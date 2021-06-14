Столтенберг заявил о стремлении НАТО к диалогу с Россией

Североатлантический альянс продолжит стремиться к диалогу с Россией, не усматривая в этом проявление слабости, и приветствует предстоящую встречу президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг перед открытием саммита альянса.

«НАТО продолжит стремиться к диалогу с Россией. Это не признак слабости, напротив, это признак силы, и я приветствую предстоящую встречу президентов Байдена и Путина», – сказал он, подчеркнув, что лидеры 30 государств альянса проведут консультации в преддверии встречи Россия – США в Женеве, передает ТАСС.

Также Столтенберг отметил, что альянс подтвердит свою политику в отношении России, основанную на «диалоге и сдерживании». Он также заявил, что саммит НАТО направит всем сигнал, что альянс един, силен и готов к работе в эпоху глобальной конкуренции.

Ранее Столтенберг заявил, что НАТО ответит «широкой комбинацией средств» на усиление военного потенциала России.

Напомним, НАТО решило пересмотреть стратегическую концепцию, в которой, как заявил Вашингтон, «определяет Россию в качестве «конструктивного партнера». При этом государства НАТО «возьмут на себя обязательства по реализации новых военных концепций и стратегий, которые укрепят потенциал сдерживания и обороны» для «противодействия угрозам со стороны России и других стран».