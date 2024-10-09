Геймеры рассказали о способах обойти заблокированный Discord

В российском сообществе геймеров отреагировали на блокировку Discord

Tекст: Александра Юдина

«Есть такие сервисы, аналогов которым, наверное, во всем мире и нет. И блокируя такие сервисы, нужно в первую очередь предлагать что-то… Нашему комьюнити, которое лишилось возможности общаться со своими друзьями, в первую очередь, за рубежом, наверное, стоит ожидать каких-то аналогов, которые появятся на территории нашей страны уже от отечественного разработчика», – сказал в комментарии газете ВЗГЛЯД преподаватель кафедры киберспорта факультета игровой индустрии и киберспорта университета «Синергия» Даниил Лопатников.

По его словам, вместо заблокированного мессенджера можно использовать сервер TeamSpec 3. При этом геймер заметил, что обычные школьники не смогут самостоятельно «развернуть сервер TeamSpec 3».

Директор Межконтинентальной киберспортивной лиги Александр Горбаченко в свою очередь отметил, что блокировка Discord «фактически разорвала связь многих любителей компьютерных игр, рабочих коллективов и людей, объединенных хобби».

«Учитывая, что это все прогнозировалось, я думаю, что все найдут какие-то альтернативы. Неплохой альтернативой на текущий момент могут являться сервера TeamSpec», – сообщил он, заметил, что в основном мессенджер использует голосовые сообщения.

Также эксперт допустил использование ресурсов VK, уже «на новых принципах, с новыми инструментами и уровнем модерации».

«Какое-то время это будет вызывать дискомфорт, но я надеюсь что все обойдется и сообщество сможет адекватно дальше взаимодействовать между собой, используя новые ресурсы. Ну, а Discord, я надеюсь, одумается и ответит на все запросы органов исполнительной власти. И тогда их снова разблокируют», – заключил Горбаченко.

Ранее стало известно, что мессенджер Discord заблокирован на российской территории за нарушение требований закона.

До этого Роскомнадзор (РКН) требовал от администрации мессенджера удалить 947 противоправных материалов. В их числе были материалы с детской порнографией, призывы к экстремизму, вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий, призывы к самоубийству, пропаганда ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в России).

Ранее ФСБ сообщала, что украинские кураторы через Discord подговорили девятерых несовершеннолетних в России на подготовку нападений.