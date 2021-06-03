Байден запретил американцам покупать акции 59 компаний КНР Байден расширил санкции против китайских компаний 3 июня 2021, 23:21

Фото: Christian Ohde/

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Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Президент Соединенных Штатов Джо Байден расширил список связанных с военнослужащими КНР компаний, инвестиции в которые запрещены американским физическим и юридическим лицам, говорится в распространенных Белым домом документах. Исполнительный указ Байдена дополнил распоряжение Дональда Трампа о запрете американским инвесторам покупать и продавать ценные бумаги китайских фирм, которые, по версии Вашингтона, связаны с Народно-освободительной армией Китая (НОАК), передает ТАСС. Байден увеличил число находящихся в черном перечне компаний с 48 до 59. Так, был добавлен ряд китайских фирм, которые занимаются технологиями, якобы связанными со слежкой за этническими меньшинствами КНР. Перечень, как отметили в Белом доме, будет обновляться «по мере необходимости». В документах утверждается, что внесенные в список компании причастны к нарушению прав человека. Целью указа является обеспечение того, чтобы американские инвестиции не предоставлялись китайским компаниям, которые «подрывают безопасность или ценности Соединенных Штатов и их союзников», заявляют в Белом доме. Запрет вступает в силу через два месяца – с 2 августа, однако инвесторам будет разрешено проводить сделки в течение следующего года, чтобы избавиться от пакетов акций находящихся в черном списке компаний. Ранее Трамп запретил американцам и американским компаниям покупать ценные бумаги связанных с китайскими военными фирм. В мае госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил Китай в «экономическом принуждении» других стран и пригрозил Пекину санкциями за «подавление демократии» в Гонконге. В марте Блинкен заявил о намерении Вашингтона выстраивать отношения с Пекином с позиции силы. Глава МИД КНР Ван И на открытии китайско-американских переговоров на Аляске призвал США остановить ухудшение двусторонних отношений. По итогам встречи, закончившейся дипломатическим конфузом, Пекин призвал администрацию Джо Байдена избавиться от влияния политики Дональда Трампа на двусторонние отношения. В конце февраля Ван И заявил, что отношения с США отклонились от нормального пути, так как «предыдущая администрация США, исходя из собственных политических интересов, в серьезной степени извратила путь Китая в будущее». Он потребовал от США «прекратить потворствовать и даже оказывать поддержку ошибочным заявлениям и действиям сепаратистских сил, выступающих за независимость Тайваня», а также «перестать подрывать суверенитет и безопасность Китая в его внутренних делах в Гонконге, Синьцзяне и Тибете».

Захарова напомнила перебившему ее Венедиктову, что он не на «Эхе» 3 июня 2021, 11:09

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов во время делового завтрака на ПМЭФ несколько раз перебил официального представителя МИД России Марию Захарову и раскритиковал закон о СМИ-иноагентах. Захарова в ответ напомнила Венедиктову, что он «не на «Эхе Москвы». Захарова рассказала о том, что этот документ является лишь ответной мерой на действия Запада, а иностранные СМИ чувствуют себя в России вполне комфортно. Венедиктов назвал лукавством утверждения о том, что СМИ-иноагенты имеют те же права, что и российские, передает «Царьград». «Дело не в плашке, не в маркировке. Это лукавство. Некоторые журналисты боятся публиковаться в таких изданиях, переживая, что их обвинят. Спикеры перестают сотрудничать», – отметил Венедиктов. Также он заявил о неких «коллегах, работающих под прикрытием» и сотрудничающих со СМИ, признанными в России иноагентами. Захарова попросила поднять руку «работающих под прикрытием» и присутствующих на завтраке журналистов. Венедиктов перебил, «запрещая это делать» СМИ. Главред заявил, что «мы не можем бороться с правительством США – это должны делать американцы». «Когда мы обсуждаем международные отношения, вычленять какой-либо один фактор и не видеть взаимосвязи – это неграмотно», – отметила Захарова. Венедиктов несколько раз перебивал дипломата, после чего Захарова заявила: «Алексей Алексеевич, вы не на «Эхе Москвы» сейчас. Вы на завтраке». Она также напомнила собеседнику и о том, что в «последние месяцы идет массированная, системная маркировка социальными сетями, американскими сетями, всего контента зарубежного СМИ», что тот имеет иностранное спонсирование. И предложила Венедиктову стать инициатором начала борьбы против этого. Захарова назвала появление подобной маркировки в соцсетях «дикостью» и «началом настоящих разделительных линий». В феврале 2020 года в России вступили в силу поправки к закону об иностранных агентах, вводящие статус иностранного агента для физических лиц и требующие от СМИ, уже объявленных иноагентами, зарегистрировать российское юридическое лицо. По закону «О средствах массовой информации» (ст. 25.1), материалы зарубежных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, должны распространяться на территории России с соответствующей маркировкой. Данная норма призвана информировать российского читателя о том, что распространяемые этими СМИ материалы преследуют интересы других государств. В Чехии заговорили о попытке госпереворота 3 июня 2021, 05:54

Фото: Michal Kamaryt/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Планы чешского Сената объявить импичмент президенту Чехии Милошу Земану – это «организованная попытка государственного переворота в зародыше», заявил пресс-секретарь главы государства Иржи Овчачек. По его словам, «это уже не дискуссия, ведущаяся на академической площадке или в СМИ». Действия сенаторов он считает атакой, «полностью основанной на лжи». Под ударом оказались «конституционность, свобода и демократия», заявил Овчачек. Он указал, что действия сенаторов подпадают под статью национального уголовного кодекса о деятельности, направленной на ликвидацию республики, передает ТАСС. Напомним, на фоне заявлений президента о взрывах в Врбетице комитет по безопасности Сената Чехии выступил с предложением инициировать процедуру импичмента Земана. Большинство членов Сената – политические противники Земана, а вот в Палате депутатов парламента преобладают его сторонники. Земан предположил, что взрывы могли быть подстроены для сокрытия недостачи хранившихся на складе боеприпасов. МИД заявил, чем грозит SWIFT отключение России 3 июня 2021, 17:16 Текст: Елена Мирошниченко

Отключение России от SWIFT грозит материальными убытками и имиджевыми потерями для самой системы SWIFT, заявил замглавы МИД России Александр Панкин. «В России очень много пользователей, канал SWIFT много используется для внутрироссийских платежей, для внешних, они завязаны на выплаты по задолженностям, по товарным потокам и так далее. То есть должен быть резон, чтобы такая драконовская мера была введена. Этот резон должен перевешивать те материальные убытки, неудобства, имиджевые потери для SWIFT, а SWIFT это кооператив», – сказал он в кулуарах ПМЭФ РИА «Новости». Панкин отметил, что система не монопольная, в разных странах существуют ее аналоги. Ранее предприниматель Олег Дерипаска призвал ввести цифровой рубль для независимости от SWIFT. Между тем в мае президент Владимир Путин на совещании с членами Совбеза обсудил обеспечение интересов России и безопасности финансовой системы стран на фоне разработки за границей национальных цифровых валют. Напомним, Европарламент внес пункт об отключении России от SWIFT в проект резолюции, еврочиновники также предлагают отказаться от российских поставок нефти и газа «в случае продолжения агрессии на Украине». Между тем позже глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не может отключить Россию от платежной системы SWIFT, поскольку это частная организация, а также заморозить строительство газопровода «Северный поток – 2», так как за этот проект тоже отвечают частные компании. До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в России есть база для создания аналога платежной системы SWIFT. В свою очередь директор Департамента международной информационной безопасности МИД Андрей Крутских заявил, что Запад вряд ли решится отключить Россию от платежной системы SWIFT. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем обернется отключение России от SWIFT. Версию о причастности России к взрывам во Врбетице раскритиковали в Чехии 3 июня 2021, 03:55

Фото: Dalibor Gluck/CTK/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Чешские СМИ со ссылкой на расследование местного аналитического агентства ЕXANPRO раскритиковали версию о том, что к взрывам во Врбетице якобы причастна Россия. Как пишет Parlamentni listy, Прага заявляла об электронном письме, в котором на территорию складов якобы просили допустить «российских агентов», но само это письмо так и не обнародовали, хотя копии паспортов «агентов» общественности показали. Эти копии удостоверений личности, «как предполагается, были получены из электронного письма». «Что такого странного и загадочного в этом письме, что оно не было опубликовано вместе с приложенными фотокопиями паспортов и перепиской?» – приводит РИА «Новости» текст заявления агентства. Причем сначала утверждалось, что письмо направили сами «офицеры разведки», а позднее «первоначальная версия была пересмотрена, и в конечном итоге электронное письмо якобы пришло от национальной гвардии Таджикистана». Как указывают специалисты ЕXANPRO, даже само письмо не доказывает присутствие «российских агентов». При этом аналитики полагают, что оно сфабриковано; не исключено, что его вообще не существует, а контрразведка Чехии «получила это скопированное изображение документов прикрытия от своего иностранного партнера, который является кукловодом чешской Службы безопасности и информации, а та, в свою очередь, направляет чешское правительство и его политику». Критике подверглись и СМИ, которые не требовали от властей публикации этого письма с запросом на вход в помещение складов боеприпасов во Врбетице. Напомним, отношения Москвы и Праги испортились после того, как Чехия обвинила спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. При этом немецкое издание World Economy, проанализировав версию чешских властей о якобы причастности российских спецслужб к взрывам, обратило внимание на признаки информационной атаки на Москву. Минобороны предупредило о начале новой холодной войны 3 июня 2021, 16:50

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Новая холодная война методично распространяется в мире, происходит разделение государств на «своих и чужих», заявил заместитель министра обороны России Александр Фомин. По его словам, наиболее серьезные вызовы и угрозы безопасности обуславливаются несколькими тенденциями, которые прослеживаются в мире в настоящее время, передает RT. «Во-первых, сегодня мы наблюдаем формирование нового миропорядка. Видим тенденцию втягивания стран в «новую холодную войну», разделения государств на «своих» и «чужих», притом что «чужие» однозначно определяются в доктринальных документах как противник», – рассказал Фомин. Он подчеркнул, что сложившаяся на данный момент система взаимоотношений между странами разрушается, новые виды вооружения и распространение противоборства на космос, а также киберпространство, ведут к изменению принципов ведения войны. Все это, как отмечает замминистра, будет обсуждаться в рамках Московской конференции по международной безопасности. На мероприятие, в частности, приглашены представители руководства НАТО. Ранее замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что в некоторых направлениях отношения России и Запада по напряженности превзошли времена холодной войны. Также глава МИД России Сергей Лавров назвал недопустимым насаждение Западом тоталитаризма в мировых делах. Между тем генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал любой ценой избежать новой холодной войны. Дерипаска: Россия получила десять лет стабильности после самоподрыва оппозиции 3 июня 2021, 16:41

Фото: Максим Блинов/РИА «Новости»

Текст: Вера Басилая

Российская оппозиция самоподорвала себя, и теперь можно заняться делом, а бедность в России могут победить только предприниматели, заявил миллиардер Олег Дерипаска на Петербургском международном форуме (ПМЭФ). «У нас сейчас практически десять лет стабильности. Оппозиция попыталась консолидироваться, вышла вперед, самоподорвала себя. Сейчас у нас никакой оппозиции нет, и, в принципе, можно заняться делом», – приводит Ura.ru слова бизнесмена. Также он считает, что бедность в России могут победить предприниматели, поэтому нужно их поддерживать и создавать условия для их работы. «Бедность – самый серьезный вопрос, потому что иначе все страдания с Конституцией, с новым договором, с санкциями – они бессмысленны. Если мы не сможем создать общество среднего достатка, причем, я подчеркиваю, для всех, следующие десятилетия так же будут бессмысленны в этом плане, как и предыдущие двадцать», – цитирует Дерипаску РИА «Новости». «Единственный, кто может этот вопрос решить, это предприниматели – нужно для нас создать условия», – подчеркнул бизнесмен. Двигателем перемен должны быть предприниматели, отметил он. «Государство может лучше поделить, честнее поделить, но бедность не смогут победить ни прокуроры, ни следователи – это фундаментальная вещь», – заключил он. Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2–5 июня в очном формате. Ранее председатель Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что добиться снижения уровня бедности вдвое можно раньше, чем к 2030 году, это может произойти в течение трех–четырех лет за счет адресности социальной поддержки малообеспеченным гражданам. Дания отозвала разрешение на прокладку газопровода-конкурента «Северного потока – 2» 3 июня 2021, 21:03

Фото: John Randeris/AP/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Апелляционный совет по вопросам окружающей среды и пищевых продуктов Дании отказал в выдаче разрешения на строительство газопровода Baltic Pipe, который должен был стать альтернативой «Северному потоку – 2», сообщается на сайте оператора транспортной системы королевства Energinet. «12 июля 2019 года датское управление по охране окружающей среды выдало экологическое разрешение на строительство Baltic Pipe. 31 мая 2021 года Апелляционный совет по вопросам окружающей среды и пищевых продуктов отказал в выдаче разрешения», – говорится в заявлении, передает РИА «Новости». Основанием для такого решения стало то, что агентство по охране окружающей среды недостаточно изучило вопрос о защите дикой природы при прокладке трубопровода. Теперь же придется приостановить строительство Baltic Pipe. Замдиректора и руководитель отдела строительных проектов Energinet Мариан Кааг, в свою очередь, заявила, что такой проект «не может не создавать неудобств» из-за своего масштаба. Газопровод Baltic Pipe между Данией и Польшей планировалось запустить в 2022 году, ранее оговаривалось, что его емкость составит не менее 5 млрд кубометров в год. Президент Польши Анджей Дуда официально провозгласил начало строительства Baltic Pipe 30 апреля нынешнего года, а ввести его в эксплуатацию планируется 1 октября 2022 года. Ранее германская природоохранная организация Deutsche Umwelthilfe обратилась в Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии с требованием приостановить строительство газопровода «Северный поток – 2» в водах Германии, пока не будет оценено влияние на окружающую среду. Ранее экологи организации Nabu подали иск против разрешения Федерального морского и гидрографического агентства (BSH) на строительство газопровода «Северный поток – 2». Глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст назвал нереалистичным срыв строительства «Северного потока – 2» из-за иска экологов организации Nabu, но не исключил, что рассмотрение жалобы приведет к замедлению темпов строительства газопровода. Против «Северного потока – 2», помимо Польши, активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и страны Балтии. По словам вице-премьера России Александра Новака, Москва надеется, что строительство «Северного потока – 2» будет завершено до конца 2021 года, осталось достроить около 100 километров. В России предупредили о попытках США остановить «Северный поток – 2» после завершения строительства 3 июня 2021, 11:38

Фото: Jens Büttner/Global Look Press

Текст: Дмитрий Зубарев

США могут предпринять попытки помешать сертификации газопровода «Северный поток – 2», когда строительство будет завершено, но Москва готова к любому развитию событий, заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов. «Смысл позиции США в том, что строительство остановить невозможно. Но за строительством наступает период сертификации, вот тут они могут какие-то еще палки в колеса вставить», – передает РИА «Новости» слова Чижова в кулуарах ПМЭФ. «Мы готовы ко всему. И «Северный поток – 2» сам по себе нужен Европе не меньше, чем нам. Как вы знаете, участниками этого проекта является не только наш Газпром, но и несколько крупных европейских энергетических компаний. Я уж не говорю о позиции правительства ФРГ», – добавил высокопоставленный дипломат. Белый дом признал невозможность помешать завершению строительства «Северного потока – 2». Вашингтон заявил, что в интересах Соединенных Штатов приостановить санкции против оператора проекта Nord Stream 2 AG, его главы и работников. При этом США решили ввести новые санкции против российских организаций и участвующих в строительстве судов. Названы страны-лидеры по инвестициям в Россию 3 июня 2021, 10:00

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

Германия в 2020 году заняла первое место по инвестициям в экономику России, второе место разделили между собой Китай и США, следует из ежегодного исследования международной компании EY «Инвестиционная привлекательность стран Европы за 2020 год», подготовленного к Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ). В документе указывается, что «в рейтинге стран, активно инвестирующих в российскую экономику, первое место, как и в 2019 году, заняла Германия, которая инвестировала в 26 проектов», передает РИА «Новости». Отмечается, «что половина германских инвестиций была направлена в агропродовольственный сектор, что говорит о растущей привлекательности и рентабельности этого направления». Второе место разделили между собой Китай и США, каждая страна вложила средства в 15 проектов. Более половины американских компаний, как и немецкий бизнес, инвестировали в агропродовольственный сектор. Китай продолжил тенденцию развития высокотехнологичных направлений: наибольшее количество китайских проектов в 2020 году было в сфере электроники, а годом ранее лидером китайских инвестиций стала отрасль программного обеспечения и ИТ-услуг. На третье место поднялась Италия, увеличив количество инвестиционных проектов в России с шести до 13. Страна «восстанавливает свои позиции одного из главных инвесторов в российскую экономику после резкого сокращения инвестиционных проектов в России в 2019 году». Отмечается, что «более половины итальянских инвестиций были связаны с производством машин и оборудования». Управляющий партнер EY по странам СНГ Александр Ивлев сообщил, что на четвертой строчке оказалась Франция. «Впервые не вошли в топ-стран Нидерланды, Южная Корея и Япония. Раньше они всегда входили в десятку крупнейших инвесторов в страну. Индия и Швеция попали в этот рейтинг», – добавил он. Также указывается, что в 2011 году Россия заняла 11-е место в списке 20 наиболее привлекательных для инвестиций стран Европы. На первой строчке расположилась Франция с 985 проектами с прямыми иностранными инвестициями (ПИИ), следом идут Великобритания (975) и Германия (930). В топ-10 также вошли Испания, Бельгия, Польша, Турция, Нидерланды, Ирландия и Португалия. «В 2020 году зарубежные инвесторы вложили средства в 141 проект на территории России», – отмечено в исследовании. По сравнению со 191 проектом в 2019-м количество прямых иностранных инвестиций сократилось на 26 процентов. Ивлев уточнил, что речь идет о новых проектах с открытием рабочих мест в России. «Неопределенность из-за COVID-19 стала причиной снижения иностранных инвестиций во всем мире: по оценкам UNCTAD, глобальные ПИИ сократились в 2020 году почти в два раза (на 42%) до уровня, который последний раз был в 1990-х годах. А санкционные и геополитические риски сыграли значительную роль именно для России: индекс геополитического риска страны в 2020 году составил 126 пунктов, что на 11% выше среднего уровня за предыдущие десять лет», – подчеркнули авторы. При этом доля инвесторов, которые предпочитают развивать уже существующий бизнес, продолжает расти: в 2020 году такие проекты составили 31% (44 проекта) от общего количества ПИИ, в 2019 году этот показатель был равен 23%. Напомним, Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. ЕС заявил о нарушениях безопасности при эксплуатации БелАЭС 3 июня 2021, 15:20

Фото: Rosatom/Global Look Press

Текст: Елизавета Булкина

Минск начал эксплуатацию Белорусской АЭС (БелАЭС) под Островцом, «не выполнив все рекомендации по безопасности, содержащиеся в отчете ЕС о стресс-тестах от 2018 года», говорится в заявлении еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон. В ЕК отметили, что белорусские власти должны обеспечить максимальную безопасность в эксплуатации АЭС, несмотря на то, что выдача лицензий на работу станции находится в ведомстве национальных властей. «Это тем более необходимо, учитывая ее близость к границе ЕС и столице Литвы – Вильнюсу», – цитирует заявление ЕК Deutsche Welle. В Брюсселе заявили, что эта ситуация «вызывает повышенную озабоченность в ЕС». Еврокомиссия настаивает на сохранении Минском контактов по вопросам ядерной безопасности «в условиях полной прозрачности, в том числе путем завершения экспертной оценки Островецкой АЭС Группой европейских регуляторов в сфере ядерной безопасности (ENSREG)». Официальная церемония запуска БелАЭС состоялась 7 ноября. Для станции выбран российский проект АЭС с реакторными установками ВВЭР-1200. Власти Вильнюса предупредили жителей города о начале работы Белорусской АЭС в Островце, призвав их запастись бесплатными таблетками йода. Советник президента Литвы Ярослав Неверовичюс заявлял, что Вильнюс постарается сделать все, что в его силах, чтобы остановить работу БелАЭС. Несмотря на это, с начала года Литва заплатила за электроэнергию с БелАЭС 16 млн евро. По мнению Литвы, БелАЭС построена с нарушениями международных требований в сфере ядерной энергетики. Сейм объявил станцию угрозой национальной безопасности и запретил покупку и экспортный пропуск через литовские сети ее электроэнергии. Украина хочет принять участие в переговорах по «Северному потоку – 2» между ФРГ и США 3 июня 2021, 17:12

Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Текст: Елена Мирошниченко

Киев обратился к правительству Германии с просьбой о участии своих представителей в переговорах между Берлином и Вашингтоном по «Северному потоку – 2», заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник изданию Welt. «Проект «Северный поток – 2» бьет Украину в самое сердце: с точки зрения экономики, но прежде всего с точки зрения политики безопасности. Поэтому призываем дать нам возможность быть за одним столом переговоров между США и Германией по этому опасному проекту и участвовать в обсуждении», – написал Мельник в Twitter. Он добавил, что соответствующая просьба была передана властям ФРГ в минувший вторник. По словам Мельника, если Вашингтон и Берлин достигнут соглашения «за счет Украины» – это обернется катастрофой, в том числе для взаимного доверия. «Мы должны сидеть за одним столом и иметь право голоса», – отметил посол. Мельник неоднократно делал скандальные заявления в адрес немецких политиков. Так, ранее он заявил, что Германия должна помочь «вернуть» Киеву Крым, поскольку она в ответе перед Украиной за «насилие национал-социалистов». На что депутат Бундестага Вальдемар Гердт заявил газете ВЗГЛЯД: «заявление украинского посла маразматично, немцам лучше подумать, как отблагодарить Россию за воссоединение Германии». Также Мельник обвинил Левую партию Германии в фальсификации истории из-за призыва заключить новый договор о дружбе с Россией, но не с другими экс-республиками СССР. Дипломат призвал пересмотреть это решение, пригрозив в противном случае пересмотром примирения Украины и Германии. Токио выразило протест России из-за задержания японского судна 3 июня 2021, 08:15 Текст: Дмитрий Зубарев

Правительство Японии заявило России протест в связи с задержанием рыболовецкой шхуны в Охотском море и считает подобный инцидент неприемлемым, заявил на пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров страны Кацунобу Като. «Российская сторона утверждает, что лов японским судном велся в российской эксклюзивной экономической зоне. Японская сторона настаивает, что промысел был в японской эксклюзивной экономической зоне. Мы считаем, что действия российской стороны неприемлемы, в связи с чем по дипломатическим каналам в Москве, Южно-Сахалинске и Токио был заявлен протест», – передает РИА «Новости» слова генсека японского правительства. Он также добавил, что Япония требует немедленного освобождения японского судна и находящихся на нем рыбаков. «Получено подтверждение, что проблем со здоровьем у экипажа судна не наблюдается. Они также обеспечены питьевой водой и продуктами питания», – подчеркнул Като. Ранее в ФСБ рассказали, что административное дело возбуждено в отношении капитана японского промыслового судна, задержанного у южных Курил. Напомним, в декабре 2019 года пять японских рыболовецких судов были задержаны у Курил российскими пограничниками. Белоруссия ввела ответные санкции против США 3 июня 2021, 18:05

Фото: REUTERS/Vasily Fedosenko

Текст: Елизавета Булкина

Минск объявил о введении против США ограничений в ответ на санкции против нескольких белорусских предприятий нефтехимического комплекса, сообщил пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз. Он заявил, что в четверг в министерство иностранных дел республики был вызван временный поверенный в делах США в Белоруссии, которому объявлено об ответных мерах. «В их числе сокращение дипломатического и административно-технического персонала американской дипмиссии, ужесточение визовых процедур, ограничение работы американских специалистов в Белоруссии на временной основе. Нами также отозвано решение о работе в Белоруссии Агентства США по международному развитию. Эти меры – точечные, они призваны послать четкий сигнал США о бесперспективности давления и принуждения в отношениях с Белоруссией», – приводятся слова Глаза на сайте белорусского ведомства. Пресс-секретарь подчеркнул, что Минск не настроен на эскалацию и готов «продолжать контакты с американской стороной на принципах равноправия и взаимного уважения». Напомним, с 3 июня США возобновили действие рестрикций в отношении компаний «Белорусский нефтяной торговый дом», «Белнефтехим» и ее американского филиала из-за произошедшего 23 мая инцидента с самолетом компании Ryanair. Пушков: Украине точно не нужна армия 3 июня 2021, 08:51

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Текст: Дмитрий Зубарев

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание президента Владимира Зеленского о негативных последствиях открытия «Северного потока – 2» для Украины. Сенатор выразил мнение, что урезание расходов на армию только пойдет Украине на пользу. «Украине будет лучше без войск. Прекратятся бомбардировки Донбасса. Перестанут умирать молодые украинцы. Исчезнут иллюзии, что Украина может вернуть Крым. И Киев не сможет втянуть НАТО в вооруженный конфликт с Россией. Украине точно не нужна армия», – написал Пушков в Twitter. В другой публикации в микроблоге он отметил бессмысленность жалоб Зеленского американцам, для которых более приоритетны отношения с Берлином, нежели с Киевом, который «все равно у США в кармане». Ранее Зеленский заявил, что достроенный российский трубопровод отключит страну от поставок газа. «Все это делается для того, чтобы следующего контракта у Украины не было», – сказал президент Украины. Роскосмос занялся спасением второго «Бурана» на Байконуре 3 июня 2021, 13:10 Текст: Евгения Шестак

Роскосмос разрабатывает безопасный способ извлечения космического корабля «Буран» из корпуса здания на космодроме Байконур, есть риск обрушения кровли, сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин. По его словам, объект взяли под круглосуточную охрану. «Надо будет как-то укреплять свод. Открывать двери. Когда двери будут открыты, главное – чтобы корпус не сложился. Чтобы его не постигла судьба первого «Бурана», – цитирует «Интерфакс» Рогозина. По его словам, госкорпорация взяла «Буран» на объекте космодрома под круглосуточную охрану. По его словам, недостроенный космический корабль и его макет «в свое время каким-то образом оказались в руках частного гражданина Казахстана». По данному факту ведется расследование. «Сейчас идет судебный процесс между правительством Казахстана и частным лицом. По нашим ощущениям, уйдет месяца три. За это время мы подготовим всю необходимую документацию. Когда правительство Казахстана станет владельцем, появится ясность, с кем вести переговоры. Дальше мы на заседании российско-казахстанской межправкомиссии по Байконуру будем обсуждать, может ли российская сторона выкупить (корабль)», – сказал Рогозин. Ранее источник в ракетно-космической отрасли рассказал, что граффити оказался разрисован хранящийся на Байконуре недостроенный корабль «Буран». Сообщалось, что ведомственная охрана Роскосмоса НТЦ «Охрана» возьмет под охрану монтажно-заправочный корпус космодрома Байконур, где хранится изрисованный вандалами «Буран».