Олимпийского чемпиона Снайдера задержали за попытку заказать эскорт

Tекст: Дмитрий Зубарев

Олимпийский чемпион по вольной борьбе Кайл Снайдер был задержан в рамках операции по борьбе с проституцией, передает ТАСС. Арест произошел в городе Колумбус, штат Огайо, где полиция разместила онлайн-объявления о предоставлении эскорт-услуг и организовала задержания по ответам на них.

По данным полиции, Снайдер, как и еще 15 человек, ответил на объявление, договорился о встрече, а затем передал деньги офицеру под прикрытием. После передачи денег борец был задержан, однако позднее его отпустили из-под стражи. Судебное разбирательство по делу назначено на 19 мая.

Кайлу Снайдеру 29 лет. Он стал олимпийским чемпионом в 2016 году в весовой категории до 97 килограммов, а также завоевывал серебро Олимпиады в Токио и трижды выигрывал чемпионат мира.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российским спортсменам разрешили выступать на чемпионате мира по борьбе в Армении под флагом России.