Работавшая в Ухане вирусолог не исключила лабораторное происхождение COVID-19

Вирусолог Даниэль Андерсон, которая до ноября 2019 года работала в лаборатории института вирусологии в китайском Ухане, в интервью агентству Bloomberg заявила, что считает происхождение коронавируса природным, но не исключает теорию, согласно которой SARS-CoV-2 якобы распространился из лаборатории в Ухане.

«Я не настолько наивна, чтобы сказать, что полностью списываю этот вариант со счетов», – призналась Андерсон, говоря о версии происхождения вируса в лаборатории.

В то же время вирусолог не удивлена, что исследователям еще не удалось найти точный источник распространения SARS-CoV-2, поскольку ранее для определения природного возбудителя атипичной пневмонии потребовалось почти десять лет, передает РИА «Новости».

Андерсон также напомнила, что коронавирус SARS-CoV-1, который привел к вспышке тяжелого острого респираторного синдрома в 2002-2004 годах, несколько раз покидал защищенные зоны.

При этом она убеждена, что вирус не был создан специально для заражения людей и намеренно выпущен из лаборатории. Она допустила сценарий, при котором ученый мог неосознанно заразиться в ходе работы по усилению вируса, а затем непреднамеренно заразить других. Однако Андерсон оценила вероятность этого как чрезвычайно незначительную.

В последнее время вновь появились публикации СМИ и заявления западных стран о возможном лабораторном происхождении вируса. Белый дом распространил релиз, согласно которому версия распространения коронавируса из-за аварии в научной лаборатории пока не исключается. Американские ученые также допустили возможность распространения COVID-19 из научного центра в Китае. При этом Пекин сравнил утверждения о появлении коронавируса в лаборатории Китая с заявлениями о наличии оружия массового уничтожения в Ираке.