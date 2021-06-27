Гинцбург назвал необходимый срок для изменения вакцины при мутации COVID

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27 июня, воскресенье  |  Последнее обновление — 15:33  |  vz.ru
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Санкции ЕС против Белоруссии сблизят Минск с Москвой

Европа впервые вводит экономические санкции против Белоруссии Karolis Kavolelis/Reuters
Евросоюз впервые ввел секторальные санкции против Белоруссии. Основной удар европейцы пытаются нанести по поступлениям валюты в республику от экспорта двух главных товаров – калийных удобрений и нефтепродуктов. Речь может идти о потере Белоруссией 1,2 млрд долларов. Однако у Минска есть множество вариантов для обхода санкций. Правда, большинство из них требует участия России.  Подробности...
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Пандемия вмешалась в ход выборов в Госдуму

Система видеофиксации и наблюдатели защитят трехдневное голосование от подтасовок Юрий Смитюк/ТАСС
Старт думской кампании почти совпал с новой волной ковида в России. Однако это вряд ли приведет к падению явки избирателей на сентябрьских выборах. Пример Южной Кореи, Канады и других стран, проводивших выборы на фоне пандемии, говорит о том, что явка может быть даже выше, чем в обычные годы. По мнению экспертов, достичь такого результата помогли новые практики голосования. Подробности...
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Как в Крыму спасались от большой воды

Ялта. Идет разбор завалов после потопа Юрий Васильев/ВЗГЛЯД
Наводнение в Керчи, Ялте и других городах Крыма стало крупнейшим природным испытанием для полуострова с момента воссоединения с Россией. Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД побывал в зоне чрезвычайной ситуации, чтобы выяснить, кто и как помогает жителям пострадавших районов. Подробности...
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Список самых влиятельных женщин стал позором Украины

Елена Зеленская, Кристина Квин, Ирина Венедиктова president.gov.ua/ru,
facebook.com/pgo.gov.ua,
facebook.com/usdos.ukraine
На Украине составлен рейтинг «самых влиятельных женщин», ведущие позиции которого заняли такие разные люди, как Юлия Тимошенко, Елена Зеленская и Екатерина Павленко, представлявшая страну на «Евровидении». Самое смешное, что первое и пятое место отданы англосаксонским дипломатам, что заставляет вспомнить о судьбе олигарха Коломойского и о том, что Украина – криптоколония. Подробности...
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Крушение L-410 в Кузбассе вызывает вопросы

Самолет L-410 зарекомендовал себя надежной машиной, поэтому причины крушения установит только следствие Данил Айкин/ТАСС
В Кемеровской области разбился учебный самолет L-410 со спортсменами-парашютистами. По предварительным данным, погибли четыре человека. По одной из версий, после отказа правого двигателя самолет решил вернуться на аэродром, но задел деревья и рухнул. Машина недавно прошла техобслуживание, а двухмоторная компоновка предполагает, что самолет может сесть даже на одном двигателе. Почему этого не произошло? Подробности...
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Война за спиной

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
– Вернулся, сынок? Кивнул ей, ответил: «Вернулся, мать». Она меня перекрестила, и я бодро пошел дальше. Никакие фильмы, никакие политинформации или встречи с ветеранами, ничто не сравнится с таким. Подробности...

Американская идеология основана на сказках

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Простодушный американский президент продолжает нас учить основам своей американской декларации, словно это какое-то откровение. Не надо. Это не истина в последней инстанции. Это вообще никакая не истина. Подробности...
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Ваш естественный иммунитет не может защитить даже от кариеса

Александр Баунов
Александр Баунов, главный редактор Carnegie.ru
Естественный иммунитет рассчитан не на вас, а на популяцию, чтобы, например, личности с самыми невинными хроническими болезнями и отклонениями побыстрее подохли или достались хищникам и не передали свои недостатки потомству. Подробности...
Обсуждение: 96 комментариев
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Лукашенко разоряют

Правила войны с Россией для украинца

Кого в России чаще обманывают

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Москвичи спасаются от аномальной жары

В четверг в Москве был побит температурный рекорд 1948 года (33,5 градуса), столбики термометров достигли отметки 33,8 градуса. Аномальная жара продлится как минимум до конца недели. Москвичи спасаются от солнца в парках и скверах, купаются в фонтанах или просто загорают на скамейках
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В Крыму из-за сильных ливней введен режим ЧС

В Крыму выпало полторы месячные нормы осадков из-за мощных ливней. На востоке Крыма, особенно в районе Керчи, оказались подтоплены почти 300 домовладений, больше сотни людей эвакуированы. На территории всего полуострова ввели режим ЧС
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Переговоры лидеров России и США в Женеве

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден встретились на вилле Ла Гранж в Женеве. У входа на виллу лидеры обменялись улыбками и рукопожатием. Это первый российско-американский саммит с лета 2018 года, когда Путин встречался с Дональдом Трампом в Хельсинки
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
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Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Что вас больше мотивирует сделать прививку от COVID?
  • Вспышка заболеваемости

  • Невозможность посещать кафе и рестораны

  • Невозможность поехать на российские курорты

  • Требование работодателя привиться
Как вы отнесетесь к появлению представителя ЛГБТ в сборной России по футболу?
  • Положительно

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  • Будет зависеть от его результатов
Как изменилось отношение к риску заболеть коронавирусом за период пандемии в вашем окружении?
  • Тревожность усилилась

  • Тревожность ослабла

  • Стабильно высокая тревожность

  • Стабильно низкая тревожность
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Чешский премьер заявил о нехороших для Чехии версиях взрывов во Врбетице
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    Гинцбург назвал необходимый срок для изменения вакцины при мутации COVID

    27 июня 2021, 15:26

    Текст: Елена Мирошниченко

    На создание новой вакцины от коронавируса, если существующие препараты не смогут обеспечивать достаточное количество антител против новых штаммов вируса, понадобится неделя, рассказал в интервью телеканалу «Россия-1» директор НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Гинцбург.

    «Если появится штамм новый с резко измененной последовательностью в тех областях S-белка, который связывается с нашими рецепторами, то, скорее всего, необходимо будет задействовать новые вакцинные варианты», – приводит его слова РИА «Новости», он также отметил, что после регистрации векторной технологии необходимые препараты будете создаваться в течение недели.

    Гинцбург напомнил, что имеющиеся российские вакцины эффективны против индийского штамма коронавируса.

    Ранее гендиректор государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов заявил, что в России обнаружили более 16 тыс. потенциальных мутаций коронавируса. Он подчеркнул, что вакцина «ЭпиВакКорона» эффективна против всех опасных штаммов.


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    Ученые выяснили, когда впервые произошла вспышка коронавируса
       26 июня 2021, 17:41
    Фото: DAVID CROSLING/EPA/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    Эпидемия коронавируса, похожая на пандемию COVID-19, возникла более 20 тыс. лет назад в Восточной Азии, заявила группа ученых, результаты исследования которых публикует журнал Current Biology.

    Свидетельства вспышки заражений коронавирусом обнаружили в генетическом наборе древнего населения Восточной Азии, то есть нынешних Китая, Японии, Монголии, КНДР, Южной Кореи и Тайваня. В исследовании принимали участие специалисты из Университета Квинсленда, Аделаиды, Калифорнийского университета в Сан-Франциско и Университета штата Аризона. Команда экспертов изучила геномы более 2500 современных людей из 26 популяций по всему миру, передает РИА «Новости».

    Им удалось установить роль вазоактивного интестинального пептида (ВИП) – белка, который имеется во многих органах и взаимодействует с вирусами, попадающими в организм.

    «За миллионы лет эволюции человека естественный отбор привел к выделению нескольких вариантов генов, которые кодируют ВИП. Это происходит в три раза быстрее, чем для других классов генов», – сказано в исследовании.

    Таким образом, ученые выявили признаки адаптации в 42 различных генах, кодирующих ВИП.

    «Мы обнаружили, что эти гены в основном активны в легких – органе, который больше всего страдает при поражении коронавирусом, и установили, они напрямую взаимодействуют с вирусом, лежащим в основе пандемии COVID-19», – рассказал ведущий автор исследования Яссин Суилми из Школы биологических наук Университета Аделаиды.

    В России за время пандемии COVID-19 5 430 753 человека заразились коронавирусом, из которых 4 943 986 человек выздоровели, а умерли – 132 683.

    Между тем, американские ученые допустили возможность распространения COVID-19 из научного центра в Китае. При этом Пекин сравнил утверждения о появлении коронавируса в лаборатории Китая с заявлениями о наличии оружия массового уничтожения в Ираке.

    Коментарии (33)
    Слуцкая возмутилась проведением «Алых парусов» в Петербурге

    27 июня 2021, 04:45

    Текст: Антон Антонов

    Двукратный призер Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая раскритиковала проведение праздника выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге.

    «А что, Питер – какой-то особенный город без ковида? Вы это видели? Пока у нас вводят QR-коды на посещение чего угодно, призывают вакцинироваться, отменяют все массовые мероприятия, включая выпускные – в Санкт-Петербурге проводятся «Алые паруса»!» – заявила она в Instagram.

    Слуцкая заявила, что «не понимает, как так». По ее словам, заверения в том, что на празднике «соблюдали санитарные меры», не соответствуют действительности – «на видео этого не видно совсем». «Как так-то?» – заявила она.

    Напомним, в Санкт-Петербурге состоялся праздник выпускников «Алые паруса». На нем присутствовали только выпускники Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также сопровождающие их учителя. У участников измеряли температуру и проверяли наличие защитных масок.

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    Коментарии (21)
    Обязательная вакцинация от COVID-19 вводится в Брянской области

    26 июня 2021, 17:52

    Текст: Вера Басилая

    Обязательная вакцинация из-за роста заболеваемости COVID-19 введена в Брянской области для работников здравоохранения, соцзащиты, торговли, банков общественного питания и других групп населения.

    «На территории Брянской области продолжается рост заболеваемости COVID-19. Для противодействия дальнейшему распространению коронавирусной инфекции Постановлением Главного санитарного врача №4 от 26.06.2021 вводится обязательное вакцинирование граждан», – передает РИА «Новости» со ссылкой на оперативный штаб.

    Уточняется, что постановление касается жителей области, занятых в торговле, в сфере общественного питания, отделениях финансовых организаций и почтовой связи; многофункциональных центрах, общественном транспорте; образовании, здравоохранении соцзащите.

    Так же оно касается работающих в сфере ЖКХ и энергетики, сфере культуры и досуга, массового спорта.

    Отмечается, что привиться должны также государственные и муниципальные служащие, работники органов власти Брянской области и подведомственных организаций.

    Добавляется, что вакцинироваться можно в 33 медицинских организациях, где развернуты 66 прививочных пунктов. Они работают с 8.00 до 20.00. Ежедневно с 12.00 до 19.00 открыты прививочные пункты в торговых центрах «БУМ-Сити» и «Аэропарк», говорится в сообщении.

    Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что с понедельника еще в восьми регионах России для некоторых групп населения будет введена обязательная вакцинация.

    Напомним, на июнь 2021 года постановления о вакцинации приняты более чем в 10 регионах страны. В них для тех сотрудников, которые указаны в постановлении, вакцинация становится обязательной. Процент работников, которые должны быть привиты для предотвращения дальнейшей угрозы распространения коронавируса, устанавливает также главный санитарный врач в субъекте. При этом положения об обязательной вакцинации не распространяются на тех, у кого есть противопоказания к вакцинации.

    Коментарии (18)
    В Москве второй раз за неделю покусали полицейского

    27 июня 2021, 01:59

    Текст: Антон Антонов

    Женщина, которую задержали за отказ соблюдения санитарных требований в столичном МФЦ, укусила полицейского, сообщает главк МВД по Москве.

    Как сообщается на сайте главка, в пятницу полицию вызвали в многофункциональный центр. Сообщалось, что в центре женщина «на просьбу работников учреждения о соблюдении требований санитарно-эпидемиологического режима не реагирует, ведет себя неадекватно».

    По отношению к прибывшим полицейским женщина «начала вести себя агрессивно, кричала, несколько раз ударила по ноге сотрудника полиции и укусила второго правоохранителя». Ее доставили в отдел, составлены административные протоколы. Материалы «по применению насилия в отношении сотрудников переданы в органы следствия для принятия процессуального решения», говорится в сообщении.

    24 июня сообщалось, что в Москве на Зубовском бульваре произошел конфликт между мужчинами, в результате один из его участников укусил прибывшего на место полицейского.

    Коментарии (26)
    В Роспотребнадзоре оценили опасность штамма «дельта плюс»
       27 июня 2021, 09:35
    Фото: Евгений Одиноков/РИА Новсти
    Текст: Евгения Шестак

    Об индийском штамме коронавируса «дельта плюс» известно лишь то, что он более заразен, чем оригинал, однако говорить об его уровне опасности пока сложно, сообщила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

    «Сказать, насколько опасен индийский штамм, пока сложно. В настоящее время ясно только, что он более заразный. Один заболевший в Индии, например, мог заразить шестерых», – цитирует ТАСС специалиста.

    По ее словам, резкие подъемы заболеваемости коронавирусной инфекцией в России могут возникнуть именно из-за этого при несоблюдении противоэпидемических мер. Она уточнила, что расслабляться сейчас нельзя и следует как можно скорее вакцинироваться от COVID-19.

    Ранее официальный представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович заявила, что штамм коронавируса «дельта плюс» поражает «очень много клеток». Она рассказала, что им можно заразиться, даже если просто пройти мимо инфицированного без маски. Она также отметила, что вакцинация от коронавируса может проводиться при любом уровне антител, прививка не может нанести какой-то вред из-за их наличия.

    Коментарии (5)
    Первая европейская страна сняла все ограничения по коронавирусу

    26 июня 2021, 20:09

    Текст: Алексей Дегтярев

    Исландия объявила о снятии всех внутренних ограничений по борьбе с распространением коронавируса в стране, сообщило исландское правительство.

    «Мы возвращаемся к комфортной жизни общества и к тому распорядку, к которому мы так стремились», – цитирует министра здравоохранения Свандис Сваварсдоттир РИА «Новости».

    Ограничения были введены в марте 2020 года, на данный момент 87% взрослого населения получили минимум одну дозу вакцины, порядка 60% привиты полностью.

    В стране отменили социальную дистанцию, масочный режим и ограничения на массовые собрания.

    Коментарии (6)
    Вирусолог назвал безопасный для прививки беременным триместр

    26 июня 2021, 17:09

    Текст: Вера Басилая

    Прививку от коронавируса можно сделать уже со второго триместра беременности, никакого вреда не будет, заявил сотрудник Института имени Гамалеи доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн.

    По его словам, в данный момент учеными во всем мире накоплен достаточный опыт, чтобы принимать такие решения.

    «Сейчас уже провакцинированы порядка 20 миллионов человек в России, а в мире – это порядка 2,5 млрд. Так что сейчас большой опыт уже накоплен. Никто не заинтересован в том, чтобы взять какую-то группу людей, вакцинировать ее и получить тяжелые осложнения. Я думаю, что прививать, наверное, будут со второго триместра беременности. В первом триместре обычно не прививают. Я думаю, что никакого вреда не будет. Это проверено», – приводит «Ридус» слова Альтштейна.

    Вирусолог считает, что решение разрешить беременным прививаться связано со стремлением властей увеличить охват населения массовой вакцинацией.

    «Да, конечно, стараются прививать как можно больше людей. Те побочки, которые вакцина дает, ни в какое сравнение не идут с тяжелой инфекцией. Вакцина защищает от смерти, и это очень важно», – подчеркнул он.

    Ранее стало известно, что беременным разрешили прививаться «Спутником V».  В конце мая министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что получены данные о безопасности «Спутника V» для беременных, клинические исследования применения вакцины среди детей займут до четырех месяцев, протоколы исследования уже разработаны.

    Коментарии (3)
    В России выявили 20,5 тыс. случаев коронавируса за сутки
       27 июня 2021, 11:33
    Фото: Илья Питалев/РИА Новости
    Текст: Елена Мирошниченко

    За минувшие сутки в России выявлено 20 538 случаев коронавируса, всего в стране зафиксировано 5,4 млн случаев COVID-19, сообщил оперштаб по борьбе с инфекцией.

    Выписано по выздоровлению 12 728 человек, скончались – 599 пациентов с коронавирусом, сообщает портал стопкоронавирус.рф.

    В Москве зафиксировано 6723 случая коронавируса, в Московской области – 2608, в Санкт-Петербурге – 1298.

    Накануне в России было выявлено 21 665 новых случаев коронавируса, таким образом, число новых случаев инфекции за сутки снизилось на 1127.

    Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

    Коментарии (5)
    Кормящим матерям рекомендовали не использовать «Спутник V»
       27 июня 2021, 03:30
    Фото: Oleksiy Maksymenko/
    imageBROKER/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Матерям в период грудного вскармливания ребенка противопоказано использование вакцины против коронавируса «Спутник V», говорится в обновленной инструкции к препарату.

    Как поясняется в инструкции, «клинические данные по применению препарата у женщин, кормящих грудью, отсутствуют». В связи с этим нельзя «исключить риск для новорожденных/младенцев, находящихся в грудном вскармливании», передает ТАСС.

    В инструкции также сообщается, что нет «опыта клинического применения препарата при беременности». Однако при «изучении репродуктивной токсичности на животных не установлено отрицательного влияния». В связи с этим «Спутник V» при беременности рекомендуют использовать «только в тех случаях, когда ожидаемая польза матери превышает потенциальный риск для плода».

    Напомним, эксперты рекомендовали разрешить беременным прививаться «Спутником V». Сотрудник Института имени Гамалеи доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн сообщил, что прививку от коронавируса можно сделать уже со второго триместра беременности.

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    Коментарии (4)
    Собянин сообщил о достаточном количестве вакцин в Москве
       26 июня 2021, 22:27
    Фото: Kremlin Pool/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    В Москве не наблюдается нехватки вакцин от коронавируса, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    «Вакцины хватает. Спасибо министерству здравоохранения, своевременно поставляют вакцину в Москву», – сказал он, сообщив, что открыты «дополнительные пункты вакцинации в большом объеме – и в парках, и в поликлиниках, и в торговых центрах». Он подчеркнул, что «проблем ни с записью, ни с вакцинацией в Москве на данный момент нет».

    При этом «количество людей, которые записываются на вакцинацию, кратно увеличилось». Так, «вчера записались 86 тыс. человек», сказал Собянин, пояснив, что «вот этот объем как раз и требуется, чтобы в течение месяца добавить еще около 2 млн человек, которые сделали вакцинацию». «Это будет огромный шаг к тому, чтобы снижать заболеваемость и уходить из ограничений», – приводит слова мэра РИА «Новости» со ссылкой на канал «Россия 1».

    За сутки в Москве с коронавирусом госпитализируют около 2 тыс. человек. «И это только госпитализируем, а сколько человек приезжают, чтобы просто осмотреть больного, привезти его в КТ-центр. Вся эта история создает огромное напряжение для медицинской системы», – заявил Собянин, отметив, что система справляется.

    Он сообщил, что «мобилизовали 20 тыс. коек, сегодня занято чуть больше 14, приближается к 15 тыс., большой объем». Всего в системе здравоохранения Москвы на экстренную и плановую помощь работают 35 тыс. коек. «А тут целых 20 тыс. созданы только для ковида, по сути дела, удвоилась нагрузка», – сказал он.

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    Глава города подчеркнул, что в условиях COVID-19 удвоилась нагрузка на системы скорой помощи, поликлинического звена, стационарного; все они работают с серьезным напряжением. «По сути дела, еще одно здравоохранение параллельно создано для борьбы с ковидом. Там уже вопрос даже не в койках больничных, не в кислороде и не в ИВЛ. Там главное – люди, которые там должны работать: врачи, медсестры и так далее», – приводит его слова ТАСС.

    Напомним, Собянин заявил, что Москва заново переживает пандемию. коронавируса. Он подписал указ, согласно которому работодатели должны с 28 июня перевести не менее 30% работников на дистанционный режим работы.

    Также Собянин подписал указ, согласно которому посещение кафе и ресторанов в Москве с 28 июня возможно только для посетителей, которые переболели коронавирусом, имеют отрицательный тест или сделали прививку. Также с 22 июня вводится временный запрет на проведение массовых мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек. 

    При этом летние кафе и веранды в Москве можно будет посещать без QR-кода с 24 июня по 11 июля. На продуктовые магазины и аптеки в Москве система QR-кодов распространяться не будет.

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    Коментарии (3)
    Вспышку коронавируса зарегистрировали в детском лагере в Туве

    26 июня 2021, 19:32

    Текст: Алексей Дегтярев

    В детском лагере «Байлак» в Туве зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции, заболевание выявили как у сотрудников учреждения, так и у детей, сообщили в региональном миздраве.

    «После сдачи анализов у 66 детей и у восьми сотрудников оказался положительный тест ПЦР. Дети и персонал с положительными результатами анализа будут размещены в аграрном лицее для дальнейшего медицинского сопровождения. Остальные дети и сотрудники лагеря, которые имеют отрицательные результаты анализа, будут размещены в общежитии строительного техникума», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.

    Роспотребнадзор приступил к эпидемиологическому расследованию, установлено, что лагерь работал с наполняемостью на 75%, в нем находились 174 ребенок и 33 сотрудника.

    Всех сотрудников перед сезоном проверили на коронавирус. Первый случай выявили 24 июня.

    Всего в республие зафиксировано 16,2 тыс. подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом, 210 человек умерло.

    Ранее сообщалось, что у 12 проводивших отдых в Международном детском центре «Артек» детей выявили коронавирус, они переносят его в легкой форме, их и еще несколько десятков детей поместили в обсерватор.

    Коментарии (1)
    СК начал проверку по факту вспышки COVID в детском лагере в Туве

    27 июня 2021, 10:26

    Текст: Елена Мирошниченко

    Следственный комитет приступил к проверке по факту вспышки COVID-19 в детском лагере в Туве, где заболели 66 детей, сообщается на сайте ведомства по региону.

    «По данному факту следственными органами СК Росии по Республике Тыва организовано проведение процессуальной проверки на наличие признаков преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей», – говорится в сообщении на сайте СК.

    Следствие установило, что всего в лагере находились 174 ребенка и 33 работника, активное заболевание было выявлено у 66 детей и восьми сотрудников. Проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление соблюдения работниками лагеря антиковидных мер, требований Роспотребнадзора по недопущению распространения COVID-19, а также на предмет фальсификации справок об отсутствии заболевания. Следствием будут установлены причины и условия, способствовавшие возникновению и распространению заболевания в детском лагере. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

    Ранее сообщалось, что в детском лагере «Байлак» в Туве зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции, заболевание выявили как у сотрудников учреждения, так и у детей.

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    Путин поручил кабмину доложить об обеспечении вакцинацией иностранцев в России
       27 июня 2021, 13:15
    Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
    Текст: Елена Мирошниченко

    Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 30 июня доложить о мерах по обеспечению вакцинацией на возмездной основе иностранцев, находящихся на территории России.

    «Правительству Российской Федерации: обеспечить для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19) возможность вакцинации на возмездной основе иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, предусмотрев при этом соблюдение санитарно-эпидемиологических требований», – говорится в тексте поручений по итогу ПМЭФ, опубликованном на сайте Кремля.

    Ранее сообщалось, что российское правительство прорабатывает поручение президента Владимира Путина по вакцинации иностранных граждан от коронавируса, в первую очередь будут рассмотрены вопросы вакцинации трудовых мигрантов и иностранцев, которые уже находятся в России.

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    В Республике Алтай ввели обязательную вакцинацию от COVID для отдельных категорий

    27 июня 2021, 12:52

    Текст: Елена Мирошниченко

    В Республике Алтай для силовиков, работников сферы образования, здравоохранения, торговли и сферы услуг, а также других отраслей группы риска введена обязательная вакцинация от коронавируса, сообщает территориальное управление Роспотребнадзора.

    «Постановляю: обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) следующим категориям (группам) граждан, подлежащих обязательной вакцинации: ...», – цитирует распоряжение главного санврача республики РИА «Новости». Обязательная вакцинация введена для работающих в сфере торговли, общественного питания, туристических и медицинских услуг, салонах красоты, сфере транспорта и других сферах, связанных с непосредственной работой с людьми. Также вакцинироваться должны сотрудники правоохранительных органов и госслужащие.

    Уточняется, что эпидемическая ситуация по коронавирусу на территории региона расценивается как неблагополучная. За неделю заболеваемость выросла в 4,5 раза.

    Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что с понедельника еще в восьми регионах России для некоторых групп населения будет введена обязательная вакцинация.

    Напомним, на июнь 2021 года постановления о вакцинации приняты более чем в 10 регионах страны. В них для тех сотрудников, которые указаны в постановлении, вакцинация становится обязательной. Процент работников, которые должны быть привиты для предотвращения дальнейшей угрозы распространения коронавируса, устанавливает также главный санитарный врач в субъекте. При этом положения об обязательной вакцинации не распространяются на тех, у кого есть противопоказания к вакцинации.

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    В Иордании мужчина умер через 10 минут после прививки AstraZeneca

    27 июня 2021, 14:46

    Текст: Елена Мирошниченко

    В Иордании сразу после вакцинации от коронавируса препаратом компании AstraZeneca умер пожилой мужчина, сообщает иорданское государственное агентство Petra.

    Как сообщает агентство, через 10 минут после прививки второй дозой вакцины 66-летний мужчина потерял сознание, врачи не смогли его спасти. Отмечается, что первая прививка ему была сделана 4 апреля, сообщение агентства приводит РИА «Новости».

    Министр здравоохранения Иордании Фирас аль-Хавари заявил, что мужчина страдал от хронических заболеваний, но после первой прививки у него не было зафиксировано осложнений, причина смерти устанавливается.

    Ранее сообщалось, что испанский военнослужащий 35-летний Франсиско Перес скончался от тромбоза после прививки AstraZeneca.

    В апреле Европейский фармрегулятор признал связь вакцины от COVID-19 AstraZeneca с тромбообразованием. Некоторые страны ЕС приостановили вакцинацию данным препаратом из-за регистрируемых тромбоэмболических осложнений у привитых. Европейский регулятор проводит расследование инцидентов, но пока считает возможным продолжать вакцинацию.

    Между тем AstraZeneca объявила о смене названия на Vaxzevria на фоне появившихся сообщений об обнаружении тромбов у получивших вакцину.

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