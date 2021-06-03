РФПИ подписал соглашение о производстве «Спутника V» в Бахрейне

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), суверенный фонд Бахрейна Mumtalakat и «Биннофарм Групп» подписали на ПМЭФ соглашение о строительстве предприятия по производству вакцины от коронавируса «Спутник V» в Бахрейне.

«РФПИ, Mumtalakat Holding Company и «Биннофарм Групп» (входит в АФК «Система») подписали соглашение для строительства в Королевстве Бахрейн предприятия по производству российской вакцины «Спутник V», продукция которого будет поставляться на рынки Ближнего Востока и Северной Африки», – сообщили в фонде.

В 2014 году РФПИ и Mumtalakat подписали соглашение о партнерстве для укрепления экономического и инвестиционного сотрудничества между Россией и Бахрейном. Mumtalakat автоматически соинвестирует с РФПИ во все проекты, при этом доходность соинвестиций превышает доходность мировых индексов.

«Совместно с Mumtalakat мы успешно реализуем программу совместных инвестиций, сотрудничество между нашими организациями носит долгий и плодотворный характер. Рады расширить наше партнерство для создания предприятия в Бахрейне по производству «Спутника V» – первой в мире зарегистрированной вакцины против коронавируса», – заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Он напомнил, что «Спутник V» в феврале был включен в национальный портфель вакцин Бахрейна и успешно используется для защиты населения от коронавируса. «Локализация производства позволит увеличить наши возможности по международному выпуску препарата и помочь другим странам региона предотвратить распространение коронавируса», – подчеркнул глава РФПИ.

Ранее власти Бахрейна одобрили экстренное применение российской вакцины против коронавируса «Спутник лайт».

До этого посол Бахрейна в Москве Ахмад ас-Саати заявлял о крайне высоком спросе на российскую вакцину против коронавируса «Спутник V», «несмотря на наличие других вариантов – китайской, американской, английской вакцин». Он объяснял причину спроса высокой эффективностью российского препарата. В феврале Бахрейн стал 24-й страной, одобрившей применение вакцины «Спутник V» в рамках ускоренной процедуры.