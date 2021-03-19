Эксперт объяснил скандал на первых при Байдене переговорах США и Китая на высоком уровне

«Новый президент США дает понять, что не пойдет на уступки даже там, где американский интерес требует компромисса», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов, комментируя обвинения Китая в адрес Соединенных Штатов Америки в неподобающем поведении во время встречи делегаций двух стран в Анкоридже.

«После победы Байдена в американской политической дискуссии звучало мнение, что китайцы и русские будут испытывать его на прочность, а он, в свою очередь, не сможет реагировать на это так же жестко, как Трамп. Но теперь новый президент дает понять, что не пойдет на уступки даже там, где американский интерес требует компромисса», – объяснил гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

По мнению собеседника, встреча США и Китая на Аляске характерно продемонстрировала такую позицию демократической администрации. «С одной стороны, все понимают, что нужно договориться друг с другом хотя бы по вопросам торговли. Вероятно, какое-то торговое соглашение действительно будет подписано, но все же американская сторона постоянно делает акцент на том, что китайцам такой договор нужен больше, чем Америке. Это значит, что давление на Китай будет только усиливаться», – полагает эксперт.

Китай обвинил США в неподобающем поведении во время встречи делегаций двух стран в Анкоридже, штат Аляска. С американской стороны делегацию возглавляли госсекретарь Энтони Блинкен и советник президента по нацбезопасности Джейк Салливан, с китайской – глава МИД КНР Ван И.

«Американская сторона во время вступительного слова резко вышла за лимит времени с безосновательными атаками и обвинениями в адрес внешней и внутренней политики Китая, провоцируя конфликт. Это не этика обращения с гостями, это также не соответствует дипломатическому протоколу. Китайская сторона резко ответила на это», – сообщил представитель китайской делегации.

Риторика США относительно Китая отличается от их позиции по вопросам взаимоотношений с Россией, отметил Кортунов.

«С китайским лидером Си Цзиньпином в любом случае придется вести диалог, а вот с президентом России Владимиром Путиным Байден, по-видимому, не считает нужным договариваться, кроме как по теме контроля над вооружениями. Несмотря на то, что по отношению к Си используется менее агрессивная риторика, суть остается одной: надо всем доказать, что Байден ­– сильный президент, который будет последовательно отстаивать американские позиции», – указал собеседник.

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«Это значит, что общий конфронтационный курс США относительно Китая сохраняется, а в некотором смысле даже усиливается. Ведь у демократов, помимо традиционного набора претензий к Пекину, есть еще целый ряд вопросов, которые не очень интересовали бывшего президента – права человека в Гонконге, Синьцзяне и на Тибете, преследование религиозных меньшинств, отношение к диссидентам. В то же время ни одна из сторон не желает полноценной торговой войны, следовательно, по этим вопросам договоренности, скорее всего, будут достигнуты. Таким образом, конфронтация будет перемещаться в другие сферы: гонку современных технологий и вооружений, геополитическое соревнование в Восточной Азии, идеологическое противостояние», – заключил Кортунов.

Ранее министр иностранных дел, член Госсовета КНР Ван И на открытии китайско-американских переговоров высокого уровня в Анкоридже на Аляске заявил, что Китай и США должны остановить дальнейшее ухудшение двусторонних отношений.

Напомним, в среду Китай пригрозил США ответными мерами в случае введения новых американских санкций. В тот же день в американской администрации заявили о намерении потребовать от Китая на предстоящих переговорах в Анкоридже «изменить курс». В конце февраля глава МИД КНР Ван И заявил, что отношения Китая и США отклонились от нормального пути, так как «предыдущая администрация США, исходя из собственных политических интересов, в серьезной степени извратила путь Китая в будущее и политику в отношении него. В ответ в Белом доме заявили о намерении властей США строить отношения с Китаем «с позиции силы».

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