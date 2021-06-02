Судан захотел пересмотреть соглашение о российской военной базе

Судан планирует пересмотреть соглашение по созданию российской военной базы на Красном море, заявил начальник штаба вооруженных сил страны Мухаммад Усман аль-Хусейн.

По его словам, идет «процесс пересмотра соглашения», которое подписали «бывшее правительство Судана и Россия», о «российском военном проекте на суданском побережье Красного моря». Аль-Хусейн заявил, что у его страны есть возможность для внесения поправок или изменений в соглашение, хотя оно «может быть продолжено», если власти Судана «найдут пользу и выгоду».

Он заявил, что военное соглашение не было утверждено законодательным советом в эпоху прошлого правительства, подчеркнув, что договоренности «должны быть одобрены законодательным советом Судана, так как он является органом, ратифицирующим международные соглашения», передает РИА «Новости» со ссылкой на Blue Nile TV.

Аль-Хусейн отметил, что прежде «Судан ограничивался военным сотрудничеством с Россией и Китаем», но «в нынешнюю эпоху, после того, как» США убрали страну из списка стран-пособников терроризма, появилась возможность «сотрудничать с США и странами Запада».

Напомним, США внесли Судан в список стран-пособников терроризма в 1993 году. Осенью 2020 года Вашингтон решил, что за предшествующие шесть месяцев Судан не оказывал поддержки террористам.

В начале декабря Россия заключила соглашение с Суданом о создании на его территории пункта материально-технического обеспечения ВМФ для проведения ремонта, пополнения запасов и отдыха членов экипажа военных российских кораблей. В апреле СМИ сообщали, что Судан приостановил соглашение о создании российской морской базы. В ответ представитель министерства иностранных дел Судана Аль Мансур Буляд и российское посольство в Хартуме заявили, что утверждения о приостановке соглашения не соответствуют действительности.