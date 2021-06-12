Мэра Кисловодска госпитализировали после падения с электросамоката

Глава Кисловодска Александр Курбатов находится в тяжелом состоянии после падения с электросамоката, врачи борются за его жизнь, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

«Сегодня в Кисловодске – происшествие с главой города Александром Вячеславовичем Курбатовым. Очень неудачное падение с электросамоката. Состояние тяжелое. Сейчас врачи борются за его жизнь. Начата операция», – написал губернатор на своей странице в Instagram.

«Глубоко сопереживаю семье Александра Вячеславовича. Мы все сейчас надеемся на лучшее», – добавил Владимиров.

Ранее мэрия Москвы разработала новые правила езды на электросамокатах: на проезжей части будут регулироваться ГИБДД, в пешеходных зонах – двигаться со скоростью пешеходного потока, прокатные самокаты ограничат по скорости до 25 км/ч. Накануне в Москве снизили скорость движения электросамокатов.