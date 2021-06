Мостовой назвал основные преимущества сборной России в групповом турнире Евро-2020 Минтруд назвал сроки обращения за анонсированной Путиным выплатой на школьников Хабаровский край получит 2,23 млрд рублей на расселение бараков 11 июня 2021, 20:32 Текст: Вера Басилая

Федеральный фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства одобрил заявку Хабаровского края на выделение 2,23 млрд рублей, это позволит в ближайшие два года переселить из ветхих бараков в благоустроенные квартиры более двух тысяч человек, заявил глава региона Михаил Дегтярев. «Хабаровский край получит 2,23 млрд рублей на ликвидацию бараков, включенных в программу на 2022-2023 гг. Деньги мы сможем использовать сразу – и для строительства, и для приобретения квартир на вторичном рынке. Ограничений по лимитам в течение года не будет, так что все козыри в наших руках. Из бюджета региона софинансируется еще 952,35 млн рублей», – написал Дегтярев в своем Telegram – канале. По словам губернатора, на эти деньги в ближайшие два года краевые власти обеспечат благоустроенными квартирами 2 218 человек, проживающих в трущобах. Дегтярев уточнил, что под снос и расселение попадут дома, которые были признаны аварийными до 1 января 2017 года и включены в программу ликвидации аварийного жилья на 2022-2023 годы. Можно сказать, что Михаилу Дегтяреву за полгода удалось сделать то, чего не смог сделать за последние 30 лет ни один из его предшественников на посту главы Хабаровского края, передает PROkhab.ru. Аварийное жилье на протяжении десятков лет было значимой «болевой точкой» региона, однако в ближайшее время эта проблема должна окончательно уйти в прошлое.

Безруков оценил спектакль с Бузовой на сцене МХАТа 11 июня 2021, 13:05

Фото: Кирилл Зыков/Агентство «Москва»

Текст: Наталья Ануфриева

Российский актер Сергей Безруков опубликовал видео, в котором подвел итоги фестиваля «Фабрика Станиславского» и прокомментировал спектакль МХАТ имени Горького, в котором сыграла Ольга Бузова. Он не стал озвучивать имя исполнительницы, однако пользователи Сети решили, что речь идет именно о певице. «Хорошо, что Константин Сергеевич (Станиславский) до этого не дожил. Хотя его присутствие с нами всегда. И он, наверное, с отчаянием смотрит на происходящее на театральной сцене сейчас. И с какой надеждой он смотрит на нашу «Фабрику». Как мы его упомянули. Он, наверное, говорит: «Хоть эти не подкачали», – заявил Безруков на опубликованном в Instagram видео. В ходе своего монолога актер также поблагодарил всех присутствующих за то, что они предпочли посетить данное мероприятие вместо спектакля МХАТ. Посмотреть эту публикацию в Instagram (@s_bezrukov) Тем временем театральный критик Николай Песочинский заявил, что Московский Художественный театр имени Горького после спектакля с Бузовой показал, что он превращается из общедоступного в коммерческий, и это вызывает больше вопросов, чем игра артистки. Песочинский указал, что у МХАТа были свои исторические традиции: театр позиционировал себя как доступный для всех, однако билеты на спектакль «Чудесный грузин» с Бузовой стоили в 10 раз дороже, чем в обычные драмтеатры. «Вот это проблема. Театр не должен быть коммерческим проектом, связанным с шоу-бизнесом», – пояснил критик, передает «360». При этом, на его взгляд, сам факт того, что МХАТ пригласил играть стороннего артиста, абсолютно нормальный. По мнению Песочинского, театры хотят экспериментировать и развиваться. Другое же дело, что когда в постановке участвует какая-то звезда, внимание зрителей может быть полностью сосредоточено на ней, а не на спектакле. Песочинский добавил, что не смотрел «Чудесного грузина», поэтому считает неправильным давать оценку игре Бузовой. Театральные критики, которые рассуждают по принципу «не смотрел, но осуждаю», действуют неэтично, подчеркнул он. Напомним, певица и телеведущая Ольга Бузова принимает участие в спектакле «Чудесный грузин» о жизни Иосифа Сталина. Эта новость получила общественный резонанс. Художественный руководитель МХАТа Эдуард Бояков заявил, что театр «хайпанул» на спектакле с Бузовой: «Во-первых, новый МХАТ, новая репертуарная политика. Во-вторых, Сталин как тема, и, конечно, Ольга Бузова. Этот треугольник достаточно сложный сработал». Глава Нафтогаза предсказал войну после запуска «Северного потока – 2» 11 июня 2021, 07:21

Фото: Pavlo_bagmut/Zuma/Global Look Press

Текст: Дмитрий Зубарев

Руководитель украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко утверждает, что завершение строительства газопровода «Северный поток – 2» якобы может привести к началу полномасштабной войны. Витренко на этой неделе посетил Вашингтон. Он попытался убедить американских законодателей принять новые меры против «Северного потока – 2». По версии главы Нафтогаза, завершение проекта будет «означать, что пророссийская позиция продвигается за счет Запада». «Худшее развитие событий – это не только то, что мы с 2024 года потеряем большую часть ВВП», – передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg слова Витренко. По его версии, «самое худшее то, что это повышает риск полномасштабной войны». «Худшее развитие событий – это когда украинцы, и не только украинцы, но и многие страны Восточной Европы, по сути, увидят, что Запад не подкрепил свои слова делами, это стало бы сильным ударом по прозападному выбору этих стран», – посетовал глава Нафтогаза. Как отмечается в материале, сенатор Джин Шахин и группа других членов верхней палаты Конгресса США от обеих партий заявили, что намерены продолжать добиваться введения санкций в отношении «Северного потока – 2». В пятницу глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс заявил, что «Северный поток – 2» якобы «угрожает европейской энергобезопасности и в действительности подрывает безопасность некоторых» американских «близких партнеров, включая Украину и другие государства на восточном фланге НАТО». В Польше объяснили ненависть к России 11 июня 2021, 08:03

Фото: Jaap Arriens/Zuma/Global Look Press

Текст: Дмитрий Зубарев

Член национального совета по развитию при президенте Польши, профессор Варшавского университета Витольд Модзелевский рассказал о причинах русофобских настроений у части польских политиков. По его мнению, таким образом польские политики стараются угодить «великому покровителю» в лице США. Модзелевский убежден, что «стратегический союз» Варшавы и Вашингтона носит антироссийский характер. «Ваша глубокая ненависть ко всему российскому или советскому проистекает из очевидной для вас убежденности в том, что наш всесильный покровитель, единственный защитник свободного мира и чего-то там еще всегда занимал и будет занимать антироссийскую позицию, а вас за вашу решимость в словесных атаках на «империю зла» он может даже похвалить», – передает РИА «Новости» со ссылкой на Mysl Polska слова Модзелевского. Член президентского совета считает, что Вашингтон может пойти на сближение с Москвой, и при таком сценарии польская русофобия внезапно исчезнет. «И что сделают тогда ненавистники, которые вложили столько сил в борьбу с «российской угрозой»? Ответ прост: они сменят позицию, поскольку прежняя перестанет быть выгодной», – пояснил автор статьи. Модзелевский заключил, что американское руководство уже долгие годы бесцеремонным образом «поддерживает демократию» в Польше путем инвестиций на ее политическом рынке. Напомним, в четверг Агентство внутренней безопасности Польши задержало Януша Недзвецкого по обвинению в шпионаже якобы в пользу России, его арестовали на три месяца. Во время обысков в квартире подозреваемого нашли более 300 тыс. злотых (около 84 тыс. долларов) и большое количество носителей информации. Суд арестовал его на три месяца, Янушу грозит до 10 лет лишения свободы. Лозунг «Героям слава!» стал официальным символом украинского футбола 11 июня 2021, 11:57

Фото: facebook.com/andriy.pavelko

Текст: Алексей Дегтярев

Лозунги «Слава Украине!» и «Героям слава!» стали официальными футбольными символами Украины, соответствующее решение утвердил исполком Украинской ассоциации футбола, заявил президент ассоциации Андрей Павелко. «Только что исполком УАФ единогласно – 45 членов «за» – поддержал мое предложение и утвердил футбольные символы Украины... Исполком утвердил официальный футбольный статус лозунгов «Слава Украине» и «Героям слава», которые уже много лет являются приветствием для миллионов наших болельщиков в родной стране и по всему миру. На всех матчах наших сборных», – заявил Павелко в своем Facebook. Также УАФ утвердил решение, по которому вместе с малым гербом УАФ в виде тризуба с надписью Ukraine на всех официальных мероприятиях УАФ, мероприятиях с участием представителей ассоциации на международной арене и в матчах национальных сборных сможет использоваться большой герб – карта Украины с трезубцем в центре. Ранее Павелко заявлял, что украинские футбольные символы, признанные всеми болельщиками и футбольным сообществом, должны быть защищены и увековечены в футбольной традиции страны. Ранее на Украине представили новые комплекты игровых форм, в которых сборная страны будет выступать на чемпионате Европы-2020, на форме изображена карта Украины с силуэтом Крыма. В УЕФА изначально одобрили форму сборной Украины для выступления на чемпионате Европы, на которой будет нанесен лозунг украинских националистов «Слава Украине! Героям слава!». Но в четверг в УЕФА заявили, что футболистам нужно убрать с формы этот лозунг. В ответ на Украине предложили добавить на форму сборной несколько российских регионов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя требование УЕФА к сборной Украины по футболу убрать лозунг «Героям слава» с формы, заявил, что политику нельзя допускать в спорт. На ваш взгляд Кто станет победителем чемпионата Европы по футболу Евро-2020? Англия

Бельгия

Германия

Испания

Италия

Нидерланды

Португалия

Россия

Франция

Хорватия

Другая страна

Германия испугалась возможного сближения ВПК России и Китая 11 июня 2021, 03:29

Фото: Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Для ответа на сближение ВПК России и Китая потребуются все силы Запада и его союзников, заявила министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Говоря о «стратегии в отношении Китая», она призвала «не забывать и о России», так как наблюдается «определенное сближение» двух стран. По ее словам, это грозит «сближением друг с другом двух крупнейших военно-промышленных комплексов». Для ответа на такой «вызов» будут нужны «все силы Запада – Европы, США, но и основных партнеров в регионе Индийского и Тихого океанов, таких как Австралия или Южная Корея», сказала министр. «Региональным вызовом для нас остается, конечно, Россия. Мы наблюдаем за масштабной модернизацией и наращиванием вооружений со стороны России – что касается как обычных вооружений, так и атомного оружия», – приводит ее слова ТАСС. Крамп-Карренбауэр заявила, что на западных границах России находятся «крупные соединения». При этом «Россия на долгосрочную перспективу закрепляется в Белоруссии». «Это серьезный вызов для нас», – сказала глава минобороны Германии. По ее словам, США ожидают, что Европа будет больше делать для собственной обороны. В феврале Крамп-Карренбауэр назвала Россию «стратегическим конкурентом». В ноябре она призвала вести переговоры с Россией о разоружении «с позиции силы». В ответ официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что диалог с Россией «с позиции силы» уже приводил к трагическим последствиям для всего мира и Германии в частности. Американцы предсказали неутешительный для Байдена итог саммита с Путиным 11 июня 2021, 09:01

Фото: Chris Kleponis,Kremlin Pool/

Global Look Press

Текст: Дмитрий Зубарев

Читатели Wall Street Journal ответили сенатору Робу Портману, давшему президенту США Джо Байдену совет перед встречей с российским лидером Владимиром Путиным. Издание опубликовало статью конгрессмена, вернувшегося из турне по Украине, Литве и Грузии, где он встретился с главами этих стран и с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской. Портман посоветовал Байдену занять на переговорах жесткую позицию, поднять вопросы по ситуации в Белоруссии и «выступить против Путина в вопросе Украины». Кроме того, он призвал содействовать принятию Украины и Грузии в НАТО, а также пересмотреть решение по «Северному потоку – 2». Некоторые из читателей WSJ поспешили объяснить сенатору, что его советы расходятся с объективной реальностью. «Соединенные Штаты больше не в силах служить делу демократии в мире. Этот поезд ушел в ноябре прошлого года. <...> На этой неделе Путин разорвет Байдена на части, как жареного цыпленка, прямо у всех на глазах. <...> Команда Джо Байдена настолько слаба, что Соединенные Штаты предстанут еще большим посмешищем на мировой арене», – передает РИА «Новости» слова читателя с именем William Gianopulos. «Портман как будто живет в каком-то другом времени и месте – в черно-белую эпоху Джимми Стюарта. Путин вряд ли мог бы радоваться сильнее. Это будет как в поединке Майка Тайсона и Майкла Джонсона: 39 секунд – и нокаут», – привел аналогии из спорта Jeffrey Ihnen. «Путин играет в шахматы, а Байден – в шашки. Этим все сказано», – продолжил в том же ключе Marjoy Smith. «Байден скорее играет с шашками. Я сомневаюсь, что он на самом деле способен играть в шашки – если, конечно, рядом с ним нет помощников, нашептывающих ему на ухо», – добавил Robert Hutchings. «Да, несомненно, президент Байден призовет Путина отступить, как это когда-то сделал его бывший босс, президент Обама. И президент Путин обратит на этот призыв ровно столько же внимания, сколько в прошлый раз – нисколько!» – заключил Richard Lindo. Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена пройдут 16 июня в Женеве на вилле «Ла Гранж» возле древнеримских руин в окружении уникальных розариев. Вилла находится на территории одноименного парка на берегу Женевского озера. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Шотландские футболисты отказались преклонять колено на Евро-2020 11 июня 2021, 10:19

Фото: Jane Barlow/Reuters

Текст: Дмитрий Зубарев

Футболисты сборной Шотландии не станут преклонять колени в поддержку движения против расового неравенства, сообщает Шотландская футбольная ассоциация. В заявлении шотландской сборной говорится, что ее футболисты будут стоя выражать свою поддержку борьбе против расизма. «Важно, чтобы мы продолжали заниматься проблемой расизма и повышать осведомленность о необходимости изменить мировоззрение людей, но также и их поведение», – передает газета «Коммерсант» слова капитана шотландцев Энди Робертсона. Первый матч с участием сборной Шотландии на групповом этапе Евро-2020 пройдет 14 июня, она сыграет с командой Чехии. Игроки сборной Англии ранее заявили, что будут преклонять колени перед всеми матчами Евро-2020. При этом в начале июня болельщики освистали английских футболистов, которые преклонили колено в знак солидарности с движением Black Lives Matter («Жизни чернокожих имеют значение») перед товарищеским матчем со сборной Румынии. В марте бригада российских арбитров под руководством Сергея Карасева отказалась принимать участие в акции в поддержку Black Lives Matter перед началом ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА между английским «Манчестер Сити» и менхенгладбахской «Боруссией». Бундестаг отклонил резолюцию с требованием отказаться от «Северного потока – 2» 10 июня 2021, 23:30

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Предложенная фракцией «Союз-90»/«Зеленые» резолюция о пересмотре курса Германии в отношении России отклонена, сообщила пресс-служба Бундестага. Против проголосовало большинство парламентариев. Предложение отказались поддержать «фракции ХДС/ХСС, Социал-демократической партии Германии, «Альтернативы для Германии» и Левой партии». При этом свободные демократы воздержались, так что за резолюцию голосовали только сами «зеленые», передает ТАСС. Документ под названием «Пересмотр курса в политике в отношении России – последовательно защищать права человека, демократию и европейский миропорядок» предлагал признать, что для энергоснабжения Европы «не нужен новый газопровод, такой как «Северный поток – 2». Кроме того, утверждалось, что он якобы «вреден для климата». Берлин призывали «отказаться от проекта». Напомним, президент России Владимир Путин сообщил, что прокладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2» успешно завершена, работа по второй нитке продолжается. На первой нитке начнутся пусконаладочные работы. Филатов оценил слова Руцкого о попытках Ельцина во время путча сбежать в посольство США 11 июня 2021, 12:16

Фото: Александра Сенцова/ТАСС

Текст: Елена Лексина

«Руцкой и его соратники готовы приписать Ельцину что угодно, лишь бы возбудить к нему ненависть в обществе», – сказал газете ВЗГЛЯД экс-руководитель администрации Бориса Ельцина Сергей Филатов, комментируя заявление бывшего вице-президента Александра Руцкого о неоднократных попытках Ельцина сбежать в американское посольство в дни августовского путча 1991 года. «Я не присутствовал там, когда разворачивались эти события. Впервые услышал о том, что Ельцин неоднократно намеревался бежать в американское посольство во время августовского путча только в этом году. Думаю, ничего подобного быть не могло. Ельцин никуда не собирался бежать», – считает Сергей Филатов, занимавший в 1993-1996 годах пост руководителя администрации президента. По его мнению, «такие высказывания Александра Руцкого – это отголоски ненависти к Ельцину». «Он и его соратники готовы приписать первому президенту России что угодно, лишь бы только возбудить к нему ненависть в обществе. Но у них не получается этого сделать. Доверие к Борису Ельцину с каждым годом растет. И никто в это не поверит. А зная Руцкого лично, могу сказать, что он может соврать, не моргнув и глазом. Поэтому подобные заявления – это сказки, которые сложились у него в голове по прошествии времени», – заключил собеседник. Ранее в интервью «Ленте.ру» Руцкой заявил, что Ельцин в 1991 году в дни выступления ГКЧП несколько раз пытался бежать в американское посольство. «ГКЧП допустил непоправимую ошибку, введя в Москву войска. Этого не надо было делать. В то же время я понимаю этих людей – они стремились любым путем сохранить Советский Союз, сохранить нашу Родину. Глупость в том числе и блокировка Верховного совета РСФСР. Зачем? Создавалось впечатление, что СССР состоит только из РСФСР, в других республиках, входивших в СССР, этого не происходило, что вызывало недоумение», – рассказал Руцкой. Он пояснил, что занялся обороной здания Верховного совета, где был не только парламент, но и правительство, и президент РСФСР. При этом несколько раз за сутки приходила информация, что вскоре начнется штурм здания с целью захвата руководства РСФСР. «И каждый раз при информации, похожей на достоверную, Ельцин пытался бежать в американское посольство. В очередной раз я его остановил и просил разрешения лететь в Форос, освобождать арестованного Горбачева. На тот день именно так проходила информация, что Горбачев, президент СССР, арестован», – указал он. Руцкой отметил, что Ельцин не поверил в успех освобождения Горбачева, но ему все же удалось провести эту операцию. У дачи Горбачева его встретили министр обороны Дмитрий Язов, председатель Верховного совета СССР Анатолий Лукьянов и председатель КГБ Владимир Крючков. Они заявили, что их не пускают к Горбачеву, а сам президент СССР сообщил, что его блокировали в доме. В конечном итоге всех удалось забрать с территории, об успехе операции Руцкой доложил Ельцину по телефону. Автор проекта соглашения о создании СНГ, действующий проректор МГУ Сергей Шахрай в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказывал о том, при каких обстоятельствах развалился СССР. Пушков оценил заявления Украины о войне из-за «Северного потока – 2» 11 июня 2021, 15:08

Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Текст: Наталья Макарова

«Киев отыгрывает партию угроз и запугивания западных стран «Северным потоком – 2», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков, комментируя заявление главы украинской компании «Нафтогаз» Юрия Витренко о возможности начала полномасштабной войны после завершения строительства газопровода «Северный поток – 2». «Украинская сторона ничего не поняла и ничему не научилась. Вместо того, чтобы договариваться с Россией относительно сохранения части украинского транзита, они продолжают отыгрывать партию угроз и запугивания западных стран «Северным потоком – 2», – отметил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. «Из Киева часто звучат неумные и безответственные заявления, нацеленные лишь на нагнетание обстановки. Это одно из таких заявлений, – подчеркнул собеседник. – Это пример характерного для Киева примитивного давления, которое они использовали по вопросу о сооружении «Северного потока – 2». «Но эту битву Украина уже проиграла, хотя давление с ее стороны было сильным, – отметил Пушков. – Теперь Киев добивается принятия мер против введения в действие уже построенного газопровода». «Они продолжают линию на конфронтацию с Россией и угрожают войной. Какая война, кто будет ее вести? Украина объявит войну России из-за того, что будет введен в действие «Северный поток – 2», или НАТО будет воевать с Россией? Думаю, что руководитель Нафтогаза не отдает себе отчет в том, что он говорит абсолютно абсурдные вещи», – заключил сенатор. Напомним, руководитель украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что завершение строительства газопровода «Северный поток – 2» якобы может привести к началу полномасштабной войны. По версии главы Нафтогаза, завершение проекта будет «означать, что пророссийская позиция продвигается за счет Запада». «Худшее развитие событий – это не только то, что мы с 2024 года потеряем большую часть ВВП», – сказал Витренко. По его словам, «самое худшее то, что это повышает риск полномасштабной войны». «Худшее развитие событий – это когда украинцы, и не только украинцы, но и многие страны Восточной Европы, по сути, увидят, что Запад не подкрепил свои слова делами, это стало бы сильным ударом по прозападному выбору этих стран», – посетовал глава Нафтогаза. В пятницу глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс заявил, что «Северный поток – 2» якобы «угрожает европейской энергобезопасности и в действительности подрывает безопасность некоторых» американских «близких партнеров, включая Украину и другие государства на восточном фланге НАТО». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Российский спутник для Ирана напугал США и их союзников на Ближнем Востоке 11 июня 2021, 06:57 Текст: Антон Антонов

Благодаря российскому спутнику Иран может получить беспрецедентную возможность отслеживать военные цели, заявили представители властей в США и на Ближнем Востоке. Своими опасениями с Washington Post поделились один действующий и один бывший сотрудник Белого дома, а также член правительства неназванного ближневосточного государства. Они признали, что речь идет о гражданском спутнике, но отметили, что в переговорах участвовал Корпус стражей иранской революции, передает РИА «Новости». Оптическая система аппарата со способностью разрешения 1,2 м значительно превосходит имеющиеся у Ирана технологии. Ближневосточный источник сказал, что российский спутник хоть и «не самый лучший в мире», но «обладает высоким разрешением и очень хорошо подходит для военных целей». Высказывается предположение, что спутник позволит Ирану следить за объектами Персидского залива, военными базами Израиля и казармами американских солдат в Ираке. Кроме того, Иран может передавать данные йеменским хуситам и Хезболле. В феврале генеральный конструктор научно-производственной корпорации «БАРЛ» Валерий Лабутин, компания которого договорилась с иранцами о создании для них комплекса дистанционного зондирования планеты, сообщил, что аппарат будет запущен летом 2021 года. В ЛНР заявили о гибели пяти ополченцев в результате нападения украинских диверсантов 11 июня 2021, 18:35

Фото: Николай Сидоров/РИА Новости

Текст: Елизавета Булкина

Украинские диверсанты напали на наблюдательный пост в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР), пять ополченцев убиты, сообщили в народной милиции ЛНР. «11 июня диверсионной группой отдельного центра специальных операций «Запад» на наблюдательном посту народной милиции в районе населенного пункта Голубовское Луганской народной республики были хладнокровно убиты пятеро ополченцев. Не исключено, что целью данной провокации является вызов ответного огня со стороны подразделений народной милиции для их последующего обвинения в нарушении Минских договоренностей и активизации боевых действий», – говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства. «Наши военнослужащие застрелены выстрелами в голову с использованием специального вооружения. При этом один из них убит выстрелом, сделанным из снайперской винтовки иностранного производства. Остальные расстреляны в упор украинской диверсионной группой, проникшей на территорию поста», – добавили в народной милиции ЛНР. В ведомстве добавили, что у них есть данные о поставках одной из американских компаний минобороны Украины партии снайперских винтовок, а также боеприпасов к ним. «Кроме того, правительством Соединенных Штатов Киеву поставляются приборы ночного видения, что способствует увеличению количества обстрелов позиций народной милиции со стороны ВСУ в темное время суток. Также американские военные специалисты с 13 апреля в тренировочном лагере в районе города Мариуполя осуществляют подготовку снайперов для ВСУ», – сказано в заявлении. Ранее Филипоненко обвинил украинских силовиков в дистанционном минировании линии соприкосновения в Донбассе, а также в установке новых станций радиоэлектронной борьбы. Стала известна новая стратегия НАТО в случае конфликта с Россией 11 июня 2021, 11:29 Текст: Алексей Дегтярев

НАТО рассчитывает получить преимущество над Россией в случае войны с помощью быстрого взаимодействия с использованием современных технологий, считает американское издание The National Interest. США в случае полномасштабного вооруженного противостояния с Россией, скорее всего, применит весь свой арсенал, НАТО же акцентирует внимание на выстраивании тесной взаимосвязи между командующими стран Североатлантического альянса и между боевыми платформами, передает ФАН со ссылкой на выводы журнала. «Например, польский истребитель F-35 может наткнуться на российские корабли в Балтийском море и мгновенно отправить их координаты эсминцу ВМС США, находящемуся в пределах досягаемости», отметили в NI. Современный конфликт должен опираться на сетевое взаимодействие, технологии искусственного интеллекта и другие технологии, это должно позволить НАТО обеспечить информационное взаимодействие в ходе возможного конфликта. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что при вступлении Украины в НАТО подлетное время ракет от Харькова или Днепра до Москвы сократится до 7-10 минут. Эксперт указал на «безумную пошлость» новой хартии США и Британии 11 июня 2021, 13:34

Фото: Han Yan/Global Look Press

Текст: Наталья Макарова

«Это безумное опошление исторической памяти Атлантической хартии 1941 года. Тогда в мире было абсолютное зло, и все понимали, что с ним надо бороться», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог-американист Дмитрий Дробницкий, комментируя подписание новой Атлантической хартии между главой британского правительства Борисом Джонсоном и президентом США Джо Байденом. «Это безумное опошление исторической памяти Атлантической хартии 1941 года. Тогда в мире было абсолютное зло, и все понимали, что с ним надо бороться. Хартия имела отношение к общечеловеческой борьбе с нацизмом», – напомнил политолог-американист Дмитрий Дробницкий. «В 1941 году закончились трения между США и Британией. Ранее между ними наблюдалась в определенной степени холодная война. И все, что делают западные лидеры сейчас, выглядит мелко и пошло, несмотря на всю высокопарность их речей», – указал эксперт. «Поэтому нынешней Атлантической хартии не стоит придавать особого значения, – убежден собеседник. – Ее можно рассматривать как подготовку к созданию «Альянса демократий», который готовит лидер США Джо Байден. И именно этот альянс должен заменить все имеющиеся формы организации так называемых демократий». Говоря о новой Атлантической хартии как союзе США и Британии, эксперт отметил, что «Британия сейчас пытается восстановить особые трансатлантические отношения с Соединенными Штатами, существовавшие между странами в конце 30-х и начале 40-х ходов». Но «Альянс демократий» будет связан не только с Британией, «там важную роль будут играть европейские союзники». «Также в «Альянсе демократий» достаточно серьезная роль отведена Канаде, Австралии и Новой Зеландии, а это все страны Британского содружества, которые вовсю стараются противодействовать Китаю, – указал собеседник. – Поэтому Британия занимает особое место в этом альянсе, но она хочет больше определенности, особенно после выхода из ЕС». Дробницкий указал и на тот факт, что хартия была подписана накануне саммита «Большой семерки». «Это свидетельствует о том, что формат G7 уходит в прошлое, он неадекватен современному положению дел. Это не семь крупнейших экономик мира, потому что туда не входит Китай. Это не семь сильнейших стран, потому что туда не входит Россия. Соответственно, год от года значение G7 падает», – заключил эксперт. Напомним, в городе Карбис-Бэй в английском графстве Корнуолл глава британского правительства Борис Джонсон и президент США Джо Байден подписали новую Атлантическую хартию о «более мирном и процветающем будущем». Документ состоит из восьми пунктов. Лондон и Вашингтон заявили, что «намерены защищать» демократию, которая должна быть способна «противостоять самым важным вызовам нашего времени». Стороны собираются «продвигать транспарентность, поддерживать верховенство права, помогать гражданскому обществу и независимым СМИ», а также «бороться с несправедливостью и неравенством и защищать достоинство и права человека». Британия и США заявили о планах укреплять институты и нормы, которые позволят международному сотрудничеству справиться с новыми вызовами. Стороны «привержены принципам суверенитета, территориальной целостности и мирного разрешения споров». Они выступают против вмешательства во внутренние дела государств «посредством дезинформации или других злонамеренных попыток распространения своего влияния, в том числе на выборах». Лондон и Вашингтон готовы защищать свои «инновационные прорывы в науке и технологиях». Также они заявили, что подтверждают «общую ответственность по поддержанию коллективной обороны и международной стабильности» и противостоянию киберугрозам. В документе сказано о намерении «строить инклюзивную, справедливую, экологичную, устойчивую и основанную на правилах глобальную экономику», актуальную для XXI века, «бороться с коррупцией и нелегальными финансовыми потоками». Отдельно говорится о необходимости борьбы с изменением климата. Британия и США «привержены совместной работе с партнерами, которые разделяют демократические ценности, и противодействию попыткам тех, кто стремится подорвать» эти «союзы и институты». Политолог Андрей Кортунов, комментируя решение премьер-министра Великобритании и президента США принять новую Атлантическую хартию, заявил, что документ «свидетельствует об отказе западных лидеров признать реалии современного мира и желании навязать всем устаревшую модель мироустройства». Атлантическая хартия, подписанная Уинстоном Черчиллем и Франклином Рузвельтом 14 августа 1941 года, считается одним из основных документов антигитлеровской коалиции. Позже в сентябре 1941 года хартию поддержал СССР. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Цискаридзе оценил решение Волочковой судиться с Большим театром 11 июня 2021, 14:02

Фото: Кирилл Зыков/Агентство «Москва»

Текст: Татьяна Косолапова

Балерина Анастасия Волочкова является гражданином Российской Федерации, поэтому, ранее являясь работником Большого театра, вполне имеет право претендовать на пенсию, которую по непонятной причине главный театр страны не оформил, заявил газете ВЗГЛЯД ректор Академии русского балета имени А.Я. Вагановой, народный артист России Николай Цискаридзе. Балерина Анастасия Волочкова заявила, что намерена судиться с Большим театром. Сообщается, что она уже подала иск на учреждение, поводом стало ее увольнение в 2003 году. Кроме того, Волочкова отметила, что сторона ответчика пытается лишить ее пенсии. «Все люди имеют право на выплаты от государства, у всех равные права. Она достигла возраста, когда ей положена пенсия, она является работником Большого театра. Закон есть закон, в любой стране. Она вполне могла приступить к оформлению пенсии. Почему этого не сделал театр, абсолютно непонятно», – говорит Цискаридзе. До этого Волочкова уже сообщала о намерениях судиться с Большим театром, так как, по ее словам, ей не выдают пенсию. Для получения ежемесячной пенсионной выплаты балерина пыталась доказать, что она была прима-балериной, танцевала сольные партии, а не в кордебалете. Напомним, в 2003 году администрация Большого театра отказалась подписать с Волочковой очередной контракт на год, ограничившись четырьмя месяцами. В ответ она обратилась в суд и подняла полемику в СМИ о правомочности решения руководства театра. В сентябре 2003 года артистку балета официально уволили из труппы. Формальным поводом стало то, что «балерина не соответствует требованиям физической формы и ей невозможно подобрать партнера».