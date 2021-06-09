Премьер Японии поставил под сомнение провидение Олимпиады

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга заявил, что Олимпиады не будет, если он не сможет защитить жизнь народа в условиях пандемии. Об этом он рассказал на дебатах председателей парламентских партий.

«Защита жизни народа – это мой долг. И я все время говорю, что если не смогу (защитить), то проводить (игры) не будем. Защитить – моя ответственность. Если не смогу защитить, значит не будем проводить. Это само собой разумеется. Это первоначальное условие», – цитирует его РИА «Новости».

Уточняется, что так он ответил на вопрос главы Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии о том, какова может быть причина для проведения Олимпиады, если эксперты из правительственного комитета считают опасным проведение игр из-за угрозы распространения коронавируса.

Ранее сообщалось, что решение о допуске проживающих в Японии болельщиков на Олимпийские и Паралимпийские игры будет принято в июне, не исключен вариант проведения Игр полностью без болельщиков.

Напомним, Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии соревнования перенесли на 23 июля – 8 августа 2021 года. 20 марта организаторы окончательно решили проводить Игры без иностранных болельщиков. 25 марта эстафета олимпийского огня стартовала в Японии.