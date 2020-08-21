Турецкие залежи газа в Черном море вызывают большие сомнения

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21 августа, пятница  |  Последнее обновление — 21:10  |  vz.ru
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Российский бюджет получил уникальный доход

Доля нефтегазовых доходов России сократилась до рекордного уровня Алексей Козак/ТАСС
Казна России впервые на экспорте нефти и газа заработала меньше трети от всех доходов. Такая необычная ситуация сложилась первый раз за 15 лет, а причиной стал коронакризис. При этом отмечен и резкий рост ненефтегазовых доходов бюджета, которые почти полностью нивелировали потери от экспорта нефти и газа. Чем объясняется столь резкое изменение структуры доходов российского бюджета? Подробности...
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Главным врагом России в Минске считают не того человека

Владимира Макея называют правой рукой Лукашенко, прежде он возглавлял администрацию президента Kremlin Pool/Global Look Press
Глава МИД Белоруссии Владимир Макей был переназначен в новое правительство и тут же провел удивительно дружелюбные переговоры с США. Этого человека называют главным русофобом в белорусской власти, «серым кардиналом» Лукашенко и одним из столпов его режима. Справедливы ли эти оценки? Так ли страшен Макей, как его малюют? Подробности...
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Зачем Россия очищает Арктику от «Хиросимы», «Нагасаки» и «Ленина»

Атомоход «Ленин» оставил часть своего «мирного атома» у побережья Новой Земли Лев Федосеев/ТАСС
Российские ядерщики взяли на себя новую миссию – ликвидацию последствий ошибок, допущенных десятилетия назад советскими предшественниками. С арктического дна поднимут «фонящие» детали установки атомохода «Ленин». Из-подо льдов извлекут реактор из знаменитой подлодки К-19 и целиком – атомную субмарину К-27, похороненную в Карском море. Но не станет ли сам подъем кораблей причиной радиационного выброса?  Подробности...
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Почему белорусские рабочие отвернулись от протеста

Программа белорусской оппозиции несовместима с интересами рабочих Виктор Драчев/ТАСС
«Забастовки зажали диктатуру в угол и ранили ее в самое сердце», – заявила Светлана Тихановская, призвав белорусских рабочих не бояться и расширять забастовочное движение. По мнению экспертов, возможная остановка предприятий действительно создает угрозу для Александра Лукашенко, однако большинство рабочих не перейдет на сторону оппозиции. По каким причинам программа оппозиции оказалась несовместимой с интересами трудящихся? Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Омским врачам пришлось ходить по минному полю

Евгений Пинелис, врач-реаниматолог, США
Мы сейчас абсолютно ничего не знаем о ситуации с Навальным, что совершенно не мешает очень многим бросаться обвинениями, утверждать что-то, основываясь на абсолютно непроверенных данных, а скорее слухах. Подробности...

СССР выстоял бы и без ленд-лиза

Тимур Шерзад, журналист
75 лет назад, 21 августа 1945 года, американцы объявили о завершении программы ленд-лиза – безвозмездных (почти) поставок военной техники из США в Европу и Китай. Львиную долю этой программы составила помощь СССР. Подробности...
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Россия должна не потерять Монголию

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Мы по старой европоцентричной привычке слишком много внимания уделяем тому, что происходит в государствах на нашей западной границе, и почти не смотрим на Восток. А зря. Центр мира давно уже там. Подробности...
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Белорусская оппозиция проигрывает

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В США представили прототип нового посадочного модуля на Луну

Соединенные Штаты объявили, что стали на шаг ближе к новому запуску людей на Луну. Команда разработчиков Blue Origin-led Human Landing System (HLS) представила руководству НАСА прототип спускаемого аппарата, который должен будет доставить астронавтов на поверхность спутника Земли
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В Белоруссии на забастовки вышли рабочие заводов-гигантов

Все больше рабочих белорусских предприятий выходят на забастовки с призывами к властям отменить результаты президентских выборов. Рабочие также устраивают митинги с требованием прекратить насилие в стране. Сам президент Белоруссии Александр Лукашенко увидел в забастовках на заводах выгоду для иностранных государств
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Белоруссию после выборов охватили массовые беспорядки

В воскресенье после закрытия избирательных участков на выборах президента Белоруссии в центре Минска и других городах страны вспыхнули массовые беспорядки с участием тысяч граждан республики, несогласных с итогами голосования
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    Турецкие залежи газа в Черном море вызывают большие сомнения

    Турция грезит добывать собственный газ    21 августа 2020, 20:50
    Фото: Zuma/ТАСС
    Текст: Ольга Самофалова

    Турция заявила об открытии в Черном море крупного месторождения газа, которое позволит стране стать независимой от импорта энергоресурсов. Они обходятся Анкаре в десятки миллиардов долларов ежегодно. Эрдоган назвал это событие историческим и объявил, что рассчитывает на такой же успех и в Средиземном море. Что в этом случае ждет российский газ?

    Турцию ждет энергетическая независимость, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телеобращении к нации. Ее удастся добиться благодаря большому газовому месторождению, открытому в Черном море с помощью судна Fatih.

    «Это событие исторического масштаба. Мы обнаружили в Черном море крупнейшее в истории страны месторождение природного газа. Объемы составляют 320 млрд кубометров. К 2023 году мы планируем поставлять его нашим гражданам», – цитирует Эрдогана ТАСС. Обнаруженные запасы газа, по его словам, могут быть только частью общего объема месторождения. То же самое Эрдоган ожидает найти и в Средиземном море, пообещав ускорить исследования по поиску энергоресурсов.

    «Мы сегодня сделали шаг, который избавит нас от энергетической зависимости от третьих стран. Надеюсь, мы избавимся от дефицита платежного баланса, потому что сейчас самые большие средства расходуются на закупку энергоносителей», - радуется глава минфина страны Берат Албайрак.

    Турция ежегодно тратит на импорт энергоносителей в среднем более 40 млрд долларов. Конечно, добывать собственный газ вместо импортного – мечта любой страны-импортера. Хотя Турции в целом грех жаловаться. Благодаря своему расположению и стратегии, Анкара заполучила сразу три газопровода, по которым газ течет не только из России, но также из Ирана, а с 2018 года еще и с Азербайджана. Ко всему прочему, СПГ на спотовом рынке стал стоить очень дешево от переизбытка предложения на падающем рынке.

    Кроме обострения конкуренции на турецком рынке, наблюдается не первый год падение потребления газа из-за внутренних проблем в экономике, которые начались в стране задолго до пандемии.

    Все эти неблагоприятные факторы – усиление конкуренции и падение спроса – ударили прямо по позициям Газпрома в Турции. Уже в прошлом году турки купили на 35% меньше российского газа – 15,5 млрд кубов. Доля России на турецком рынке сократилась с 47% в 2018 году до 34% в 2019 году. Несмотря на это, Россия осталась крупнейшим поставщиком газа в стране. В этом году Турция продолжает сокращать закупку российского газа. В первом квартале этого года его прием упал на 17% по сравнению с прошлогодним периодом – до 3,8 млрд кубов. По итогам марта Россия лишилась лидерства на турецком рынке и опустилась аж на пятое место. Газпром уступил Азербайджану, Катару, Ирану и Алжиру. Ежегодно Турция потребляет около 50 млрд кубометров, большая часть приходится на трубопроводный газ из России, Азербайджана и Ирана. Небольшая доля приходится на Катар и Алжир, которые возят в Турцию СПГ (сжиженный природный газ).

    Сможет ли Турция полностью отказаться от российского газа за счет собственной добычи?

    «Я думаю, что Анкаре будет очень сложно это сделать. Для начала непонятно, что это за месторождение. Эрдоган говорит о новой эре, но Польша тоже заявляла о новой эре независимости, когда нашла у себя сланцевый газ. Но в итоге это ни к чему не привело. Не ясно сколько там можно добывать - стоит дождаться международного аудита скважин», - говорит эксперт Финансового университета при правительстве РФ, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

    По его словам,

    настораживает тот факт, что ни одна страна на Черном море таки не нашла каких-то крупных месторождений, и Турция неожиданно стала тем единственным счастливчиком, кому повезло.

    «Добывают немного Россия в Крыму, Румыния и Украина, но это очень маленькая добыча. Пара миллиардов кубометров газа – максимум, что способны дать все эти проекты. Пока до конца не ясно, сколько газа действительно будет на найденном месторождении», - говорит Юшков.

    Что касается Средиземного моря, то там те же проблемы. «Израиль, Греция и Кипр тоже уверяли, что обнаружили гигантские месторождения и зальют Европу газом. В итоге только Израиль более-менее дошел до добычи, и идут разговоры о строительстве газопровода в Европу. Но это все еще разговоры», - отмечает отраслевой эксперт.

    Освоить шельф Черного моря турки мечтали давно. И текущая попытка – далеко не первая. С 2010 года Турция проводила разведку разных участок в Черном море с привлечением именитых зарубежных гигантов ВР, Exxon Mobil, Chevron, Petrobras. На геологоразведку черноморского шельфа Турции было потрачено 4 млрд долларов, из них Турция израсходовала 500 млн долларов. Однако все было зря. Результаты оказались провальными. Турки совместно с западными гигантами не нашли здесь залежей углеводородов. Иностранцы сразу потеряли интерес к этому шельфу. Но Анкара решила, что справится самостоятельно. И с 2017 года своими силами и с участием своих судов начала вести разведочные работы в Черном и Средиземном морях. Тот факт, что вместе с западными компаниями на черноморском шельфе турки ничего не нашли, а собственными силами Эрдоган ухватил синицу в руках, тоже настораживает.

    Даже если газ действительно обнаружен, нельзя забывать об экономической обоснованности разработки нового месторождения и извлечения этого топлива. Далеко не все открытые месторождения в итоге доходят до коммерческой эксплуатации. «Черное море - это дорогая глубоководная добыча на шельфе, и какова будет себестоимость добычи этого газа? Возможно, окажется, что выгодней покупать газ у России и Азербайджана, чем добывать этот золотой газ в море», - говорит Игорь Юшков.

    По его словам, как правило, от начала разработки шельфового проекта до его промышленной эксплуатации проходит 5-7 лет. По предположениям источников Рейтерс, запуск газодобычи может занять от 7 до 10 лет и потребует вложений на сумму от 2 до 3 млрд долларов. Поэтому эксперты пока с большим скепсисом относятся к оптимизму Эрдогана, и предлагают не спешить хоронить турецкий рынок для Газпрома.

    Текущие проблемы российского газа на турецком рынке явно не связаны с планами Эрдогана о собственной добыче газа в стране.

    Из-за падения закупки российского газа весной и летом простаивал «Голубой поток». Турция имеет возможность попеременно использовать и «Голубой поток», и Турецкий поток (первую нитку). По мнению эксперта, «Голубой поток» было бы логичней остановить. Во-первых, он не полностью принадлежит Газпрому, имеется доля у турецкой Botas. Во-вторых, действующий с 2001 года газопровод уже давно окупился. Тогда как «Турецкий поток» полностью принадлежит Газпрому, и лучше качать газ по нему, чтобы окупать вложенные в него инвестиции. Первую нитку этого потока строили не под растущий спрос на газ, а в расчете заместить поставки газа в Европу через Украину. Однако достроить «Северный поток-2» вовремя не удалось из-за геополитической борьбы США с ним, поэтому украинское направление закрыть не получилось.

    Что же дальше будет с российским газом в Турции? 2020 год, вероятно, станет самым худшим и провальным для Газпрома на турецком рынке. «В этом году мы прокачаем значительно меньше газа, чем в 2017-2019 годах. Турция, наверное, будет на первом месте по падению поставок газа в Европе», - ожидает Юшков.

    Почему Турция целенаправленно не закупает именно российский газ, при этом, наращивает поставки у других поставщиков? Если бы было дело только в цене, то Анкара дождалась бы сентября, когда контрактные цены Газпрома снизятся из-за специфики формулы цены. Она привязана к цене нефти с лагом в шесть месяцев, то есть резкий обвал нефти в марте приведет к снижению газпромовских цен для турок осенью.

    Возможно, стратегия Анкары по снижению закупок российского газа направлена на то, чтобы упрочить свои переговорные позиции в преддверии окончания старых контрактов с турецкими компаниями и заключения новых договоров на поставки, полагает эксперт.  

    Есть еще и политическая причина. «У России имеется большой разлад с Турцией по вопросам Сирии и Ливии. Анкара считает, что сокращением поставок российского газа может надавить на Москву», - не исключает Юшков.

    Так или иначе, но возросшая конкуренция и падение спроса внутри Турции вряд ли позволят России вернуть себе половину турецкого рынка, как раньше. Поэтому на рекорды рассчитывать не приходится. Однако в 2021-2023 годах Газпром может рассчитывать на частичное восстановление закупок газа турками, и возвращение на первое или второе место по объему продаж, считает эксперт. Но в большей степени России придется надеяться на восстановление турецкой экономики, чтобы она снова начала потреблять больше газа.

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