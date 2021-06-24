Штамм коронавируса «Дельта» распространился в 90 странах

Лещенко поспорил с Бероевым о дискриминация непривитых россиян

В стране нет никакой дискриминации непривитых, как говорит актер Егор Бероев, а меры правительства – вынужденные, потому что российский менталитет не позволяет самостоятельно всем вместе пойти на прививку, сказал газете ВЗГЛЯД народный артист РСФСР, певец Лев Лещенко.

Актер Егор Бероев на вручении премии «ТЭФИ – Летопись победы» вышел на сцену с нашитой на пиджак желтой звездой в знак выступления против вакцинации от коронавируса. По его мнению, в стране происходит дискриминация непривитых россиян, поскольку он «проснулся в мире, где вакцина стала опознавательным знаком, который определяет, будет ли человек отделен от остальной части общества или же будет находиться в резервации».

«Все страны мира прививаются. Причем заграницей за два дня прививаются столько людей, сколько у нас за все время вакцинации. Я понимаю тех, у кого есть антитела, им может быть пока прививаться не нужно. Но россиянам нужно понять, что мы никогда не приобретем коллективный иммунитет, если не привьемся, так и будем болеть. Это же вирус, который существует в популяции, и от него не избавиться», – говорит Лещенко.

Он рассказывает, что и сам планирует в скором времени привиться против COVID-19, но пока этого не делает только потому, что перенес данное заболевание и все еще имеет достаточное количество антител в организме.

«У нас еще и безалаберность в стране такая, пофигизм некий. Есть в нашей национальности такой признак. Поэтому все те меры, которые сейчас применяются, идут нам только во благо, мы сами-то не пойдем прививаться все вместе. Если у нас не будет иммунитета, то мы в любом случае все будем подвержены этому заболеванию. Бероев может не прививаться, но я с ним не согласен и считаю иначе», – подчеркивает артист.

По мнению собеседника, никакой дискриминации ни одной из категорий людей в России не происходит, а есть исключительно «вынужденные меры». К тому же граждане, которые по каким-то причинам не хотят делать прививку, не будут лишь иметь некоторые возможности, касающиеся посещения общественных мест, и то, только потому что своим нежеланием они подвергают опасности других людей.

«Если нам оставить вакцинацию добровольной, то у нас не будут прививаться люди. Так устроено наше общество. Весь мир уже привит отчасти, в Венгрии, например, 60 % вакцинированных. Я вот только что был в Будапеште, все открыто у них, на стадионе собралось 60 тыс. человек на матче, когда наши играли. Так хорошо, когда все возвращается к прежней жизни, мы же и сами от всего этого устали, в наших интересах все ускорить», – считает Лещенко.

Использование Бероевым желтой звезды в качестве символа своей позиции певец считает не совсем уместным, но допустимым, поскольку в современном мире у каждого гражданина есть право открыто высказывать свою точку зрения.

«В Интернете же тоже можно писать что угодно и как угодно, матом там ругаться и людей уничтожают там морально комментариями различными. У нас же нет никакой цензуры в высказываниях и действиях такого рода. Значит Бероев так считает, и можно даже уважать его позицию, почему нет? Каждый сам для себя делает выводы», – заключил артист.

Ранее профессор Российской академии интеллектуальной собственности Лев Симкин посчитал неуместным использование Бероевым желтой звезды в качестве знака протеста вакцинации и раскритиковал данное действие. Он пояснил, что такой поступок принижает трагедию Холокоста.

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