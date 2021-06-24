Краснодарские курорты решили закрыть для непривитых В московском центре для больных коронавирусом произошел пожар В Индии умер первый заразившийся штаммом коронавируса «дельта плюс» 24 июня 2021, 15:05 Текст: Елена Мирошниченко

В индийском штате Мадхья-Прадеш впервые умер человек, заболевший штаммом коронавируса «дельта плюс». «На данный момент в Мадхья-Прадеше обнаружено пять человек, инфицированных вариантом коронавируса «дельта плюс». Надо отметить, что четыре из пяти человек, образцы которых были признаны положительными на вариант «дельта плюс», получили вакцину и теперь здоровы. Однако пациент, который не прошел вакцинацию, умер от вируса. Вот почему мы призываем всех пройти вакцинацию», – заявил министр штата Вишвас Саранг, сообщает РИА «Новости». Представитель местных властей рассказал, что смерть заразившейся новым штаммом женщины произошла 23 мая, о ее заболевании штаммом «дельта плюс» стало известно после проведения анализов. По его словам, у мужа погибшей ранее был положительный тест на коронавирус, а спустя время он получил две дозы вакцины, погибшая не была привита. «Правительство следит за ситуацией. Было проведено отслеживание контактов для тех пациентов, которые оказались положительными по варианту «дельта плюс», и отчеты об их контактах являются отрицательными», – добавил Саранг. Ранее сообщалось, что индийский штамм коронавируса («Дельта») получил распространение почти в 90 странах мира. Между тем вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что в России пока нет наиболее опасного штамма коронавируса дельта плюс». Напомним, новый штамм коронавируса «дельта плюс» (B.1.617.2.1), который начал распространяться в Индии, отличается молниеносной заразностью.

Словакия собралась перепродать партию «Спутника V» другим странам 23 июня 2021, 22:15

Фото: Carol Smiljan/

Keystone Press Agency/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Правительство Словакии приняло решение продать или передать на безвозмездной основе 160 тысяч из 200 тыс. доз поступившей в республику 1 марта российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщило Словацкое телевидение. Как утверждается в материале, партию препарата могут передать Аргентине и странам западной части Балканского полуострова, которые проявили интерес к ее получению. Срок годности полученной Словакией партии «Спутника V» истекает в июле, передает ТАСС. По словам бывшего премьера Словакии Игоря Матовича, слова которого привело словацкое сетевое издание «Главные новости», «многие глупые люди [в Словакии] были бы очень рады, если бы срок годности вакцины «Спутник V» истек и она уже не могла бы использоваться». «Чтобы воспрепятствовать такой приземленной радости, я предоставил Минздраву контакт с Аргентиной, которая хочет выкупить [у Словакии] столько [доз] «Спутника V», сколько мы хотим продать», – заявил Матович. Напомним, 7 июня в Словакии началась вакцинация «Спутником V». При этом Братислава отказалась покупать новые партии «Спутника V». В марте в Словакии разгорелся правительственный кризис из-за решения Матовича закупить 2 млн доз российской вакцины. В частности, власти Словакии настаивали, что полученная ими российская вакцина якобы не соответствует описанию в журнале The Lancet. После этого РФПИ обвинил словацких экспертов в саботаже и попросил вернуть «Спутник V» для передачи нуждающимся странам. Однако в итоге «Спутник V» все же успешно прошел лабораторные испытания в Словакии, а президент республики Зузана Чапутова признала надежность российской вакцины. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Стало известно о встречающихся только у мужчин последствиях COVID 23 июня 2021, 15:49

Фото: Arne Dedert/dpa/Global Look Press

Текст: Елена Мирошниченко

Ученые Техасского университета обнаружили симптом коронавируса, который характерен только для мужчин, пишет Express со ссылкой на исследование. Ученые обнаружили, что коронавирус может поражать семенники больного. По данным ученых, зафиксированы случаи, когда заразившиеся коронавирусом мужчины жаловались на боли в паховой области, а в некоторых отчетах отмечали снижение уровня тестостерона, сообщает РИА «Новости». Исследование проводилось на хомяках, вирус за неделю обнаружили в семенниках всех инфицированных грызунов, однако затем его концентрация снизилась. Ученые предположили, что у мужчин с легким и средним течением болезни может наблюдаться такая же симптоматика. Дальше им предстоит смоделировать состояния, связанные с тяжелой формой COVID-19. Речь идет о таких заболеваниях, как ожирение и диабет, а также о воздействии различных штаммов SARS-CoV-2. «Учитывая масштабы пандемии коронавируса, крайне важно изучить, как он может повлиять на тестикулы, оценить влияние на тяжесть заболевания и репродуктивную функцию, а также возможность передачи половым путем», – заявил ведущий автор работы Рафаэль Крун Кампос. Ранее группа ученых из Центра физики и медицины Макса Планка и Немецкого центра иммунотерапии обнаружила способность COVID-19 менять клетки крови заболевшего человека. Путин заявил об отсутствии у других стран обязательств по лечению туристов из России 23 июня 2021, 15:47 Текст: Елизавета Булкина

У других стран нет никаких обязательств по лечению от коронавируса туристов из России, как их будут лечить – тоже непонятно, заявил президент Владимир Путин на совещании с правительством. «Я так понимаю, что во многих странах не отказываются от того, чтобы принимать наших граждан, которые могут приехать в эти государства на отдых и, не дай Бог, заболеют, но никаких обязательств у этих государств перед нами нет. Они хотят – берут на лечение, хотят – не берут, так я понимаю, и как будут лечить, мы тоже понятия не имеем, если сказать по-честному, да?» – передает его слова РИА «Новости». Глава государства подчеркнул, что не уверен в объективности показателей по коронавирусу в зависимых от туризма южных странах «Мы понимаем, что в странах, особенно в южных странах, где экономика существенным образом зависит от туризма, что там греха таить, вопрос об объективности официальных показателей по ковиду, конечно, стоит на повестке дня», – цитирует Путина ТАСС. Он спросил вице-премьера Татьяну Голикову о том, как организовано сотрудничество с иностранными государствами в ситуациях, когда турист заразился коронавирусом на отдыхе и вынужден обратиться за медпомощью по месту пребывания. «Вот человек приехал в отпуск, заболел. В прошлом году во многих странах просто в больницы не принимали. Что делать? Приехал человек, заболел. Семья тоже приехала, кто-то из членов семьи заболел за границей: что делать, куда идти, как лечиться, где?» – поинтересовался Путин. Голикова сообщила, что власти Турции в случае заболевания российских туристов «примут соответствующие меры». «В Турцию мы непосредственно выезжали. Наша мониторинговая миссия состояла из представителей Роспотребнадзора, Минздрава и Ростуризма. Там общались со всеми структурами, которые отвечают за организацию туристического сезона», – пояснила вице-премьер. В ходе поездки была осмотрена работа гостиниц, аэропорта, больниц, эксперты ознакомились с методикой ПЦР-тестирования и доставкой больных в медорганизации. «И по результатам этого инспекционного визита и согласованию отдельных подходов были приняты решения оперативным штабом по возобновлению авиационного сообщения с Республикой Турция. У нас есть понимание от турецких властей, что соответствующие меры в случае, если наши граждане заболеют, турецкой стороной будут приняты», – заверила Голикова. Вместе с тем комиссией были выявлены недостатки. «Прежде всего речь шла о трехзвездочных отелях – о тестировании персонала в этих отелях, о соблюдении там санэпидблагополучия. И вся эта информация мною в пятницу была доведена до наших граждан посредством соответствующего брифинга», – пояснила вице-премьер. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила о взрывном росте заболеваемости коронавирусом в России. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что на федеральном уровне планов введения локдауна из-за ситуации с коронавирусом сейчас нет. Москвичам рассказали о необязательности теста на антитела перед вакцинацией от COVID-19 24 июня 2021, 08:35

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Прохождение тестирования на наличие антител перед вакцинацией от COVID-19 не рекомендуется и не является обязательным, как и перед другими прививками, пояснили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации по коронавирусной инфекции. «Да. В силу требований федерального законодательства руководители организаций, индивидуальные предприниматели в период эпиднеблагополучия обязаны обеспечить проведение вакцинации работников (сотрудников) от COVID-19 в сроки, установленные главным государственным санитарным врачом по Москве», – ответили в штабе на вопрос о том, обязаны ли работодатели обеспечить вакцинацию сотрудников от коронавируса. Там также заявили, что отказавшихся от вакцинации от COVID-19 сотрудников могут отстранить от работы. «Работодатель обязан отстранить от работы работника (сотрудника) выразившего отказ от проведения профилактической прививки от COVID-19 (иммунизации) при отсутствии медицинских противопоказаний», – говорится в сообщении, передает ТАСС. Кроме того, наличие высокого уровня антител не является противопоказанием для вакцинирования от COVID. «В перечне медицинских противопоказаний для вакцинации наличие антител не значится. Кроме того, в настоящее время не существует как единой отработанной методики измерения уровня антител, достаточного для создания у человека иммунитета, так и системы оценки эффективности и быстроты адаптации антител к мутирующим штаммам вируса», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости». При этом москвичам не требуется проходить тест на антитела перед вакцинацией. «Прохождение тестирования на наличие антител перед вакцинацией от COVID-19 не рекомендуется и не является обязательным, как и перед другими прививками. Перед проведением прививки медицинским работником проводится стандартный осмотр, каких-либо специальных обследований проходить не требуется», – говорится в сообщении. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила о взрывном росте заболеваемости коронавирусом в России. За последнюю неделю в Москве выявили 53 тыс. заболевших коронавирусом, это максимальное число. Во вторник мэр столицы Сергей Собянин подписал указ о том, что с 28 июня в заведения общественного питания впустят только посетителей, которые смогут доказать, что защищены от COVID-19. Речь идет о людях, прошедших вакцинацию, переболевших, то есть имеющих в крови достаточное количество антител, либо получивших отрицательный ПЦР-тест. Также с 22 июня вводится временный запрет на проведение массовых мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек. ВОЗ пересмотрела позицию по вакцинации детей от коронавируса 24 июня 2021, 07:31

Фото: Pavlo Gonchar/

Keystone Press Agency/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Всемирная организация здравоохранения впервые признала целесообразность вакцинации детей от коронавируса, следует из обновленных рекомендаций на сайте ВОЗ. Прививочная кампания среди детей, согласно документу, должна проходить в менее срочном порядке, если вакцинируемые не входят в группу с более высоким риском тяжелого течения вызываемого коронавирусом заболевания (COVID-19). Приоритет должен оказываться пожилым людям, лицам с хроническими заболеваниями и сотрудникам сферы здравоохранения. Отмечается, что дети и подростки, как правило, переносят COVID-19 в более легкой форме, чем взрослые, передает РИА «Новости». В минувшее воскресенье профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский рекомендовал начать вакцинацию детей в связи с появлением более заразных штаммов коронавируса. Ранее в июне директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава Александр Гинцбург сообщил, что вакцина от коронавируса для детей может быть зарегистрирована в России 15–20 сентября. В конце мая министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что получены данные по безопасности «Спутника V» для беременных, клинические исследования применения вакцины среди детей займут до четырех месяцев, протоколы исследования уже разработаны. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В Подмосковье допустили введение QR-кодов для поездок на общественном транспорте 23 июня 2021, 17:42

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Текст: Елена Мирошниченко

Минздрав Подмосковья допустил введение с 1 июля системы QR-кодов для поездок на общественном транспорте, если ситуация с коронавирусом не улучшится, заявила зампред правительства и министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова. «Мы очень надеемся, что все предпринятые меры позволят нам снизить темпы распространения коронавирусной инфекции, но тем не менее хочу отметить, что если мы ожидаемого эффекта не достигнем, то министерством здравоохранения Московской области будут предложены дополнительные ограничительные меры с 1 июля, а это допуск к пользованию услугами общественного транспорта только жителей Подмосковья, имеющих QR-код», – цитирует ее РИА «Новости». Она рассказала, что будет предпринято все возможное для избежания принятия этого решения путем формирования коллективного иммунитета и вакцинацией. Ранее сообщалось, что система QR-кодов для посещения заведений общепита вводится с 28 июня в Подмосковье, исключение составляют летние веранды. Путин предложил Кадырову пойти на выборы главы Чечни на новый срок 23 июня 2021, 17:13

Фото: Алексей Никольский/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Президент Владимир Путин предложил действующему главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову пойти на выборы главы Чечни на новый срок. «Сделано очень многое, предстоит сделать еще больше. Вы в материале, вы работаете эффективно, изнутри ситуацию знаете, поэтому я полагаю, что вам нужно идти на выборы и продолжить свою работу. А я, со своей стороны, могу пожелать вам только успехов», – сказал Путин во время видеоконференции с Кадыровым. Об этом сообщает РИА «Новости». В свою очередь Кадыров доложил Путину о ситуации с коронавирусом. По его словам, в Чечне она находится под контролем, но ежедневно наблюдается небольшой рост заболеваемости. «Ситуация с коронавирусом в республике контролируемая, но наблюдается небольшой рост ежедневных заражений. Имеется достаточный запас тест-систем, лекарств и койко-мест», – сказал Кадыров. Он также добавил, что в случае необходимости власти готовы за сутки развернуть дополнительно еще порядка двух тысяч коек для больных коронавирусом. Кадыров доложил президенту, что в регионе есть дефицит вакцин от коронавируса, и попросил обратить на это внимание. Кадыров возглавляет республику с 2007 года. Последние выборы главы Чечни прошли в сентябре 2016 года. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила о взрывном росте заболеваемости коронавирусом в России. В Подмосковье ввели новые ограничения из-за коронавируса 23 июня 2021, 16:53 Текст: Алексей Дегтярев

В Московской области с 24 июня вводятся запреты на посещение зрелищно-развлекательных мероприятий в ночных клубах, барах с 23.00 до 6.00, об этом говорится в постановлении губернатора региона Андрея Воробьева. «Приостановить с 24 июня 2021 года: оказание гражданам услуг общественного питания в фуд-кортах, за исключением доставки заказов и (или) обслуживания навынос без размещения за столиками; оказание гражданам услуг общественного питания в сезонных летних кафе (на летних верандах); <...> проведение с 23.00 до 6.00 зрелищно-развлекательных мероприятий в ночных клубах, барах, дискотеках, в караоке, кальянных; посещение гражданами детских игровых комнат», – говорится в постановлении, опубликованном на сайте областного правительства. При этом летним кафе можно продолжать работу при условии, что в них «соблюдается следующее условие – на площади три квадратных метра сезонного летнего кафе (летней веранды) может находиться только один посетитель». Проведение спортивных, физкультурных, досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий на открытом воздухе с очным присутствием зрителей возможно только при выполнении ряда условий, говорится в постановлении. «Организатор мероприятия обеспечивает соблюдение между зрителями социальной дистанции 1,5 метра; вход на мероприятие осуществляется при наличии билета с указанием места; предельное количество зрителей составляет 500 человек одновременно», – поясняется в документе. Ранее в Министерстве культуры сообщили, что заполняемость залов в культурных учреждениях Москвы должна составлять не более 50% и не превышать 500 человек, однако число посетителей может быть увеличено при условии введения системы QR-кодов. За сутки в России выявили 20,2 тыс. случаев коронавируса 24 июня 2021, 11:26

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

За минувшие сутки в России выявили 20 182 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,3 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 20 182 новых случая коронавируса в 85 регионах, из них 15,1% не имели клинических проявлений болезни». Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 8598, Московской области – 2308, Санкт-Петербурге – 1143. Всего в стране выявлено 5 388 695 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 4 915 615 человек, из них 13 505 человек вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксировано 568 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 131 463 человека. Накануне, 23 июня, в России было выявлено 17 594 новых случая коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев выросло на 2588. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. Собянин заявил о рекордных показателях по заболевшим коронавирусом 23 июня 2021, 15:55 Текст: Елена Мирошниченко

За последнюю неделю в Москве выявили 53 тыс. заболевших коронавирусом, это максимальное число, заявил мэр столицы Сергей Собянин. «За последнюю неделю мы зафиксировали рекордные показатели выявляемости – 53 тысячи. Такого объема выявляемости не было ни в мае прошлого года, ни в конце 2020 года, когда были пиковые значения», – рассказал он в ходе совещания президента Владимира Путина с членами правительства. Об этом сообщает РИА «Новости». Он также добавил, что за последнюю неделю в Москве было госпитализировано 12 тыс. человек. «По госпитализации мы тоже приблизились уже к максимальным показателям – 12 тысяч за неделю, и мы видим, что эта неделя, скорее всего, покажет максимальную госпитализацию за весь период пандемии», – рассказал Собянин. По его словам, «медицинская система справляется, и мы обеспечиваем всем необходимым граждан, но тем не менее понятно, что медицинские возможности не безграничны. Хотя пока запас по Москве достаточно серьезный сделан». Также Собянин заявил, что в ближайшее время ситуация с коронавирусом будет сложной, оптимистических прогнозов делать не приходится. «Каковы прогнозы на ближайшее время? На мой взгляд, ситуация будет сложной. В общем, пока не то что расслабляться, но и каких-то оптимистических прогнозов делать не приходится», – сказал Собянин. Мэр также рассказал, что «по Москве около 90% всех заболевших болеют новой мутацией COVID – индийским штаммом, так называемым дельта. В Москве он практически подавил все остальные штаммы. Начиналось проникновение этого штамма в апреле, в мае нарастало и вот «дельта» выстрелила сейчас, когда стала массовой». По его словам, это объясняет большую долю молодых людей среди заболевших, увеличение смертности. «Перед таким штаммом, перед такой агрессивной инфекцией, конечно, многие снова оказались беззащитными», – отметил мэр Москвы. При этом президент Владимир Путин пообещал продолжать в оперативном режиме обсуждать с Собяниным меры по снижению рисков заражения коронавирусом для жителей столицы. «Сергей Семенович, вы мне регулярно докладываете о том, что происходит, и о мерах, которые предпринимаются вами для того, чтобы снизить риски для наших людей, для жителей столицы. Продолжим с вами работать в таком же оперативном режиме по обмену информацией и по предлагаемым вами мерам по борьбе с ковидом», – сказал Путин. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила о взрывном росте заболеваемости коронавирусом в России. Краснодарские курорты решили закрыть для непривитых 24 июня 2021, 14:31

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Текст: Евгения Шестак

Для заселения в гостиницы на курортах Краснодарского края с 1 июля потребуется отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, с 1 августа – сертификат вакцинированного, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев. «Сейчас в крае мы видим рост числа заболевших COVID-19, число госпитализаций увеличивается», – написал Кондратьев в Telegram. Он отметил, что в настоящее время в регионе наблюдается рост числа заболевших COVID-19. В связи с этим власти приняли решение с 1 июля принимать отдыхающих в отелях, гостиницах, пансионатах, санаториях и детских лагерях только при наличии у них отрицательного ПЦР-теста либо документа, подтверждающего вакцинацию от коронавируса. «С 1 августа ужесточить эту меру – принимать гостей только с сертификатом о вакцинации, за исключением тех, кто имеет медицинские противопоказания», – добавил губернатор. Ранее в Краснодарском крае ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для отдельных категорий граждан. Журналист Козырев и доктор Свет запустили флешмоб «Прекратите нашивать желтую звезду» 23 июня 2021, 17:52 Сотрудник телеканала «Дождь» Михаил Козырев в соцсетях обратился к актерам, которые нашивают желтую звезду в знак протеста против дискриминации невакцинированных от коронавируса. «Господа актеры! Прекратите нашивать желтую звезду. Это оскорбление памяти миллионов умерщвленных», – заявил Козырев в своем Facebook. В комментариях он указал, что этим занимается актер Егор Бероев и актер театра и кино Григорий Данцигер. Козырева поддержал российский врач-кардиолог, главный врач Первой городской больницы имени Пирогова в Москве Алексей Свет. «Артист Бероев, видимо, не в курсе, что с желтой звездой не в общепит не пускали, а жгли, убивали в газовых камерах», – подчеркнул врач. «За этим символом сожженные и погибшие, женщины, старики, дети... Не в ресторан их не пустили. Это просто пошлость и дурной вкус. А непривитый человек, распространяющий вирус, угрожая безопасности моих родных и близких, коллег, наконец – это не угроза жизни людей? Артист Егор Бероев жив и здоров, благодаря прививкам, которые ему сделали в детстве», – добавил Свет. Он подчеркнул, что ограничение контактов – это путь к снижению количества заражений, по его мнению, это должно быть понято и артистам. Во вторник Бероев в ходе вручения премии «ТЭФИ-Летопись Победы» возмутился «дискриминацией» россиян, непривитых от коронавируса. На сцену актер поднялся с желтой шестиконечной звездой, нашитой на пиджак. Такие звезды нацисты заставляли носить евреев, чтобы выделять их среди других людей. Бероев объяснил, что таким образом он решил выразить протест против того, что невакцинированные люди, по его мнению, становятся людьми второго сорта. Сам Бероев не прививался. «Мое тело – мое дело. Но сегодня я проснулся в мире, где это стало опознавательным знаком – гражданин ты, или будешь находиться в резервации, можно ли тебе будет посещать учреждения и мероприятия, будешь ли ты пользоваться всеми благами и правами», – заявил он. Позже артиста раскритиковали профессора, блогеры, писатели и другие общественные деятели. Певец Лев Лещенко, комментируя газете ВЗГЛЯД ситуацию с Бероевым, подчеркнул, что в стране нет дискриминации непривитых людей. Онищенко оценил перспективы вакцинации детей от коронавируса в России 24 июня 2021, 11:56

Фото: SVEN SIMON/Global Look Press

Текст: Наталья Макарова

«Все зависит от нас. Если мы вакцинируемся и остановим инфекцию, то нам не придется прививать детей», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Геннадий Онищенко, комментируя признание со стороны Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) целесообразной вакцинацию детей от коронавируса. «При переходе с млекопитающих на человека COVID-19 был менее контагиозен. Первоначально мы точно знали, что дети не болеют или болеют в бессимптомной форме. Но вирус постепенно мутирует. Сейчас индийский штамм начинает захватывать более молодые контингенты общества», – отметил бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко. «Поэтому, – подчеркивает собеседник, – необходимость вакцинации среди детей становится все более очевидной. На площадке ВОЗ собираются эксперты из разных стран, в том числе и из России. В этом направлении в нашей стране есть определенные наблюдения и размышления». «В то же время пока нельзя сказать, что вакцинировать детей нужно начиная с сегодняшнего дня. Но, например, каждый сезон мы прививаем детей школьного возраста от гриппа. Осень – время подъема воздушно-капельных инфекций, а у нас осенью начинается учебный год. Дети, которые собираются в школу и длительное время находятся в тесном общении между собой, находятся в группе риска». Депутат напомнил, что при вакцинировании от гриппа используется специальная детская вакцина. Будет ли в отношении детей создана новая вакцина – пока не ясно. «Но, как правило, детские вакцины у нас производятся с меньшей генной нагрузкой», – пояснил Онищенко. «Поэтому все будет зависеть от нас. Если мы вакцинируемся и остановим инфекцию, то нам не придется прививать детей. Сейчас наше отношение к вакцинации ниже планки популяционной ответственности. В этом мы виноваты сами», – заключил собеседник. Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) впервые признала целесообразность вакцинации детей от коронавируса, следует из обновленных рекомендаций на сайте организации. Прививочная кампания среди детей, согласно документу, должна проходить в менее срочном порядке, если вакцинируемые не входят в группу с более высоким риском тяжелого течения вызываемого коронавирусом заболевания (COVID-19). Приоритет должен оказываться пожилым людям, лицам с хроническими заболеваниями и сотрудникам сферы здравоохранения. Отмечается, что дети и подростки, как правило, переносят COVID-19 в более легкой форме, чем взрослые. В минувшее воскресенье профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский рекомендовал начать вакцинацию детей в связи с появлением более заразных штаммов коронавируса. Ранее в июне директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава Александр Гинцбург сообщил, что вакцина от коронавируса для детей может быть зарегистрирована в России 15-20 сентября. В конце мая министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что получены данные по безопасности «Спутника V» для беременных, клинические исследования применения вакцины среди детей займут до четырех месяцев, протоколы исследования уже разработаны. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Главврач Филатовской больницы раскритиковал Бероева за сравнение вакцинации с Холокостом 23 июня 2021, 18:06 Актер Егор Бероев совершил возмутительный поступок, сравнив вакцинацию против коронавируа с Холокостом, заявил главный врач городской клинической больницы № 15 имени Филатова в Москве Валерий Вечорко. «При всем уважении к таланту Егора Бероева (а я смотрел не один фильм, где он играл), не могу не высказаться о его недавнем выступлении на тему вакцинации. Возмутительно слышать такие слова со сцены от образованного и популярного человека, чье мнение может оказаться решающим для многих при принятии решения о вакцинации. При чем здесь вражда? О чем вообще речь?» – написал Вечорко в своем Telegram-канале. По его мнению, вакцинацию необходимо обсуждать медикам, микробиологам и санитарным врачам, «тем, кто знает, что такое вирус, видел его, бывал в «красной зоне», тем, кто знает, что на кону стоят жизни». «Мнение должно быть взвешенным и компетентным. Из-за досужих разговоров мы уже видим результат медленной вакцинации москвичей, теперь снова живем на пике третьей волны. Что нам еще нужно? Получить вторую Италию или Америку? Или все-таки последовать примеру цивилизованных стран, в том числе Израиля. Честь, достоинство – слова прекрасные, но в данном случае, когда мы уже больше года живем в экстремальном режиме, сдерживаем натиск вируса, эти слова больше уместны по отношению к тем, кто ведет себя ответственно. Только коллективный иммунитет, только вакцинация, без вариантов», – заключил Вечорко. Во вторник Бероев в ходе вручения премии «ТЭФИ – Летопись Победы» возмутился «дискриминацией» россиян, непривитых от коронавируса. На сцену актер поднялся с желтой шестиконечной звездой, нашитой на пиджак. Такие звезды нацисты заставляли носить евреев, чтобы выделять их среди других людей. Бероев объяснил, что так выражает протест против того, что невакцинированные люди, по его мнению, становятся людьми второго сорта. Позже артиста раскритиковали профессора, блогеры, писатели и другие общественные деятели. Певец Лев Лещенко, комментируя газете ВЗГЛЯД ситуацию с Бероевым, подчеркнул, что в стране нет дискриминации непривитых людей. В Кремле объяснили принцип добровольности вакцинации от коронавируса 24 июня 2021, 13:34 Текст: Евгения Шестак

Вакцинация от коронавируса в сфере услуг в Москве не принудительная, а добровольная, поскольку человек, попавший под требование об обязательной вакцинации, имеет право поменять работу, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «В целом вакцинация действительно остается добровольной. Мы с вами уже говорили, что если в сфере услуг работает москвич, и он должен сделать прививку, и он принял для себя решение эту прививку не делать, он просто должен перестать работать в сфере услуг. И если он хочет, он будет искать себе работу в другом месте, которое не связано с теми областями, где вменяется обязательное наличие прививки», – цитирует РИА «Новости» представителя Кремля. На уточняющий вопрос, может ли считаться добровольным выбор между вакциной и потерей работы Песков ответил, что «это добровольность, потому что вы можете поменять работу». Также он добавил, что меры по вакцинации отдельных категорий работников связаны с текущей эпидситуацией. «Если вы работаете в сфере услуг и если вы не привиты, вы можете представлять угрозу для тех, кому вы эти услуги оказываете в условиях острой вспышки пандемии. Поэтому меры обусловлены текущим моментом», – сказал Песков. По его словам, действуют особые полномочия главы региона, и все меры связаны «с пандемией и с необходимостью принятия действенных мер для прекращения этой вспышки». Представитель Кремля подчеркнул, что координация борьбы с COVID-19 идет постоянно, этим вопросом занимаются оперативный штаб правительства и премьер-министр Михаил Мишустин. Говоря о том, нужно ли возобновить работу соответствующей рабочей группы Госсовета во главе с мэром Москвы Сергеем Собяниным, он отметил: «Она существует, при необходимости она будет собираться. Но в данном случае все координирующие функции выполняет штаб правительства». Ранее главный государственный санитарный врач столицы Елена Андреева приняла постановление об обязательной вакцинации не менее 60% от числа сотрудников организаций, работающих в сфере услуг. Оперштаб Москвы дал пояснения по контролю за обязательной вакцинацией. В среду вице-премьер Татьяна Голикова заявила о взрывном росте заболеваемости коронавирусом в России. За последнюю неделю в Москве выявили 53 тыс. заболевших коронавирусом, это максимальное число. Во вторник мэр столицы Сергей Собянин подписал указ о том, что с 28 июня в заведения общественного питания впустят только посетителей, которые смогут доказать, что защищены от COVID-19. Речь идет о людях, прошедших вакцинацию, переболевших, то есть имеющих в крови достаточное количество антител, либо получивших отрицательный ПЦР-тест. Также с 22 июня вводится временный запрет на проведение массовых мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД