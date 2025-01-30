  • Новость часаТрамп подтвердил гибель россиян в авиакатастрофе в США
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    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Зеленскому не нужен мир

    Зачем Трамп обвинил Зеленского в начале конфликта? Видимо, это форма давления на него с целью принудить к переговорам с Россией. Правда, став президентом, он около десяти раз заявил, что Зеленский на них согласен. Однако действия главы майданного режима говорят об обратном.

    3 комментария
    Анна Долгарева Анна Долгарева Почему Макаревич не хочет, чтобы ракеты падали на Москву

    Эта попытка забросить мостик на ту сторону реки, мосты на которой сожжены давно и бесповоротно, – это нечто интуитивное, вроде как положить платок, смоченный в холодной воде, на пылающий лоб.

    14 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Фейки о России вышли иноагентам боком

    Имя Асии Несоевой гремело в иноагентских изданиях на фоне жестокого информационно-либерального голода. Но стремительное восшествие героини завершилось ее разоблачением и не менее стремительным падением.

    14 комментариев
    30 января 2025, 19:44 • Новости дня

    Роскомнадзор заявил о штрафе Discord за отказ локализовать данные россиян

    Роскомнадзор: Discord грозит штраф 6 млн рублей за нарушение локализации данных россиян

    Tекст: Дарья Григоренко

    Discord может быть оштрафован на 6 млн рублей за несоблюдение российских законов о локализации данных, выявленных Роскомнадзором до введения ограничений на сервис в стране.

    Компания Discord Inc. оказалась под угрозой штрафа в размере до 6 млн рублей за несоблюдение российской законодательной нормы о локализации персональных данных. Роскомнадзор выявил нарушение раньше, чем было принято решение ограничить доступ к Discord на территории России, передает ТАСС.

    Представители ведомства пояснили: «Согласно ст. 8 ст. 13.11 КоАП РФ, если оператор не выполняет при сборе персональных данных обязанность обеспечить запись, накопление, хранение ПД граждан РФ с использованием баз данных, находящихся на территории России, ему грозит штраф на сумму до 6 млн рублей».

    Ранее в Роскомнадзоре сообщили, что мессенджер Discord блокируется в обычном режиме.

    В октябре в России ограничили доступ к Discord за нарушение российского законодательства. Роскомнадзор внес Discord в реестр социальных сетей в марте 2024 года.

    30 января 2025, 10:41 • Новости дня
    На борту разбившегося в США самолета находились фигуристы Шишкова и Наумов

    На борту разбившегося в США самолета находились чемпионы мира по фигурному катанию Шишкова и Наумов

    На борту разбившегося в США самолета находились фигуристы Шишкова и Наумов
    @ Владимира Беззубова/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    На борту разбившегося в США самолета находились чемпионы мира 1994 года по фигурному катанию Евгения Шишкова и Вадим Наумов.

    На борту разбившегося в США самолета были 14 фигуристов, в том числе чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов. На борту также находились тренеры и родственники спортсменов, передает РИА «Новости».

    Американский фигурист Джон Маравилла выразил свое потрясение по поводу случившегося.

    «Чувствую себя оцепеневшим, это безумие. Я не хочу называть имен, но в самолете было около 14 фигуристов, не считая их родителей, и несколько тренеров. Такая трагедия», – заявил он.

    Шишкова и Наумов знамениты своими спортивными достижениями. Помимо золотой медали чемпионата мира 1994 года, у пары также есть серебро чемпионата мира 1995 года и бронза 1993 года. Кроме того, они четырежды становились бронзовыми призерами чемпионатов Европы в начале 1990-х и завоевали серебро на чемпионате Европы 1994 года.

    В последние годы Шишкова и Наумов занимались тренерской работой в США. Их сын, Максим Наумов, также выступает в фигурном катании под их руководством. На прошедшем турнире в Уичито Вадим Наумов тренировал одиночника Дэвида Чжао. Оба представляют школу фигурного катания Бостона.

    Ранее спортивный агент Ари Закарян сообщил, что на борту разбившегося самолета были фигуристы и бывшие российские тренеры, возвращавшиеся с чемпионата США по фигурному катанию.

    Напомним, пассажирский самолет Bombardier CRJ700 столкнулся с военным вертолетом Blackhawk в Вашингтоне вблизи аэропорта имени Рейгана, на борту самолета находились 64 человека, из которых четырех доставили в больницы.

    Из реки Потомак в Вашингтоне извлекли тела 18 погибших после столкновения, выживших пока не обнаружено.

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    29 января 2025, 22:29 • Новости дня
    Захарова отреагировала на слова Шольца об освобождении американцами немцев от нацизма

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила канцлеру Германии Олафу Шольцу начать с самоосуждения и прекратить помощь Киеву, комментируя его осуждение поддержки Илоном Маском правых политиков в Европе, и обратила внимание на его слова о роли США в освобождении Германии.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова выступила с критикой в своем Telegram-канале в адрес канцлера Германии Олафа Шольца.

    Поводом послужила критика Шольцем Илона Маска за поддержку правых политиков в Европе.

    «Что-то сломалось в Берлине? Шольц начал осуждать всех, кто поддерживает ультраправых по всему миру? Может, ему следовало бы осудить тех, кто поддерживает киевский режим? Тогда ему надо начать с самоосуждения», – написала Захарова.

    Она также обратила внимание на слова Шольца о том, что США якобы освободили Германию во время Второй мировой войны. «Ну и очередная манипуляция: оказывается, немцев освободила от нацизма не Красная Армия и даже не союзники по антигитлеровской коалиции, а только Америка. Не было 600 тысяч погибших за освобождение Польши и г. Освенцим красноармейцев, не было спасения советской комендатурой берлинцев от голодной смерти в мае-июне 1945 г. Красного флага на Рейхстагом тоже не было?» – написала Захарова.

    Она выразила возмущение тем, что современная германская и «натовская» историография манипулируют фактами, очерняя Красную армию и отрицая геноцид советского народа. Захарова подчеркнула необходимость отстаивать историческую правду, чтобы противостоять подобным искажениям истории.

    Ранее канцлер Германии Олаф Шольц выразил возмущение поддержкой американским миллиардером Илоном Маском партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), назвав это отвратительным и опасным для демократии в Европе. Шольц также выразил благодарность США за освобождение Германии от нацизма и становление демократии.

    Маск выступил перед участниками предвыборного мероприятия АдГ, поддержав немецкую культуру и критикуя мультикультурализм и правительство ФРГ.

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    30 января 2025, 14:14 • Видео
    Франция угрожает США войной

    В Париже обещали военную помощь Дании, на территорию которой покушается президент США Дональд Трамп. Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Гренландию необходимо защитить как «территорию ЕС», хотя Гренландия не является территорией ЕС. Деградация европейской дипломатии продолжается.

    Коментарии (0)
    30 января 2025, 01:58 • Новости дня
    Стали известны детали иска Генпрокуратуры к аэропорту Домодедово и Каменщику
    Стали известны детали иска Генпрокуратуры к аэропорту Домодедово и Каменщику
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Генпрокуратура потребовала взыскать в доход России 100% долей ООО «ДМЕ холдинг», которое владеет группой операционных компаний аэропорта Домодедово, пишут «Ведомости».

    По данным «Ведомостей», Генпрокуратура требует обратить в доход государства 100% долей ООО «ДМЕ холдинг», которое владеет группой операционных компаний аэропорта «Домодедово», а также признать недействительными решения о редомициляции ряда структур, входящих в контур группы компаний «Домодедово». Иск был зарегистрирован 28 января, первое заседание назначено на 28 февраля.

    Источник «Ведомостей» заявил, что иск Генпрокуратуры, в первую очередь, связан с тем, что группа компаний аэропорта «Домодедово» оказалась под иностранным контролем.

    Согласно российскому законодательству, иностранным инвесторам и группам лиц, в которые входит иностранный инвестор, запрещено осуществлять виды деятельности, имеющие «стратегическое значение» для обеспечения обороны страны и безопасности государства, без предварительного согласования правкомиссией по контролю за иностранными инвестициями, подчеркивает издание.

    По данным Гепрокуратуры, структуры аэропорта «Домодедово» оказались под контролем резидентов иностранных государств, а именно Дмитрия Каменщика (Турция, ОАЭ) и Валерия Когана (Израиль). С 2002 по 2016 годы компания «ДМЕ лимитед», владевшая комплексом, находилась в распоряжении граждан острова Мэн. В 2016 году ее приобрела «Аламо лимитед» (Мальта), конечным бенефициаром которой был Каменщик. Коган через компанию Каменщика фактически контролировал компании группы, оба должны были получить контроль над российским стратегическим активом только при наличии решения правительственной комиссии, которого у них не было, пишут «Ведомости».

    По версии прокуратуры, Каменщик и Коган установили контроль еще над несколькими стратегическими предприятиями, а затем создали единую группу компаний «Домодедово» из 25 российских юрлиц, которые имеют стратегическое значение для безопасности государства.

    В иске Генпрокуратуры указано, что в 2024 году Каменщик и Валерий Коган пытались скрыть иностранный контроль, обратившись в ФАС с ходатайствами о согласовании сделок по передаче стратегических предприятий под контроль ООО «ДМЕ холдинг», учредителями которого являются Каменщик (1%) и АО «Аламо холдинг», где главный  бенефициар – Каменщик.

    Бизнесмены скрыли от ФАС реальную структуру владения холдингом и статус Когана как контролирующего ГК «Домодедово» лица, а также его израильское гражданство.  Кроме того, ФАС не представлены сведения об установлении над холдингом контроля кредитора в лице иностранного инвестора DME Airport Designated Activity Company (Республика Ирландия).

    Правительственная комиссия по иностранным инвестициям и ФАС одобрили сделки по переходу прав на российские стратегические общества к ООО «ДМЕ холдинг». Генпрокуратура установила, что данные сделки были согласована ФАС и комиссией, поскольку они были «введенны Каменщиком и Коганом в заблуждение».

    В иске Генпрокуратуры подчеркивается, что Каменщик и Коган, «установив иностранный контроль над стратегическими обществами, следуют агрессивной политике западных государств против Российской Федерации».

    В иске указано, что Каменщиком и Коганом «саботируются мероприятия по развитию и модернизации инфраструктуры аэропорта, выделяемые государством на эти цели бюджетные средства расходуются бесконтрольно, вследствие чего они похищаются».

    Представитель Домодедово, между тем, заявил, что аэропорт соблюдает все требования законодательства и его позиция будет сформирована после ознакомления с иском.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в связи с антиофшорными поправками в Налоговый кодекс о контролируемых иностранных компаниях офшор Alamo Limited, являющийся материнской компанией DME Ltd, которая владеет московским аэропортом «Домодедово», сменил юрисдикцию с Маврикия на Мальту.


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    30 января 2025, 12:38 • Новости дня
    Минобороны указало на попытку Зеленского отсрочить каскадное обрушение фронта в Донбассе
    Минобороны указало на попытку Зеленского отсрочить каскадное обрушение фронта в Донбассе
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Владимир Зеленский может задержать обрушение фронта в Донбассе только снижением минимального возраста для мобилизации с 25 до 18 лет, указало российское Минобороны.

    Снижение возраста мобилизации с 25 до 18 лет являются единственным способом для Зеленского задержать еще на несколько месяцев каскадное обрушение фронта, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    Под давлением Запада киевский режим решил поменять законы, чтобы снизить возраст мобилизации. Численность новобранцев, поступающих в учебные центры ВСУ, не превышает 30 тыс. человек в месяц.

    Даже с учетом активизации работы территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата) на протяжении последних шести месяцев эта цифра остается неизменной.

    Такие условия, подчеркнули в ведомстве, вынуждают направлять новобранцев без должной подготовки на линию боевого соприкосновения, что ведет к дальнейшему сокращению численности ВСУ.

    Напомним, офис Зеленского запланировал изменения в закон о призыве на военную службу, в частности, введение добровольного контракта для мужчин от 18 до 25 лет, которые пока не подпадают под мобилизацию.

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    29 января 2025, 21:32 • Новости дня
    Юный российский шахматист рассказал о победе над «королем шахмат» Карлсеном

    Юный российский шахматист Ахмедов рассказал о победе над Карлсеном

    Юный российский шахматист рассказал о победе над «королем шахмат» Карлсеном
    @ Владимир Вяткин/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский шахматист Давид Ахмедов, которому всего 14 лет, одержал победу над Магнусом Карлсеном в онлайн-турнире «Титульный вторник», при этом юноша признался, что не готовился к матчу и не ожидал сыграть с бывшим чемпионом мира.

    Бывший чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен проиграл 14-летнему россиянину Давиду Ахмедову в онлайн-турнире «Титульный вторник» передает РЕН ТВ. Партия завершилась на 56-м ходу, когда Карлсен сдался.

    Давид Ахмедов поделился, что к этому матчу не готовился и даже не думал, что у него появится шанс сыграть с Карлсеном. «Было очень приятно. Всю партию прямо напряжен был, сконцентрирован. Прямо груз с плеч упал, когда он сдался», – рассказал юный шахматист.

    Он также отметил, что сыграть с Карлсеном, который имеет неофициальный титул «короля шахмат»,  было сложно из-за необходимости поддерживать концентрацию. По его словам, он считает экс-чемпиона своим кумиром за его многолетнюю блестящую игру и часто смотрит партии норвежца, считая его игру на уровень выше других.

    Ранее президент России Владимир Путин поздравил Яна Непомнящего с победой на чемпионате мира по блицу в Нью-Йорке, где он разделил титул с Магнусом Карлсеном. Российский шахматист Ян Непомнящий на пресс-конференции после финала чемпионата мира по блицу заявил, что был удивлен предложением норвежца Магнуса Карлсена разделить титул после трех ничейных партий на тай-брейке.

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    29 января 2025, 21:54 • Новости дня
    Шольц заявил, что Германию от нацизма освободили США
    Шольц заявил, что Германию от нацизма освободили США
    @ Frederic Kern/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Канцлер ФРГ Олаф Шольц выразил благодарность США за освобождение Германии от нацизма и становление демократии.

    Шольц высказался о значительной роли Соединенных Штатов в освобождении Германии и в восстановлении демократии в стране, передает РБК со ссылкой на Eßlinger Zeitung. Об этом он сообщил, выражая свою обеспокоенность в связи с поддержкой Илоном Маском правой немецкой партии «Альтернатива для Германии».

    «Мы очень рады, что Соединенные Штаты освободили нашу страну и помогли нам снова стать демократией. И именно поэтому я так взбешен, что Илон Маск выступает за крайне правых, а также не реагирует должным образом на убийство немцами в прошлом стольких евреев и других людей в Европе», – заявил он.

    Ранее американский миллиардер Илон Маск выступил перед участниками предвыборного мероприятия партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), поддержав немецкую культуру и критикуя мультикультурализм и правительство ФРГ.

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    30 января 2025, 12:24 • Новости дня
    Авиаэксперт назвал возможную причину авиакатастрофы над Вашингтоном

    Авиаэксперт Гусаров: К авиакатастрофе в Вашингтоне могли привести ошибки управления воздушным пространством

    Авиаэксперт назвал возможную причину авиакатастрофы над Вашингтоном
    @ AP/TASS

    Tекст: Анастасия Куликова

    В последнее время инциденты с опасным сближением в США происходят с завидной частотой. К столкновению пассажирского самолета и военного вертолета в небе над Вашингтоном могли привести ошибки управления воздушным пространством, сказал газете ВЗГЛЯД авиаэксперт Роман Гусаров.

    «В воздушных коридорах, по которым летают гражданские самолеты, ни при каких условиях не должны появляться другие воздушные суда. Особенно это касается машин отличных классов: будь то вертолет, дирижабль или БПЛА», – напомнил Роман Гусаров, редактор портала «Авиа.ру». Он призвал дождаться результатов расследования в США, которое должно прояснить причины авиакатастрофы над Вашингтоном.

    Авиаэксперт не исключил, что к трагедии могли привести ошибки управления воздушным пространством. Собеседник указал, что в последнее время инциденты с опасным сближением в США происходят с завидной частотой.

    «Это в целом проблема всей мировой авиации. Опасным считается сближение на несколько десятков километров, 30–40 км при пересекающихся курсах – это уже очень серьезная ситуация. Поэтому воздушные суда оборудованы специальными системами наблюдения, позволяющими пилотам видеть другие борты», – пояснил эксперт.

    Однако, делает оговорку Гусаров, если самолет способен вовремя идентифицировать другое судно и отклониться, то в ситуации с вертолетом повторить маневр не получится. По оценкам спикера, увести военную машину в сторону было сложно. «Скорость вертолета по сравнению с самолетом маленькая», – заключил Гусаров.

    Ранее пассажирский самолет PSA Airlines Bombardier CRJ700 столкнулся в воздухе с вертолетом UH-60 Black Нawk при заходе на посадку в вашингтонском аэропорту имени Рональда Рейгана. Оба воздушных судна упали в реку Потомак. Источник в ФБР сообщил NBC, что ведомство исключило версию о теракте при авиакатастрофе.

    Менее чем за 30 секунд до катастрофы авиадиспетчер спросил вертолет, видит ли он прибывающий самолет. Несколько мгновений спустя диспетчер сделал еще один радиовызов вертолету. После этого произошло столкновение. Радиомаяк самолета перестал передавать сигнал в 730 метрах от взлетно-посадочной полосы, примерно посередине реки.

    Всего на борту самолета находилось 64 человека. Экипаж вертолета состоял из троих военнослужащих. CBS News со ссылкой на полицию сообщал, что в ходе поисково-спасательной операции на реке Потомак из воды достали не менее 18 тел. Собеседник говорил, что выживших пока не обнаружено.

    Спортивный агент Ари Закарян рассказал, что на борту рухнувшего под Вашингтоном самолета находились представители российской школы фигурного катания. По словам источника ТАСС, среди них были чемпионы мира по фигурному катанию в парах Евгения Шишкова и Вадим Наумов.

    Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что ведомство незамедлительно начало расследование обстоятельств столкновения пассажирского самолета и военного вертолета.

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    29 января 2025, 21:02 • Новости дня
    Глава Louis Vuitton за день потерял 11 млрд долларов

    Бернар Арно опустился на пятое место в рейтинге Forbes из-за падения акций LVMH

    Глава Louis Vuitton за день потерял 11 млрд долларов
    @ Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава LVMH Бернар Арно потерял 10,4 млрд долларов из-за слабого финансового отчета компании, что привело к падению акций на Euronext Paris на 6,7% и опустило его на пятое место в списке самых богатых людей мира.

    Арно в среду потерял 11 млрд долларов с открытия торгов на Euronext Paris, передает РБК. К 18.10 мск его потери сократились до 10,4 млрд долларов, а стоимость активов составила 188,4 млрд долларов. Это привело к его опусканию на пятое место в списке самых богатых людей мира по версии Forbes.

    Падение состояния Арно связано с публикацией слабого финансового отчета компании LVMH Moеt Hennessy – Louis Vuitton. Глава Oracle Ларри Эллисон обогнал его в рейтинге самых богатых людей, разбогатев на 6 млрд долларов за тот же день и заняв четвертую позицию. Состояние Эллисона Forbes оценивает в 206,6 млрд долларов.

    Продажи в ключевом подразделении LVMH, которое включает бренды Louis Vuitton и Christian Dior, в четвертом квартале 2024 года снизились на 1%. Bloomberg сообщает, что в новогодние праздники не было серьезного спроса со стороны покупателей. Общая выручка компании увеличилась всего на 1%.

    Агентство отмечает, что такие результаты разочаровали инвесторов, особенно на фоне оптимистичного отчета конкурента Richemont в начале этого месяца. Акции LVMH 29 января на минимуме упали на 6,7%, достигнув 700 евро за бумагу, согласно данным французской биржи Euronext Paris.

    Ранее сообщалось, что богатейшие люди планеты потеряли 108 млрд долларов после падения индексов из-за китайского чат-бота DeepSeek-R1, который оказался эффективнее ChatGPT.

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    30 января 2025, 06:59 • Новости дня
    Пассажирский самолет и военный вертолет столкнулись в воздухе в Вашингтоне

    Пассажирский самолет Bombardier CRJ700 и военный вертолет Blackhawk столкнулись в воздухе у аэропорта имени Рейгана

    Пассажирский самолет и военный вертолет столкнулись в воздухе в Вашингтоне
    @ EPA/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    В Вашингтоне произошло столкновение пассажирского самолета Bombardier CRJ700 и военного вертолета Blackhawk вблизи аэропорта имени Рейгана, на борту самолета находились 64 человека, из которых четырех доставили в больницы.

    Как передает ТАСС, в Вашингтоне произошло столкновение в воздухе пассажирского самолета Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines и военного вертолета Sikorsky H-60 Blackhawk. Инцидент случился около 21:00 по местному времени. На момент столкновения самолет выполнял рейс из Уичито, штат Канзас, и направлялся в аэропорт имени Рейгана.

    На борту самолета находились 64 человека, включая 60 пассажиров и четырех членов экипажа. По информации телеканала NBC, как минимум четверо из них были доставлены в больницы. Американские спасатели продолжают поисково-спасательную операцию в районе реки Потомак.

    ТАСС также сообщает, что вертолет принадлежал Сухопутным войскам США. В момент столкновения на его борту находилось трое военнослужащих. Федеральное авиационное управление и Национальный совет по безопасности на транспорте ведут расследование инцидента.

    Президент США Дональд Трамп был проинформирован о происшествии. Посольство России в США выясняет, не могли ли находиться граждане РФ среди пострадавших или участников инцидента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, самолет Canadair CL-415, который участвовал в тушении пожара в Калифорнии, столкнулся с дроном и вынужден был совершить посадку. Южная Корея объявила о полной проверке всех Boeing 737-800 после крушения в аэропорту Муан с 179 жертвами. Черные ящики самолета Jeju Air, разбившегося в Южной Корее, прекратили запись за четыре минуты до крушения, что усложняет расследование.

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    29 января 2025, 21:10 • Новости дня
    Судовладелец: Танкер «Волгонефть-239» намеренно посадили на мель

    Судовладелец: Танкер «Волгонефть-239» намеренно посадили на мель для предотвращения утечки мазута

    Tекст: Ольга Иванова

    Корма танкера «Волгонефть-239» была намеренно посажена на мель экипажем для предотвращения дальнейшего разлива мазута из танков.

    Корма танкера «Волгонефть-239» была намеренно посажена на мель экипажем судна у мыса Панагия в Краснодарском крае, сообщает ТАСС со ссылкой на судовладельца ЗАО «Волгатранснефть». Такое решение позволило предотвратить дальнейший разлив мазута, оставшегося в танках судна после крушения, и обеспечить безопасность экипажа.

    Руководитель «Морспасслужбы» Виктор Чернов ранее отметил, что танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» разломились при ЧП на две части. Кормовая часть «Волгонефти-239» лежит на мели и готовится к утилизации. Другие фрагменты танкеров затонули в Керченском проливе на глубинах от 17 до 23 метров.

    Носовые части обоих судов были обнаружены неподалеку от района якорной стоянки, где танкеры находились в момент инцидента. Носовая часть «Волгонефти-239» найдена на расстоянии 6,5 морских мили, что составляет около 12 км от кормы, затонувшей на мели.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что очистка танков и отсеков кормовой части танкера «Волгонефть-239» от мазута полностью завершена менее чем за неделю с помощью битумовозов, которые выгрузили почти 1,5 тыс. тонн мазута.

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    30 января 2025, 06:40 • Новости дня
    Алгоритм МГУ-ППИ повысил производительность Nvidia в 800 раз

    Ученые МГУ-ППИ создали алгоритм для 800-кратного увеличения скорости Nvidia

    Tекст: Денис Тельманов

    Алгоритм, разработанный учеными из Университета МГУ-ППИ, ускорил графические процессоры Nvidia в 800 раз, что позволит решать сложные задачи в аэрокосмической и военной областях на недорогих чипах.

    Как сообщает South China Morning Post, ученые из Университета МГУ-ППИ в Шэньчжэне разработали алгоритм, который позволяет многократно увеличить производительность графических процессоров Nvidia в научных вычислениях. Этот алгоритм способен повысить скорость выполнения сложных вычислительных задач в 800 раз, используя доступные на рынке графические процессоры, что делает их более эффективными и экономичными.

    Доцент Ян Ян, руководитель группы, создавшей алгоритм, отметила, что новая методика сокращает время вычислений с дней до нескольких часов или даже минут. Это открывает широкие возможности для применения в аэрокосмической и военной отраслях, где требуется высокая скорость обработки данных на недорогих устройствах, не подпадающих под санкции США.

    Алгоритм, созданный в партнерстве Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова и Пекинского политехнического института, уже вызвал интерес среди специалистов в различных отраслях благодаря своей способности значительно ускорять научные вычисления и снижать затраты на оборудование.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, китайская компания DeepSeek выпустила улучшенный чат-бот R1, который превосходит американский ChatGPT, при этом с меньшими затратами, указанными здесь. Китайский чат-бот R1 за несколько дней существования радикально повлиял на рынок нейросетей, обвалив акции технологических гигантов США и вызвав мнения экспертов о возможности полной замены американских конкурентов. Богатейшие люди планеты потеряли 108 млрд долларов после падения индексов из-за китайского чат-бота DeepSeek-R1, который оказался эффективнее ChatGPT.

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    29 января 2025, 22:36 • Новости дня
    Грузия прекратила работу в ПАСЕ после резолюции о новых выборах

    Грузинская делегация приостановила участие в ПАСЕ после резолюции о выборах

    Грузия прекратила работу в ПАСЕ после резолюции о новых выборах
    @ Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Грузинская парламентская делегация приостановила работу в ПАСЕ после принятия резолюции, призывающей Тбилиси провести новые парламентские выборы до апреля и освободить политических заключенных, заявил глава грузинской делегации, вице-спикер парламента Грузии Тея Цулукиани.

    Грузия прекращает работу в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) после принятия резолюции, требующей проведения новых парламентских выборов, передает ТАСС.

    Цулукиани заявила, что, несмотря на признание полномочий делегации, ПАСЕ выдвинуло условия, не устраивающие Тбилиси.

    По ее словам, Грузия останется членом Совета Европы, но работа в ПАСЕ будет возобновлена только после прекращения давления на страну. Она отметила, что «шантаж и несправедливое отношение» не заставят власть Грузии «делать антигрузинские шаги».

    Принятая резолюция предусматривает проведение досрочных парламентских выборов до апреля и освобождение политических заключенных. Полномочия грузинской делегации будут пересмотрены, если условия не будут выполнены, а права ограничены.

    Парламентские выборы в Грузии состоялись 26 октября прошлого года. Победила партия «Грузинская мечта», получив 53,93% голосов и контроль над 89 из 150 мандатов. Оппозиция и экс-президент Саломе Зурабишвили отказались признать результаты, начав протесты, которые усилились после заявления о заморозке переговоров о вступлении в ЕС.

    Грузинская оппозиция в своем письме в ПАСЕ призвала не признавать полномочия грузинской делегации.

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    30 января 2025, 12:30 • Новости дня
    В Швеции убили организатора акций с сожжением Корана

    Салвана Момика застрелили в Седертелье накануне суда по делу о сожжении Корана

    В Швеции убили организатора акций с сожжением Корана
    @ Johan Nilsson/REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Седертелье, к югу от Стокгольма, найден убитым 38-летний Сальван Момика, организатор акций с сожжением Корана, которому прокуратура Швеции предъявила обвинение в возбуждении ненависти по национальному признаку.

    Тело Салвана Момика было найдено с огнестрельными ранениями в Седертелье, к югу от Стокгольма, сообщает ТАСС. Инцидент произошел поздно вечером в среду. Момика, известный как организатор акций с сожжением Корана, скончался от полученных ран.

    Стокгольмский окружной суд должен был вынести приговор по делу о возбуждении ненависти по национальному признаку, в котором Момика был одним из обвиняемых. Однако оглашение вердикта отложено из-за его смерти. Полиция до сих пор не прокомментировала инцидент и личность убитого официально не подтверждена.

    По информации телеканала SVT, в расследовании участвует служба безопасности, задержаны несколько человек. Место преступления оцеплено, проводится обыск территории вокруг многоквартирного дома.

    Сальван Момика прибыл в Швецию из Ирака в 2018 году и получил временный вид на жительство. Летом 2024 года ему был продлен вид на жительство на один год. Момика обвинялся в возбуждении ненависти по национальному признаку за четыре эпизода с сожжением Корана в Стокгольме летом 2023 года. Улики представлены видеозаписями акций.

    Впервые сожжение Корана произошло в центре Стокгольма 28 июня 2023 года, во время празднования Ид аль-Адха, что вызвало резонанс. Террористические организации, включая «Исламское государство» и Аль-Каида, объявили Швецию приоритетной целью, в связи с чем уровень террористической угрозы был повышен до четырех из пяти баллов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, шведская полиция безопасности СЕПО повысила уровень террористической угрозы в стране с третьего до четвертого по пятибалльной шкале из-за угроз атак после сожжения Корана, акция с сожжением Корана прошла в шведском городе Мальме, ее организатором вновь стал мигрант Салван Момика.

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    30 января 2025, 10:04 • Новости дня
    CNN сообщил о пропаже более 20 американских наемников на Украине

    CNN: Более 20 американских наемников пропали на передовой в украинском конфликте

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Более 20 американских наемников пропали на передовой на Украине, при этом число потерь резко возросло за последние полгода, а тела некоторых погибших до сих пор не удалось вернуть.

    Более 20 американских наемников, принимавших участие в украинском конфликте, числятся пропавшими без вести, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал CNN. В сообщении канала говорится, что потери среди иностранцев резко возросли за последние шесть месяцев.

    По данным CNN, тела по меньшей мере пяти американских наемников не удается забрать с поля боя с момента их уничтожения в ходе боевых действий. Также, по информации канала, тела двух наемников были возвращены Украине в прошлую пятницу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Часовом Яре были обнаружены убитые наемники с флагами США, а Следственный комитет возбудил уголовное дело против американского наемника Майкла Джонса за участие в террористической деятельности и незаконное вторжение в Курскую область в декабре 2024 года, и ранее возбудил уголовное дело против гражданина США Райана О’Лири за участие в террористическом акте и наемничестве на территории Курской области.

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    30 января 2025, 09:19 • Новости дня
    Ряд стран ЕС предложил включить импорт газа из России в сделку по Украине
    Ряд стран ЕС предложил включить импорт газа из России в сделку по Украине
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Несколько стран Евросоюза предложили возобновить поставки российского газа для снижения цен на энергоносители и содействия урегулированию конфликта на Украине, пишет Financial Times.

    По данным газеты, страны Евросоюза, включая Германию и Венгрию, предложили возобновить импорт российского трубопроводного газа в рамках будущего соглашения по урегулированию конфликта на Украине, передает ТАСС.

    По мнению официальных лиц, это поможет снизить цены на энергоносители и стимулирует обе стороны сохранять перемирие.

    Включение газа в текст соглашения рассматривается как стратегический шаг для стабилизации экономической ситуации в регионе и укрепления политических позиций сторон.

    Ранее некоторые страны Европейского союза отказались поддержать инициативу по запрету импорта сжиженного природного газа из России.

    Премьер Словакии Роберт Фицо заявил о намерении заблокировать финансовую помощь Украине в Евросовете, если Владимир Зеленский не возобновит транзит газа через украинскую территорию в Словакию.

    Тем временем цена на газ в Европе превысила 550 долларов за тысячу кубометров.

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