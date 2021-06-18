В «бесковидные» зоны ресторанов будут пускать только привитых Учителя школы при МГУ уволили после обвинений в домогательствах к ученикам 18 июня 2021, 16:39 Текст: Вера Басилая

Заподозренный в домогательствах к ученикам преподаватель физико-математической школы (СУНЦ) МГУ Сергей Сергеев уволен, заявил директор образовательного учреждения Кирилл Семенов. Он уточнил, что педагог лишен поста за совершение аморальных поступков, несовместимых с занимаемой должностью. «Да (уволен)... В связи с появлением 17 июня 2021 года в сети интернет ... материалов о совершении доцентом кафедры физики СУНЦ МГУ Сергеевым Сергеем Николаевичем аморальных действий в отношении обучающихся СУНЦ МГУ разных лет», – цитирует РИА «Новости» Семенова. Директор также добавил, что Сергеев будет защищаться, следствие по этому делу должны вести уполномоченные органы. Он отметил, что ранее никаких сообщений о противоправных действиях педагога не было. «Полагаем, что следствие по этому делу должны вести уполномоченные на это органы и их сотрудники. Это действия, требующие специальной юридической квалификации и соблюдения процессуального законодательства. Мы не имеем соответствующих знаний и полномочий», – добавил директор. Ранее в СМИ появилась информация, что ученики физико-математической школы для одаренных детей при МГУ на протяжении многих лет подвергались домогательствам со стороны преподавателя физики Сергеева. Шесть человек якобы признались журналистам, что во время учебы у них были нежелательные сексуальные контакты с преподавателем. Сообщается, что после публикации материала, в школу пришли с проверкой следователи. Специализированный учебно-научный центр (СУНЦ) МГУ – школа-интернат, основанная советским математиком Андреем Колмогоровым и выпустившая около 300 будущих докторов наук. Там есть только старшие классы: десятый и одиннадцатый. Вступительные экзамены в школу проводятся по всей России, чтобы туда могли поступить самые талантливые ученики страны. СУНЦ занимает первое место в рейтинге лучших российских школ по версии агентства RAEX. 56-летний Сергеев работает в СУНЦ с 1990 года и считается успешным преподавателем. Он награжден грамотами правительства Москвы и министерства образования России, является лауреатом престижной премии Фонда Сороса среди учителей средних школ, существовавшей в 1990-е годы. Также он сотрудник физфака МГУ и сооснователь лаборатории научного творчества ЛАНАТ, которая проводит конкурс научно-технического творчества «Шустрик» вместе с инновационным центром «Сколково».

Собянин: Власти Москвы находятся очень близко к более жестким решениям по ограничениям 17 июня 2021, 20:17

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о росте числа госпитализаций с коронавирусом, в связи с чем ситуация очень близка к временным, но жестким ограничениям по COVID. Порядка 600 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией заполняются в столице за два дня, что соответствует мощности больницы в Коммунарке. «Пять дней назад у нас было около 13 тыс. [коек для лечения пациентов с коронавирусом], и за несколько дней мы все «съели» в ноль. За этот период нарастили еще 3 тыс. коек, и практически каждый день «съедается» по 200–300 коек. За два дня «съедается» мощность такой больницы, как Коммунарка», – передает ТАСС слова мэра. Он добавил, что, если подобная динамика госпитализаций заболевших коронавирусом в Москве сохранится, столичные власти будут вынуждены «все больше и больше выводить из нормального оборота больницы и бросать их на борьбу с COVID-19». Мэр подчеркнул, кто разворачивание коечного фонда не может быть бесконечным. «Вопрос не просто в койках, это реанимация, специалисты-реаниматологи, это лечение. Это не просто: расстелил койки и уложил пациентов – в этом нет никакого смысла, нужно лечить людей. Мы одну за другой выводим поликлиники, делая их специализированными для КТ-центров и диагностики, и практически каждую неделю увеличиваем количество поликлиник, которые работают в основном только на COVID-19. Это, конечно, серьезная проблема для всех: и для жителей проблема, которые с другими заболеваниями, и для плановой медицинской помощью. Мы держимся сегодня потому, что Москва сосредоточила, накопила опыт и создала самую мощную среди городов медицинскую систему», – цитирует РИА «Новости» Собянина. Мэр уточнил, что на сегодняшний день в столице развернуто 17 тыс. коек для лечения пациентов с коронавирусом, в скором времени их число превысит 20 тыс. «Практически ни один европейский город себе такое позволить не может. Но еще раз скажу, что все равно это не безграничные возможности, мы находимся очень близко к более жестким решениям – временным, но жестким решениям по ограничениям», – заключил Собянин. Ранее мэр Москвы заявил, что столица столкнулась с более агрессивными штаммами коронавируса. Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова сообщала, что койки для коронавирусных больных в столице могут закончиться через две–три недели. Ранее власти Москвы одобрили предложение бизнес-сообщества об отстранении от работы без выплаты зарплаты сотрудников предприятий, которые отказались от вакцинации. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что главный государственный санитарный врач по Москве Елена Андреева приняла постановление об обязательной вакцинации работающих в сфере услуг в размере не менее 60% от числа сотрудников организации. Назван размер штрафа для столичных организаций за невыполнение требований о вакцинации 16 июня 2021, 17:10

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Организациям, которые не выполняют требования правительства Москвы о вакцинации сотрудников, грозит штраф от 50 тыс. до 1 млн рублей, сообщили власти города. Такие штрафы затронут юридические лица, которые не выполняют требования руководства Москвы о вакцинации сотрудников, сообщает RT в своем Telegram-канале. Штраф за невыполнение требований о вакцинации 60% сотрудников для юрлиц составит до 1 млн рублей. Кроме того, с 1 июля станет доступен сервис для предоставления информации о вакцинации сотрудников, сообщили в пресс-службе столичного департамента информационных технологий РИА «Новости». «С 1 по 15 июля 2021 года организациям, индивидуальным предпринимателям необходимо предоставить в электронном виде с использованием личного кабинета юридического лица, индивидуального предпринимателя на официальном сайте мэра и правительства Москвы mos.ru сведения по форме, установленной приложением 2 к указу мэра Москвы № 68-УМ. Сервис подачи сведений на mos.ru будет доступен с 1 июля 2021 года», – уточнили в департаменте. Ранее в Москве приняли постановление об обязательной вакцинации работающих в сфере услуг в размере не менее 60% от числа сотрудников организации. В Москве введена обязательная вакцинация в сфере услуг 16 июня 2021, 12:31

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

Главный государственный санитарный врач по Москве Елена Андреева приняла постановление об обязательной вакцинации работающих в сфере услуг в размере не менее 60% от числа сотрудников организации, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин. Собянин сообщил в своем блоге, что «ситуация с коронавирусом продолжает развиваться драматически», на данный момент «в больницах лежит более 12 тыс. человек разной степени тяжести», и «по заболеваемости мы уже на уровне прошлогодних пиков». «За последние сутки умерло больше 70 человек (...) Большинство этих людей даже не заболели бы, если бы вовремя сделали прививку от ковида. Когда человек заболевает, да особенно в тяжелой форме, он, конечно, сожалеет, что не вакцинировался. Но уже поздно. В конечном счете, это дело каждого – прививаться или нет. Защитить себя или надеяться, что и так все обойдется. Если не считать последующих усилий врачей, чтобы тебя вылечить», – написал мэр, указав при этом, что вакцинация – личное дело «до тех пор, пока ты сидишь дома или на даче». «Когда ты выходишь в общественные места и соприкасаешься с другими людьми, вольно или невольно становишься соучастником эпидемиологического процесса. Звеном цепочки по распространению опасного вируса. Более того, если ты работаешь в организации, которая обслуживает неопределенный круг людей, то в условиях эпидемии – это уже точно не только твое личное дело, какими бы индивидуальными средствами защиты ты ни пользовался», – подчеркнул Собянин. В связи с крайне тяжелой эпидемиологической ситуацией главный государственный санитарный врач по городу Москве Елена Андреева приняла постановление об обязательной вакцинации работающих в сфере услуг, для выполнения этого постановления Собяниным «принят указ, определяющий механизм и порядок его реализации». В указе говорится, что руководителям организаций, осуществляющих деятельность в сфере услуг, необходимо до 15 июля 2021 года организовать проведение первичных прививок против коронавируса не менее 60% от общей численности сотрудников. «До 1 июля будет создана необходимая информационная система, позволяющая контролировать процесс достижения необходимых показателей вакцинации в соответствии с постановлением. Контрольные органы и Департамент здравоохранения Москвы окажут всемерную поддержку в реализации данного решения», – указал он. Отмечается, что в Московском регионе проживает около 20 млн человек, столица «находится на перепутье всех дорог», и по ее жителям «приходятся самые страшные удары пандемии». «Именно поэтому нам в первую очередь нужна надежная защита от опасной болезни, от гибели тысяч москвичей. Такая защита есть – это вакцинация. Есть и полная доступность к одной из лучших и надежных вакцин, которая прошла международные, самые крупные и успешные испытания за всю историю страны. И которой привилось уже больше 1,8 млн москвичей. Мы просто обязаны сделать все, чтобы в самые короткие сроки провести массовую вакцинацию и остановить страшную болезнь. Прекратить гибель тысяч людей. Прошу понять правильно и поддержать это крайне тяжелое, непростое, но необходимое и ответственное решение», – заключил Собянин. В постановлении Андреевой указывается, что ситуация с коронавирусом в Москве стремительно ухудшается: интенсивность прироста начала увеличиваться с 6 июня, составляя 11%, затем прирост доходил до 20%. При этом чаще болеют люди трудоспособного возраста от 18 до 60 лет, «удельный вес которых составляет 60%». В связи с этим Андреева указывает, что руководителям организаций и индивидуальным предпринимателям в Москве необходимо до 15 июля организовать проведение профилактических прививок первым компонентом вакцины или однокомпонентной вакциной, а до 15 августа – вторым компонентом вакцины от коронавируса не менее 60% от общей численности сотрудников. Также необходимо «усилить информационно-разъяснительную работу среди работников, сотрудников по вопросам профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), обратив особое внимание на необходимость профилактических прививок». Вакцинированы должны быть следующие группы граждан: работники торговли, салонов красоты, массажных салонов, саун и бань, фитнес-центров и бассейнов, граждане, задействованные в оказании бытовых услуг – прачечные, химчистки и т. п., сотрудники общепита, клиентских подразделений финансовых организаций, а также организаций, оказывающих услуги почтовой связи. Это касается и таксистов, работников общественного транспорта, образования, здравоохранения, соцзащиты, многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, ЖКХ и энергетики, а также трудящихся на культурных, выставочных, просветительских мероприятиях, работников детских развлекательных центров, досуговых центров и т. д. Однако это не затрагивает лиц, имеющих противопоказания к прививке. Руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк подчеркнул, что «вакцинация касается только тех, кто работает в контактных сферах», передает РИА «Новости». В указе мэра говорится, что «для подтверждения выполнения требований постановления главного госсанврача (...) организации, инивидуальные предприниматели в период с 1 по 15 июля представляют в электронном виде с использованием личного кабинета юридического лица, индивидуального предпринимателя на официальном сайте мэра и правительства Москвы соответствующие сведения по форме». Эти сведения «подлежат проверке с использованием государственных информсистем и ресурсов с подтверждением соответствия таких сведений требованиям постановления Главного госсанврача по городу Москве». Уточняется, что Главконтролю столицы совместно с уполномоченными органами исполнительной власти Москвы поручено обеспечить контроль за соблюдением организациями, предпринимателями требований постановления главы столичного управления Роспотребнадзора. Ранее был составлен прогноз по росту темпов заболеваемости коронавирусом в России: максимальное число новых случаев может быть зарегистрировано в конце июня. Также в среду сообщалось, что в России за сутки выявили 13,4 тыс. новых случаев коронавируса, из них в Москве – 5782, Московской области – 1187, Санкт-Петербурге – 927. Главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко сообщал, что в данный момент больных с коронавирусом в больницу прибывает больше, чем в пиковые дни в первые две волны. Также он предупредил о сокращении инкубационного периода коронавируса; кроме того, коронавирус стало сложнее лечить, так как «вирус тоже за эти полтора года несколько изменил свое лицо, мутировал». 12 июня Собянин отправил москвичей на каникулы до 20 числа после того, как в столице был выявлен рекордный с конца прошлого года уровень заболеваемости COVID-19. Ограничения вводятся и в некоторых других регионах, например в Ивановской области, Санкт-Петербурге и Подмосковье. Мэр сообщал, что число выявленных случаев коронавируса в Москве за последние дни возросло на 80%, число госпитализаций тяжелых пациентов с COVID-19 увеличилось на 70%. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как коронавирус приспособился к лекарствам. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Омбудсмен объяснил законность отстранения непривитых работников в Москве 17 июня 2021, 20:53

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров (ФРиО), омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов заявил, что непривитых от коронавируса сотрудников московских предприятий, подлежащих обязательной вакцинации, можно отстранить от работы без сохранения зарплаты на основании требований столичного Роспотребнадзора. «Согласно требованиям главного санитарного врача Москвы, в Московской области аналогичное требование, у предпринимателей есть право тех сотрудников, которые до 15 июля не привьются, отстранять от работы без сохранения заработной платы. Мэрия Москвы не имеет отношения к этому вопросу, она не может разрешать или не разрешать этого», – приводит РИА «Новости» слова Миронова. Он указал, что, согласно постановлению главного санитарного врача столицы, если 60% сотрудников предприятий из сфер, которые перечислены в документе (среди них – сфера общественного питания), не будут вакцинированы, к таким компаниям могут быть применены санкции. «Но и само предприятие может невакцинированного сотрудника не допускать до работы, отстранять от работы без сохранения зарплаты, потому что в этом требовании ссылаются на эпидемиологическую ситуацию. Это говорит о том, что и предприниматель имеет право не допускать сотрудника до работы, не платить ему, пока он не будет удовлетворять требованиям Роспотребнадзора», – добавил Миронов. Ранее власти Москвы одобрили предложение бизнес-сообщества об отстранении от работы без выплаты зарплаты сотрудников предприятий, которые отказались от вакцинации. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что главный государственный санитарный врач по Москве Елена Андреева приняла постановление об обязательной вакцинации работающих в сфере услуг в размере не менее 60% от числа сотрудников организации. Оперштаб: Бумажный сертификат не будет служить доказательством получения вакцины 16 июня 2021, 18:15 Текст: Алексей Дегтярев

Бумажный сертификат о вакцинации не нужно будет представлять по месту работы, так как он не будет служить доказательством получения вакцины, сообщил департамент здравоохранения столицы. «Чтобы подтвердить проведение вакцинации, работодателям нужно будет с 1 до 15 июля предоставить списки сотрудников через личный кабинет на портале mos.ru. Проверка будет проводиться через централизованные информационные системы учета всех вакцинированных по стране. Бумажный сертификат о вакцинации не требуется и не будет служить доказательством получения вакцины», – говорится в сообщении на сайте департамента. Стоит отметить, что в Сети появились предложения о покупке сертификатов, свидетельствующих о вакцинации. В МВД предупредили об уголовной ответственности за поддельные сертификаты о вакцинации от COVID-19, несколько уголовных дел уже расследуются. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что главный государственный санитарный врач по Москве Елена Андреева приняла постановление об обязательной вакцинации работающих в сфере услуг в размере не менее 60% от числа сотрудников организации. Власти Москвы заявили о максимальном приросте заболевших COVID среди молодежи 16 июня 2021, 21:09

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Текст: Ксения Панькова

Максимальный прирост заболевших в Москве за последнее время отмечен у молодежи, в этой возрастной группе он почти в полтора раза выше, чем в иных, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. «Есть и другой важный фактор, который фиксируют врачи. Среди тяжелых пациентов, попадающих в больницы, все больше молодых людей без каких-либо патологий и сопутствующих заболеваний. Если раньше тяжелое течение болезни можно было «списать» на серьезные хронические заболевания, то сейчас госпитализируются люди, которые вообще не входят в группы риска», – цитирует РИА «Новости» Ракову. По ее словам, при таком взрывном росте всех показателей сегодняшняя ситуация по коронавирусу разительно отличается от той, что была в прошлом году. Как отметила Ракова, без завершения массовой иммунизации не получится остановить резкий скачок заболеваемости коронавирусом. Она подчеркнула, что решение Роспотребнадзора оказалось своевременным. «Это было наше совместное решение, которое мы обсуждали с коллегами вчера вечером», – добавила заммэра. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что главный государственный санитарный врач по Москве Елена Андреева приняла постановление об обязательной вакцинации работающих в сфере услуг в размере не менее 60% от числа сотрудников организации. В указе мэра говорится, что руководителям организаций, осуществляющих деятельность в сфере услуг, необходимо до 15 июля 2021 года организовать проведение первичных прививок против коронавируса не менее 60% от общей численности сотрудников. Напомним, мэр сообщал, что число выявленных случаев коронавируса в Москве за последние дни возросло на 80%, число госпитализаций тяжелых пациентов с COVID-19 увеличилось на 70%. В соцсетях обнаружены группы по вербовке детей в наркокурьеры 16 июня 2021, 17:58 Текст: Елена Мирошниченко

В соцсетях распространяются группы, которые вербуют детей, в наркокурьеры, рассказала директор организации, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина. В Лигу безопасного интернета обратились родители детей до 12 лет, которым в соцсетях пришло предложение работы «закладчиком», сообщения поступали от неизвестных лиц и ботов, которые позже предлагали перейти по ссылке в различные группы и чат-боты в Telegram. Об этом сообщает ТАСС. «Волонтеры Лиги безопасного интернета провели работу по мониторингу сети, удалось установить порядка 120 групп и чат-ботов, которые предлагают подобные «вакансии». В связи с этим мы обратились в правоохранительные органы с просьбой о проведении проверки и установлении тех лиц, которые занимаются подобными преступными действиями», – рассказала Мизулина. «Работникам» необходимо было распространять информацию о местах хранения наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также проводить закладки. Эти действия подпадают под действие пункта «б» части второй статьи 228.1 УК РФ («Сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенный с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей»), пояснили в организации. «На проблему распространения информации о закладках, найме на работу закладчиком обращают внимание многие пользователи социальных сетей. Мы получаем очень много обращений в связи с этой проблемой», – сказала Мизулина. Ранее Мизулина рассказала, что материалы административного дела о пропаганде наркотиков в интервью Юрия Дудя поступили в Зюзинский райсуд Москвы. Судебная экспертиза подтвердила, что в видео действительно есть пропаганда запрещенных веществ. Больницы Москвы ограничили оказание плановой помощи непривитым пациентам 18 июня 2021, 15:05

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

В московских больницах вынужденно ввели временные правила оказания плановой помощи и будут проверять наличие прививки от коронавируса перед госпитализацией, сообщает столичный департамент здравоохранения. «У человека, находящегося в больнице, в силу состояния здоровья и заболевания, которое стало причиной госпитализации, априори ослаблен иммунитет. Для таких пациентов особенно опасно заболевание коронавирусом. Исключить контакты на территории стационара и изолировать каждого пациента невозможно. Поэтому риск его заражения, в случае занесения вируса на территорию больницы, повышен. После операции в случае заражения резко возрастает риск тяжелых осложнений вплоть до летального исхода», – говорится в сообщении на сайте Департамента здравоохранения Москвы. Там добавили, что ежедневно из московских клиник пациенты переводятся в ковидные стационары. На этом фоне для безопасности пациентов вынужденно вводятся временные правила оказания плановой помощи. «Будем проверять наличие прививки от коронавируса перед госпитализацией», – указали в ведомстве, добавив, что такие меры «введены исключительно для того, чтобы защитить пациентов». «При этом права на получение медицинской помощи не ограничиваются. Те, у кого имеются медицинские противопоказания к прививке будут госпитализированы. … Новые правила оказания плановой медицинской помощи не распространяются на плановую госпитализацию пациентов с онкологическими и гематологическими заболеваниями для проведения противоопухолевого лечения, а также для оказания паллиативной помощи. … Наличие противопоказаний определяется врачом стационара перед госпитализацией», – подчеркнули в департаменте. Кроме того, «экстренная медицинская помощь будет оказываться без исключения каждому жителю города независимо от его статуса вакцинации». «Вся экстренная помощь оказывается как пациентам без коронавирусной инфекции, так и пациентам с уже подтвержденным диагнозом, в перепрофилированных для лечения COVID-19 стационарах. Оперативные вмешательства и прочие необходимые манипуляции проводятся таким пациентам в полном объеме», – отмечается в сообщении. В департаменте напомнили, что в городе созданы большие мощности для вакцинации. Сделать прививку можно в пунктах вакцинации в поликлиниках, павильонах «Здоровая Москва» в парках, в торговых центрах и других популярных общественных пространствах. В последние две недели в России растет число инфицированных индийским штаммом COVID, путь передачи остается воздушно-капельным вне зависимости от изменения вируса. Система Роспотребнадзора мобилизована полностью и переходит на круглосуточный режим в связи с распространением коронавируса. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о росте числа госпитализаций с коронавирусом, в связи с чем ситуация очень близка к временным, но жестким ограничениям по COVID. В частности, в Москве решили создать свободные от ковида рестораны. Собянин: Столица столкнулась с более агрессивными штаммами коронавируса 17 июня 2021, 18:26 Текст: Алексей Дегтярев

Жители российской столицы сталкиваются с новыми штаммами коронавируса, более агрессивными, чем прежние, заявил мэр города Сергей Собянин. «Ситуация в Москве стремительно ухудшается по распространению заболеваемости коронавирусом. Причем, такая динамика является неожиданной в силу того, что более 60% москвичей либо переболели, либо сделали прививки. Это довольно большая популяционная прослойка, иммунитет. Мы ожидали не роста, а снижения заболеваемости», – сказал Собянин, передает ТАСС. Число коек в медицинских учреждениях для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией в Москве в скором времени увеличат до 24 тыс., заявил мэр. Глава города отметил, что число желающих привиться от COIVD-19 в столице выросло в несколкьо раз после решения об обязательной вакцинации работников ряда сфер. «В три раза выросла сегодня запись на вакцинацию от того, что было, но этого все равно недостаточно. Объемы <...> пока еще небольшие, но я думаю, что они будут нарастать каждый день», – заявил он. Мэр отметил, что в Москве сейчас наблюдается «огромная динамика» по заболеванию, которая не наблюдалась в предыдущие кризисы с коронавирусом. Российская столица, по его словам, сталкивается с новыми штаммами коронавируса, более агрессивными по сравнению с прошлыми, цитирует градоначальника РИА «Новости». Ранее заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова сообщала, что койки для коронавирусных больных в столице могут закончиться через две-три недели. До этого Собянин заявлял, что главный государственный санитарный врач по Москве Елена Андреева приняла постановление об обязательной вакцинации работающих в сфере услуг в размере не менее 60% от числа сотрудников организации. Венгрия запретила в школах гей-пропаганду 15 июня 2021, 22:21 Текст: Антон Никитин

Парламент Венгрии одобрил закон о запрете пропаганды ЛГБТ в школах, сообщает The Guardian. Национальное собрание Венгрии приняло решение 157 голосами против одного. Согласно документу, лицам до 18 лет запрещается демонстрировать материалы, поощряющие изменение пола или гомосексуальность. Кроме того, документ устанавливает список организаций, которым разрешено проводить уроки полового просвещения, сообщает The Guardian. По словам авторов поправок, меры принимаются для «защиты прав детей». Однако некоторые оппозиционные партии и активисты страны выступили против законопроекта, назвав его нарушающим права человека. «Есть содержание, которое дети в определенном возрасте могут неправильно понять и которое может оказать пагубное влияние на их развитие в данном возрасте, или которое дети просто не могут переварить, и которое поэтому может запутать их развивающиеся моральные ценности или из образ себя или мира», – сказал представитель венгерского правительства. Напомним, в России закон о запрете гей-пропаганды среди детей был принят в конце июня 2013 года. Президент Владимир Путин не раз говорил, что в России нет уголовного преследования за нетрадиционную ориентацию, и подчеркивал, что в России ввели запрет пропаганды гомосексуализма, поскольку детей надо «оставить в покое». Газета ВЗГЛЯД разбирала, как права геев для Страсбурга оказались важнее прав детей. В Москве решили создать свободные от ковида рестораны 18 июня 2021, 10:29

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Московские власти поддержали предложение бизнес-сообщества о создании в столице ресторанов, свободных от коронавируса. Соответствующий эксперимент стартует 19 июня в полутора-двух десятках ресторанов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. «Вчера встречался с московскими рестораторами. Обсуждали, как в нынешней, очень непростой ситуации будут работать кафе и рестораны. Главный санитарный врач принял решение об обязательной вакцинации работников общепита, но, понятно, что это – длительный процесс: полтора-два месяца. А нам нужно, чтобы кафе и рестораны могли и сегодня продолжать работать. Но при этом – обеспечивая максимальную безопасность посетителей», – написал Собянин в своем блоге. По его словам, в ходе встречи рестораторы предложили организовать точки общепита, свободные от ковида. Соответствующий эксперимент начнется с субботы, 19 июня, в полутора-двух десятках ресторанов. Как следует из указа мэра, эксперимент продлится десять дней – до 29 июня. Мэр уточнил, что в порядке эксперимента несколько ресторанов будут объявлены «бесковидными» территориями, для посещения которых нужен QR-код, подтверждающий вакцинацию. Код можно будет скачать с сайта Госуслуг. «За неделю настроим информационную систему контроля, отработаем технологию, поймем, как она работает. И тогда можно будет тиражировать этот опыт», – добавил Собинин. При это он отметил, что для детей в данном случае будет сделано исключение, «потому что до 18 лет прививку делать нельзя». Однако несовершеннолетние должны находиться в заведении со взрослыми. Кроме того, с пятницы, 18 июня, в Москве будут ограничены зрелищные мероприятия – на них будут допускаться максимум 1 тыс. человек. «Мы всех предупреждали. Пожалуйста, на стадионах, в больших концертных залах будьте аккуратнее, соблюдайте требования. И что? На танцполах толпы ликующих людей. Я не хотел этого делать, но придется. … Это означает, что театры и кино смогут работать. А массовые зрелищные мероприятия мы на время остановим. Танцполы и фан-зоны для болельщиков тоже придется закрыть», – указал градоначальник. Игровые комнаты также пока будут закрыты, и детские площадки в парках – тоже. «Еще дней десять будут закрыты. А потом посмотрим по ситуации. Если она будет улучшаться, то откроем», – добавил Собянин. Также своим указом мэр продлил до 29 июня введенные ранее ограничения, а именно приостановку работы фудкортов и зоопарков. Он также поднял проблему повторной вакцинации. «Людям, которые прошли вакцинацию, не делают повторную прививку. А у них уже закончились антитела. Я знаю об этой проблеме, и сам в порядке эксперимента недавно сделал ревакцинацию. Ведь я еще в прошлом мае до начала испытаний первым сделал прививку. Сейчас начать ревакцинацию – жизненно необходимо. Поэтому будем работать с правительством, чтобы они оперативно приняли решение по срокам и технологии», – указал мэр. Он уточнил, что ревакцинация будет проходить первым компонентом вакцины. «Если был «Спутник», то первым компонентом «Спутника». Других вариантов пока не существует», – сообщил Собянин. Мэр также не исключил, что в Москве будет проводиться вакцинация мигрантов. «Огромный процент мигрантов в нашей отрасли работает. 60% работников надо привить, но в некоторых наших заведениях 60% – это как раз и есть мигранты. … В прошлом году было принято решение в первую очередь обеспечить вакциной своих граждан. …Сейчас начато изготовление «Спутника Лайт». По сути, это первый компонент классического «Спутника». Скорее всего, мы получим разрешение использовать его для вакцинации мигрантов. По нашим расчетам, это произойдет в начале июля, может быть, и раньше», – заключил Собянин. Ранее мэр Москвы заявил о росте числа госпитализаций с коронавирусом, в связи с чем ситуация очень близка к временным, но жестким ограничениям по COVID. По его словам, столица столкнулась с более агрессивными штаммами коронавируса. Москвичам пообещали погоду «миллион на миллион» 16 июня 2021, 15:32 Текст: Алексей Дегтярев

В ближайшее время в Москве установится солнечная погода без осадков и ветра, на выходных жителей столицы ожидает аномальная жара, заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. «С сегодняшнего дня мы поступаем сначала под опеку Скандинавского антициклона, а затем уже Азовского, поэтому в ближайшую пятидневку, а может, и всю неделю, мы будем находиться в области этого высокого атмосферного давления. Погода будет «миллион на миллион», на языке авиационных метеорологов это <...> практически чистое, ясное небо и очень спокойный ход метеопараметров», – цитирует Тишковца ТАСС. По его словам, ко вторнику в столице столбик термометра поднимется до 33 градусов Цельсия. Это на 10 градусов выше климатической нормы. «[В четверг] будет еще комфортно – около плюс 25 градусов, не выше, а потом с каждым днем пойдем вверх. В пятницу будет уже 27 градусов, в субботу – 28-30 градусов, в воскресенье –29-31 градус, в понедельник – 30-32 градуса, во вторник – 31-33 градуса», – указал метеоролог. Он заверил, что в эти дни осадков не ожидается, и постоянно будет светить солнце. Собянин: У 89 % зараженных в Москве выявлен индийский штамм COVID 18 июня 2021, 15:28

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Москва начинает заново проходить историю с коронавирусом, почти у 90% зараженных за последнее время выявлен новый индийский штамм COVID-19, заявил мэр Сергей Собянин. «По сути дела, мы начинаем заново проходить эту историю (с коронавирусом), причем с более тяжелыми последствиями. Именно поэтому мы видим такой взрывной рост заболеваемости, большой рост госпитализаций... Мы вводим чуть ли не каждый день новые больницы, новые корпуса в борьбу с ковидом, и еле-еле успеваем», – сказал Собянин в эфире Первого канала. По его словам, почти 90% зараженных COVID в Москве заболели новым индийским штаммом коронавируса. «Последние данные, которые мы получили, 89,3% заболевших заболели коронавирусом мутированным … это индийский штамм», – заявил Собянин, передает РИА «Новости». При этом он уточнил, что новый штамм оказался более агрессивным, быстрее распространяется. «И самое неприятное, что для того чтобы противостоять человеку, его иммунный статус, количество антител, должен быть в два раза выше, чем к Уханьскому вирусу», – заявил он. Мэр добавил, что популяционный иммунитет в Москве был на уровне 60%, этого было достаточно, чтобы прекратить распространение коронавируса, но если при подсчете учитывать только лиц с высокими титрами антител, то он составляет 25%. «У нас популяционный иммунитет, когда люди имеют защиту от вируса, был на уровне уже 60%. Это и переболевшие… и те, которые поставили вакцину, их уже 1,5 миллиона. И эти 60% должны были прекратить эпидемию или, по крайней мере, точно ее замедлить. Теперь уже можно по-другому рассчитать популяционный иммунитет, и он уже будет не 60, а 25%. Потому что иммунитет человеку требуется больший для сопротивления коронавирусу. И остаются те, у которых очень высокие титры, высокие антитела. Их гораздо меньше. И это другая эпидемиологическая ситуация», – заявил Собянин. Ранее в московских больницах вынужденно ввели временные правила оказания плановой помощи и будут проверять наличие прививки от коронавируса перед госпитализацией. В последние две недели в России растет число инфицированных индийским штаммом COVID, путь передачи остается воздушно-капельным вне зависимости от изменения вируса. Система Роспотребнадзора мобилизована полностью и переходит на круглосуточный режим в связи с распространением коронавируса. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о росте числа госпитализаций с коронавирусом, в связи с чем ситуация очень близка к временным, но жестким ограничениям по COVID. В частности, в Москве решили создать свободные от ковида рестораны. Рестораны Москвы решили создать зоны для вакцинированных от COVID клиентов 17 июня 2021, 19:47 Текст: Елена Мирошниченко

Рестораны Москвы обсуждают возможность создания свободных от COVID-19 зон в заведениях для вакцинированных посетителей, сообщил глава Федерации рестораторов и отельеров (ФРиО) Игорь Бухаров. «Пока ведутся переговоры о том, какие рестораны и фудкорты будут готовы принять участие в Москве в эксперименте по созданию свободных от COVID-19 зон для вакцинированных посетителей», – цитирует его РИА «Новости». Бухаров отметил, что подобный опыт есть у ресторанной отрасли Израиля. «Например, в Израиле после окончания локдауна было разрешено в рестораны пускать людей с «зеленым паспортом», QR-кодом, подтверждающими вакцинацию документами», – рассказал он. Ранее мэр российской столицы Сергей Собянин предложил московским предпринимателям создавать в ресторанах «зоны, свободные от коронавируса», где будут размещены гости, прошедшие вакцинацию от COVID-19. В шахте лифта в Москве нашли тело мужчины 15 июня 2021, 18:02 Текст: Алексей Дегтярев

В Москве мужчина упал в шахту лифта и погиб, началась проверка, сообщила старший помощник главы ГСУ СК по столице Юлия Иванова. Тело мужчины нашли в шахте лифта в одном из жилых домов по улице Академика Королева, по предварительным данным, он занимался ремонтом, во время которого сорвался, передает РИА «Новости» со ссылкой на Иванову. «Организовано проведение доследственной проверки. Следователи дадут правовую оценку происшествию на предмет наличия признаков преступления, предусмотренного ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека)», – пояснила представитель ведомства. В апреле несовершеннолетний в Комсомольске-на-Амуре упал в шахту лифта в заброшенном здании и сломал ребра.