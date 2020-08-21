Турция обнаружила в Черном море крупное месторождение газа

Турецкое буровое судно нашло в Черном море крупное месторождение газа, об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Это событие исторического масштаба. Мы обнаружили в Черном море крупнейшее в истории страны месторождение природного газа. Объемы составляют 320 млрд кубометров. К 2023 году мы планируем поставлять его нашим гражданам», – цитирует Эрдогана ТАСС.

В среду СМИ Турции сообщали, что буровое судно «Фатих» обнаружило месторождение природного газа в Черном море. Эрдоган заявлял, что 21 августа объявит «очень хорошую для страны новость, которая откроет новую эру для Турции».

Напомним, Турция начала геологоразведочные работы в Черном море в июле.