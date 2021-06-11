Трамп выразил надежду на способность Байдена не уснуть на встрече с Путиным

Экс-президент США Дональд Трамп, обращаясь к нынешнему лидеру страны Джо Байдену, выразил надежду на то, что Байден не уснет на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным.

Трамп заявил, что у него самого «в качестве президента была отличная и очень продуктивная встреча в столице Финляндии Хельсинки с президентом России». По словам Трампа, «несмотря на запоздалые зарисовки о встрече в фальшивых новостях, США выиграли многое, включая уважение президента Путина и России», передает РИА «Новости».

Он раскритиковал проигравшую ему на выборах Хиллари Клинтон, а также Демократическую партию США. Экс-президент обвинил их в том, что из-за «созданной и проплаченной» ими «фальшивой России, России-обманки», «США оказались в ущербном положении», хотя, как утверждает сам Трампа, ему это положение удалось преодолеть.

Трамп пожелал «удачи Байдену в общении с президентом Путиным». «Не засыпайте во время встречи и передайте ему, пожалуйста, мои самые теплые пожелания», – заявил Трамп.

Напомним, когда Байден решил вступить в президентскую гонку, Трамп посмеялся над ним и назвал «сонным Джо». Встреча президентов России и США должна состояться в Женеве 16 июня.

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