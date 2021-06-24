ПАСЕ призвала не применять в Крыму российские законы

|
24 июня, четверг | Последнее обновление — 03:55 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Проникновение эсминца Британии в воды России получило подтверждение
Разделы
Я предлагаю открыть в наших «красных зонах» рестораны для непривитых, очень удобно: мы в СИЗ принимаем заказ, потом, если что, и гормоны дадим, и интубируем, главное, чтоб свобода была, чтоб, значит, в ресторан.
Подробности...
На мой внешний взгляд не-болельщика, увлечение футболом в России стало национальной вредной привычкой, наравне с курением, алкоголизмом и злоупотреблением пищей.
Подробности...
Несмотря на плач Ярославны насчёт того, что «наш тёмный и тупой народ» не хочет прививаться и не примет обязательной вакцинации, опубликованные сегодня результаты опроса ВЦИОМ показывают: 49% положительно оценили введение элементов обязательной вакцинации (30% осудили).
Подробности...
В Крыму выпало полторы месячные нормы осадков из-за мощных ливней. На востоке Крыма, особенно в районе Керчи, оказались подтоплены почти 300 домовладений, больше сотни людей эвакуированы. На территории всего полуострова ввели режим ЧС
Подробности...
Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден встретились на вилле Ла Гранж в Женеве. У входа на виллу лидеры обменялись улыбками и рукопожатием. Это первый российско-американский саммит с лета 2018 года, когда Путин встречался с Дональдом Трампом в Хельсинки
Подробности...
Дважды Герой Советского Союза, совершивший три космических полета, Владимир Шаталов ушел из жизни на 94-м году жизни. Во время одного из его полетов впервые в мире была осуществлена ручная стыковка космических кораблей
Подробности...
В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
Подробности...
17:11
собственная новость
Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
Подробности...
|
|
ПАСЕ призвала не применять в Крыму российские законы
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Парламентская ассамблея Совета Европы выступила с утверждением, что в Крыму якобы не следует применять российское законодательство, говорится в резолюции, принятой в среду по докладу представителя Исландии Сунны Эварсдоттир о положении крымских татар.
В резолюции ПАСЕ заявила о своем «непризнании аннексии Крыма». При этом ассамблея призвала российские власти «прекратить применение российского законодательства в Крыму, в том числе в области терроризма и экстремизма, и <…> использовать законы, действующие на Украине», передает ТАСС.
ПАСЕ также призывает «положить конец переводу задержанных лиц на территорию РФ». Кроме того, ассамблея потребовала «освободить лиц, незаконно задержанных или заключенных в тюрьму в связи с неправомерным применением российского законодательства в Крыму».
Накануне украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что после «возвращения» Крыма с полуострова выдворят всех переехавших в республику с материковой части страны россиян. В Крыму заявления Украины о «выдворении» россиян с полуострова назвали абсурдом.
Ранее сенатор Алексей Пушков усомнился в целесообразности пребывания России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), отметив, что с момента возвращения страны в организацию обстановка в ней не только не улучшилась, но даже ухудшилась.
Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
Российский корабль открыл предупредительную стрельбу по британскому эсминцу возле Крыма
|
|
Черноморский флот совместно с погранслужбой ФСБ России остановил нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца, при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание, сообщили в Минобороны.
По данным Минобороны, «в 11.52 23 июня эсминец УРО «Дефендер» ВМС Великобритании, действуя в северо-западной части Черного моря, пересек государственную границу Российской Федерации и вошел в территориальное море в районе мыса Фиолент на три километра», передает РИА «Новости».
В ведомстве подчеркнули, что эсминец был предварительно предупрежден о применении оружия в случае нарушения государственной границы России, но на предупреждение не отреагировал.
«В 12.06 и 12.08 пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу. В 12.19 самолет Су-24м выполнил предупредительное бомбометание (4 ОФАБ-250) по курсу движения эсминца УРО «Дефендер». В 12.23 совместными действиями Черноморского флота и Пограничной службы ФСБ России эсминец УРО «Дефендер» покинул границы территориального моря Российской Федерации», – говорится в сообщении.
Это не первый подобный случай. В ноябре 2020 года эсминец ВМС США «Джон Маккейн» зашел за линию границы России на два километра и был остановлен большим противолодочным кораблем Тихоокеанского флота «Адмирал Виноградов». США заявили при этом, что залив Петра Великого якобы не «территориальное море России».
Экс-командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов назвал нарушение российских границ хамством и призвал тщательнее продумать защиту рубежей страны для предотвращения подобных нарушений. Британские СМИ писали, что действия военных кораблей США у берегов России могут привести к мировой войне, а поляки высмеяли США за заход эсминца в российские воды.
Как отмечала газета ВЗГЛЯД, инциденты, подобные этому, были обычным делом для времен холодной войны.
Стало известно о ложных данных подхода боевых кораблей НАТО к Севастополю
|
|
Данные слежения за двумя военными кораблями Североатлантического альянса в Черном море были сфальсифицированы с приемной станции в Черноморске недалеко от Одессы.
Британские фрегат Defender и эсминец типа Daring Type-45, а также фрегат Королевского флота Нидерландов Evertsen вошли в одесский порт 18 июня. До этого, 17 июня, во время учений в Черном море за группой кораблей наблюдали российские военные корабли, пишет портал Военно-морского института США USNI News.
В ночь на 19 июня сервис автоматической системы идентификации (AIS) показал весьма странный путь натовских военных судов. Согласно данным, два корабля – Defender и Evertsen – покинули Одессу незадолго до полуночи 18 июня и направились прямо в Севастополь, почти вплотную приблизившись к главной военно-морской базе Черноморского флота России.
При этом на самом деле корабли все это время не покидали одесский порт. Об этом свидетельствуют, в частности, прямые трансляции с веб-камер, которые передают изображение в режиме онлайн на YouTube. Поддельные координаты для геолокации натовских судов в системе AIS были отправлены агрегатору MarineTraffic.com приемной станцией в Черноморске, расположенной недалеко от Одессы. Фальшивые данные приняли и другие агрегаторы, пишет ПолитРоссия.
-
Как пояснил, американский военный эксперт, AIS – ресурс с открытым доступом, позволяющий отслеживать перемещение судов. Им часто пользуются многие западные структуры, в том числе военные. «Произошедший инцидент ставит под сомнение достоверность разведывательных данных, полученных из открытых источников», – указал эксперт, задавшись вопросом, кому может быть выгодная такая фальсификация.
Украинскую актрису возмутила реакция Киева на наводнение в Крыму
Украинская актриса, заслуженный деятель искусств Любовь Титаренко раскритиковала секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова за шутки о наводнении в Крыму.
Артистка отреагировала на слова секретаря СНБО, который заявил, что «украинской Керчи и украинской Ялте Господь Бог слишком много дал воды сразу», и теперь крымчане не знают, что с ней делать.
«Как можно Данилову вот так шутить? Или он необдуманно говорит, так он много чего говорит необдуманного… Ну боже мой, у него есть дети, у него есть семья, неужели ему дома никто не сказал?» – задалась вопросом актриса, передает РИА «Новости».
Она напомнила, что в Киеве постоянно называют Крым «украинским», и подняла вопрос о реальном отношении Украины к крымчанам. «Когда-то время покажет, почему Крым от нас отошел. Я считаю, что Крым к нам уже не вернется, пока у нас будут вот такие злые Даниловы у власти», – выразила мнение Титаренко.
Ранее член Совфеда от Крыма шльга Ковитиди заявила, что «Шутки» со стороны секретаря украинского СНБО Алексея Данилова по поводу подтопления Крыма вызваны глобальным кризисом на Украине.
Мощный циклон обрушился на Крым 17 июня, что привело к подтоплению Керчи на востоке полуострова. На следующий день ливни добрались до Ялты, вызвав выход рек из берегов, подтопление улиц и домов. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма. В регионах объявлен режим ЧС.
Минобороны после инцидента в Крыму вызвало военного атташе при посольстве Британии
|
|
Атташе по вопросам обороны при посольстве Великобритании в Москве вызван в Минобороны России в связи с нарушением британским эсминцем «Дефендер» российской госграницы.
«В связи с нарушением эсминцем ВМС Великобритании государственной границы Российской Федерации в Минобороны России вызван атташе по вопросам обороны при посольстве Великобритании в Москве», – заявили в военном ведомстве, передает ТАСС.
Ранее в среду Черноморский флот совместно с погранслужбой ФСБ России остановили нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца, при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание.
Это не первый подобный случай. В ноябре 2020 года эсминец ВМС США «Джон Маккейн» зашел за линию границы России на два километра и был остановлен большим противолодочным кораблем Тихоокеанского флота «Адмирал Виноградов». США заявили при этом, что залив Петра Великого якобы не «территориальное море России».
Как отмечала газета ВЗГЛЯД, инциденты, подобные этому, были обычным делом для времен холодной войны.
Ливни в Севастополе пополнили годовой запас водохранилища
|
|
Объем Чернореченского водохранилища в Севастополе увеличится до 50 млн кубометров благодаря прошедшим на прошлой неделе дождям, запасов хватит более чем на год, сообщил замгубернатора Николай Жигулин.
«Около 50 млн кубов у нас будет уровень водохранилища благодаря ливням. Это позволяет нам прогнозировать, что до сентября следующего года в случае невыпадения осадков вообще все равно сможем обеспечивать город», – цитирует ТАСС замгубернатора.
По его данным, в Чернореченское водохранилище за три последних дня уже поступило 14,5 млн кубометров.
«С учетом того, что горный массив нам воду поставляет, мы понимаем, что еще порядка 6 млн к нам придет в водохранилище», – добавил Жигулин.
Также он добавил, что наполнились и другие источники воды: уровень Кадыковского карьера поднялся на 70 см, это помогло компенсировать запасы в данном водоеме.
Напомним, после сильных дождей в Крыму река Водопадная вышла из берегов и затопила Ялту. От разгула стихии в районе Ялты пострадали 40 человек, один мужчина погиб. В четверг глава Крыма Сергей Аксенов ввел в Крыму режим ЧС регионального масштаба. В Керчи после сильных ливней были подтоплены улицы города. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма. Помощь пострадавшим оказывают военные моряки.
В результате ЧП в республике оказались повреждены сотни домов, в Ялте подтоплены 13 отелей, из двух из них пришлось эвакуировать туристов. Повреждена инфраструктура пляжей. Ведется расчистка территории, восстанавливается водоснабжение, а также подача газа. Спасатели достали из крымских рек более 70 затопленных автомобилей.
Пострадавшим от наводнения жителям Крыма пообещали возместить ущерб от последствий разгула стихии, причем первый транш уже выделен. Вместе с этим выпавшие в Ялте обильные осадки позволили накопить в питающем город водохранилище больше годового запаса воды.
Гордон пригрозил россиянам выдворением после «возвращения» Крыма
Украинский журналист Дмитрий Гордон в эфире телеканала «Украина 24» заявил, что после «возвращения» Крыма с полуострова выдворят всех россиян, переехавших в республику с материковой части страны.
Телеведущий заявил, что ему «очень жаль» крымчан из-за случившегося в регионе наводнения. «Это наши люди, это украинцы, за исключением тех, кого завезли из России, а там многих уже позавозили. Но я могу успокоить: как завезли, так и вывезут», – утверждает он.
По его словам, Украина «это все заберет назад», передает РИА «Новости».
При этом Гордон пригрозил россиянам, которые покупают недвижимость на полуострове, тем, что у них «все потом заберут», так как это якобы «шатко» и «незаконно».
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».
Путин заявил об организации США переворота на Украине в 2014 году
Госпереворот на Украине в 2014 году, результатом которого стал раскол страны и выход из ее состава Крыма, был организован Вашингтоном и поддержан европейскими странами, написал президент Владимир Путин в статье «Быть открытыми, несмотря на прошлое» по случаю 80-летия начала Великой Отечественной войны.
«Многие страны были поставлены перед искусственным выбором – быть либо с коллективным Западом, либо с Россией. Фактически это был ультиматум. К каким последствиям привела такая агрессивная политика, мы видим на примере украинской трагедии 2014 года. Европа активно поддержала антиконституционный вооруженный переворот на Украине. С этого все и началось», – написал Путин, статья которого приводится на сайте Кремля.
«Зачем нужно было это делать? Тогда действующий президент Янукович уже согласился со всеми требованиями оппозиции. Зачем США организовали переворот, а страны Европы – безвольно его поддержали, спровоцировав раскол в самой Украине и выход Крыма из ее состава?» – добавил президент.
Статья президента к 80-летию начала Великой Отечественной войны «Быть открытыми, несмотря на прошлое» опубликована на сайте Кремля во вторник, в День памяти и скорби. Статья также должна появиться во вторник в немецком интернет-издании Zeit Online, а в четверг – в еженедельной газете Die Zeit в разделе «Мнения». Публикация статьи на немецком языке не случайна, ведь Германия стала первой жертвой нацизма, «была инфицирована нацизмом и напала тогда на СССР». По мнению Кремля, эта тема очень важна и для немцев, и для россиян.
В Крыму оценили заявления Украины о «выдворении» россиян с полуострова
Заявление о выдворении россиян с территории Крыма является абсурдным, на него не стоит обращать внимание, заявил глава комитета крымского парламента по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк.
«Не стоит обращать внимание на столь абсурдные и бестолковые заявления», – сказал РИА «Новости» Черняк.
По его словам, российский Крым развивается и справляется со всеми вызовами, в том числе с наводнением, санкциями или блокадами, Тем временем власти Украины постепенно деградируют и заводят свою страну в тупик, избрав курс на конфронтацию с Россией, добавил Черняк.
«Жалко Украину и всех ее граждан, что у их руководства нет ни одной даже мысли подумать и помочь своим гражданам», – подчеркнул он.
Ранее украинский журналист Дмитрий Гордон в эфире телеканала «Украина 24» заявил, что после «возвращения» Крыма с полуострова выдворят всех россиян, переехавших в республику с материковой части страны.
Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
Роспотребнадзор опроверг сообщения о холерных вибрионах в воде около Ялты
Сообщения об обнаружении холерных вибрионов в морской воде около Ялты не соответствуют действительности, сообщила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская.
«В социальных сетях есть информация, что якобы в Ялте обнаружены холерные вибрионы. Нет, на сегодняшний день это не так. Управлением с первого дня увеличена кратность отбора проб морской воды, количество отобранных проб составляет 38. Но я хочу отметить, что пробы на микробиологические показатели воды морской нестандартные, поэтому купаться в морской воде нельзя», – цитирует Пеньковскую ТАСС.
При этом глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в воде «на эту минуту никакой заразы, никаких палочек нет».
Ранее Роспотребнадзор закрыл пляжи на пострадавших от наводнения территориях Крыма из-за ухудшения качества воды.
Напомним, количество пострадавших от наводнения в Ялте выросло до 54 человек, один мужчина погиб. Глава Крыма Сергей Аксенов ввел в Крыму режим ЧС регионального масштаба. В Керчи после сильных ливней были подтоплены улицы города. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма.
Глава Ялты назвала причину тяжелых последствий наводнения
К тяжелым последствиям наводнения в Ялте могла привести хаотичная и незаконная застройка вдоль русел рек, заявила глава администрации города Янина Павленко.
«Очевидно, что та хаотичная застройка вдоль русла рек, которая велась последние десятилетия с незаконным выделением земельных участков, и привела к таким последствиям. Но тем не менее это сложившаяся застройка города. И наша задача – упредить эту ситуацию на будущее, и при этом позаботиться о всех людях, которые проживают на этой территории», – сказала Павленко РИА «Новости».
По ее словам, из нескольких гостиниц, которые оказались в эпицентре наводнения возле моря в Ялте, пришлось эвакуировать туристов.
«Сильно пострадал гостиничный бизнес, например, отели «Ореанда» и «Бристоль», которые оказались в эпицентре стихии, так как находятся возле моря. Из «Бристоля» пришлось эвакуировать в первый же день наводнения всех туристов. Помимо физического, материального ущерба, был нанесен серьезный моральный урон, многие люди пребывают до сих пор в шоке от случившегося», – рассказала Павленко.
Также она уточнила, что сотрудники МЧС и департамент социальной политики оказывают людям и психологическую помощь. Павленко отметила, что прошедшее наводнение уже снизило турпоток. «В той же гостинице «Ореанда» – 30% отказались от брони. Стихия немного напугала россиян», – сказала она.
Напомним, после сильных дождей в Крыму река Водопадная вышла из берегов и затопила Ялту. От разгула стихии в районе Ялты пострадали 49 человек, один мужчина погиб. Глава Крыма Сергей Аксенов ввел в Крыму режим ЧС регионального масштаба. В Керчи после сильных ливней были подтоплены улицы города. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма. Помощь пострадавшим также оказывают военные моряки.
Пострадавшим от наводнения жителям Крыма пообещали возместить ущерб от последствий разгула стихии, причем первый транш уже выделен. Вместе с этим выпавшие в Ялте обильные осадки позволили накопить в питающем город водохранилище больше годового запаса воды.
В Крыму сочли провокацией инцидент с британским эсминцем в Черном море
Нарушение британским эсминцем Defender российской госграницы в Черном море у берегов Крыма является провокацией и попыткой проверить Россию на бдительность, заявил первый вице-спикер госсовета республики Ефим Фикс.
«Они все пытаются проверить Россию «на зуб», на бдительность. Я думаю, что пришло время ответить очень серьезно на эти все провокации», – цитирует ТАСС Фикса.
По его словам, Россия обеспечивает свою безопасность на границах, в том числе на Черном море, и «никому не позволено ее нарушать»,
В среду Черноморский флот совместно с погранслужбой ФСБ остановили нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца, при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание. На этом фоне атташе по вопросам обороны при посольстве Великобритании в Москве вызван в Минобороны.
В ноябре 2020 года эсминец ВМС США «Джон Маккейн» зашел за линию границы России на два километра и был остановлен большим противолодочным кораблем Тихоокеанского флота «Адмирал Виноградов». США заявили при этом, что залив Петра Великого якобы не «территориальное море России».
Как отмечала газета ВЗГЛЯД, инциденты, подобные этому, были обычным делом для времен холодной войны.
ЕС продлил санкции против Крыма и Севастополя
Европейский союз на год, до 23 июня 2022 года, продлил санкции «за незаконную аннексию Крыма и Севастополя», говорится в заявлении ЕС.
«Сегодня Совет ЕС решил обновить еще на один год до 23 июня 2022 года санкции, введенные в ответ на незаконную аннексию Россией Крыма и Севастополя», – указывается в документе, передает РИА «Новости».
Решение вступит в силу после публикации в официальном журнале ЕС.
Санкции предполагают ограничение экономических отношений Евросоюза с этими российскими регионами. Последний раз они продлевались год назад до 23 июня 2021 года. В частности, физлицам и организациям в ЕС запрещено импортировать продукцию из Крыма и Севастополя. Ограничения также касаются торговли, туристического сектора, инвестиций в ряд экономических секторов региона.
Помимо «крымских» санкций ЕС против россиян были введены персональные санкции «за подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины», действуют также экономические секторальные антироссийские санкции (увязаны с полным выполнением минских соглашений, действуют до 31 июля 2021 года).
В Крыму выявили максимальное за пять месяцев число новых случаев коронавируса
Второй день подряд в Крыму зарегистрирован самый высокий за пять месяцев суточный прирост заражений коронавирусом, подтверждено 193 факта инфицирования, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
«За 20 июня на территории Республики Крым зарегистрировано 193 случая коронавирусной инфекции. Из общего количества заболевших 144 выявлены при обращении за медицинской помощью, 49 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям», – написал Аксенов во «ВКонтакте».
По его словам, всего за сутки обследовано 3089 человек, количество выздоровевших за сутки составляет 18 человек, а за весь период – 42 280 человек.
Ранее в Крыму допустили возможность поощрения вакцинированных туристов.
В пятницу глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что обязательная вакцинация от коронавируса групп риска уже введена в ряде российских регионов и при необходимости будет вводиться в других субъектах. Такие меры ввели Москва, Подмосковье, Сахалин, Кузбасс, Ленобласть и Тула.
Путин поручил Шойгу помочь в ликвидации последствий наводнения в Крыму
Президент Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу привлечь необходимые силы и средства для ликвидации последствий ЧС в Крыму, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Утром президент продолжил заниматься Крымом, который переживает очень тяжелые дни после наводнения, после селевых потоков. Серьезно пострадала Ялта. Сегодня президент дал поручение министру обороны Шойгу привлечь необходимые силы и средства, чтобы оказать содействие в уборке и ликвидации последствий этих самых наводнений в Ялте и в других районах Крыма, где это требуется», – цитирует РИА «Новости» Пескова.
По его словам, главе Крыма Сергею Аксенову дано поручение «самым активным образом принимать решение в этих работах, которые получат по указанию президента экстренную и масштабную помощь на федеральном уровне».
Также Путин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой принять меры для обеспечения нормальной санитарно-эпидемиологической обстановки в Крыму после наводнений, добавил Песков. В свою очередь главе МЧС Евгению Зиничеву поручено нарастить силы и средства для преодоления последствий наводнений.
Напомним, после сильных дождей в Крыму река Водопадная вышла из берегов и затопила Ялту. От разгула стихии в районе Ялты пострадали 40 человек, один мужчина погиб. В четверг глава Крыма Сергей Аксенов ввел в Крыму режим ЧС регионального масштаба. В Керчи после сильных ливней были подтоплены улицы города. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма. Помощь пострадавшим оказывают военные моряки.
В результате ЧП в республике оказались повреждены сотни домов, в Ялте подтоплены 13 отелей, из двух из них пришлось эвакуировать туристов. Повреждена инфраструктура пляжей. Ведется расчистка территории, восстанавливается водоснабжение, а также подача газа. Спасатели достали из крымских рек более 70 затопленных автомобилей.
Пострадавшим от наводнения жителям Крыма пообещали возместить ущерб от последствий разгула стихии, причем первый транш уже выделен. Вместе с этим выпавшие в Ялте обильные осадки позволили накопить в питающем город водохранилище больше годового запаса воды.
Часть крымских пляжей закрыли из-за понижения качества воды
На пострадавших от наводнения территориях Крыма вводится запрет эксплуатации пляжей в связи с ухудшением качества воды, заявил Роспотребнадзор.
«В связи с ухудшением качества морской воды межрегиональным управлением Роспотребнадзора по республике Крым и городу федерального значения Севастополю выданы предписания органам местного самоуправления о приостановлении эксплуатации пляжей на пострадавших территориях», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.
Как долго будет действовать ограничение, не сообщается.
Ведомство организовало вакцинацию работников организаций, деятельность которых связана с производством, хранением, транспортировкой пищевых продуктов, питьевой воды. Их будут прививать против вирусного гепатита А и дизентерии Зонне для профилактики острых кишечных инфекций.
Также усилен контроль над мероприятиями для недопущения инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний.
«По состоянию на 08.00 21 июня санитарно-эпидемиологическая обстановка стабильная, проб питьевой воды и пищевых продуктов, не соответствующих обязательным требованиям, не выявлено», – указали в Роспотребнадзоре.
Напомним, после сильных дождей в Крыму река Водопадная вышла из берегов и затопила Ялту. От разгула стихии в районе Ялты пострадали 40 человек, один мужчина погиб. Глава Крыма Сергей Аксенов ввел в Крыму режим ЧС регионального масштаба. В Керчи после сильных ливней были подтоплены улицы города. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма. Помощь пострадавшим также оказывают военные моряки.
Пострадавшим от наводнения жителям Крыма пообещали возместить ущерб от последствий разгула стихии, причем первый транш уже выделен. Вместе с этим выпавшие в Ялте обильные осадки позволили накопить в питающем город водохранилище больше годового запаса воды.
|
|