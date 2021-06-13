Спрос на кокошники в России перед Евро-2020 вырос в три раза

Спрос на товары для болельщиков перед чемпионатом Европы по футболу в России вырос на 227%, а больше всего футбольной атрибутики приобрели покупатели из Московского региона и Санкт-Петербурга, сообщили в Wildberries.

По данным в Wildberries, с 1 по 10 июня спрос на различную атрибутику для болельщиков – грима, трещоток, вувузел и хлопушек вырос в штуках в шесть раз по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Популярность кокошников выросла в начале июня в три раза. Шарфов с российским триколором – в 35 раз, различного декора для одежды – нашивок и шевронов – в три раза, а значков – почти в два раза. Специальные обложки для паспорта болельщика в первые десять дней июня 2021 года приобрели в два раза больше, чем годом ранее, передает РБК.



Кроме того, россияне, чтобы посетить матчи континентального первенства, приобретают специальную спортивную одежду: продажи футбольных спортивных костюмов и разнообразной формы выросли в четыре раза, а носков с футбольной символикой – в два раза.



Еще популярностью стали пользоваться снеки. Те, болельщики, которые остались дома смотреть матчи Евро-2020, закупались попкорном (+44%), семечками (+46%) и чипсами (+23%).

Напомним, что 11 июня стартовал чемпионат Европы по футболу, он будет проходить до 11 июля в 11 городах. Сборная России на групповом этапе турнира сыграет с командами Бельгии (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндии (16 июня, Санкт-Петербург) и Дании (21 июня, Копенгаген).