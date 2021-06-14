Губерниев довел Бузову до слез в прямом эфире

Певица и телеведущая Ольга Бузова и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поругались в прямом эфире телеканала «Матч ТВ» из-за фразы из книги про Карлсона.

Губерниев в эфире «Матч ТВ» задал певице вопрос о том, какая школа ей ближе, задействовав различные фамилии специалистов разных времен, вроде Станислава Черчесова и советского тренера Ефроса.

«Хватит щеголять знаниями. Я понимаю, что за 10 секунд вам надо показать образованность, что вы знаете эти фамилии. Я за Россию, я за спортсменов, я за футбол. У нас есть два варианта: обосрать, как вы умеете делать в комментариях. Если вы мужчина, вы не будете меня перебивать. Вы задали вопрос и не дали мне, девушке, ответить. Хамство! Я требую уважения», – ответила Бузова комментатору.

«Вы перестали пить коньяк по утрам?» – спросил Губерниев.

Этот вопрос довел певицу до слез. Она заявила, что не употребляет алкоголь, так как недавно перенесла операцию. Губерниев попытался отшутиться. Уточнил, что фразу про коньяк сказал Карлсон Фрекен Бок в книге «Малыш и Карлсон».

«Вы для меня дно, а не мужчина. Вы меня оскорбляете. Вы меня оскорбляете как мальчишка, писака. Придите и скажите мне это в лицо», – сказала Ольга в эфире «Матч ТВ».

Позже Губерниев извинился перед Бузовой, заявив, что совсем не ставил цель обидеть телеведущую.

«Если обидел, Оля, извините! Спрашивал о театре и футболе, надеялся услышать важные параллели! Тем более что легендарный МХАТ всегда был рядом с футболом! Надеялся на иронию гостьи, теперь уже и актрисы театра! И уж совсем не ожидал, что невинный вопрос про взаимоотношения Карлсона и Фрекен Бок вызовет слезы у нашей гостьи эфира! Оля Бузова, не обижайтесь и спасибо, что поддерживаете российский футбол и отечественный театр! В эфире держались стойко, молодец!» — написал Губерниев в Telegram.



