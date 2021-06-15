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На Украине сотрудников диспансера заподозрили в продаже вакцины от COVID
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Сотрудники психоневрологического диспансера в Киевской области подозреваются в продаже вакцины от коронавируса, полученной в рамках механизма COVAX и предназначенной незащищенным слоям населения, проведены обыски, сообщила пресс-служба Нацполиции Украины.
По данным украинского ведомства, полицейские провели шесть санкционированных обысков в помещениях одного из психоневрологических интернатов области. Следствие установило, что руководители этих учреждений продавали посторонним лицам за деньги вакцину против коронавируса, которая была выделена для пациентов учреждения в рамках президентской программы вакцинации незащищенных слоев населения, передает РИА «Новости».
Как отметили в Нацполиции, сбывали вакцину, полученную в рамках механизма COVAX и предназначенную незащищенным слоям населения. «Однако должностные лица интерната и Бородянского поселкового совета указанные препараты продавали лицам, которые не подпадают под перечень приоритетных слоев I и II этапов вакцинации. Правоохранители зафиксировали 14 случаев получения неправомерной выгоды должностными лицами за распространение вакцин. По данному факту возбуждены уголовные дела ч.3 и ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением)», – отметили в ведомстве.
Должностным лицам грозит лишение свободы от 7 до 12 лет с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.
Проект COVAX запущен Всемирной организацией здравоохранения, Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации и Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям. В рамках проекта государства с высоким уровнем доходов платят за вакцину, субсидируя тем самым так называемые финансируемые государства.
Украина получила одобрение от COVAX в ответ на запрос вакцины от коронавируса в декабре прошлого года.
Напомним, правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ Киева от вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов».
В начале мае Зеленский заявил, что Евросоюз не выполняет договоренности о поставке вакцины от коронавируса на Украину.
Глава МИД Украины поставил условия для запуска «Северного потока – 2»
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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал условие для запуска газопровода «Северный поток – 2», который, по мнению Киева, угрожает безопасности страны и ее экономической стабильности.
«Мы против этого проекта. Условием его запуска должно быть освобождение наших территорий и энергетическая безопасность Украины. Это справедливая компенсация за угрозы», – написал он в Twitter.
При этом Кулеба отметил, что поднимал данный вопрос на переговорах в Берлине.
Ранее оператор «Северного потока – 2» начал старт пусконаладочных работ на первой ветке.
4 июня президент России Владимир Путин объявил, что прокладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2» завершена. Глава государства также отметил, что Россия могла бы прокачивать через Украину 200 млрд кубометров газа при нормальных отношениях, а не 40 млрд, как сейчас. В Кремле отмечали, что договор о транзите газа через Украину в Европу будет в силе в течение всего периода его действия, даже после его завершения Россия не хочет отказываться от украинского транзита.
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В Германии назвали «несусветной чушью» условие Киева по Крыму и «Северному потоку – 2»
Депутат бундестага Германии Вальдемар Гердт («Альтернатива для Германии») назвал чушью предложение главы МИД Украины Дмитрия Кулебы «обменять» запуск газопровода «Северный поток – 2» на Крым.
«Какая чушь несусветная, честное слово. Украинские политики каждый раз стараются перещеголять один другого в своем рвении угодить заокеанским и западным спонсорам. Это предложение не имеет никакого коммерческого, правового, юридического и морального смысла. Предложение поменять Крым на газ – это полный абсурд и чистый популизм», – заявил Гердт РИА «Новости».
По его словам, «Северный поток – 2» Германии нужен больше, чем России. «Россия может развернуть газ в Китай и спокойно существовать дальше. Германия же поставит на колени всю свою индустрию, если перейдет полностью на дорогой и грязный американский газ. Конкурентоспособность упадет до такого уровня, что им придется или покинуть страну, ища другие, более выгодные места для производства, или объявить себя банкротами, что вызовет социальный коллапс», – добавил депутат.
Гердт также подчеркнул, что властям Украины нужен Крым как территория, а до местного населения им дела нет. «Куда деваться людям во время так желаемого властями Украины возврата полуострова? Каким образом должно произойти это так называемое возвращение, если Украина отрезала местное население от воды и света?» – сказал парламентарий.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что условием запуска газопровода «Северный поток – 2» должна быть «деоккупация украинских территорий и энергетическая безопасность Украины». По его словам, он поднимал этот вопрос на переговорах в Берлине.
10 июня оператор «Северного потока – 2» начал старт пусконаладочных работ на первой ветке.
4 июня президент России Владимир Путин объявил, что прокладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2» завершена. Глава государства также отметил, что Россия могла бы прокачивать через Украину 200 млрд кубометров газа при нормальных отношениях, а не 40 млрд, как сейчас. В Кремле отмечали, что договор о транзите газа через Украину в Европу будет в силе в течение всего периода его действия, даже после его завершения Россия не хочет отказываться от украинского транзита.
Нигерийцы зарезали и зажарили коз на пляже в Днепре
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В Днепре 12 нигерийцев устроили на Мануйловском пляже пикник, во время которого зарезали трех коз и зажарили их на костре; полиция задержала иностранцев.
Инцидент произошел в понедельник около 14.00. Отдыхающие услышали крики животных и пришли на шум. Они увидели, что иностранцы в кустах перерезали горло козам и бросали туши в костер, сообщает «Информатор».
По словам очевидцев, из четырех животных спасти удалось только одно. На место происшествия была вызвана полиция, которая задержала мужчин. Они объяснили, что таким образом праздновали день рождения одного из задержанных.
Правонарушителей доставили в отделение полиции. Полиция выясняет обстоятельства случившегося. Отмечается, что иностранцы могут быть привлечены к ответственности по нескольким статьям - нарушение требований пожарной безопасности в лесах, хулиганство, а также жестокое обращение с животными.
В 2019 году бурятские шаманы в Ангарске Иркутской области сожгли пять верблюдов ради «укрепления государства». По факту случившегося была начата проверка. При этом называющий себя заместителем верховного шамана России Артур Цыбиков заявил в свое оправдание, что глава Чечни Рамзан Кадыров якобы «по пять верблюдов каждый год сжигает» и «к нему претензий нет».
Зеленский потребовал от МВФ не ставить Украину в один ряд с другими странами
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Президент Украины Владимир Зеленский подверг критике МВФ за то, что фонд относится к его стране так же, как и к другим государствам.
Зеленский заявил, что такое отношение является несправедливым, учитывая, что Украина, по его словам, «восьмой год находится в состоянии войны», в связи с чем Киеву приходится «по-другому выбирать приоритетные сферы» реформ, передает РИА «Новости».
Президент полагает, что «нельзя сравнивать стратегию поведения МВФ с Украиной с другими странами», Украину «просто нельзя ставить в один ряд с другими». Зеленский объяснил это тем, что «есть усложненность» из-за «войны», в результате чего «деньги тратятся не на приоритеты с точки зрения экономики, а с точки зрения безопасности».
«Сначала военные, сначала медицина, потом все остальное», – сказал он, отметив, что сотрудничество с МВФ важно для Украины, к программе МВФ привязаны другие программы финансовой поддержки. Зеленский заверил, что Киев «сделает все, что пообещал».
В начале мая официальный представитель МВФ Джерри Райс заявил, что власти Украины должны достичь большего прогресса в деле проведения реформ для завершения первого обзора экономики республики, требуемого для выделения очередного транша.
В НАТО подтвердили решение принять Украину и Грузию в альянс
Грузия и Украина в будущем смогут стать членами Североатлантического альянса, говорится в итоговом заявлении саммита стран-членов НАТО в Брюсселе.
Конкретные даты вступления Украины и Грузии в Североатлантический альянс в документе не указаны. При этом в коммюнике говорится о высокой оценке вклада Тбилиси в операции альянса, а также о поддержке реформ в стране.
«Мы подтверждаем решение, принятое на саммите в Бухаресте в 2008 году, о том, что Украина станет членом альянса с Планом действий по членству в качестве неотъемлемой части этого процесса», – сказано в заявлении. Аналогичное решение принято и в отношении Грузии.
НАТО также поддержало реформы на Украине и «настоятельно призвало к дальнейшему прогрессу в соответствии с международными обязательствами и обязательствами Украины». Кроме того, там заверили в твердой поддержке прав обеих стран «самостоятельно определять свое будущее и внешнеполитический курс без вмешательства извне».
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что при вступлении Украины в НАТО подлетное время ракет от Харькова или Днепра до Москвы сократится до 7-10 минут. «Кто-то вообще должен об этом подумать о том, как мы должны реагировать на то, что по сути предлагается и обсуждается», – отметил российский лидер.
«Сейчас американские партнеры говорят, что ничего не обещали ни Украине, ни украинскому руководству, в том числе президенту Зеленскому. Откуда мы это знаем? Можно себе представить, что план вступления Украины в НАТО обсуждается, во всяком случае, никто не говорит нет», – заявил Путин.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что НАТО создает на Украине плацдарм для давления на Россию.
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На Украине собрались изменить налоговый статус Крыма
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На Украине готовится законопроект, который отменит свободную экономическую зону «Крым», созданную в 2014 году, сообщают СМИ.
Как пишет «Обозреватель», украинцы, которые живут в Крыму, «получат такие же налоговые правила, какие действуют на остальной территории» Украины, включая Донбасс.
Принять соответствующий проект закона в Верховной раде собираются до саммита так называемой Крымской платформы, запланированного на август. Сейчас граждане Украины, которые живут в Крыму, считаются иностранцами, поэтому с них не взимаются общегосударственные налоги и сборы. При этом они не могут пользоваться украинскими банковскими услугами и получать от Украины пенсионное обеспечение, передает РИА «Новости».
В 2014 году украинский парламент принял закон о создании свободной экономической зоны в Крыму, тогда закон поддержали 227 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов. Закон предлагал создать специальную свободную экономическую зону в пределах полуострова Крым сроком на 10 лет.
Собянин заявил о взрывном росте заболеваемости коронавирусом в Москве
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Число выявленных случаев коронавируса в Москве за последние дни возросло на 80%, число госпитализаций тяжелых пациентов с COVID-19 увеличилось на 70%, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в ходе посещения коронавирусного стационара в городской клинической больнице № 15 им. Филатова на Вешняковской улице.
«За последние дни мы видим взрывной рост диагностики COVID, около 80%, и на 70% увеличилось поступление тяжелых больных в стационары Москвы.... (Москвичи) начали расслабляться, считают, что все уже прошло. COVID имеет коварную историю, видим, как в Европе взлет идет: месяца полтора тому назад была вспышка очень серьезная, а сегодня у нас подъем, причем очень большой. Он больше, чем, скажем, в апреле-мае того года, когда мы впервые столкнулись с этим, и практически уже достиг декабрьского пика, который был в конце прошлого года. Уверен, что победим», – сказал Собянин, передает РИА «Новости».
Мэр столицы подчеркнул, что во время нерабочих дней москвичам необходимо максимально сократить контакты, чтобы прервать цепочку и рост заболеваемости. «Еще более важно в эти дни посетить пункты вакцинации. Они все работают, все доступны, поэтому приглашаем москвичей принять активное участие и сделать прививку. Вы защитите и себя, и своих близких», – сказал Собянин.
Также он сообщил, что в Москве из-за ситуации с коронавирусом дополнительно развернуто 4 тыс. коек для лечения пациентов с COVID-19. Общее количество таких коек в столице достигло 16 тысяч.
Собянин также поблагодарил врачей ГКБ № 15 за их самоотверженный труд. «Ваша больница является одной из самых мощных и базовых в борьбе с ковидом. Без вас не справимся», – обратился мэр к медикам. Они, в свою очередь, выразили надежду, что москвичи будут активнее вакцинироваться от COVID-19.
Как добавил главврач клиники Валерий Вечорко, врачи ГКБ № 15 за четыре месяца работы в «обычном режиме» приняли более 22 тыс. пациентов и хотели бы работать так и дальше, но вынуждены вновь перепрофилироваться. «Основной посыл (к москвичам должен быть), на мой взгляд, – это вакцинация. Говорю как доктор. Чем больше мы будем вакцинировать, тем быстрее мы с этим (эпидемией коронавируса) справимся», – сказал Вечорко.
За минувшие сутки в России выявили 14 185 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,2 млн случаев заболевания. Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 6805, Московской области – 1135, Санкт-Петербурге – 902.
12 июня мэр Москвы Сергей Собянин отправил москвичей на каникулы до 20 июня после того, как в столице был выявлен рекордный с конца прошлого года уровень заболеваемости COVID-19. Ограничения вводятся и в некоторых других регионах, например, в Ивановской области и Санкт-Петербурге.
Киев отказался признавать договоренности Путина и Байдена по Украине
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Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден вряд ли будут принимать решения по Украине в рамках встречи в Женеве, но если такое произойдет, Киев их не признает, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
«На самом деле Украина будет одним из важных вопросов, которые будут обсуждаться. И мы хорошо понимаем позицию президента США. Мы не видим риска, что на этой встрече за нашей спиной была бы достигнута какая-то договоренность касательно Украины. Мы очень четко донесли до наших партнеров, что никакие договоренности касательно Украины, которые будут достигнуты без Украины, нами признаваться не будут. Поэтому давайте подождем завершения встречи», – сказал Кулеба, передает РИА «Новости».
Напомним, Путин и Байден встретятся в Женеве 16 июня. Президенты обсудят вопросы стратегической стабильности, противодействие коронавирусу, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, в Нагорном Карабахе.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждут в мире от встречи Путина и Байдена.
Эксперты объяснили отказ НАТО обозначить Украине сроки вступления в альянс
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«Украина всегда будет говорить, что она когда-нибудь вступит в НАТО. А Запад будет бесконечно повторять, что вопрос вступления Украины в НАТО по-прежнему актуален. Но в реальности этого не будет», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Дробницкий, комментируя разочарование властей Украины в том, что НАТО не указало временные рамки процесса вступления страны в альянс.
«Если у кого-то были иллюзии по поводу полноценного участия Украины в жизни западного сообщества, то это странно. С такими иллюзиями надо расставаться пораньше, чтобы потом не встретиться с реальностью в самой жесткой ее форме», – отметил политолог-американист Дмитрий Дробницкий. По его словам, в 2014 году, еще до формирования нового украинского правительства, в романтических мечтах официального представителя Госдепа Виктории Нуланд была идея построить образцово-показательное либеральное славянское государство. Но в итоге дальше безвизового режима с ЕС, пустых обещаний и похлопывания по плечу Запад не пошел.
Дробницкий указал на две главные причины того, почему НАТО не примет в свой состав Украину. «Во-первых, Россия ясно дала понять, что дальнейшее расширение инфраструктуры НАТО на ее границах неприемлемо. Более того, на Украине проживает большое количество пророссийски настроенных людей. В 2014 году Украина пыталась решить процедурные вопросы для интеграции с Западом, но в результате потеряла свою территориальную целостность и в довесок приобрела длительный конфликт на своей территории. Сейчас такого рода страну невозможно втянуть в НАТО. Это российская зона влияния», – пояснил политолог.
Во-вторых, по мнению эксперта, чем дальше НАТО расширяется на восток, тем очевиднее спад заинтересованности альянса в присоединении новых членов. «Пик интереса к Восточной Европе был в 2003 году, когда Западная Европа воспротивилась вторжению США в Ирак. Тогда Джордж Буш – младший сделал так, чтобы новая Европа поддержала его решение. И стало понятно, что позиции стран Старой Европы и новой часто не сходятся. А Украина в этом плане отстает еще сильнее. Поэтому как бы она ни старалась угодить «начальству», к ней не будут относиться как к полноценному члену западного мира. Включение Украины в НАТО со всеми ее желаниями и недоделанной элитой станет катастрофой для самого альянса, который принимает решения на основе консенсуса», – убежден Дробницкий.
При этом собеседник предположил, что формально Украина может не являться членом НАТО, но на ее территории будет размещена инфраструктура альянса. «Насколько я понимаю, Владимир Путин дал четко понять, что это и есть красная линия, которую Россия не даст перейти. Поэтому то, что Украину в очередной раз оставили в подвешенном состоянии – это бремя страны, прогнувшейся под «глобальное начальство», – подчеркнул политолог.
А что касается заявления Джо Байдена о том, что война в Донбассе не является непреодолимым препятствием для вступления Украины в НАТО, то «это хорошо знакомая риторика подбадривания и похлопывания по плечу». «Запад хорошо умеет давать пустые обещания и обменивать их на реальное влияние. Нам стоит этому поучиться», – считает Дробницкий.
К тому же у НАТО есть два неравноценных управленческих слоя, отмечает эксперт. «Главный слой – это абсолютно наднациональная бюрократия по примеру ЕС. Это люди, которые ассоциируют себя с «глобальным начальством». Второй слой – это национальные государства со своими интересами и настроениями. Поэтому время от времени в НАТО возникают разногласия», – полагает Дробницкий. «С одной стороны, в отношении России действует политика сдерживания. С другой – у определенных стран есть экономические интересы с Россией. И в этом вопросе нет единства. Втянуть в эту картину киевский бардак не получится», – уточнил политолог.
Дробницкий сомневается в том, что после саммита Путина и Байдена тема Украины получит развитие. «Такого рода заявления я слышал много раз накануне крупных политических событий. Этот вопрос уже снят с повестки дня. Но риторика останется. Украина всегда будет говорить, что она когда-нибудь вступит в НАТО. А Запад будет бесконечно повторять, что вопрос вступления Украины в НАТО по-прежнему актуален. Публичная дипломатия устроена так, что некоторые вещи живут только в пространстве риторики. Политики их будут говорить до тех пор, пока об этих идеях не забудут», – отметил эксперт.
«Мне кажется, что и на Украине не верят в сказку о том, что страна вот-вот войдет в НАТО. Это часть риторики. Они не могут действовать иначе, поскольку эти вопросы прописаны даже в конституции», – считает Дробницкий.
Политолог-американист Борис Межуев также предполагает, что в ходе саммита Путина и Байдена ситуация для Украины едва ли поменяется. «Сейчас у многих экспертов возникло ощущение, что в США идет сильное давление на Байдена с целью предложить Путину «молчаливую сделку» о так называемой серой зоне. Данный термин ввел в оборот еще Джон Болтон. Речь идет о части постсоветского пространства, которое предлагается разделить между Россией и НАТО. Под этим подразумевается молчаливый уход Белоруссии в сферу влияния Москвы и такой же молчаливый прием Украины в НАТО», – считает эксперт.
«Однако Путин четко сказал, что для России вступление Украины в НАТО неприемлемо, это «красная линия» и такой шаг будет чреват дестабилизацией Украины. Потому, учитывая позицию Москвы, «молчаливая сделка» не будет реализована. Итог переговоров по этой теме понятен заранее», – заключил Межуев.
В понедельник в итоговом заявлении саммита стран – членов НАТО в Брюсселе был вновь подтвержден тезис о том, что Грузия и Украина в будущем смогут стать членами Североатлантического альянса. Конкретные даты вступления Украины и Грузии в альянс в документе не оговаривались.
В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский посетовал на то, что НАТО не указало временные рамки процесса вступления страны в альянс. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что его страна «провела достаточно реформ» для получения плана действий по членству в НАТО, а «отрицать это было бы циничным лицемерием». По его мнению, главное препятствие к предоставлению Украине ПДЧ именно сейчас – это «нежелание посылать такой сигнал» России.
Советник украинской делегации в Контактной группе по Донбассу советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что на Украине рассчитывают, что больше конкретики о перспективах членства в НАТО получат после переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.
Между тем президент США Джо Байден заявил, что Украине необходимо убедить государства НАТО в том, что она заслуживает членства в альянсе. По его словам, Киев «все еще должен избавиться от коррупции» и «отвечать другим критериям, чтобы получить план действий». Вопрос о том, заслуживает ли Украина предоставления плана, по мнению Байдена, остается открытым. При этом он обещал продолжить военную поддержку Украины.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что при вступлении Украины в НАТО подлетное время ракет от Харькова или Днепра до Москвы сократится до 7-10 минут. «Кто-то вообще должен подумать о том, как мы должны реагировать на то, что по сути предлагается и обсуждается», – отметил российский лидер.
«Сейчас американские партнеры говорят, что ничего не обещали ни Украине, ни украинскому руководству, в том числе президенту Зеленскому. Откуда мы это знаем? Можно себе представить, что план вступления Украины в НАТО обсуждается, во всяком случае, никто не говорит нет», – заявил Путин.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что НАТО создает на Украине плацдарм для давления на Россию.
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В Киеве озвучили два варианта урегулирования конфликта в Донбассе
У Киева есть только два варианта для урегулирования ситуации в Донбассе: начать прямой конфликт с Москвой или делать ставку на дипломатическое решение вопроса, заявил советник делегации Киева в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович.
«У нас пока есть два основных пути: открытое противостояние с Россией либо удерживание ситуации на политико-дипломатическом пути урегулирования, даже если его КПД 0,001%. Я не вижу третьего варианта», – сказал Арестович, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Украина 24».
Нормандский формат и Минские соглашения остаются «единственными приемлемыми» сценариями в сложившейся ситуации, добавил он. При этом спикер украинской делегации отметил, что Киев не может позволить себе такой «класс игры», при котором получилось бы «сдвинуть» эти договоренности и создать что-то новое.
Ранее полпред России в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов заявил, что отторжение Донбасса и заморозка конфликта являются истинными целями Киева.
До этого бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что президент Владимир Зеленский собирается развязать большую войну в Донбассе.
Умер выступавший перед Сталиным танцор Григорий Чапкис
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Украинский танцор и хореограф Григорий Чапкис, выступавший перед главой СССР Иосифом Сталиным и советской элитой, скончался на 92 году жизни, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
«Никогда не забуду его школу, его вклад в историю украинского танца <...> Неисправимый оптимист, тот, с кого действительно хотелось брать пример. Тот, для кого танец никогда не был работой, зато был его жизнью», – написал президент в Telegram.
Президент подчеркнул, что фразу Чапкиса о том, что человеку «надо двигаться до последнего вздоха», следует запомнить каждому и навсегда сохранить в памяти.
Григорий Чапкис родился 24 февраля в Кишиневе, в 1945 поступил в железнодорожное училище и в ансамбль песни и пляски общества «Трудовые резервы», в составе которого выступал перед Иосифом Сталиным и другой советской элиты. Лауреат международных конкурсов, народный артист Украины (2010).
Чапкис работал хореографом в Театре имени Ивана Франко и заместителем директора Киевского театра драмы и комедии, выступал в составе Академического ансамбля танца Украины имени Павла Вирского. В 2007 году основал школу танцев, был судьей и одним из руководителей шоу «Танцы со звездами». В 2010 году получил звание народного артиста Украины.
Байден велел просящейся в НАТО Украине избавиться от коррупции
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Украине необходимо убедить государства НАТО в том, что она заслуживает членства в альянсе, заявил президент США Джо Байден.
Байдена спросили, поддерживают ли США предоставление Украине плана действий по членству в НАТО. Как заявил в ответ президент США, это зависит от того, отвечает ли Украина критериям НАТО. По его словам, Киев «все еще должен избавиться от коррупции» и «отвечать другим критериям, чтобы получить план действий». Вопрос о том, заслуживает ли Украина предоставления плана, по мнению Байдена, остается открытым.
Он подчеркнул, что решение вопроса зависит не только от него, но и от остальных членов НАТО. Украина «должна убедить» страны НАТО, «а это нелегко». Байден напомнил, как в бытность вице-президентом США в Верховной раде заявил, что у Украины есть шанс превратиться в демократическую страну, которая не управляется олигархами, передает ТАСС.
При этом он обещал продолжить военную поддержку Украины. Байден не считает, что сложившиеся отношения с Россией и ситуация на самой Украине являются для Киева непреодолимой преградой при вступлении в НАТО. Пока США намерены «делать все возможное, чтобы Украина оказалась в состоянии продолжать сопротивляться физической агрессии со стороны России».
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский посетовал на то, что НАТО не указало временные рамки процесса вступления страны в альянс. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что его страна «провела достаточно реформ» для получения плана действий по членству в НАТО, а «отрицать это было бы циничным лицемерием». По его мнению, главное препятствие к предоставлению Украине ПДЧ именно сейчас – это нежелание посылать такой сигнал» России.
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Украина отказалась пускать привитых «Спутником V»
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Граждане, у которых в паспорте вакцинации указана российская вакцина от коронавируса «Спутник V», получат отказ во въезде на Украину, заявил первый замначальника отдела пограничной службы «Борисполь-1» Валентин Мельник.
«Вакцина «Спутник» Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) не признана, потому и мы ее также не принимаем. Только те вакцины, которые признаны ВОЗ и которые признаем мы (дают возможность въехать на Украину)», – цитирует его «Интерфакс».
По словам Мельника, гражданам, которые привиты «Спутником V», но не имеют отрицательного ПЦР-теста, будет отказано во въезде. При этом граждан Украины просят отправиться на самоизоляцию или обсервацию. Также замначальника отдела пограничной службы отметил, что если пассажиры, привитые российской вакциной, трансфером летят в другие страны, то они не проходят паспортный контроль, автоматически поднимаются в трансферную зону и улетают с Украины.
Как сообщили изданию в украинском Минздраве, прохождение полной вакцинации «Спутником V» не является основанием для въезда на Украину. Для въезда в страну иностранным гражданам необходимо предоставить отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа, также можно предоставить отрицательный результат экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 (не более чем за 72 часа до пересечения границы), или документ, подтверждающий прохождение полного курса вакцинации от COVID-19 вакцинами, включенными ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях.
Ранее сообщалось, что с 1 июля Украина вслед за Евросоюзом собралась ввести ковид-паспорта. В мае Украина договорилась с ЕС о взаимном признании паспортов вакцинации от коронавируса. При этом в начале мае президент Украины Владимир Зеленский упрекнул Евросоюз в невыполнении договоренностей о поставках вакцин от коронавируса. На этом фоне Грузия, Украина и Молдавия попросили Еврокомиссию помочь с вакцинами от коронавируса.
В феврале правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ Киева от вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов».
Напомним, российская вакцина от коронавируса «Спутник V» одобрена в 64 странах с общим населением свыше 3,2 млрд человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами препарат занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 млн вакцинированных россиян. Это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%).
Назначение главы Нафтогаза признали незаконным
Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) потребовало от украинского правительства разорвать контракт с новым главой правления Нафтогаза Юрием Витренко, так как его назначение нарушает нормы антикоррупционного закона.
«Учитывая изложенное, 14 июня глава НАПК Александр Новиков вынес кабинету министров Украины предписание об устранении нарушений статьи 26 закона Украины «О предотвращении коррупции». В предписании требуется: отменить как незаконные пункты 8 и 9 распоряжения правительства №370-р, согласно которым избран и назначен Юрий Витренко председателем правления НАК «Нафтогаз Украины», подписан с ним контракт; решить вопрос о прекращении срока действия контракта с председателем правления НАК «Нафтогаз Украины» как незаконного», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».
Указывается, что согласно украинскому антикоррупционному законодательству, после увольнения с публичной службы в течение года лицо не должно принимать участие в руководстве организациями, на которые оно могло влиять, когда работало на государство. Такое ограничение действует независимо от того, сколько человек работал в должности до увольнения.
«По результатам мониторинга установлено нарушение упомянутой нормы закона. Ведь во время выполнения полномочий заместителя министра (и. о. министра энергетики) в период с 21 декабря 2020 года до 28 апреля 2021 года Юрий Витренко системно участвовал в подготовке решений по деятельности НАК «Нафтогаз Украины» … В то же время закон определяет, что запрет на занятие такой должности для этого лица прекращается только 28 апреля 2022 года», – сообщили в агентстве.
Сам Витренко уже заявил о намерении обжаловать в суде предписание Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) о необходимости его увольнения. «Я всегда исхожу из принципа верховенства права, поэтому рассчитываю, что в судебном порядке мы сможем установить, чья правовая позиция является более обоснованной», – цитирует Витренко пресс-служба Нафтогаза.
При этом предписание агентства, внесенное правительству, Витренко назвал незаконным, а выводы ведомства, по его словам, являются типичным примером избирательного правосудия и предвзятого отношения.
Витренко отметил, что во время работы на должности и. о. министра у него не было полномочий влиять на деятельность «Нафтогаз Украины», так как органом управления компании выступал кабмин.
Украинский кабмин в апреле снял Андрея Коболева, занимавшего пост исполнительного директора Нафтогаза с 2014 года, с должности, сославшись на убыток компании в 19 млрд гривен (684 млн долларов) за 2020 год. С 29 апреля компанию возглавил Юрий Витренко, который до этого исполнял обязанности министра энергетики.
После этого госсекретарь США Энтони Блинкен и его заместитель Виктория Нуланд в ходе переговоров раскритиковали решение президента Украины Владимира Зеленского уволить Андрея Коболева с поста главы правления Нафтогаза.
Киев упрекнул НАТО в циничном лицемерии
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Украине не предоставили план действий по членству в НАТО только из-за «нежелания послать такой сигнал» Москве, заявил глава МИД страны Дмитрий Кулеба.
Он считает, что на Украине «провели достаточно реформ» для получения плана действий. По его словам, «отрицать это было бы циничным лицемерием». Кулеба указал, что между получением плана и вступлением в НАТО «могут пройти годы» и «там еще можно сделать много реформ». Как заявил министр, необходимо «честно сказать, что главное препятствие к предоставлению Украине ПДЧ именно сейчас – это нежелание посылать такой сигнал» России, передает РИА «Новости» со ссылкой на ICTV.
Кулеба также заявил, что его «не волнует вопрос военно-технического сотрудничество с США, там все будет хорошо». «Меня больше волнует вопрос, например, с Германией в теме поставок Украине немецких военных технологий в широком смысле», – сказала он, добавив, что данный вопрос стал ключевым во время его визита в Берлин. Министр полагает, что «действующее правительство уже не изменит свою позицию, но осенью по результатам выборов, которые состоятся в конце сентября, в Германии будет новое правительство». Киев «работает над тем, чтобы уже новое правительство изменило свою позицию в этом вопросе», передает ТАСС.
Напомним, в итоговом заявлении саммита стран-членов НАТО в Брюсселе говорится, что Грузия и Украина в будущем смогут стать членами Североатлантического альянса, но конкретные даты вступления Украины и Грузии в Североатлантический альянс в документе не указаны.
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