В Германии предложили «перезапустить» отношения с Россией

Группа депутатов из фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) представила на рассмотрение бундестага резолюцию, в которой предложила «перезапустить» отношения Москвы и Берлина.

Как отмечается в тексте, российско-германские отношения имеют высокое значение как в вопросе обеспечения безопасности стран-членов ЕС, так и в вопросе поддержания стабильности в Европе в целом. Например, такие темы, как контроль над вооружениями, тематика разоружения, климатическая повестка, могут обсуждаться только при участии России, говорится в документе, передает RT.

При этом, считают немецкие парламентарии, отношения Москвы и Берлина прежде всего «имеют фундаментальное значение для интересов в сфере безопасности и экономических интересов ФРГ». «Но продолжавшийся до сих пор дипломатический пинг-понг из санкций и ответных санкций, обвинений и встречных обвинений в рамках Европейского союза, широкое участие в нем немецкой внешней политики продолжают вести в тупик», – уточняется в проекте резолюции.

Принимая во внимание сложившуюся ситуацию, Москва вынуждена укреплять сотрудничество с Пекином, в том числе в экономической, военной и космической областях, пишут немецкие депутаты.

Они также напоминают о заявлении министра иностранных дел России Сергея Лаврова, что «отношения России с ЕС разрушены». Такие слова, по мнению представителей бундестага, следует рассматривать как «ещё один чёткий сигнал из Москвы о серьезности ситуации».

В связи с этим члены фракции считают, что Германия должна активно усиливать диалог с Россией. В частности, в АдГ предлагают «немедленно создать межведомственную рабочую группу» для выработки устойчивой стратегии сотрудничества с Россией, «настойчиво добиваться» возобновления работы Совета Россия – НАТО, больше не соглашаться в Европейском совете с предложениями продлить санкции против России и отказаться от идеи отключения Москвы от международной платёжной системы SWIFT.

Ранее бундестаг в ходе голосования отклонил проект партии зеленых о пересмотре политики по отношению к России и об отказе от строительства «Северного потока – 2».