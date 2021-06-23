Пилот S7 дал показания по делу о взятке

Бероева раскритиковали за использование символа Холокоста для защиты непривитых

Профессор Российской академии интеллектуальной собственности Лев Симкин раскритиковал поступок актера Егора Бероева, вышедшего на сцену премии ТЭФИ с нашитой на пиджак желтой звездой в знак выступления против вакцинации от коронавируса. По словам Симкина, такой поступок принижает трагедию Холокоста.

«Егор Бероев через Facebook поблагодарил за поддержку всех, кто гордится его вчерашним поступком и «жмет его мужественную руку». Таких немало. … Если кто не знает, «Фандорин» и внук «Майора Вихря» надел желтую звезду в знак поддержки тех непривитых граждан, кого грозятся не пускать в рестораны. Почему желтая звезда – ну так евреев в лагерях смерти тоже плохо кормили», – написал Симкин в Facebook.

Он также обратил внимание на риторику актера: «Как мы, потомки победителей, могли это допустить?» «Между прочим, год назад «потомки потерпевших поражение» в Мюнхене тоже нашили на одежду желтые звезды и вышли на «несанкционированную» демонстрацию, вызванную слухами о всеобщей обязательной вакцинации. Так их сразу одернули власти, запретив подобное – такие действия умаляют трагедию, «нарушают табу». Мне кажется, правильно сделали», – добавил профессор.

По его словам, холокост уже давно используют как разменную карту. «То как повод пнуть «фашистов» из сопредельных стран, то еще как. Помню, пару лет назад на конференции в Оксфорде молодой профессор из Нидерландов, сетуя на исламофобию в Европе, показал фото истощенных узников Освенцима. Из зала поинтересовались, всерьез ли он сравнивает Холокост с карикатурами в европейской прессе и вялыми попытками приостановить поток беженцев. Не моргнув глазом, тот ответил, что и то и другое недопустимо», – добавил ученый.

Профессора поддержала Божена Рынска. «Я полностью согласна с Симкиным. Желтая звезда в данной ситуации умаляет, принижает трагедию Холокоста. Давайте вообще теперь по всем поводам желтые звезды надевать! Стейк непрожаренный в ресторане – желтую звезду на дверь, – в Освенциме тоже плохо кормили. Жара не спадает – звезду тащи – в печах тоже удушающе жарко было, а желтый цвет символ палящего солнца. Не пустили пьяного в метро – лепи шестиугольник в знак протеста», – написал она в Facebook.

«Знаете, как человек, чьи предки в количестве тринадцати человек были расстреляны гитлеровцами за то, что они – евреи, я бы да – запретила носить желтую звезду по любым поводам, кроме Холокоста. Это вам не цацка-пецка», – добавила Рынска.

Аналогичное мнение высказал блогер Станислав Яковлев. «Глядя на артиста Бероева, начинаешь вдруг испытывать искреннее сочувствие к артисту Ефремову Все-таки Ефремов одного человека загубил, и то нечаянно, насинячившись до беспамятства. А сколько людей угробят пещерные антипрививочники вроде Бероева, причем совершенно сознательно и равнодушно, считая душегубство своим неотъемлемым правом, а ограничение этого права – возмутительной дискриминацией?» – написал он.

«А еще про артиста Ефремова звучали разные мнения, но как-то никому не пришло в голову аплодировать его преступлению. Бероеву зал сочувственно хлопал», – добавил он.

Не поддержала Бероева и писатель Мария Арбатова. «Было замечательное предложение гнать пьяных водителей по моргам, знакомиться с результатами своего лихачества. Стоит и умственно отсталых типа артиста Бероева отправлять в красную зону волонтёрами... Хоть на сутки», – написала она.

Напомним, во вторник Егор Бероев в ходе вручения премии «ТЭФИ-Летопись Победы» возмутился «дискриминацией» россиян, непривитых от коронавируса. На сцену актер поднялся с желтой шестиконечной звездой, нашитой на пиджак. Такие звезды нацисты заставляли носить евреев, чтобы выделять их среди других людей. Бероев объяснил, что таким образом он решил выразить протест против того, что невакцинированные люди, по его мнению, становятся людьми второго сорта, пишет «Московский комсомолец».

По словам Бероева, сам он не вакцинировался от коронавируса. «Мое тело – мое дело. Но сегодня я проснулся в мире, где это стало опознавательным знаком – гражданин ты, или будешь находиться в резервации, можно ли тебе будет посещать учреждения и мероприятия, будешь ли ты пользоваться всеми благами и правами», – сказал Бероев, передает Ura.ru.

Он также заявил, что ни одна человеческая жизнь и достоинство не могут приноситься в жертву общественному благу. «Человек не отделим от свободы выбора, даже если этот выбор вам не нравится, и вы желаете ему добра», – отметил актер. Он попросил не допустить вражды между людьми и сегрегации общества. «Это однажды уже было, и наши деды заплатили за то, чтобы это не повторилось кровью», – заявил Бероев.

Во вторник мэр столицы Сергей Собянин подписал указ о том, что с 28 июня в заведения общественного питания впустят только посетителей, которые смогут доказать, что защищены от COVID-19. Речь идет о людях, прошедших вакцинацию, переболевших, то есть имеющих в крови достаточное количество антител, либо получивших отрицательный ПЦР-тест. Также с 22 июня вводится временный запрет на проведение массовых мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек.