Глава департамента торговли Москвы назвал «бредом» информацию о возможном локдауне

Руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк заявил, что не знает ничего о том, что власти города якобы рассматривают введение повторного локдауна.

«Это бред какой-то, я ничего об этом не слышал», – сказал он в эфире радиостанции «Говорит Москва». Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее издание Forbes со ссылкой на источники сообщило, что из-за роста числа заболевших коронавирусом власти Москвы якобы рассматривают возможность введения нового локдауна, но решение пока не принято.

Напомним, власти Москвы одобрили предложение бизнес-сообщества об отстранении от работы без выплаты зарплаты сотрудников предприятий, которые отказались от вакцинации.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что главный государственный санитарный врач по Москве Елена Андреева приняла постановление об обязательной вакцинации работающих в сфере услуг в размере не менее 60% от числа сотрудников организации.