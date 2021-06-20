В «Артеке» шесть детей заболели COVID

Несколько детей, прибывших в детский лагерь «Артек» заболели коронавирусом, они направлены на лечение в инфекционную больницу,сообщил замминистра здравоохранения республики Крым Антон Лясковский.

«В «Артеке» были единичные случаи, к сожалению, выявлены новой коронавирусной инфекции. В связи с этим Роспотребнадзор провел эпидрасследование. Небольшое количество детей. Больше по контакту, всем оказана соответствующая помощь. Хочу отметить, что все в хорошем состоянии, нет никого «тяжелых», никаких степеней тяжести, ни пневмоний пока не выявлено: небольшие признаки заболевания по типу ОРВИ, но, к сожалению, при анализе была выявлена новая коронавирусная инфекция», – цитирует его Крыминформ.

По данным информационного агентства, всего в «Артеке» положительный тест на коронавирус имеют шесть детей. Как сообщил замминистра, детей, контактировавших с зараженными, поместили в обсерваторы – на базе санатория «Прибой» и в Армянскую горбольницу.

«Для того, чтобы процесс не распространялся, контактные дети, самый близкий круг, были по их постановлению переведены в обсерватор – понаблюдать и взять соответствующие анализы. Если анализы будут отрицательными, то дети будут возвращены либо в «Артек», либо домой», – пояснил он.

Уточняется, что в детском лагере проводится дезинфекция, он продолжит работу.

«Дальше уже на усмотрение Роспотребнадзора. Если распространение эпидпроцесса не будет дальше, то почему бы и нет (лагерь продолжит работу). Очень быстро отреагировали, Роспотребнадзор держит на контроле, проводит дезобработку», – заключил замминистра.

В России за минувшие стуки выявлено 17 611 новых случаев коронавируса, всего в стране с начала пандемии зарегистрировано 5,3 млн случаев инфекции.