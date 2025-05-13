В Стокгольме задержали шведского дипломата по делу о шпионаже

Шведский дипломат оказался под следствием за шпионаж в Стокгольме

Tекст: Евгения Караваева

Шведский дипломат задержан в Стокгольме по подозрению в шпионаже, передает ТАСС. Сообщается, что подозреваемый работал в Министерстве иностранных дел, а также имел опыт службы в различных посольствах за рубежом. Преступление, согласно данным следствия, могло быть совершено в период с 1-го по 11-ое мая.

В доме дипломата провели обыск. Представитель полиции безопасности Швеции Карин Лутц заявила: «Этот человек был задержан на днях в результате операции, дело находится в стадии расследования».

Национальный отдел по делам безопасности следит за ходом расследования при участии прокуратуры Швеции. Полиция безопасности подтвердила, что речь идет о деле, связанном с шпионажем, однако других подробностей не сообщила.