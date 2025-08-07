В годы холодной войны Запад выступал как оплот здравого смысла и христианской цивилизации, а СССР – как идеологическая утопия. Сейчас идеологические утопии – это скорее про Запад, а Россия стремится вернуться к основаниям своей (и европейской в целом) цивилизации.0 комментариев
Сформирована комиссия для разработки новых учебников русского языка
Советник президента России Елена Ямпольская сообщила о формировании Экспертной комиссии по вопросам преподавания русского языка и литературы при Совете при президенте по реализации политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России.
Каждый регион делегировал в состав комиссии своего специалиста, в целом в работе примут участие 89 экспертов, сообщила Ямпольская в своем Telegram-канале.
Первое заседание комиссии пройдет в формате видеоконференции 12 августа. Главная тема предстоящей встречи – разработка и обсуждение принципов новых государственных учебников по русскому языку и литературе. К работе также планируется привлечь представителей Министерства просвещения России.
«Принципы и подходы, положенные в основу учебников, рождаются не в кабинетах методологов и чиновников. Прежде всего их определяют педагоги-словесники, преподающие в школах страны», – подчеркнула Ямпольская.
Экспертная комиссия займется не только учебниками, но и вопросами возрождения чтецких программ и обновления системы школьных библиотек. Обсуждение этих инициатив также состоится 12 августа, а организационное сопровождение работы комиссии обеспечивает Российское общество «Знание».
Ранее Ямпольская рассказала о запуске новых инициатив по языковой политике.