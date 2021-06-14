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Путин прокомментировал учения НАТО у границы с Россией
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Президент России Владимир Путин в интервью NBC отметил, что учения Североатлантического альянса и США проходят в непосредственной близости от российских границ, и задал вопрос, что было бы, если бы Россия сделала то же самое.
Когда главу государства спросили о недавних передвижениях войск России близ украинской границы, которые вызвали страх вторжения, Путин напомнил, что Россия осуществляет военные учения на собственной территории. При этом он указал, что НАТО на рутинной основе осуществляет военные учения вблизи российской границы, и упомянул об учениях США на Аляске, которая, «находится вблизи российской границы», сообщает телеканал, передает РИА «Новости».
«Представьте, если бы мы послали свои войска непосредственно к вашим границам. Каков бы был ваш ответ?» – заявил Путин.
Тем временем генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс продолжит стремиться к диалогу с Россией, не усматривая в этом проявление слабости, и приветствует предстоящую встречу президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.
Байден сказал, почему Путин не меняет позицию из-за давления США
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Президент США Джо Байден заявил, что не может дать гарантии изменения позиции России. На вопрос о том, почему российский лидер Владимир Путин не меняет позицию из-за давления Вашингтона, Байден ответил, потому что «он Владимир Путин».
«Нет гарантии, что я смогу изменить поведение человека или поведение страны. У автократов есть огромная власть, им не надо отвечать перед обществом, и очень может случиться, что если я буду отвечать (Путину) должным образом, что я и буду делать, это его не переубедит, и он продолжит в том же духе», – цитирует Байдена РИА «Новости». Байден выступил на пресс-конференции в Корнуолле по итогам встречи «Большой семерки».
Также на пресс-конференции Байден согласился с оценкой Путина, что отношения между Россией и США находятся на низкой точке.
«Я думаю, он прав, что они (отношения) находятся на низкой точке», – сказал американский лидер. На вопрос о том, почему российский лидер Владимир Путин не меняет позицию из-за давления Вашингтона, Байден ответил, потому что «он Владимир Путин».
«Не буду вдаваться в это, потому что мне надо сесть за стол переговоров с ним, буду рад потом с вами поговорить», – добавил он.
Говоря о решении не проводить совместную пресс-конференцию с российским лидером Владимиром Путиным, заявил, что это не конкурс, кто лучше выступит перед журналистами. Он отметил, что на пресс-конференции намерен ясно обозначить условия улучшения отношений с Россией.
Накануне президент России Владимир Путин в интервью телеканалу NBC заявил, что российско-американские отношения достигли низшей точки за последние несколько лет.
Президент России Владимир Путин и глава американской администрации Джо Байден планируют встретиться в Женеве 16 июня. Как ожидается, лидеры России и США обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты.
НАТО решило пересмотреть стратегическую концепцию из-за России
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В связи с политикой России и Китая НАТО пересмотрит свою стратегическую концепцию, заявил Белый дом.
Администрация США заявила, что члены НАТО согласятся пересмотреть «основу, которая будет определять подход» альянса к «меняющейся стратегической среде». В частности, речь идет о реакции на «агрессивную политику и действия России», а также «вызовы, которые ставит перед коллективной безопасностью» Китай. Новая концепция будет подготовлена для принятия на саммите НАТО в 2022 году.
При этом государства НАТО «возьмут на себя обязательства по реализации новых военных концепций и стратегий, которые укрепят потенциал сдерживания и обороны» для «противодействия угрозам со стороны России и других стран». Кроме того, указывается, что альянс «продолжит отслеживать российские развертывания в и вокруг Украины», передает РИА «Новости».
Президент США Джо Байден на предстоящем саммите НАТО подтвердит «прочную трансатлантическую связь через НАТО и нерушимую приверженность» Вашингтона принципу «атака на одного – это атака на всех», которая «встретит коллективный ответ». Сообщается, что лидеры НАТО выступят с набором амбициозных инициатив, чтобы гарантировать безопасность своих граждан до 2030 года и далее.
Также НАТО «одобрит новую политику киберзащиты» от действий, совершаемых «государственными и негосударственными субъектами, включая разрушительные атаки программ-вымогателей на критически важную инфраструктуру».
«Лидеры подтвердят свою приверженность политике открытых дверей НАТО, которая обеспечивает путь к членству для любой европейской страны, разделяющей наши ценности и выполняющей необходимые обязанности и обязательства», – говорится в заявлении Белого дома.
Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан отметил, что «последняя стратегическая концепция была написана в 2010 году, среди прочего она определяет Россию в качестве «конструктивного партнера», и едва ли говорит о Китае вовсе». По его словам, пришло «время обновить стратегическую концепцию НАТО».
Как сообщил глава бельгийского правительства Александер Де Кроо, Байден прибыл в воскресенье в Бельгию, где 14 июня примет участие в очном саммите НАТО и 15 июня в саммите ЕС – США.
Напомним, СМИ сообщали, что в черновом варианте коммюнике, которое будет опубликовано по итогам саммита НАТО в Брюсселе, содержится пункт, согласно которому «союзники по НАТО готовятся официально выступить против развертывания альянсом ядерных ракет наземного базирования в Европе».
Путин рассказал о ситуации с Навальным
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С блогером Алексеем Навальным в заключении будут обращаться не хуже, чем с кем-либо другим, заявил президент России Владимир Путин в интервью американскому телеканалу NBC News.
«С ним будут обращаться не хуже, чем с кем-либо другим», – сообщил Путин о Навальном, передает РИА «Новости».
Также Путин отверг обвинения в том, что Навального якобы пытались убить. Президент подчеркнул, что Россия не занимается убийствами политических оппонентов. «У нас нет такого обычая – кого-либо убивать», – сказал российский президент, передает ТАСС.
Ранее директор ФСИН Александр Калашников заявил, что угрозы безопасности Алексея Навального нет, в колонии он будет содержаться в «абсолютно нормальных» условиях.
Напомним, 2 февраля Симоновский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания Навальному на реальное – по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на три с половиной года. Суд постановил отправить Навального в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок. В колонии Навальный должен провести около двух с половиной лет.
США назвали страны Прибалтики «ярким примером демократии»
Глава американского государства Джо Байден в рамках саммита НАТО обсудит со странами Прибалтики «вызовы и угрозы» со стороны России, заявил его советник по нацбезопасности Джейк Салливан.
Салливан сказал, что страны Прибалтики – это «яркий пример демократического правления на восточном фланге НАТО». Байден планирует обсудить с ними «угрозы», которые, по версии США, «представляет Россия в связи с кибербезопасностью», а также «новые технологии, где они лидируют». Кроме того, Вашингтон намерен поговорить «о Китае и об увеличении числа проблем», о «недавнем акте воздушного пиратства в Белоруссии», передает РИА «Новости».
Напомним, Литва призвала к усилению НАТО на восточном фланге. Обсуждение предстоящей встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена пройдет на саммите НАТО за закрытыми дверями.
Псаки заявила о 50-летней подготовке Байдена к переговорам с Путиным
Президент США Джо Байден точно знает, чего ожидать от российского лидера Владимира Путина на предстоящих переговорах, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Она заявила, что для Байдена «эта встреча не про доверие и дружбу», необходимо «разобраться», в каких сферах Россия и США «могут найти точки соприкосновения». «Быть прямолинейными и точными в тех сферах, где у нас есть беспокойства», – приводит ее слова РИА «Новости».
Пресс-секретарь Белого дома прокомментировала заявление первой леди США Джилл Байден о том, что ее супруг «чересчур готов» ко встрече с Путиным. Псаки отметила, что Байден работал с Путиным раньше. «Он готовился к этому моменту 50 лет», – сказала Псаки.
Напомним, Путин и Байден планируют встретиться в Женеве 16 июня. Как ожидается, лидеры России и США обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты. Путин в интервью телеканалу NBC заявил, что российско-американские отношения достигли низшей точки за последние несколько лет.
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НАТО обещало «разными способами» ответить на укрепление мощи России
НАТО ответит «широкой комбинацией средств» на усиление военного потенциала России, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
Он отметил, что «двойной подход» НАТО по отношению к России сочетает оборону и диалог. По его словам, НАТО реализовано «самое большое усиление коллективной обороны со времен окончания холодной войны». При этом альянс продолжает укреплять оборону, но не будет «копировать то, как действует Россия». В НАТО собираются использовать «широкую комбинацию разных средств, что демонстрировали за предыдущие годы», передает РИА «Новости» со ссылкой на CNBC.
Комментируя ситуацию с ядерным оружием, генсек сказал, что НАТО не планирует размещать новые ракеты наземного базирования, это «последовательная позиция» после прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Однако альянс собирается «ответить на новое наращивание Россией военной мощи, в том числе в области ядерного оружия», причем «сделает это разными способами». В частности, планируется укрепить средства наземной и воздушной обороны и контроль над вооружениями.
Столтенберг заявил, что санкции в отношении России должны действовать и дальше. НАТО, по его словам, продолжит оказывать еще больше поддержки «близким партнерам – Украине и Грузии».
«Возможно, самое важное, что мы сделали – это то, что впервые в истории НАТО мы располагаем боеспособными войсками в восточной части Альянса. Новые боевые группы развернуты в странах Балтии и Польше, мы утроили силы быстрого реагирования НАТО», – сказал он.
Напомним, НАТО решило пересмотреть стратегическую концепцию, в которой, как заявил Вашингтон, «определяет Россию в качестве «конструктивного партнера». При этом государства НАТО «возьмут на себя обязательства по реализации новых военных концепций и стратегий, которые укрепят потенциал сдерживания и обороны» для «противодействия угрозам со стороны России и других стран».
Путин не исключил обмена заключенными между Россией и США
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Президент России Владимир Путин в интервью американскому телеканалу NBC заявил, что может рассмотреть обмен заключенными между Россией и США.
На вопрос, готов ли он рассмотреть подобный обмен, Путин ответил: «Да, конечно», передает РИА «Новости».
На вопрос, не желает ли Россия освободить заключенных в РФ американцев Тревора Рида и Пола Уилана, Путин ответил: «Я знаю, что есть граждане США, которые находятся в тюрьме, были осуждены. Но если сравнить это с числом российских граждан, которые находятся в тюрьмах США, эти цифры несопоставимы».
В начале июня Раиса Бут, мать российского бизнесмена Виктора Бута, отбывшего половину 25-летнего срока заключения в американской тюрьме, обратилась к президентам России и США Владимиру Путину и Джозефу Байдену в преддверии их встречи в Женеве с просьбой договориться о возвращении ее сына в Россию.
Тогда же супруга россиянина Константина Ярошенко Виктория рассказала, что письмо жены и дочери летчика, отбывающего заключение в тюрьме в американском городе Данбери (штат Коннектикут), поступило в американское посольство в Москве. В документе женщины попросили президента Джо Байдена и госсекретаря Энтони Блинкена помиловать россиянина.
Байден собрался обсудить с лидерами НАТО встречу с Путиным
Обсуждение предстоящей встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена пройдет на саммите НАТО за закрытыми дверями, сообщил советник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан.
Салливан сказал, что у президента США «будет возможность обсудить с союзниками свои намерения относительно разговора с Путиным». 14 июня в Брюсселе пройдет саммит НАТО, а 16 июня в Женеве Байден встретится с Путиным, передает РИА «Новости».
По словам Салливана, на встречу с главой российского государства Байден направится с поддержкой всего альянса. На переговорах в Брюсселе лидеры НАТО «услышат от него о намерениях на саммит», как и сам президент США «услышит от них».
Напомним, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Байден точно знает, чего ожидать от российского лидера на предстоящих переговорах. «Он готовился к этому моменту 50 лет», – сказала Псаки.
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Литва призвала к усилению НАТО на восточном фланге
На встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом президент Литвы Гитанас Науседа призвал координировать действия в рамках НАТО, так как «Россия присутствует не только в регионе Балтийского моря, но и в регионе Черного моря».
Науседа призвал к мерам по «реагированию на быстро изменяющуюся ситуацию на восточном фланге НАТО». Его страна «выступает за укрепление сил сдерживания и оборонных средств». Как заявил президент Литвы, «Россия присутствует не только в регионе Балтийского моря, но и в регионе Черного моря, поэтому союзники должны координировать свои действия». В частности, он заявил, что в 2019 году договоренности НАТО и Турции позволили разработать «обновленные планы обороны для стран Балтии и Польши», что стало значимым «шагом по укреплению безопасности не только в регионе, но и для альянса в целом», передает ТАСС.
В июне состоялись крупные военные учения НАТО и США Baltops в регионе Балтийского моря, участие принимают около четырех тысяч военнослужащих из 18 стран, 40 военных кораблей, 60 самолетов. Учения завершились
Столтенберг заявил о стремлении НАТО к диалогу с Россией
Североатлантический альянс продолжит стремиться к диалогу с Россией, не усматривая в этом проявление слабости, и приветствует предстоящую встречу президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг перед открытием саммита альянса.
«НАТО продолжит стремиться к диалогу с Россией. Это не признак слабости, напротив, это признак силы, и я приветствую предстоящую встречу президентов Байдена и Путина», – сказал он, подчеркнув, что лидеры 30 государств альянса проведут консультации в преддверии встречи Россия – США в Женеве, передает ТАСС.
Также Столтенберг отметил, что альянс подтвердит свою политику в отношении России, основанную на «диалоге и сдерживании». Он также заявил, что саммит НАТО направит всем сигнал, что альянс един, силен и готов к работе в эпоху глобальной конкуренции.
Ранее Столтенберг заявил, что НАТО ответит «широкой комбинацией средств» на усиление военного потенциала России.
Напомним, НАТО решило пересмотреть стратегическую концепцию, в которой, как заявил Вашингтон, «определяет Россию в качестве «конструктивного партнера». При этом государства НАТО «возьмут на себя обязательства по реализации новых военных концепций и стратегий, которые укрепят потенциал сдерживания и обороны» для «противодействия угрозам со стороны России и других стран».
Лидеры НАТО впервые согласуют общую позицию по Китаю
Лидеры стран Североатлантического альянса на встрече в верхах впервые подробно согласуют общую позицию по Китаю, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг перед началом саммита в Брюсселе.
Саммит НАТО пройдет в понедельник в Брюсселе с физическим участием лидеров стран-союзниц. На встрече в верхах будет обсуждаться новая стратегическая концепция альянса до 2030 года, Россия, Китай, укрепление технического развития, борьба с изменением климата и угрозами в киберпространстве и космосе.
«Мы рассмотрим Китай. Есть возможности взаимодействия по таким вопросам, как изменение климата и контроль над вооружениями. Но наращивание военной мощи Китая, его растущее влияние представляют вызовы для безопасности. Мы должны рассмотреть эти вызовы совместно как союз. Ранее эта тема в нашей стратегии никогда не значилась», – сказал он, передает РИА «Новости».
«Ни одна страна НАТО не может в одиночестве противостоять вызовам безопасности со стороны Китая, поэтому альянс впервые объявит о единой позиции в отношении Пекина», – подчеркнул он. При этом Столтенберг добавил, что альянс «не намерен начинать холодную войну против КНР, передает ТАСС.
Напомним, НАТО решило пересмотреть свою стратегическую концепцию. В преддверии саммита, намеченного на 14 июня в Брюсселе, Белый дом распространил релиз, сообщающий, что члены альянса согласятся пересмотреть «основу, которая будет определять подход» НАТО к «меняющейся стратегической среде». На такой шаг, как заявили в США, альянс решил пойти из-за «агрессивных политики и действий России», а также «вызовов, которые ставит перед коллективной безопасностью» Китай.
Путин поздравил Беннета с вступлением в должность премьера Израиля
Президент России Владимир Путин поздравил Нафтали Беннета с вступлением в должность премьер-министра Израиля и отметил, что конструктивное сотрудничество отвечает коренным интересам народов двух стран.
«Уважаемый господин Беннет, примите искренние поздравления по случаю Вашего вступления в должность премьер-министра Государства Израиль», – говорится в поздравлении, опубликованном на сайте Кремля.
Президент отметил, что отношения стран носят дружественный характер. Он подчеркнул, что рассчитывает, что деятельность нового премьера будет способствовать дальнейшему развитию конструктивного двустороннего сотрудничества по всем направлениям. «Это, несомненно, отвечает коренным интересам наших народов, идёт в русле упрочения мира, безопасности и стабильности на Ближнем Востоке», – добавил Путин.
Он пожелал премьер-министру новых успехов в государственной деятельности, крепкого здоровья и благополучия.
В воскресенье новым премьер-министром Израиля стал лидер партии «Ямина» Нафтали Беннет. До этого Биньямин Нетаньяху занимал пост премьер-министра 12 лет.
Два корабля НАТО зашли в Черное море
Силы Черноморского флота России следят за двумя боевыми кораблями Североатлантического альянса, которые вошли в понедельник в Черное море, сообщили в Национальном центре управления обороной (входит в Минобороны России).
«Силы и средства Черноморского флота приступили к контролю за действиями эсминца УРО (управляемое ракетное оружие) «Дефендер» ВМС Великобритании и фрегата УРО «Эвертон» ВМС Нидерландов, зашедших 14 июня 2021 года в акваторию Черного моря», – сказали в Центре, передает РИА «Новости».
Эсминец УРО (управляемого ракетного оружия) «Дефендер» ВМС Великобритании был спущен на воду в 2009 году. Имеет скорость хода около 30 узлов. Обладает разнообразным вооружением, в том числе противокорабельными ракетами «Гарпун» и системой ПВО ближнего и среднего радиуса действия, передает ТАСС.
Фрегат УРО «Эвертон» ВМС Нидерландов имеет скорость около 28 узлов и вооружение схожее с британским кораблем.
На прошлой неделе сообщалось, что Черноморский флот наблюдает за эсминецем с управляемым ракетным оружием (УРО) военно-морских сил США, который зашел в акваторию Черного моря.
Путин ответил на обвинения России в кибератаках против США
Президент России Владимир Путин в интервью NBC назвал «фарсом» обвинения в том, что российские хакеры или сама Россия якобы стоят за кибератаками в США. Глава государства напомнил, что Москве ни разу не предоставили доказательств по обвинениям во вмешательстве в выборы и кибератаках.
«Нас обвиняли во многих вещах. Вмешательство в выборы, кибератаки и так далее и так далее. И ни разу, ни разу, ни разу они не потрудились предоставить какие-либо свидетельства или доказательства. Просто необоснованные обвинения», – сказал Путин, передает РИА «Новости».
Также Путину был задан вопрос: «Не боитесь ли вы того, что американская разведка глубоко проникла в российские сети и может нанести вам большой ущерб?» «Я не боюсь, но имею в виду, что это возможно», – ответил президент.
Вместе с тем Путин указал, что Москва обеспокоена кибердеятельностью НАТО. «То, чего боятся в Америке, может быть опасностью и для нас. НАТО провозгласила киберпространство боевым пространством. Они планируют что-то, готовят что-то, конечно, это не может нас не беспокоить», – заявил Путин.
Также по словам Путина, Россия готова общаться по вопросам кибербезопасности с США, но Вашингтон отказывался от совместной работы. При этом президент выразил надежду на запуск процесса сотрудничества с США в борьбе с киберпреступностью. «Мы очень надеемся, что нам удастся запустить этот процесс (борьбы с киберпреступностью) с нашими американскими партнерами», – сказал он.
Ранее Путин в преддверии встречи с президентом США Джо Байденом заявил, что вопрос кибербезопасности является одним из самых важных в глобальном масштабе.
Путин заявил об отсутствии стабильности в действиях США
Самыми важными факторами в международных делах являются предсказуемость и стабильность, но Москва в последние годы не видела этих проявлений со стороны Вашингтона, заявил президент Владимир Путин в интервью телеканалу NBC.
«Он (президент США Джо Байден) говорит одно, я говорю другое», – сказал Путин, отвечая ведущему на вопрос о том, что Байден обвиняет в создании нестабильности в мире именно Россию.
«Наша риторика в разных местах расходится, но, может быть, если вы спросите меня сейчас, я скажу это. Самой важной вещью в международных делах являются предсказуемость и стабильность. И я считаю, что этого в последние годы мы не видели со стороны наших американских партнеров», – отметил российский президент, передает ТАСС.
Путин также заявил о важности искать в отношениях с Вашингтоном компромиссы и взаимоприемлемые решения, передает РИА «Новости».
«Давайте вместе сядем, будем разговаривать, искать компромиссные решения, которые приемлемы для всех сторон», – цитирует телеканал Путина.
Ранее Путин, комментируя предстоящую встречу с американским лидером Джо Байденом, заявил, что обе стороны стараются снизить какую-то негативную риторику, но обольщаться не стоит.
Президент России Владимир Путин и глава американской администрации Джо Байден планируют встретиться в Женеве 16 июня. Как ожидается, лидеры России и США обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты. Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи.
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