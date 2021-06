«Единая Россия» поможет реализовать программу бесплатной газификации в регионах Эрдоган заявил об обнаружении крупного газового месторождения в Черном море 4 июня 2021, 20:56 Текст: Вера Басилая

В Черном море найдены новые запасы природного газа на 135 млрд кубометров, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. «Буровое судно Fatih обнаружило на новом месторождении «Амасра-1» скопление газа объемом более 135 миллиардов кубометров», – цитирует РИА «Новости» Эрдогана. По его словам, теперь объем обнаруженных Турцией резервов природного газа в Черном море достиг 540 млрд кубометров. К 2023 году власти рассчитывают начать его поставки на внутренний рынок. В ближайшее время, отметил президент, власти решат технические вопросы, касающиеся добычи газа из этого месторождения, и «незамедлительно приступят к бурению», передает ТАСС. Между тем в середине октября прошлого года Эрдоган заявил, что «объем доказанных резервов газа на участке «Дунай-1» месторождения «Сакарья» составил 405 млрд кубометров». Ранее Эрдоган заявил об обнаружении новых запасов природного газа на 85 млрд кубометров в Черном море. В конце августа прошлого года Эрдоган сообщал, что турецкое буровое судно нашло в Черном море крупное месторождение газа на 320 млрд кубометров. Газета ВЗГЛЯД писала, что турецкие залежи газа в Черном море вызывают большие сомнения.

Киев предложил забронировать мощности ГТС Украины на 15 лет 2 июня 2021, 00:56

Глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон сообщил, что мощности газотранспортной системы страны можно забронировать на 15 лет. Он прокомментировал слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что Россия не намерена отказываться от украинского транзита газа. Макогон заявил в Facebook, что «лучшим подтверждением намерений является подписано соглашение» и что «украинская ГТС – это очень сложная, мощная и уникальная инфраструктура, которая требует значительных средств на ежедневную эксплуатацию», около 1 млрд долларов в год. Поддерживать ее «за средства украинских потребителей нецелесообразно» без «долгосрочного транзитного контракта», сказал Макогон. «Мы не можем просто ждать когда «Северный Поток» встанет не ежегодный ремонт или нужно будет на пару недель увеличить поставки в ЕС зимой», – заявил он, указав, что транзитные мощности ГТС «можно свободно забронировать на следующие 15 лет на ежегодном аукционе, который состоится уже 5 июля». Напомним, Песков указал, что договор о транзите газа в Европу через Украину будет в силе в течение всего периода его действия, даже после его завершения Россия не хочет отказываться от украинского транзита. Путин объявил о прокладке первой нитки «Северного потока – 2» 4 июня 2021, 14:46

Прокладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2» успешно завершена, работа по второй нитке продолжается, заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ-2021. «Рад сообщить, что именно сегодня, два с половиной часа назад, успешно завершена укладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2», работа по второй нитке продолжается. Линейная работа целиком, включая морской участок, закончена», – сказал Путин. Президент сообщил также, что компания «Газпром» уже готова к заполнению трубопровода газом. «Россия готова и в дальнейшем реализовывать с зарубежными партнерами проекты, подобные «Северному потоку – 2», – добавил российский лидер. Ранее Апелляционный совет по вопросам окружающей среды и пищевых продуктов Дании отказал в выдаче разрешения на строительство газопровода Baltic Pipe, который должен был стать альтернативой «Северному потоку – 2». 30 апреля президент Польши Анджей Дуда официально провозгласил начало строительства Baltic Pipe. Ввести газопровод между Данией и Польшей в эксплуатацию планировалось 1 октября 2022 года. Напомним, против «Северного потока – 2», помимо Польши, активно выступали США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и страны Балтии. Как отмечал вице-премьер Александр Новак, Москва надеется на завершение строительства «Северного потока – 2» до конца 2021 года. Варшава увидела угрозу Польше и Украине в блокировке газопровода Baltic Pipe 4 июня 2021, 09:10

Власти Польши считают опасными попытки заблокировать строительство газопровода Baltic Pipe, заявил в эфире Польского радио заместитель министра иностранных дел республики Марчин Пшидач. По его словам, правительство Польши получило информацию о том, что датский Апелляционный совет по вопросам окружающей среды и пищевых продуктов не подтвердил разрешение, выданное управлением по охране окружающей среды на строительство газопровода Baltic Pipe. Основанием для аннулирования разрешения стала недостаточная изученность вопроса о защите дикой природы во время прокладки трубы. Одобрение экологов проект получил еще в 2019 году, и работы по строительству газопровода идут уже полным ходом. Теперь они будут приостановлены. «Мы постараемся как можно скорее выяснить, в чем дело. Часто за экологической тематикой могут скрываться другие интересы. Попытки заблокировать Baltic Pipe опасны для Польши, Украины и соседних стран», – передает ТАСС слова Пшидача, подчеркнувшего, что Польша заботится не только о своих интересах, но хочет быть поставщиком для других государств. «В интересах Польши и Центральной Европы завершить этот проект как можно скорее, – отметил заместитель министра. – Рассчитываем на благосклонность датского правительства». Ранее в четверг Апелляционный совет по вопросам окружающей среды и пищевых продуктов Дании отказал в выдаче разрешения на строительство газопровода Baltic Pipe, который должен был стать альтернативой «Северному потоку – 2». Напомним, 30 апреля нынешнего года президент Польши Анджей Дуда официально провозгласил начало строительства Baltic Pipe. Ввести газопровод между Данией и Польшей в эксплуатацию планировалось 1 октября 2022 года. Пушков оценил влияние решения Дании по Baltic Pipe на «Северный поток – 2» 3 июня 2021, 22:30

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков выразил уверенность, что после отзыва Данией разрешения на прокладку газопровода Baltic Pipe, который должен был связать Норвегию с Польшей, Варшаве будет не до «Северного потока – 2». «Дания отозвала разрешение на строительство излюбленного польского проекта газопровода Baltic Pipe, который должен был связать Норвегию с Польшей. Теперь Варшаве будет не до Северного потока – 2. Свой проект спасать надо. Как гласит мудрость, не рой другому яму, сам в нее попадешь», – написал сенатор в своем Twitter. Ранее в четверг Апелляционный совет по вопросам окружающей среды и пищевых продуктов Дании отказал в выдаче разрешения на строительство газопровода Baltic Pipe, который должен был стать альтернативой «Северному потоку – 2». Напомним, 30 апреля нынешнего года президент Польши Анджей Дуда официально провозгласил начало строительства Baltic Pipe. Ввести газопровод между Данией и Польшей в эксплуатацию планировалось 1 октября 2022 года. Против «Северного потока – 2», помимо Польши, активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и страны Балтии. Как отмечал вице-премьер Александр Новак, Москва надеется на завершение строительства «Северного потока – 2» до конца 2021 года. В России предупредили о попытках США остановить «Северный поток – 2» после завершения строительства 3 июня 2021, 11:38

США могут предпринять попытки помешать сертификации газопровода «Северный поток – 2», когда строительство будет завершено, но Москва готова к любому развитию событий, заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов. «Смысл позиции США в том, что строительство остановить невозможно. Но за строительством наступает период сертификации, вот тут они могут какие-то еще палки в колеса вставить», – передает РИА «Новости» слова Чижова в кулуарах ПМЭФ. «Мы готовы ко всему. И «Северный поток – 2» сам по себе нужен Европе не меньше, чем нам. Как вы знаете, участниками этого проекта является не только наш Газпром, но и несколько крупных европейских энергетических компаний. Я уж не говорю о позиции правительства ФРГ», – добавил высокопоставленный дипломат. Белый дом признал невозможность помешать завершению строительства «Северного потока – 2». Вашингтон заявил, что в интересах Соединенных Штатов приостановить санкции против оператора проекта Nord Stream 2 AG, его главы и работников. При этом США решили ввести новые санкции против российских организаций и участвующих в строительстве судов. Эксперт объяснил страхи Польши из-за остановки Baltic Pipe 4 июня 2021, 12:20

«Польские власти ищут в действиях Дании политическую подоплеку, потому что у них рыльце в пушку», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Игорь Юшков, комментируя заявление властей Польши о попытках со стороны Дании заблокировать строительство газопровода Baltic Pipe. «У Дании нет политических противоречий с Польшей, и она не препятствует строительству трубопровода Baltic Pipe. Датчанам выгодно получать газ по этой трубе на фоне падения собственной добычи», – отметил эксперт Финансового университета при правительстве РФ, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Кроме того, в вопросах энергетики Польша является союзником США, напомнил собеседник. «Она в угоду Вашингтону торпедировала строительство «Северного потока – 2», и продолжает это делать. Поэтому американцы при необходимости смогут надавить на датчан», – полагает эксперт. По словам Юшкова, «датчане исключительно по бюрократической причине отозвали разрешение на строительство Baltic Pipe». «Скорее всего, Дания просто изменила требования к разрешениям на строительство трубопровода. Оператору Baltic Pipe достаточно принести необходимые бумаги датскому регулятору, и проблема будет решена», – предполагает Юшков. «Но дело в том, что поляки сами были инициатором политизации проекта «Северный поток – 2», который проходит в том же регионе. Они вовсю трубили о том, что проект вредит окружающей среде. Теперь, когда появляются претензии к их трубе, они подразумевают, что остальные делают так же, как они, – поясняет эксперт. – Польские власти ищут в действиях Дании политическую подоплеку, потому что у них рыльце в пушку». «Кроме того, поляки нервничают из-за того, что сроки строительства Baltic Pipe синхронизированы с окончанием действующего контракта с Газпромом в мае 2022 года, – отметил собеседник. – Само наличие газопровода не заменит полностью поставки из России, но оно должно укрепить переговорные позиции Польши с Газпромом

В Ростуризме сообщили, что россияне могут получить возможность отправиться на отдых в Турцию к июлю текущего года, рассказала глава ведомства Зарина Догузова. «Мы надеемся, что такая позитивная динамика у турецких коллег продолжится, и хотя бы к середине летнего курортного сезона, к июлю, у наших граждан будет возможность отправиться на турецкие курорты», – рассказала Догузова в интервью телеканалу НТВ. Об этом сообщает РИА «Новости». Она также отметила, что решение о возобновлении авиасообщения принимает не Ростуризм, а оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Догузова рассказала, что общий объем обязательств туркомпаний перед гражданами по турам в Турцию составляет около 30 миллиардов рублей «Речь идет где-то о миллионе граждан, то есть примерно миллион человек уже в той или иной степени забронировали и внесли деньги за Турцию», – рассказала она. Ранее Россия продлила приостановку авиасообщения с Турцией и Танзанией до 21 июня включительно из-за сложной эпидемиологической ситуации по коронавирусу в этих странах. Венгрия и Газпром предварительно договорились о поставках газа на 15 лет 3 июня 2021, 14:17 Текст: Наталья Ануфриева

Акции Газпрома перешли к росту и обновили максимум стоимости с июля 2008 года на словах президента Владимира Путина о завершении строительства первой нитки «Северного потока – 2». Акции Газпрома к 14.51 мск дорожают на 0,54% – до 273,57 рубля, а минутами ранее они поднимались в цене на 0,92% – до 274,59 рубля. При этом индекс Мосбиржи снижается на 0,22%, передает РИА «Новости». Путин на ПМЭФ сообщил, что «линейная» работа в рамках «Северного потока – 2», включая морскую часть, закончена, и Газпром готов к заполнению газом труб. До выступления президента РФ акции газового гиганта дешевели на 0,26%. В июле 2008 года бумаги компании максимально дорожали до 279,68 рубля. В Конгрессе США призвали не отказываться от санкций против Nord Stream 2 AG 2 июня 2021, 03:59

Члены Палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии направили главе Госдепа Энтони Блинкену послание, в котором призвали не отказываться от санкций против оператора газопровода «Северный поток – 2» Nord Stream 2 AG. С таким призывом выступили более 20 республиканцев, которые считают, что газопровод позволит «России дальнейшее дестабилизирующее поведение в Европе». Отмена санкций, по их мнению, демонстрирует, что Белый дом «противоречит своему неоднократно звучавшему несогласию с достройкой газопровода», а интересы Германии ценит выше, чем интересы остальной Европы, передает ТАСС. Кроме того, утверждается, что «растущая зависимость Европы от российского газа, от которого происходят более высокие выбросы, чем от других источников энергии, противоречит цели о сокращении выбросов». В Конгрессе также считают, что «Северный поток – 2» сделает Украину «более уязвимой перед российской агрессией». По мнению законодателей, Белый дом должен «объяснить, почему продолжает откладывать введение критически важных санкций, несмотря на то, что строительство газопровода завершено на 95%». Власти США должны «отменить эти решения и использовать данные Конгрессом обязательные полномочия по введению санкций в отношении страховых и занимающихся аттестацией компаний, которые участвуют в проекте», говорится в заявлении конгрессменов. Конгрессмен Фред Келлер (республиканец от штата Пенсильвания) внес в Конгресс законопроект, призванный немедленно восстановить санкции против «Северного потока – 2». По его словам, глава американского государства Джо Байден «на каждом шагу стремится уничтожить энергетическую независимость Америки, результат – резко растущие цены на энергию, уничтожение кормящих семьи рабочих мест в энергетике и ослабленная позиция на глобальной арене», передает РИА «Новости». Напомним, министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм заявила, что российский газопровод «Северный поток» якобы «транспортирует самый «грязный» на Земле природный газ». Заявление американского министра опроверг российский вице-премьер Александр Новак: «Российский газ, поставляемый в Европу через «Северный поток», по данным различных аналитических и консалтинговых агентств, имеет почти в четыре раза меньший углеродный след в пересчете на кВт·ч, чем газ, поставляемый в Европу из США». Белый дом признал невозможность помешать завершению строительства «Северного потока – 2». Вашингтон заявил, что в интересах Соединенных Штатов приостановить санкции против оператора проекта Nord Stream 2 AG, его главы и работников. При этом США решили ввести новые санкции против российских организаций и участвующих в строительстве судов. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Берлин призвал к сохранению украинского транзита газа 2 июня 2021, 23:57 Текст: Антон Антонов

Власти Германии считают, что при реализации проекта газопровода «Северный поток – 2» должен сохраниться и украинский транзит, заявил МИД страны. Комментируя заявление главы российского государства Владимира Путина об интересе к данному маршруту, МИД Германии указал на «недавнее высказывание официального представителя правительства ФРГ Штеффена Зайберта», согласно которому для Берлина важно, чтобы Украина «оставалась страной-транзитером», передает РИА «Новости». Как указала немецкая сторона, Германия «интенсивно выступала за то, чтобы при европейском посредничестве Россия и Украина заключили новый договор о транзите». Берлин отметил, что в кабмине Германии «был уполномоченный по данной теме». Указанный договор «стал важным сигналом для обеспечения европейской безопасности в газообеспечении», заявил Зайберт. Напомним, как заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Путин «исходит из того, что в дальнейшем объемы поставляемого в Европу газа будут увеличиваться и украинский транзит может быть востребован», Россия не намерена отказываться от украинского транзита газа. Путин назвал газ для «Северного потока – 2» самым чистым в мире 4 июня 2021, 16:07

С энергетической точки зрения газ, который пойдет по трубопроводу «Северный поток – 2», является лучшим и самым чистым в мире, заявил президент России Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме. При этом американский газ, по словам Путина, добывается варварским способом, а цена на него выше. «Газ-то дороже там, понимаете. Мало того, что он добывается таким, прямо скажем, варварским способом, но он дороже на 25%. Или покупать подешевле у нас, и качественнее, и добытый нормальным образом, или покупать, по сути, продукт, который добывается сложным образом, так скажем, с экологической точки зрения», – передает слова главы государства РИА «Новости». «Хочу подчеркнуть – это чисто экономический коммерческий проект. Те, кто думают или считают, что это в обход каких-то других транзитеров – этот тезис не соответствует действительности. Потому что маршрут по дну Балтийского моря из России в ФРГ по количеству километров короче, хочу, чтоб еще раз услышали, чем через европейские страны, Украину, Словакию, Австрию и так далее. Он короче и дешевле», – заявил он. «Северный поток – 2» исключает политические риски, экономически целесообразнее, отметил Путин. Он уточнил, что Газпром готов к поставкам по трубопроводу, сроки будут зависеть от немецкого регулятора. «В течение, там, полутора–двух месяцев, двух, наверное, скорее всего, будет закончена, надеюсь, и вторая нитка на 27,5 млн», – добавил Путин. Также Россия исходит из того, что поставки газа в Европу будут расти, в ближайшие десять лет их объемы превысят 50 млрд кубометров. Ранее на ПМЭФ Путин заявил, что прокладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2» успешно завершена, работа по второй нитке продолжается. Турция упростила правила въезда для россиян 3 июня 2021, 14:43 Текст: Евгения Шестак

Турция упростила правила въезда для туристов из России, позволив приезжать в страну с сертификатом о прививке от коронавируса вместо ПЦР-теста, сообщила авиакомпания Turkish Airlines. Туристам, посещавшим Афганистан, Бангладеш, Бразилию, ЮАР, Индию, Непал, Пакистан, Шри-Ланку в последние две недели, потребуется сдать ПЦР-тест на COVID-19 не ранее чем за 72 часа до поездки в Турцию, передает «Интерфакс». Аналогичный результат анализа потребуют у прибывающих из Великобритании, Ирана, Египта и Сингапура. Детям до 6 лет справка не нужна. Привитым туристам потребуется показать сертификат о полной вакцинации. Можно также предъявить справку о наличии антител в случае перенесенного заболевания за последние полгода. В авиакомпании напомнили, что при въезде в Турцию пассажиров будут выборочно тестировать на коронавирус. Добраться до конечного пункта поездки они смогут только после появления результатов анализа. Если анализ будет положительным, их отправят на лечение. Кроме того, прибывающим в страну необходимо заполнить анкету для въезда. Заполнить ее нужно в течение 72 часов до прибытия в Турцию. Ранее в Ростуризме сообщили, что россияне могут получить возможность отправиться на отдых в Турцию к июлю текущего года. Напомним, Россия продлила приостановку авиасообщения с Турцией и Танзанией до 21 июня включительно из-за сложной эпидемиологической ситуации по коронавирусу в этих странах. Кремль рассказал о плановом возвращении из Турции специалистов по С-400 3 июня 2021, 14:22 Текст: Дмитрий Зубарев

Российские специалисты, сопровождающие контракт по С-400 в Турции, возвращаются в Россию в плановом порядке, речь не идет о какой-то высылке под воздействием американской стороны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Нет, это не так. Собственно, наши соответствующие службы, ФСВТС (Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству) уже дали вчера разъяснения», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, соответствует ли эта информация действительности и как Россия будет на это реагировать. По его словам, «никакого воздействия американцев там не было». «Вы знаете, что американцы на турок изрядно давят, но турецкая сторона достаточно последовательно сохраняет свою позицию. Все наши специалисты, которые там были, в плановом порядке возвращаются на родину. Они закончили все дела по обучению турецкого персонала, по передаче всех дел, и они возвращаются в плановом порядке. То есть подавать это как какая-то высылка и еще что-то – это совершенно неправильно и некорректно», – добавил представитель Кремля. Ранее ФСВТС опровергла высылку из Турции российских специалистов по С-400.

«Единая Россия» в сотрудничестве с главами регионов окажет содействие в реализации закона о бесплатном подключении участков к газу, который коснется около двух млн домовладений, особое внимание уделят многодетным семьям, инвалидам и пенсионерам. О том, как будет организован процесс, шла речь на стратегической сессии «Инфраструктурные проекты в регионах – драйвер роста» в рамках Петербургского международного экономического форума, которую организовала партия. «Документ давно ждали люди. Он вводит понятие «единый оператор газификации». Совместно с регионами он должен проводить весь комплекс работ, связанный со строительством инфраструктуры «последней мили» и обеспечивать техприсоединение. Радикально упрощаются все процедуры и сроки подключения. Один договор – «одно окно». Подать заявку можно будет через МФЦ и с помощью «Госуслуг», – говорится в заявлении секретаря Генсовета «Единой России» Андрея Турчака, опубликованном на сайте партии. В целом программа социальной газификации затронет до двух миллионов домовладений по всей стране. К примеру, в Челябинской области это 80 тыс. домохозяйств. При этом в регионе с 1 июля запустят свою программу поддержки социально незащищенных категорий населения в вопросах газификации. «В ее рамках одиноко проживающим пенсионерам, семьям с детьми-инвалидами и семьям, которые находятся в трудной жизненной ситуации, будем компенсировать заведение газа непосредственно в дом и все необходимее оборудование», – рассказал глава региона Алексей Текслер. Газификация изменит экономическую ситуацию в территориях. Например, в Мурманской области существенно сократит платежи людей за коммунальные услуги и позволит развивать перерабатывающие производства, уверен секретарь реготделения «Единой России», губернатор Андрей Чибис. «Рассчитываем, что с учетом работы, которую мы ведем с Министерством энергетики, с «Газпромом», в ближайшее время будет принято окончательное решение по источникам финансирования и строительства газопровода до Мурманска, до Арктики», – отметил Чибис. Новым партийным проектом «Единой России» программу газификации назвал генеральный директор «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов. По его словам, в рамках новой программы речь идет о цифровизации поставок газа, безопасном использовании его в быту, внедрении онлайн-сервисов. «Тема газификации крайне актуальна для многих регионов. Это вопрос качества жизни людей, необходимости убрать ненужные и непонятные поборы, которые бывали часто в этой сфере. Это все более чем очевидная и востребованная в регионах тема», – заявил председатель совета директоров некоммерческого Фонда «Институт социально-экономических и политических исследований» Дмитрий Бадовский. «Единая Россия» понимает общественный запрос в сфере газификации, отметил политолог, эксперт по региональной политике, советник председателя правления Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Виталий Иванов. «На дворе 2021 год, а у нас довольно много территорий, на которые газ еще не пришел и по совокупности причин газификация даже не планируется. Поэтому тема актуальная. И партия в силу политической логики учитывает общественные запросы и конвертирует их в соответствующие проекты и решения», – подчеркнул эксперт. Напомним, Госдума единогласно приняла закон о бесплатном подключении населения к газу. Документ с учетом поправок «Единой России», направленный на выполнение поручения президента, прошел сразу второе и третье чтения. Президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что россиянам не придется платить за подключение их домовладений к газовым сетям. Глава государства отметил, что немало российских семей живет без газа, хотя к самому населенному пункту сети уже подведены. Позже правительство России утвердило дорожную карту повышения газификации регионов, уровень их газификации вырастет более чем на 10% к 2030 году.