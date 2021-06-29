Участника нападения на школу в Чечне экстрадировали из Бельгии в Россию

Из Бельгии в Россию экстрадировали участника вооруженного нападения на школу в Чечне в 1996 году, сообщила пресс-служба российской Генпрокуратуры.

«По требованию Генеральной прокуратуры Российской Федерации компетентные органы Королевства Бельгии экстрадировали в Россию Али Оздамирова. Он обвиняется в совершении преступлений... бандитизм и разбой», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Следователи считают, что Оздамиров в 1996 году работал военным руководителем в школе № 2 в поселке Гелдагон Курчалоевского района Чечни. Он создал банду для кражи денег, предназначавшихся на выплаты стипендий и зарплат. Бандиты были вооружены АК-74 и АКМ.

«24 апреля 1996 года участники банды совершили вооруженное нападение на образовательное учреждение, открыв в здании беспорядочную стрельбу. Ворвавшись в кабинет директора, где кроме него находились еще семь сотрудников, бандиты завладели пакетом с бюджетными деньгами в размере 40 млн 600 тыс. неденоминированных рублей. В ходе перестрелки директор погиб, еще один работник школы получил ранения», – указали в прокуратуре.

После нападения бандиты скрылись.

Оздамиров с сообщниками пробрались в школу ночью перед поступлением финансов в кассу, утром открыли там беспорядочную стрельбу, передает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк. Позднее несколько участников нападения задержали, их приговорили к длительным срокам лишения свободы.

«Также компетентными органами Бельгии удовлетворен еще один запрос Генеральной прокуратуры РФ о выдаче для привлечения к уголовной ответственности Екатерины Холодковой за незаконные организацию и проведение азартных игр, а также участие в преступном сообществе (преступной организации)», – добавили в надзорном ведомстве.

Холодкова, по версии следствия, с августа 2015-го по август 2019 года с сообщниками организовывала и проводила азартные игры, используя игровое оборудование вне положенной зоны. На этом они заработали более 21 млн рублей.

Оба фигуранта скрывались за границей, они были заочно арестованы и объявлены в международный розыск. Их задержали в Бельгии. «В сопровождении спецконвоя Али Оздамиров и Екатерина Холодкова будут доставлены в Москву», – заключили в ведомстве.

В апреле из Испании в Россию экстрадировали обвиняемого в мошенничестве. Следствие считает, что в 2017 году он с сообщниками похитил более 7 млн рублей.