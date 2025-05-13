Джозеф Най подвел под идею «мягкой силы» прочную теоретическую базу, он увидел ее мощное разрушительное действие на геополитических противников, и он же увидел, как большая американская мечта превратилась в скромный план просто поддержать собственное физическое существование.9 комментариев
Discord оштрафовали на 800 тыс. рублей
Discord оштрафовали на 800 тыс. рублей за нарушение закона
Мессенджер Discord подвергся административному наказанию за нарушение законодательства, штраф составил 800 тыс. рублей по решению московского мирового судьи.
Discord Inc признан виновным в совершении административного правонарушения по части 1 статьи 13.39 КоАП РФ, сообщает пресс-служба суда. Решение вынес мировой судья судебного участка №422 Таганского района Москвы. Мессенджеру назначен административный штраф в размере 800 тыс. рублей, передает РИА «Новости».
В феврале судебный участок мирового судьи в Москве оштрафовал платформу Discord на 2 млн рублей за несоблюдение требований по локализации персональных данных российских пользователей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в Москве оштрафовал компанию Discord на 3,5 млн рублей за отказ локализовать данные российских пользователей, а геймеры рассказали о возможных способах обхода заблокированной платформы, ранее Роскомнадзор заявил о наложении штрафа на Discord по этой же причине.