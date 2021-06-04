Кудрин объяснил решение отказаться от доллара в ФНБ

Решение отказаться от долларовых активов в Фонде национального благосостояния (ФНБ) является вынужденным, при этом оно не скажется на повседневной жизни россиян, сообщил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

«Когда мы уже ушли до 40 млрд (долларов – прим. ВЗГЛЯД ) в составе, то уже уход до нуля – это ничего, 40 млрд ни для нас, ни для мира не являются (чем-то критическим – прим. ВЗГЛЯД)», – передает РИА «Новости» ответ Кудрина на вопрос про изменение структуры ФНБ.

«Это не меняет систему оборота долларов в России, это не меняет систему обменников или желание людей хранить этот доллар. Это вопрос просто в каких активах зарубежных лучше хранить. В этом смысле, конечно, с учетом санкций и опасений ухудшения расчетов в долларах, которые контролируются уполномоченным ФРС американскими банками, это скорее шаг осторожности», – отметил Кудрин.

«В целом вынужденное», – сказал он, отвечая на вопрос, правильное ли это решение.

Ранее министр финансов Антон Силуанов объявил, что Фонд национального благосостояния (ФНБ) полностью избавится от долларовых активов в течение месяца. По словам главы Минфина, после изменений структура фонда будет выглядеть следующим образом: 40% – в евро, 30% – в китайских юанях, 20% – в золоте, по 5% – в фунтах стерлингов и японских йенах. В Кремле заявили об очевидности дедолларизации российской экономики. Ранее в Москве заявляли о необходимости принять меры для сокращения зависимости от доллара.