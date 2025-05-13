Discord оштрафовали на 800 тыс. рублей

Посольство России в Алжире назвало предполагаемую должность Суровикина

Tекст: Денис Тельманов

Фотографии с церемонии, приуроченной ко Дню Победы, были опубликованы в Telegram-канале посольства России в Алжире, пишет «Коммерсант». На снимках бывший командующий Объединенной группировкой войск в зоне СВО генерал армии Сергей Суровикин запечатлен в компании посла Алексея Соломатина, военного атташе Владимира Цуканова и сотрудников дипмиссии, когда они идут возлагать венок к могиле советского солдата И. Остапченко.

В сообщении дипломатического представительства имя Суровикина не упоминалось напрямую, однако он был обозначен по должности как «руководитель группы российских военных специалистов в Алжире». На опубликованной фотографии генерал заметно похудел и находится во главе группы.

В феврале 2025 года член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев отмечал, что Суровикин работает военным советником в одной из африканских стран.

Осенью 2024 года сообщалось, что Суровикин находится в Африке, где и встретил свой 58-й день рождения.