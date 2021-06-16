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Путин заявил о готовности России к сотрудничеству с США по борьбе с COVID
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Президент Владимир Путин после переговоров с американским лидером Джо Байденом заявил, что Россия готова к сотрудничеству с США по борьбе с коронавирусом.
«Как вы знаете, еще при прежней администрации мы откликнулись на просьбу американской стороны и направили туда даже нашу технику в виде гуманитарной помощи. Америка - большая и мощная страна, и дело не том, что у них там денег не хватало, просто в тот момент они крайне нуждались в системах ИВЛ. Мы это сделали, как вы знаете, сделали абсолютно бескорыстно, и мы готовы к сотрудничеству по этому направлению и в будущем, но подробно мы сегодня об этом не говорили», – сказал Путин на пресс-конференции после окончания саммита России и США в Женеве, сообщает РИА «Новости».
По его словам, они с Байденом вскользь упомянули тему возможности взаимного признания вакцин от коронавируса.
Ранее Путин заявил, что переговоры с американским лидером Джо Байденом прошли хорошо.
В Женеве в 17.05 по местному времени (18.05 мск) завершилась встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.
Переговоры российского и американского лидера начались в среду на женевской вилле Ла Гранж в узком составе. Лидеры сдержанно поприветствовали друг друга, обменялись парой фраз и взяли паузу в общении. В ходе встречи Путин поблагодарил Байдена за инициативу встретиться лично.
В рамках встречи президенты намеревались обсудить вопросы стратегической стабильности, противодействие коронавирусу, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, в Нагорном Карабахе.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждут в мире от встречи президентов России и США и на какие уступки могут пойти Путин и Байден.
Журналисты США устроили стычку перед встречей Путина и Байдена
Американские журналисты «устроили колоссальную свалку на входе внутрь виллы Ла Гранж перед встречей президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, сообщил журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.
«Журналисты устроили битву за право первыми попасть на открытую часть переговоров Путина и Байдена», сообщает Life Shot.
«Давка, неразбериха и даже немного драка», – подтверждает в Telegram Смирнов.
В результате, по его словам, «пресса на протокольную часть встречи Путина и Байдена не попала», поскольку «американцы пошли не через свою дверь, устроили давку, президентам надоело слушать крики на пороге, и они ушли в другой зал».
«Сейчас журналистов от двери отогнали и ее охраняет усиленная команда американских секьюрити. Переговоры Путина и Байдена продолжаются», – добавил российский журналист.
В среду днем Путин прибыл на женевскую виллу Ла Гранж на встречу с главой Белого дома Джо Байденом. Российского лидера встретил президент Швейцарии Ги Пармелен. После Путина на виллу прибыл Байден. Перед началом встречи Путин и Байден поприветствовали друг друга рукопожатием, сделали совместное фото и затем удалились на переговоры в узком составе.
В рамках встречи президенты обсудят вопросы стратегической стабильности, противодействие коронавирусу, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, в Нагорном Карабахе.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждут в мире от встречи президентов России и США и на какие уступки могут пойти Путин и Байден.
Путин и Байден закончили переговоры в узком составе
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Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в узком составе завершены, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Закончили узкий [состав]», – сказал Песков, передает ТАСС.
Переговоры в узком составе длились почти два часа, хотя по плану они должны были идти час с четвертью.
Представитель Кремля отметил, что в переговорах решили сделать перерыв, после него пройдет встреча в расширенном составе, сообщает РИА «Новости».
В среду днем Путин прибыл на женевскую виллу Ла Гранж на встречу с главой Белого дома Джо Байденом. Российского лидера встретил президент Швейцарии Ги Пармелен. После Путина на виллу прибыл Байден. Перед началом встречи Путин и Байден поприветствовали друг друга рукопожатием, сделали совместное фото и затем удалились на переговоры в узком составе.
Планировалось, что лидеры будут обсуждать вопросы стратегической стабильности, противодействие коронавирусу, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, в Нагорном Карабахе.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждут в мире от встречи президентов России и США и на какие уступки могут пойти Путин и Байден.
Байден утвердительно ответил на вопрос о доверии Путину
Президент США Джо Байден утвердительно кивнул головой, отвечая на вопрос о том, доверяет ли он российскому лидеру Владимиру Путину, сообщает пресс-пул Белого дома.
Как передает дежурная по пресс-пулу корреспондент газеты Politico Анита Кумар, «Байден утвердительно покивал головой вверх-вниз», когда ему прокричали вопрос о том, доверяет ли он Путину, передает ТАСС.
В среду днем Путин прибыл на женевскую виллу Ла Гранж на встречу с главой Белого дома Джо Байденом. Российского лидера встретил президент Швейцарии Ги Пармелен. После Путина на виллу прибыл Байден. Перед началом встречи Путин и Байден поприветствовали друг друга рукопожатием, сделали совместное фото и затем удалились на переговоры в узком составе.
В рамках встречи президенты обсудят вопросы стратегической стабильности, противодействие коронавирусу, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, в Нагорном Карабахе.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждут в мире от встречи президентов России и США и на какие уступки могут пойти Путин и Байден.
Путин приехал на переговоры с Байденом на «Аурусе»
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Президент России Владимир Путин на лимузине отечественного производства Aurus прибыл на женевскую виллу Ла Гранж, где пройдет его встреча с главой Белого дома Джо Байденом.
Ил-96 Специального летного отряда «Россия» приземлился в аэропорту Женевы на пару минут раньше планировавшегося времени. Путин в темном костюме спустился по трапу и сразу сел в поданный к борту самолета лимузин отечественного производства Aurus, капот которого украшен флагом России.
Кортеж главы российского государства, состоящий из более чем десяти автомобилей, который направился на виллу Ла-Гранж, сопровождал почетный эскорт мотоциклистов, передает РИА «Новости».
Путин прибыл на место переговоров первым. После того, как президент России вышел из машины, у крыльца перед главным входом его встретил швейцарский коллега. Лидеры пожали друг другу руки и обменялись парой фраз. После этого они прошли на крыльцо ближе ко входу – там установлены флаги двух стран – и сделали совместное фото. Затем президенты зашли внутрь здания, где пройдет саммит.
Живописная вилла Ла Гранж на берегу озера активно используется властями Женевы и федеральным правительством Швейцарии, она создает хорошие условия для переговоров.
Президент России Владимир Путин и глава американской администрации Джо Байден встретятся в Женеве 16 июня. В Кремле сообщили, что президенты обсудят вопросы стратегической стабильности, противодействие коронавирусу, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, в Нагорном Карабахе.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждут в мире от встречи президентов России и США и на какие уступки могут пойти Путин и Байден.
В Москве введена обязательная вакцинация в сфере услуг
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Главный государственный санитарный врач по Москве Елена Андреева приняла постановление об обязательной вакцинации работающих в сфере услуг в размере не менее 60% от числа сотрудников организации, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.
Собянин сообщил в своем блоге, что «ситуация с коронавирусом продолжает развиваться драматически», на данный момент «в больницах лежит более 12 тыс. человек разной степени тяжести», и «по заболеваемости мы уже на уровне прошлогодних пиков».
«За последние сутки умерло больше 70 человек (...) Большинство этих людей даже не заболели бы, если бы вовремя сделали прививку от ковида. Когда человек заболевает, да особенно в тяжелой форме, он, конечно, сожалеет, что не вакцинировался. Но уже поздно. В конечном счете, это дело каждого – прививаться или нет. Защитить себя или надеяться, что и так все обойдется. Если не считать последующих усилий врачей, чтобы тебя вылечить», – написал мэр, указав при этом, что вакцинация – личное дело «до тех пор, пока ты сидишь дома или на даче».
«Когда ты выходишь в общественные места и соприкасаешься с другими людьми, вольно или невольно становишься соучастником эпидемиологического процесса. Звеном цепочки по распространению опасного вируса. Более того, если ты работаешь в организации, которая обслуживает неопределенный круг людей, то в условиях эпидемии – это уже точно не только твое личное дело, какими бы индивидуальными средствами защиты ты ни пользовался», – подчеркнул Собянин.
В связи с крайне тяжелой эпидемиологической ситуацией главный государственный санитарный врач по городу Москве Елена Андреева приняла постановление об обязательной вакцинации работающих в сфере услуг, для выполнения этого постановления Собяниным «принят указ, определяющий механизм и порядок его реализации».
В указе говорится, что руководителям организаций, осуществляющих деятельность в сфере услуг, необходимо до 15 июля 2021 года организовать проведение первичных прививок против коронавируса не менее 60% от общей численности сотрудников.
«До 1 июля будет создана необходимая информационная система, позволяющая контролировать процесс достижения необходимых показателей вакцинации в соответствии с постановлением. Контрольные органы и Департамент здравоохранения Москвы окажут всемерную поддержку в реализации данного решения», – указал он.
Отмечается, что в Московском регионе проживает около 20 млн человек, столица «находится на перепутье всех дорог», и по ее жителям «приходятся самые страшные удары пандемии».
«Именно поэтому нам в первую очередь нужна надежная защита от опасной болезни, от гибели тысяч москвичей. Такая защита есть – это вакцинация. Есть и полная доступность к одной из лучших и надежных вакцин, которая прошла международные, самые крупные и успешные испытания за всю историю страны. И которой привилось уже больше 1,8 млн москвичей. Мы просто обязаны сделать все, чтобы в самые короткие сроки провести массовую вакцинацию и остановить страшную болезнь. Прекратить гибель тысяч людей. Прошу понять правильно и поддержать это крайне тяжелое, непростое, но необходимое и ответственное решение», – заключил Собянин.
В постановлении Андреевой указывается, что ситуация с коронавирусом в Москве стремительно ухудшается: интенсивность прироста начала увеличиваться с 6 июня, составляя 11%, затем прирост доходил до 20%. При этом чаще болеют люди трудоспособного возраста от 18 до 60 лет, «удельный вес которых составляет 60%».
В связи с этим Андреева указывает, что руководителям организаций и индивидуальным предпринимателям в Москве необходимо до 15 июля организовать проведение профилактических прививок первым компонентом вакцины или однокомпонентной вакциной, а до 15 августа – вторым компонентом вакцины от коронавируса не менее 60% от общей численности сотрудников.
Также необходимо «усилить информационно-разъяснительную работу среди работников, сотрудников по вопросам профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), обратив особое внимание на необходимость профилактических прививок».
Вакцинированы должны быть следующие группы граждан: работники торговли, салонов красоты, массажных салонов, саун и бань, фитнес-центров и бассейнов, граждане, задействованные в оказании бытовых услуг – прачечные, химчистки и т. п., сотрудники общепита, клиентских подразделений финансовых организаций, а также организаций, оказывающих услуги почтовой связи.
Это касается и таксистов, работников общественного транспорта, образования, здравоохранения, соцзащиты, многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, ЖКХ и энергетики, а также трудящихся на культурных, выставочных, просветительских мероприятиях, работников детских развлекательных центров, досуговых центров и т. д.
Однако это не затрагивает лиц, имеющих противопоказания к прививке.
Руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк подчеркнул, что «вакцинация касается только тех, кто работает в контактных сферах», передает РИА «Новости».
В указе мэра говорится, что «для подтверждения выполнения требований постановления главного госсанврача (...) организации, инивидуальные предприниматели в период с 1 по 15 июля представляют в электронном виде с использованием личного кабинета юридического лица, индивидуального предпринимателя на официальном сайте мэра и правительства Москвы соответствующие сведения по форме». Эти сведения «подлежат проверке с использованием государственных информсистем и ресурсов с подтверждением соответствия таких сведений требованиям постановления Главного госсанврача по городу Москве».
Уточняется, что Главконтролю столицы совместно с уполномоченными органами исполнительной власти Москвы поручено обеспечить контроль за соблюдением организациями, предпринимателями требований постановления главы столичного управления Роспотребнадзора.
Ранее был составлен прогноз по росту темпов заболеваемости коронавирусом в России: максимальное число новых случаев может быть зарегистрировано в конце июня. Также в среду сообщалось, что в России за сутки выявили 13,4 тыс. новых случаев коронавируса, из них в Москве – 5782, Московской области – 1187, Санкт-Петербурге – 927.
Главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко сообщал, что в данный момент больных с коронавирусом в больницу прибывает больше, чем в пиковые дни в первые две волны. Также он предупредил о сокращении инкубационного периода коронавируса; кроме того, коронавирус стало сложнее лечить, так как «вирус тоже за эти полтора года несколько изменил свое лицо, мутировал».
12 июня Собянин отправил москвичей на каникулы до 20 числа после того, как в столице был выявлен рекордный с конца прошлого года уровень заболеваемости COVID-19. Ограничения вводятся и в некоторых других регионах, например в Ивановской области, Санкт-Петербурге и Подмосковье.
Мэр сообщал, что число выявленных случаев коронавируса в Москве за последние дни возросло на 80%, число госпитализаций тяжелых пациентов с COVID-19 увеличилось на 70%.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как коронавирус приспособился к лекарствам. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Переговоры Путина и Байдена продолжились в расширенном составе
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Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден начали переговоры в расширенном составе с участием делегаций.
До этого на встрече лидеров присутствовали только главы МИД и Госдепа Сергей Лавров и Энтон Блинкен, передает ТАСС.
«Переговоры в расширенном составе начались», – сообщили в пресс-службе Кремля. Беседа в узком составе продлилась примерно 1 час 45 минут. После этого президенты ушли на короткий перерыв перед началом второй части переговоров.
Встреча в широком составе проходит в Желтом зале виллы Ла-Гранж с участием делегаций. С российской стороны это Лавров и его заместитель Сергей Рябков, замглавы администрации Кремля – пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, помощник главы государства Юрий Ушаков и начальник Генерального штаба ВС России – первый замминистра обороны генерал армии Валерий Герасимов.
Для обсуждения отдельных региональных вопросов – по Украине и по Сирии соответственно – на саммит приглашены замглавы администрации президента Дмитрий Козак и специальный представитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.
В состав американской делегации, по сведениям телеканала СNN, вошли госсекретарь Блинкен, помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан, директор по России и Центральной Азии Совета национальной безопасности при Белом доме Эрик Грин, а также заместитель главы внешнеполитического ведомства по политическим делам Виктория Нуланд.
Кроме того, на саммите присутствуют послы обеих стран – Анатолий Антонов и Джон Салливан.
Ранее Путин и Байден закончили переговоры в узком составе.
Переговоры российского и американского лидера начались в среду на женевской вилле Ла Гранж в узком составе. Лидеры сдержанно поприветствовали друг друга, обменялись парой фраз и взяли паузу в общении. В ходе встречи Путин поблагодарил Байдена за инициативу встретиться лично.
В рамках встречи президенты обсудят вопросы стратегической стабильности, противодействие коронавирусу, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, в Нагорном Карабахе.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждут в мире от встречи президентов России и США и на какие уступки могут пойти Путин и Байден.
Переговоры Путина и Байдена начались в Женеве
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Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена начались на женевской вилле Ла Гранж в узком составе.
Перед этим президент Швейцарии Ги Пармелен пожелал лидерам России и США плодотворного диалога, передает РИА «Новости».
«Уважаемые президенты, желаю вам плодотворного диалога на благо ваших стран и всего мира», – заявил Пармелен.
Встреча президентов проходит в помещении библиотеки. На столике, стоящем между Путиным и Байденом, – небольшой букет белых цветов. Ранее стало известно, что официальный флорист республики Женева подготовила порядка 30 цветочных композиций для украшения виллы Ла Гранж. Все они выполнены в белом и зеленом цветах, которые символизируют основы швейцарской политики – нейтралитет и сдержанность.
Рядом с президентами друг напротив друга – министр иностранных дел Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен.
Лидеры сдержанно поприветствовали друг друга, обменялись парой фраз и взяли паузу в общении.
Журналисты до последнего продолжали находиться в помещении, где проходит встреча лидеров России и США. Наблюдалась давка, корреспонденты съемочных групп и фотографы постоянно попадали друг к другу в кадр.
В среду днем Путин прибыл на женевскую виллу Ла Гранж на встречу с главой Белого дома Джо Байденом. Российского лидера встретил президент Швейцарии Ги Пармелен. После Путина на виллу прибыл Байден. Перед началом встречи Путин и Байден поприветствовали друг друга рукопожатием и сделали совместное фото.
В рамках встречи президенты обсудят вопросы стратегической стабильности, противодействие коронавирусу, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, в Нагорном Карабахе.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждут в мире от встречи президентов России и США и на какие уступки могут пойти Путин и Байден.
Назван размер штрафа для столичных организаций за невыполнение требований о вакцинации
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Организациям, которые не выполняют требования правительства Москвы о вакцинации сотрудников, грозит штраф от 50 тыс. до 1 млн рублей, сообщили власти города.
Такие штрафы затронут юридические лица, которые не выполняют требования руководства Москвы о вакцинации сотрудников, сообщает RT в своем Telegram-канале. Штраф за невыполнение требований о вакцинации 60% сотрудников для юрлиц составит до 1 млн рублей.
Кроме того, с 1 июля станет доступен сервис для предоставления информации о вакцинации сотрудников, сообщили в пресс-службе столичного департамента информационных технологий РИА «Новости».
«С 1 по 15 июля 2021 года организациям, индивидуальным предпринимателям необходимо предоставить в электронном виде с использованием личного кабинета юридического лица, индивидуального предпринимателя на официальном сайте мэра и правительства Москвы mos.ru сведения по форме, установленной приложением 2 к указу мэра Москвы № 68-УМ. Сервис подачи сведений на mos.ru будет доступен с 1 июля 2021 года», – уточнили в департаменте.
Ранее в Москве приняли постановление об обязательной вакцинации работающих в сфере услуг в размере не менее 60% от числа сотрудников организации.
Путин заявил о возвращении к работе послов России и США
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Президент России Владимир Путин заявил, что послы России и США возвращаются к работе.
«Что касается возвращения послов в места своей работы, в Москву соответственно американского посла, в Вашингтон – российского, мы договорились о том, что этот вопрос решен. Они возвращаются к месту своей службы постоянной. Когда конкретно – завтра, послезавтра – это вопрос чисто технического характера», – заявил Путин на пресс-конференции после саммита в Женеве, передает РИА «Новости».
В Женеве в 17.05 по местному времени (18.05 мск) завершилась встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.
Ранее в Вашингтоне допустили возвращение послов в столицы США и России после саммита в Женеве.
Напомним, замглавы МИД Сергей Рябков не исключил, что послы России и США Анатолий Антонов и Джон Салливан примут участие во встрече Путина и Байдена, однако, по его словам, окончательных решений по этому вопросу пока нет.
Антонов был вызван в Москву после того, как президент США Джо Байден позволил себе личные выпады в адрес президента России Владимира Путина. Пресс-секретарь лидера страны Дмитрий Песков заявил, что возвращение посла в США будет зависеть от решения главы государства Владимира Путина.
16 апреля глава МИД Сергей Лавров сообщил, что в Кремле рекомендовали Салливану «поехать в свою столицу и провести там подробные, серьезные консультации». 19 апреля МИД снова рекомендовал послу США отправиться в Вашингтон. 22 апреля Салливан вылетел из Москвы в Вашингтон.
Завершилась встреча Путина и Байдена в расширенном составе
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В Женеве в 17.05 по местному времени (18.05 мск) завершилась встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, сообщили в пресс-службе Белого дома.
Уточняется, что встреча Путина и Байдена в расширенном составе не была разделена на две части, об этом сообщает ТАСС. Саммит продлился около трех с половиной часов, включая перерыв.
Байден покинул виллу Ла Гранж, переговоры закончены. Отмечается, что американский лидер, покидая место встречи, показал жест в виде поднятого вверх большого пальца.
Ранее сообщалось, что президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден начали переговоры в расширенном составе с участием делегаций.
Переговоры российского и американского лидера начались в среду на женевской вилле Ла Гранж в узком составе. Лидеры сдержанно поприветствовали друг друга, обменялись парой фраз и взяли паузу в общении. В ходе встречи Путин поблагодарил Байдена за инициативу встретиться лично.
В рамках встречи президенты намеревались обсудить вопросы стратегической стабильности, противодействие коронавирусу, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, в Нагорном Карабахе.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждут в мире от встречи президентов России и США и на какие уступки могут пойти Путин и Байден.
Sky News прервал трансляцию выступления Джонсона для показа прибытия Путина в Женеву
Британский телеканал Sky News прервал трансляцию традиционной сессии вопросов и ответов премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона в Палате общин, чтобы показать кадры прибытия президента России Владимира Путина на виллу Ла-Гранж.
Сначала, пока Джонсон выступал, экран был поделен на две части – в одной транслировались ответы главы британского правительства, в другой – движение кортежа российского лидера по улицам Женевы. Затем, когда Путин вышел из автомобиля, телеканал полностью перешел на трансляцию происходящего в Швейцарии, передает ТАСС.
Sky News продемонстрировал, как российского президента встретил швейцарский коллега Ги Пармелен и как политики вошли в здание. Затем телеканал вернулся к трансляции выступления Джонсона в парламенте, но вскоре вновь разделил экран, чтобы показать кортеж американского президента Джо Байдена.
Когда кортеж главы американской администрации остановился перед виллой Ла-Гранж, трансляция выступления Джонсона была вновь прервана на короткое время. Однако, когда оба лидера встретились перед входом в виллу, Sky News в третий раз стал показывать происходящее в Женеве, показав вступительное слово Пармелена, и «вернулся» в Палату общин лишь через несколько минут, чтобы потом вновь переключиться на трансляцию первых кадров со встречи Путина и Байдена
Телерадиовещательная корпорация Би-би-си в свою очередь не стала прерывать трансляцию выступления премьер-министра, однако, когда встреча началась, на какое-то время разделила экран на две части, чтобы также показать кадры из Женевы.
В среду днем Путин прибыл на женевскую виллу Ла Гранж на встречу с главой Белого дома Джо Байденом. Российского лидера встретил президент Швейцарии Ги Пармелен. После Путина на виллу прибыл Байден. Перед началом встречи Путин и Байден поприветствовали друг друга рукопожатием, сделали совместное фото и затем удалились на переговоры в узком составе.
В рамках встречи президенты обсудят вопросы стратегической стабильности, противодействие коронавирусу, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, в Нагорном Карабахе.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждут в мире от встречи президентов России и США и на какие уступки могут пойти Путин и Байден.
Путин и Байден сделали совместное фото перед началом саммита в Женеве
Президенты России, США и Швейцарии Владимир Путин, Джо Байден и Ги Пармелен сделали совместное фото перед началом российско-американского саммита на женевской вилле Ла Гранж.
Путин, Байден и Пармелен вышли на фотографирование к прессе, соблюдая социальную дистанцию. После этого, Путин и Байден поприветствовали друг друга рукопожатием, передает РИА «Новости».
Церемония фотографирования состоялась на крыльце перед главным входом на виллу Ла Гранж. Лидеры сфотографировались и затем удалились на переговоры в узком составе.
Ранее Путин прибыл на женевскую виллу Ла Гранж, где пройдет его встреча с главой Белого дома Джо Байденом. Его встретил президент Швейцарии Ги Пармелен. После российского лидера на виллу прибыл Байден.
В рамках встречи президенты обсудят вопросы стратегической стабильности, противодействие коронавирусу, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, в Нагорном Карабахе. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждут в мире от встречи президентов России и США и на какие уступки могут пойти Путин и Байден.
Путин и Байден обменялись шутками
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Президент России Владимир Путин обменялся с главой Белого дома Джо Байденом шуткой во время выхода представителей СМИ из зала.
В момент, когда сотрудники безопасности попросили журналистов и телеоператоров выйти из помещения, Путин что-то с улыбкой сказал Байдену, они оба рассмеялись, передает РИА «Новости».
Тем временем журналисты сообщают, что второе рукопожатие президентов состоялось непосредственно перед началом переговоров уже внутри виллы в Женеве. Так, после фотографирования лидеры удалились в здание для переговоров, внутри Путин и Байден пожали друг другу руки, посмотрев глаза в глаза.
В среду днем Путин прибыл на женевскую виллу Ла Гранж на встречу с главой Белого дома Джо Байденом. Российского лидера встретил президент Швейцарии Ги Пармелен. После Путина на виллу прибыл Байден. Перед началом встречи Путин и Байден поприветствовали друг друга рукопожатием, сделали совместное фото и затем удалились на переговоры в узком составе.
В рамках встречи президенты обсудят вопросы стратегической стабильности, противодействие коронавирусу, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, в Нагорном Карабахе.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждут в мире от встречи президентов России и США и на какие уступки могут пойти Путин и Байден.
Рубль вырос на фоне встречи Путина и Байдена
Курс рубля в ходе валютных торгов Московской биржи отреагировал ростом на встречу президентов России Владимира Путина и США Джо Байдена в Женеве.
В настоящее время доллар находится на уровне 71,86 рубля, евро – 87,12 рубля, передает ТАСС.
В среду днем Путин прибыл на женевскую виллу Ла Гранж на встречу с главой Белого дома Джо Байденом. Российского лидера встретил президент Швейцарии Ги Пармелен. После Путина на виллу прибыл Байден. Перед началом встречи Путин и Байден поприветствовали друг друга рукопожатием, сделали совместное фото и затем удалились на переговоры в узком составе.
Путин и Байден выступят с ремарками после встречи в узком составе
Президент России Владимир Путин и лидер США Джо Байден выступят с краткими ремарками перед журналистами после встречи в узком составе, сообщил телеканал MSNBC.
«Президент Путин и президент Байден встретятся в рамках небольшого мероприятия, взяв с собой по одному человеку и переводчику, вскоре после этого мы ожидаем что-то услышать от обоих, пресс-пул будет в помещении для этих ремарок», – сказал корреспондент телеканала Джонатан Лемир, передает ТАСС.
Он добавил, что после этого оба лидера удалятся на переговоры, которые могут продлиться четыре-пять часов, но могут затянуться и на больший срок.
В среду днем Путин прибыл на женевскую виллу Ла Гранж на встречу с главой Белого дома Джо Байденом. Российского лидера встретил президент Швейцарии Ги Пармелен. После Путина на виллу прибыл Байден. Перед началом встречи Путин и Байден поприветствовали друг друга рукопожатием, сделали совместное фото и затем удалились на переговоры в узком составе.
В рамках встречи президенты обсудят вопросы стратегической стабильности, противодействие коронавирусу, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, в Нагорном Карабахе.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждут в мире от встречи президентов России и США и на какие уступки могут пойти Путин и Байден.