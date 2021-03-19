США сделали ставку на хамство и бескомпромиссность

Вслед за скандалом в отношениях России и США последовал дипломатический конфуз на первых переговорах команды Байдена с китайской делегацией на высшем уровне. Попытка американцев говорить с позиции силы вызвала резкую реакцию представителей Поднебесной, а китайский дипломат был вынужден дать американским партнерам урок политического этикета. Почему Байден и его команда в отношениях с главными оппонентами перешли на хамство?

Китай обвинил США в неподобающем поведении во время встречи делегаций двух стран в Анкоридже, штат Аляска. С американской стороны делегацию возглавляли госсекретарь Энтони Блинкен и советник президента по нацбезопасности Джейк Салливан, с китайской – глава МИД КНР Ван И. Эти переговоры, закончившиеся скандалом, были дебютом администрации Джо Байдена на международной арене.

Встреча началась с резкой критики в адрес Китая со стороны Блинкена и Салливана. «Американская сторона во время вступительного слова резко вышла за лимит времени с безосновательными атаками и обвинениями в адрес внешней и внутренней политики Китая, провоцируя конфликт. Это не этика обращения с гостями, это также не соответствует дипломатическому протоколу. Китайская сторона резко ответила на это», – сообщил представитель китайской делегации.

Как сообщил ТАСС, китайские собеседники – Ван И и глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи – действительно не остались в долгу. Ян, в частности, выразил свое возмущение тем, что правительство США разговаривает с Китаем свысока. Он подчеркнул, что у Вашингтона на это нет никакого права, и порекомендовал строить политический диалог в равноправном тоне.

«Мы думаем, что вы будете соблюдать элементарный дипломатический этикет! Мы должны разъяснить нашу позицию прямо сейчас!» – заявил представитель правящей компартии. Он пригрозил, что если американская сторона будет начинать диалог с позиции силы, то «навредит своим же интересам».

«Если исходить из численности населения или существующих мировых тенденций, Запад не может представлять мнение всего мира, – напомнил Ян Цзечи главе Госдепа и советнику Байдена. – Американская сторона не представляет весь мир, она представляет только правительство Соединенных Штатов».

Как отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова, американская сторона сознательно старалась унизить партнеров. В Москве уже знают о таком стиле поведения американцев, указала Захарова. «Теперь всему миру Ян Цзечи показал, что и китайцы знают», – написала представитель МИД в Facebook, процитировав высказывание представителя КПК на переговорах в Анкоридже.

При начале беседы на высшем уровне китайцы демонстрировали миролюбивые намерения. Так, глава пекинской дипломатии Ван И заявил, что Китай и США должны остановить дальнейшее ухудшение двусторонних отношений. Еще в конце февраля Ван И заявил, что отношения Китая и Соединенных Штатов отклонились от нормального пути, так как «предыдущая администрация США, исходя из собственных политических интересов, в серьезной степени извратила путь Китая в будущее и политику в отношении него».

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Но в ответ в Белом доме заявили о намерении властей США строить отношения с Китаем «с позиции силы», а позже в американской администрации заявили о намерении потребовать от Китая на переговорах в Анкоридже «изменить курс» . Неудивительно, что Китай пригрозил Соединенным Штатам ответными мерами в случае продолжения санкционной войны, начатой Дональдом Трампом.

Руководитель Института Дальнего Востока РАН, профессор Высшей школы экономики Алексей Маслов отметил, что китайцы никогда раньше не обращали внимание на подобные выпады – американцы не первый раз отвечают очевидным хамством на визит делегации КНР. «Но, пожалуй, Китай впервые это сформулировал, потому что ему надоела абсолютно неконструктивная позиция США», – добавил эксперт.

«Соединенные Штаты перед переговорами не сняли ни одного обвинения в адрес Китая, в том числе экономические и касающиеся обвинений в нарушении прав человека. А Пекин на это надеялся», – пояснил Маслов.

Кроме того, переговоры начались с нарушения протокола, которого КНР привыкла жестко придерживаться. Для Китая протокол – крайне важный момент, подчеркнул собеседник.

«Я думаю, все это – начало другого Китая. Пекин меняет свою внешнюю политику на более жесткую. Он теперь будет показывать, что Китай – это не та страна, которая может терпеть обиды, а та, которая не просто хочет быть в русле американских предложений, но и предлагать свою центровку мира», – подытожил эксперт.

«Когда Джо Байден занял президентский пост, он объявил цель своей внешней политики – создания альянса, союза демократических государств, – напомнил газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар. – Поэтому теперь, как бы ни было рискованно для Америки «воевать» одновременно и с Китаем, и с Россией, и с Ираном, и с Северной Кореей,

Байден начинает крестовый поход против нелиберальных, по его мнению авторитарных стран и режимов».

По словам эксперта, эта линия проводится новой администраций так же жестко, как было в 1950-х годах в начале Холодной войны. «При Байдене Америка почувствовала себя абсолютно непогрешимой. Конечно, в современных условиях она ни с кем не будет воевать с помощью оружия, но зато легко может одержать победу в информационном противостоянии. Почти все ведущие СМИ или контролируются западными либеральными силами, или симпатизируют им, а значит, США могут с их помощью наращивать свой авторитет и изолировать противников. Байден делает на это главную ставку», – полагает собеседник.

Далеко не последнюю роль в этом играет американский истеблишмент, который четыре года президентства Трампа был «загнан в угол», отметил Рар. «Его фактическая победа над Трампом придали Америке чувство силы, мысли о том, что нужно скорее наверстать все упущенное, показать миру, что США превыше всего. Ведь для Байдена и американских элит многополярный мир и равное влияние Китая, России, Индии и других государств – это катастрофа, худший ночной кошмар», – заключил политолог.

«Новый президент США дает понять, что не пойдет на уступки даже там, где американский интерес требует компромисса», – заметил гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.

«После победы Байдена в американской политической дискуссии звучало мнение, что китайцы и русские будут испытывать его на прочность, а он, в свою очередь, не сможет реагировать на это так же жестко, как Дональд Трамп», – напомнил собеседник. Поэтому американская делегация и демонстрировала неуступчивость в Анкоридже.

При Байдене общий конфронтационный курс США относительно Китая сохраняется, а в некотором смысле даже усиливается, полагает гендиректор РСМД. Ведь у демократов, помимо традиционного набора претензий к Пекину, есть еще целый ряд вопросов, которые не очень интересовали бывшего президента – права человека в Гонконге, Синьцзяне и на Тибете, преследование религиозных меньшинств, отношение к диссидентам.

С другой стороны, ни одна из сторон не желает полноценной торговой войны, следовательно, по этим вопросам договоренности, скорее всего, будут достигнуты, считает эксперт. «Таким образом, конфронтация будет перемещаться в другие сферы: гонку современных технологий и вооружений, геополитическое соревнование в Восточной Азии, идеологическое противостояние», – предполагает Кортунов.

По мнению собеседника, риторика США относительно Китая отличается от их позиции по вопросам взаимоотношений с Россией.

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«С китайским лидером Си Цзиньпином в любом случае придется вести диалог, а вот с президентом России Владимиром Путиным Байден, по-видимому, не считает нужным договариваться, кроме как по теме контроля над вооружениями. Несмотря на то, что по отношению к Си используется менее агрессивная риторика, суть остается одной: надо всем доказать, что Байден ­– сильный президент, который будет последовательно отстаивать американские позиции», – указал эксперт.

На деле Соединенные Штаты показали себя не столько как сильного игрока, сколько как неадекватного и непредсказумого, полагает политолог Владимир Можегов. «Администрация США сейчас напоминает «сумасшедшего с бритвою в руке», которому срочно требуются санитары. В прошлом году Америка продемонстрировала миру погромы BLM, и скандальные выборы, сопровождавшиеся беспорядками, – заметил Можегов. – Те события, которые мы сейчас наблюдаем, повергают в шок весь мир, ведь некоторые правила дипломатии очень опасно преступать. Америка закусила удела, и никто не знает, куда ее несет. За этой страной нужно наблюдать с большой осторожностью».

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