геополитических тенденций и решений по дедолларизации российской экономики. В Кремле заявили об очевидности дедолларизации во многих странах мира, которые начали испытывать обеспокоенность в связи с надежностью основной резервной валюты. Салливан надеется на восстановление консульских услуг посольства в России 29 июня 2021, 18:51 Текст: Алексей Дегтярев

Американский посол в Москве Джон Салливан надеется, что в ходе переговоров с российской стороной получится восстановить платформу для предоставления консульских услуг. «Граждане России, подающие заявления о выдаче иммигрантских или неиммигрантских виз, должны обращаться куда-то еще, потому что у нас нет сотрудников. Жаль, что так сложилось, надеюсь, что мы сможем добиться прогресса в результате наших обсуждений с российским правительством и восстановить необходимую платформу и консульство, которое у нас здесь было, чтобы предоставлять все услуги», – заявил Салливан в интервью «Дождю», передает ТАСС. Он пояснил, что посольство сможет нанять американцев на место бывших сотрудников только после того, как стороны урегулируют визовый вопрос. «Это существенная проблема. <...> Официальный представитель МИД России [Мария Захарова] упустила из вида, что в последнее время мы не могли получить визы для американских граждан, необходимые для того, чтобы сюда приехать и здесь работать. В этом проблема и состоит. <...> У нас есть американские граждане для работы в посольстве, но мы не можем получить для них визы. Это основной вопрос, который нам нужно немедленно решить», – сказал дипломат. Напомним, Салливан заявлял, что американское посольство в Москве не сможет предоставлять консульские услуги в полном объеме с 1 августа из-за требования не нанимать персонал из России и третьих стран. Байден выступил с новыми обвинениями в адрес Трампа 29 июня 2021, 06:59

Фото: Liu Jie/XinHua/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Глава действующей американской администрации Джо Байден во время мероприятия Национального комитета Демократической партии США по сбору средств обвинил 45-го президента США Дональда Трампа в нанесении «невообразимого ущерба» отношениям Соединенных Штатов с союзниками и другими странами. «Я только что вернулся из Европы. <…> И вот итог. Я знаю, что вы все понимали это – невообразимый ущерб, нанесенный в международном масштабе последним, кто сидел на этом месте [президента]», – приводит слова Байдена ТАСС. При этом глава действующей американской администрации не назвал Трампа по имени, а также не уточнил, какими именно действиями 45-й президент США нанес ущерб отношениям Соединенных Штатов с другими странами. Между тем в минувшее воскресенье Трамп выразил мнение, что при нынешнем главе американской администрации Россия, Китай и Иран якобы унижают США, а сам Байден уничтожает Соединенные Штаты, разваливая экономику США. В прошлый вторник Трамп заявил, что никогда не признавал поражения на американских президентских выборах. Путин отметил уникальность разработок российских корабелов 29 июня 2021, 11:07 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин поздравил работников и ветеранов судостроительной отрасли с профессиональным праздником и отметил, что разработки российских корабелов уникальны и не имеют мировых аналогов. «Поздравляю вас с Днем кораблестроителя. ... Отрадно, что разработки наших корабелов уникальны и не имеют мировых аналогов. Предмет особой гордости – дизельные и атомные ледоколы, которые прокладывают путь во льдах Арктики, первая в мире плавучая электростанция «Академик Ломоносов» и автономный глубоководный аппарат «Витязь-Д», – подчеркнул президент, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. Путин отметил, что День кораблестроителя объединяет настоящих профессионалов – тех, кто трудится на верфях и судоремонтных заводах, в конструкторских бюро и научных центрах, кто вносит значимый вклад в укрепление экономического, оборонного потенциала России. Созданный Петром Великим регулярный флот, которому в нынешнем году исполняется 325 лет, обеспечил России статус великой морской державы и огромные возможности для освоения новых земель, развития науки, промышленности, торговли, инфраструктуры, напомнил президент. Он подчеркнул также, что сегодня предприятия отрасли, в том числе входящие в Объединенную судостроительную корпорацию, достойно продолжают дело предшественников. Повышая технологический уровень производства, российские судостроители способны решать задачи практически любой сложности – от постройки боевых кораблей разных классов до создания современной гражданской продукции. Год от года растет выпуск танкеров, сухогрузов, рыбопромысловых судов, морских платформ. Путин отметил, что за всеми успехами отрасли стоит ежедневный кропотливый труд многотысячных коллективов, высококлассных специалистов, ученых, конструкторов, рабочих, их опыт и преданность делу. Президент пожелал работникам и ветеранам судостроительной отрасли крепкого здоровья и реализации намеченных планов. Путин встретится в Москве с Назарбаевым 29 июня 2021, 12:30 Текст: Алина Назарова

Президент России Владимир Путин встретится в среду, 30 июня, с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, сообщает пресс-служба Кремля. «30 июня 2021 года в Москве состоится встреча президента Российской Федерации Владимира Путина с первым президентом Республики Казахстан Нурсултаном Назарбаевым, который посетит Россию с рабочим визитом», – отмечается в сообщении, передает ТАСС. Там указали, что в ходе встречи планируется обсудить вопросы дальнейшего развития отношений стратегического партнерства и союзничества России и Казахстана, продвижения интеграционных процессов на евразийском пространстве, а также некоторые актуальные международные темы. В понедельник президент республики Касым-Жомарт Токаев провел в столице Казахстана Нур-Султане встречу с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, в ходе которой отметил влияние политического курса президента Путина на укрепление позиций России в мире, а также роль контактов законодательных органов в сближении Казахстана и России. В ходе встречи Токаев и Матвиенко обсудили перспективы укрепления многопланового казахстанско-российского стратегического партнерства и союзничества. Собеседники затронули актуальные вопросы торгово-экономического, культурно-гуманитарного сотрудничества, евразийской интеграции, а также совместные усилия двух стран по противодействию пандемии. Кроме того, Матвиенко передала Токаеву искренний привет и самые добрые пожелания от Путина. Захарова посоветовала США брать пример с Крошки Енота 29 июня 2021, 23:49

Фото: Русские мультфильмы/Youtube

Текст: Антон Антонов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление главы Госдепа Энтони Блинкена о готовности США «ответить» на «нападение» России. По ее словам, позиция США «немного напоминает сказку про Крошку Енота, который боялся «того, кто сидит в пруду, у которого палка и который рожи корчит». «Мудрая мама посоветовала малышу сходить туда еще раз, но не брать с собой палку и не корчить рожи «тому, кто сидит в пруду», а улыбнуться», – напомнила Захарова в Telegram. Она отметила, что сказку придумала Лилиан Муур – американская писательница. В России «это произведение знают и любят», так как в 1974 году сняли прекрасный мультфильм «Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду». «А читали ли ее вашингтонские идеологи выстраивания отношений на международной арене?» – заявила Захарова, указав, что «сказка не длинная». По ее словам, совет из сказки «может стать самой короткой и действенной американской стратегией: не берите палку, не корчите рожу, улыбнитесь». Напомним, Блинкен заявил, что Вашингтон намерен ответить Москве, если она продолжит проводить агрессивную, по его мнению, политику в отношении США. Кремль анонсировал участие Путина и Лукашенко в заседании Форума регионов двух стран 29 июня 2021, 15:21 Текст: Елизавета Булкина

Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко 1 июля в формате видеосвязи примут участие в пленарном заседании восьмого Форума регионов двух государств, сообщила пресс-служба Кремля. «1 июля президент России Владимир Путин совместно с президентом Республики Белоруссия Александром Лукашенко примет участие в пленарном заседании восьмого Форума регионов России и Белоруссии (в режиме видеоконференцсвязи)», – передает сообщение ТАСС. Тема пленарного заседания – «Научно-техническое сотрудничество России и Белоруссии в эпоху цифровизации». В мероприятии также примут участие руководство Совета Федерации России и Совета республики Национального собрания Белоруссии, правительств двух стран, постоянного комитета Союзного государства, а также главы регионов России и Белоруссии. В Кремле объяснили, почему пандемия не помешает прямой линии 29 июня 2021, 13:19 Текст: Алексей Дегтярев

Прямую линию с президентом Владимиром Путиным решили не переносить из-за эпидемиологической ситуации, так как граждане смогут задавать вопросы с помощью технологий, посещать специальные места не требуется, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Во-первых, в прошлом году она (прямая линия) состоялась, я просто вам напомню, в прошлом году был смешанный формат прямой линии и итоговой пресс-конференции ежегодной президента... Второе: в этом году, как мы уже объясняли, за счет технологических приемов, за счет приложения к смартфонам, собственно, мы получили возможность и предоставили возможность гражданам страны самостоятельно задавать президенту вопросы», – цитирует Пескова РИА «Новости». Представитель Кремля напомнил, что вопрос можно задать в любом формате: видеообращение, видеозвонок, звуковое сообщение, телефонный звонок, обращение на сайт, смс и т.д. Это не требует посещения специальных мест. «Этим самым как раз мы страхуемся от нарушения каких-то санитарных режимов», – подчеркнул он. При этом перед прямой линией во вторник президент проведет ряд совещаний. «Сегодня день посвящен подготовке к прямой линии. У нас утром был телефонный разговор: президент поздравил президента Туркмении (Гурбангулы) Бердымухамедова с днем рождения, также он отправил ему соответствующее поздравительное послание. И далее у президента несколько совещаний и работа с обращениями граждан, работа со справочной информацией в рамках подготовки к прямой линии», – пояснил он. Песков добавил, что перед мероприятием наблюдается высокая активность граждан. «Как правило, по завершении самой программы все равно за 1 млн мы выходим, потому что, конечно, во время программы продолжают поступать и обрабатываться и звонки, и видеообращения, и смс – вся эта система работает до завершения программы. Поэтому, конечно, активность граждан очень высокая традиционно, и работы у тех, кто разбирает этот массив обращений граждан, хватает», – сказал представитель Кремля. Ранее были опубликованы примеры типичных вопросов россиян, адресованных на прямую линию с президентом Владимиром Путиным. Жители страны жалуются главе государства на ограничения по льготной ипотеке и выплатам на детей, на разбитые дороги и аварийное жилье. Путин провел совещание по подготовке к прямой линии 29 июня 2021, 19:42 Текст: Алексей Дегтярев

Президент Владимир Путин провел совещание по подготовке к прямой линии, которая пройдет в среду, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. В совещании участвовали руководство администрации президента, некоторые заместители премьер-министра, глава Минфина Антон Силуанов, пояснил Песков, передает ТАСС. Ранее представитель Кремля отмечал, что прямую линию с президентом решили не переносить из-за эпидемиологической ситуации, так как гражданам для вопросов нет нужды скапливаться в специальных местах. До этого были опубликованы примеры типичных вопросов россиян, адресованных на прямую линию с президентом Владимиром Путиным. Жители страны жалуются главе государства на ограничения по льготной ипотеке и выплатам на детей, на разбитые дороги и аварийное жилье. Глава исполкома ОНФ: Вопросы на прямую линию с Путиным позволяют выявлять системные проблемы 29 июня 2021, 22:39 Текст: Андрей Резчиков

«Эта прямая линия для нас юбилейная – уже в третий раз президент доверяет Народному фронту следить за тем, чтобы ни одно обращение не осталось незамеченным», – сказал газете ВЗГЛЯД руководитель исполкома Общероссийского народного фронта Михаил Кузнецов. «В ОНФ работают со всем массивом обращений до момента оказания помощи. Что-то можно решить быстро, что-то требует времени и длительного бюджетного планирования. Продолжаем следить и напоминать. Так, за последние полгода органами власти решены еще 40 тысяч вопросов, датированных еще июнем 2019», – рассказал Кузнецов. Он подчеркнул, что «анализ системных проблем, которые высвечивает прямая линия, позволяет руководству страны опираться на них при принятии системных решений». «Такие инициативы, как бесплатная подводка газа до границ домовладений, выплата надбавки за 30 лет работы в сельском хозяйстве при переезде в город, выплаты для детей от 3 до 7 лет из малоимущих семей – ответ на тысячи обращений граждан», – напомнил Кузнецов, который поблагодариль всех, «кто в органах власти относится неформально к работе с этим огромным массивом обращений». «И отдельное спасибо волонтерам, помогающим людям оказавшимся в трудной жизненной ситуации», - добавил он.. Он напомнил, что в 2019 году поступил миллион вопросов, в 2020 прямая линия была совмещена с пресс-конференцией и обращений было 344 тысячи. «Завтра мы ожидаем больше миллиона», - прогнозирует Кузнецов. Во вторник Президент Владимир Путин провел совещание по подготовке к прямой линии. Прямая линия начнется в среду в полдень по московскому времени. Уже опубликованы примеры типичных вопросов россиян президенту. В основном жители страны жалуются главе государства на ограничения по льготной ипотеке и выплатам на детей, на разбитые дороги и аварийное жилье. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что все обращения направляются в федеральные ведомства и регионы для решения проблем на местах. В обработке, в том числе, принимают участие ОНФ и волонтеры. По его словам, ряд вопросов находят решение уже в процессе подготовки программы. «Безусловно, готовятся подборки для губернаторов, многие проявляют интерес по их регионам, какие вопросы больше всего волнуют граждан. По отдельным федеральным ведомствам также готовятся подборки, отправляются туда. Это дает возможность и министрам, и другим руководителям ведомств понять, «почувствовать пульс на земле», – сказал Песков, добавив, что количество обращений приближается к миллиону.



По статистике ОНФ, в прошлом году на прямую линию, которая прошла 17 декабря, поступило 344 тысяч обращений, из которых более 53 тыс. были решены. Более 184 тыс. обращений находятся в работе. Более 95 тыс. обращений не имели конкретного запроса, а еще 7 тысячам был дан мотивированный отказ. При этом на более 5 тыс. обращений были заложены средства в бюджет.



Больше всего граждан интересовали вопросы, связанные с выплатами и льготами для семей с детьми, получения льготных медпрепаратов и оказания медпомощи, получения ипотеки. Граждане жаловались президенту на отсутствие газоснабжения, состояние дорог, ветхое жилье и работу органов госвласти.