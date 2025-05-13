Джозеф Най подвел под идею «мягкой силы» прочную теоретическую базу, он увидел ее мощное разрушительное действие на геополитических противников, и он же увидел, как большая американская мечта превратилась в скромный план просто поддержать собственное физическое существование.9 комментариев
В Стокгольме задержали шведского дипломата по делу о шпионаже
Шведский дипломат оказался под следствием за шпионаж в Стокгольме
Сотрудник шведского МИД, работавший в нескольких зарубежных посольствах, задержан в Стокгольме по подозрению в шпионаже после обыска в его доме.
Шведский дипломат задержан в Стокгольме по подозрению в шпионаже, передает ТАСС. Сообщается, что подозреваемый работал в Министерстве иностранных дел, а также имел опыт службы в различных посольствах за рубежом. Преступление, согласно данным следствия, могло быть совершено в период с 1-го по 11-ое мая.
В доме дипломата провели обыск. Представитель полиции безопасности Швеции Карин Лутц заявила: «Этот человек был задержан на днях в результате операции, дело находится в стадии расследования».
Национальный отдел по делам безопасности следит за ходом расследования при участии прокуратуры Швеции. Полиция безопасности подтвердила, что речь идет о деле, связанном с шпионажем, однако других подробностей не сообщила.