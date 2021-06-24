В России обнаружено более 16 тыс. потенциальных мутаций коронавируса

Гендиректор государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов заявил, что в России обнаружили более 16 тыс. потенциальных мутаций коронавируса. Он подчеркнул, что вакцина «ЭпиВакКорона» эффективна против всех опасных штаммов.

«Обнаружено более 16 тыс. потенциальных мутаций коронавируса», – цитирует ТАСС Максютова.

По его словам, вакцина «ЭпиВакКорона» эффективна против всех опасных мутаций коронавируса, в том числе против штаммов «Дельта» и «Дельта плюс».

«Все мутации, которые вызывают беспокойство, – «Альфа», «Бета», «Гамма», «Дельта», «Дельта плюс» не попадают в структуру выбранного пептида», – заявил он.

Максютов пояснил, что этот пептид является основой вакцины «ЭпиВакКорона», поэтому он устойчив к изменениям.

Напомним, в России зарегистрированы три отечественные вакцины от коронавируса: «Спутник V», разработанная центром имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» новосибирского научного центра «Вектор» и «КовиВак» центра имени Чумакова.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о рекордных показателях по заболевшим коронавирусом. За последнюю неделю в Москве выявили 53 тыс. заболевших.

Напомним, вице-премьер Татьяна Голикова заявила об отсутствии штамма коронавируса «дельта плюс» в России. При этом в стране есть как британский (альфа), так и индийский (дельта) штаммы коронавируса, и последний преобладает в Москве.

Минздрав Индии сообщил, что новый штамм коронавируса «дельта плюс» (B.1.617.2.1) признан индийским консорциумом по геномике SARS-CoV-2 (INSACOG) «вызывающим беспокойство».

Сообщалось, что умер первый заразившийся штаммом коронавируса «дельта плюс».

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказывал, чем опасен индийский штамм коронавируса и его мутации.