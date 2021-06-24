ПАСЕ призвала не применять в Крыму российские законы

Парламентская ассамблея Совета Европы выступила с утверждением, что в Крыму якобы не следует применять российское законодательство, говорится в резолюции, принятой в среду по докладу представителя Исландии Сунны Эварсдоттир о положении крымских татар.

В резолюции ПАСЕ заявила о своем «непризнании аннексии Крыма». При этом ассамблея призвала российские власти «прекратить применение российского законодательства в Крыму, в том числе в области терроризма и экстремизма, и <…> использовать законы, действующие на Украине», передает ТАСС.

ПАСЕ также призывает «положить конец переводу задержанных лиц на территорию РФ». Кроме того, ассамблея потребовала «освободить лиц, незаконно задержанных или заключенных в тюрьму в связи с неправомерным применением российского законодательства в Крыму».

Накануне украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что после «возвращения» Крыма с полуострова выдворят всех переехавших в республику с материковой части страны россиян. В Крыму заявления Украины о «выдворении» россиян с полуострова назвали абсурдом.

Ранее сенатор Алексей Пушков усомнился в целесообразности пребывания России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), отметив, что с момента возвращения страны в организацию обстановка в ней не только не улучшилась, но даже ухудшилась.

Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.